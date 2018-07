TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quata-feira, 12 de junho

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao

Tempo Real:

21h46- Lentidão chega 89 km na capital, informa CET

21h43- Lentidão chega a 95 km na capital, informa CET

21h40- Mesmo com o congestionamento diminuindo na capital, Marginal Tietê ainda registra 13,2 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte das Bandeiras

21h33- Duas horas após registrar o maior congestionamento do ano, com 282 km, São Paulo ainda tem 102 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h28- Avenida Washington Luís registra 6,4 km de lentidão, sentido centro, que vai da Rua Sócrates até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, informa a CET

21h20- Uma colisão entre dois carros interrompe o trânsito na faixa direita da pista central da Marginal do Tietê, após Ponte Orestes Quercia, sentido Ayrton Senna. Marginal ainda tem 13km de lentidão, informa CET

21h18- Trânsito em São Paulo registra 134 km de lentidão e a tendência é continuar caindo, informa a CET. A zona oeste continua concentrando a maior parte dos congestionamentos e registra 45km de lentidão, seguida pela zona sul, com 41km

A zona leste é a que apresenta o melhor fluxo, com apenas 5km de lentidão

21h14- Uma carreta quebrada causa lentidão na Rodovia Anchieta, sentido litoral, entre os quilômetros 50 e 54, informa a Ecovias

21h02- Lentidão no trânsito cai para 145 km, informa CET.

21h00- A Rodovia Castelo Branco registra 5km de lentidão no sentido capital, entre os km 15 e 20, na altura de Barueri e Osasco, informa a CCR

20h57- Faixa esquerda da Avenida Francisco Matarazzo, sentido bairro está interditada devido a atropelamento de ônibus, na altura do Viaduto Antártica

20h55- Lentidão no trânsito cai para 186 km, informa CET. Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, registra 13, 3 km de lentidão entre a Ponte das Bandeiras e a Rodovia Castelo Branco.

Já a Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, registra 9,8 km de lentidão, que vai de 890 m depois da Ponte Transamerica até a Ponte Eusébio Matoso

20h40- Congestionamentos nas Marginais provoca 3km de lentidão na pista expressa da Rodovia Anhanguera, sentido capital entre os km 11 e 14, informa a CCR

20h33- Após alcançar a maior marca no ano às 19h30, lentidão em São Paulo cai para 194 km, informa CET

20h31- A pista expressa da Marginal Pinheiros está com duas faixas interditadas no sentido Castelo Branco na altura da Ponte Estaiada, informa a CET

20h21- A Marginal Pinheiros, sentido Castelo, registra 17,2 km de lentidão que começa a 890 metros depois da Ponte Transamerica e vai até a Castelo Branco

20h17- Radial Leste, sentido Penha, registra 3,9 km de lentidão, da Rua Wandenkolk até a Rua Almirante Brasil, informa a CET

20h12– Congestionamento em São Paulo cai para 226km e segue com tendência de baixa, informa a CET

20h05- As três faixas da pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte Tatuapé foram liberadas em relação ao acidente envolvendo um caminhão atravessado na via, informa a CET

19h54- Eixo Norte-Sul, registra8,7 km de lentidão no sentido aeroporto, entre Praça da Bandeira e Viaduto João Julião da Costa Aguiar

19h50- Rodovia Imigrantes registra congestionamento do Km 62 ao 70, no sentido Praia Grande. Alternativa, segundo Ecovias, é utilizar a Rodovia Padre Manuel da Nóbrega

19h42- Lentidão chega a 282 km e segue com tendência de alta, segundo CET

19h35- Maior parte do congestionamento se concentra na zona oeste da cidade, que registra 97 km de lentidão, seguida pela zona sul, com 73 km, segundo a CET. A tendência ainda é de alta

19h33- São Paulo registra o maior congestionamento do ano, com 279 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

19h24- Congestionamento na Marginal Tietê já afeta a Castelo Branco, que apresenta lentidão na pista expressa, sentido capital, na altura de Barueri, entre os km 17 e 15, informa a CCR

19h18- Lentidão no trânsito em São Paulo chega a 260 km nas vias monitoradas pela CET, valor próximo à maior marca registrada no ano, que foi de 261 km, registrados no dia 8 de março.

19h11- São Paulo registra 247 km de lentidão, informa a CET. A pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, registra 18,2 km de lentidão, da Ponte Tatuapé até a Rodovia Castelo Branco. Já a pista expressa registra 17,9 km de lentidão no mesmo sentido.

Na Marginal Pinheiros, sentido Castelo, as pistas local e expressa registram 9,7 km de lentidão, entre a Ponte Eusébio Matoso e a Ponte João Dias

19h05- Acidente entre um caminhão e um ônibus na Avenida Washington Luís interdita a faixa direita da pista no sentido bairro, na altura da Rua Pirandello, informa a CET

19h00- A Rodovia Presidente Dutra registra lentidão na pista Marginal, sentido Rio de Janeiro, entre os km 219 e 221, na altura de Guarulhos

18h56- Neste momento São Paulo registra 226 km de lentidão, informa a CET. O valor é o mesmo alcançado na última sexta-feira, durante a manifestação pelo passe livre

18h52- Avenida dos Bandeirantes registra 6 km de lentidão no sentido Imigrantes entre o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até a Rua Conceição de Monte Alegre

18h48- Lentidão registrada hoje em São Paulo é a maior desde a registrada na manifestação da última sexta-feira, quando foi registrado 226 km de lentidão

18h38- São Paulo registra 216 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, e a tendência é de alta, informa a Companhia

18h35- Marginal Tietê registra, 18,2 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Tatuapé. A Marginal Pinheiros, por sua vez, registra lentidão em ambos os sentidos, sendo 9,7 km da ponte João Dias até a ponte Eusébio Matoso, no sentido Castelo.

No sentido Interlagos há 9,3 km de lentidão, entre a Rodovia Castelo Branco e a Avenida Cidade Jardim

18h26- CGE informa que não há condições para chuvas fortes na capital nas próximas horas

18h20- Eixo Norte-Sul registra 7,2 km de lentidão no sentido aeroporto, da praça da Bandeira até Indianópolis, informa a CET

18h14- A Ecopistas implantou operação comboio na Rodovia Anchieta que está com visibilidade prejudicada devido à chuva. No sentido litoral, a pista marginal registra lentidão entre os km 15 e 16, e no sentido São Paulo a lentidão é entre os quilômetros 20 e 18

18h07- A capital registra 201 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Segundo a Companhia a tendência é de alta

18h02- Rodovia Anhanguera registra 2km de congestionamento na pista expressa, sentido interior, na altura de Valinhos, entre os quilômetros 90 e 92, informa a CCR

17h58- Acidente na Av. Cruzeiro do Sul, no sentido Ipiranga interdita a faixa da direita, na altura da Rua Duarte de Azevedo, informa a CET

17h51- A rodovia Presidente Dutra registra lentidão na pista expressa, sentido Rio de Janeiro entre os km 229 e 225, informa a CCR Nova Dutra

17h49- Chuva causa lentidão na rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, entre os km 20 e 23, informa a Ecopistas

17h36- Acidente com dois carros e um caminhão interdita três faixas da esquerda da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte Tatuapé. No total a Marginal registra 18,6 km de congestionamento sentido Ayrton Senna, informa a CET.

17h28- Defesa Civil decreta fim do estado de atenção nas zonas oeste, leste e norte

17h23- São Paulo registra 145 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A maior parte da lentidão está concentrada na zona sul, que registra 41km de lentidão

09h35 – Trânsito flui normalmente nas rodovias de São Paulo.

09h22 – Marginal Pinheiros tem cerca de dez quilômetros de congestionamento no sentido Interlagos. Trecho crítico da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Jardim.

09h00 – Há 79 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h49 – Pequena lentidão na Rodovia Ayrton Senna no sentido interior, ainda em São Paulo.

08h39 – Há 65 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h17 – Marginal Pinheiros tem quase seis quilômetros de congestionamento no sentido Interlagos. A lentidão vai da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

08h08 – Acompanhe tudo sobre o trânsito na Rádio Estadão.

08h02 – Há 54 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h52 – Há lentidão na rodovia Hélio Smidt, em direção ao aeroporto de Guarulhos.

07h45 – Congestionamento de cinco quilômetros na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Piqueri.

07h38 – Marginal Pinheiros no sentido Interlagos tem lentidão na pista expressa e na via local. O trecho com retenções fica entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte do Jaguaré.

07h30 – CET registra 37 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas.

07h10 – Rodovia Anchieta tem dois pontos de lentidão na chegada a São Paulo. O tráfego tem retenções entre os quilômetros 10 e 13, e também entre os quilômetros 18 e 20.

07h02 – Rodovia Ayrton Senna no sentido capital já tem lentidão entre os quilômetros 11 e 16.

06h56 – A Radial Leste tem pouco mais de três quilômetros de congestionamento no sentido centro. A lentidão está entre o Viaduto Guadalajara e a rua Wandenkolk.

06h53 – Rodovia Anhanguera no sentido São Paulo tem tráfego lento em Campinas, na pista expressa. A retenção é reflexo de um acidente.

06h47 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego normal nos dois sentidos.

06h40 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro. O ponto crítico é entre o metrô Vila Matilde ao Viaduto Alberto Badra.

06h26 – CET bloqueou a rua Alexandrino Pedroso, no Brás, entre a Avenida Vautier e rua Carnot. Um incêndio de grandes proporções atingiu um shopping popular na área.