TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 03 de abril

20h12 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite!

20h07 – Capital paulista tem 62 quilômetros de lentidão neste momento.

19h55 – Todas as linhas do Metrô e da CPTM funcionam normalmente.

19h44 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 3,5 quilômetros de congestionamento entre os viadutos Pires do Rio e Alberto Badra.

19h42 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 7,9 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre as pontes Jornalista Ary Souza e Socorro.

19h31 – Avenida Washington Luís, no sentido Bairro, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e aAvenida Pedro Chaves.

19h13 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem 3,1 quilômetros de lentidão entre a Marginal Pinheiros e a rua Antônio Macedo de Soares

19h08 – Avenida Paulista, no sentido Paraíso, tem 2,3 quilômetros de lentidão entre as ruas Haddock Lobo e a Oswaldo Cruz.

18h58 – São Paulo tem neste momento 137 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h56 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 10,7 quilômetros de congestionamento na pista expressa entre as pontes Cidade Jardim e Socorro.

18h47 – Rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, tem trânsito intenso em Osasco, entre os quilômetros 14 e 13.

18h41 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem 2,3 quilômetros de lentidão entre as ruas Haddock Lobo e Oswaldo Cruz.

18h31 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Avenida do Estado e Praça da Bandeira.

18h30 – Radial Leste, sentido bairro, apresenta 3,5 quilômetros de lentidão entre o viadutos Pires do Rio e Alberto Badra.

18h20 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 7,2 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Vila Guilherme.

18h11 – São Paulo tem neste momento 130 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h49 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, com trânsito lento em Guarulhos entre os quilômetros 218 e 220.

17h47 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego intenso em Jundiaí entre os quilômetros 57 e 61.

17h44 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,3 quilômetros de congestionamento nas pistas local e expressa entre a Ponte do Piqueri e a chegada da Rodovia Castelo Branco.

17h40 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem 5,7 quilômetros de lentidão entre os viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

17h33 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 6,7 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Ary Torres e Transamérica.

17h31 – São Paulo tem neste momento 106 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h30 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta quinta-feira, 3 de abril.

11h35 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta quinta-feira, 3. Retornaremos à tarde. Bom dia!

11h12 – Faixa da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, foi liberada após acidente na altura do quilômetro 12. Não há registro de lentidão no local.

11h11 – São Paulo tem 17 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

11h02 – Avenida 23 de Maio, sentido Santana, tem 8,2 quilômetros de congestionamento entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Dona Paulina. Houve acidente no local e a faixa exclusiva de ônibus está bloqueada.

10h57 – Acidente na Avenida 23 de Maio, sentido Santana, na altura do Viaduto Dona Paulina. Faixa exclusiva está bloqueada.

10h50 – A CET registra, neste momento, 71 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas de São Paulo.

10h49 – O leitor do Estadão Fernando Damas nos enviou, via WhatsApp, para o no número (11) 9-7069-8639, o registro de fios caídos na Rua Pirajuçara, na saída do Metrô Butantã. “Está há meses assim”, reclama.

Foto: Fernando Damas/Estadão

10h42 – A leitora do Estadão Elisa Melo reclama, via WhatsApp no número (11) 9-7069-8639, dos trens na Estação Guaianazes, da Linha 11 – Coral, da CPTM. “Posso contar nos dedos os dias que funcionam corretamente”, diz.

Na manhã desta quinta-feira, 3, a linha voltou a apresentar problema e os trens estavam operando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. “Quando ligo no 0800, quase sempre as atendentes não sabem responder as perguntas corretamente e se irritam com facilidade”, relata.

10h35 – Tráfego volta a complicar na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos. Há 9,3 quilômetros de congestionamento entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim. Uma faixa da via está bloqueada.

10h27 – Outro acidente bloqueia a Estrada de Itapecerica, sentido bairro, em frente ao Terminal Capelinha.

10h26 – Trânsito melhora na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, mas via ainda é a mais congestionada da capital. Morosidade tem 5,6 quilômetros e vai da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

10h20 – Na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, colisão entre carro e ônibus deixa uma faixa interditada na altura do quilômetro 12,5. Há congestionamento no local.

10h05 – Estrada de Itapecerica, sentido bairro, está liberada em relação a acidente na altura da Rua Baldomero Carqueja, na zona sul.

10h00 – Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, tem 2,3 quilômetros de congestionamento da Rua Ana Catharina Randi até 160 metros depois do Viaduto dos Bandeirantes.

09h57 – Trânsito na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, agora flui pela faixa da esquerda, em Taubaté. Via estava completamente bloqueada na altura do quilômetro 109, por causa de incêndio em uma carreta. Lentidão continua do 115 ao 109.

09h55 – Acidente na Avenida 9 de Julho, sentido bairro, na altura da Rua Barata Ribeiro, na Bela Vista, zona central de São Paulo.

09h53 – Um caminhão colidiu contra um poste e acabou atingindo um bar, na Rua do Oratório, em Vila Prudente. De acordo com os Bombeiros, não há vítimas, mas o imóvel foi danificado.

09h45 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem 3,6 quilômetros de tráfego lento entre as Ruas Matheus Torloni e General Chagas Santos.

09h42 – Acidente na Avenida Moreira Guimarães, sentido Aeroporto, no acesso à Avenida dos Imarés, na zona sul de São Paulo.

09h39 – Tráfego melhora e São Paulo tem, neste momento, 81 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h33 – Uma carreta pegou fogo na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Taubaté. Tráfego na via está completamente interrompido e lentidão chega a seis quilômetros, entre o 115 e 109. Bombeiros estão no local. Ainda não há informação sobre vítimas.

09h30 – Avenida Ipiranga, sentido centro, está liberada em relação a acidente na altura da Avenida São Luiz.

09h28 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem 3,9 quilômetros de retenção entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

09h24 – Por volta das 8h50, o barulho de um possível disparo provocou tumulto na Estação da Luz, na área da CPTM. Informação que haveria alguém armado foi desmentida pela Segurança do Metrô, que afirmou ter ocorrido um princípio de confusão entre dois usuários. Confira a notícia no Portal do Estadão.

09h14 – Radial Leste, sentido centro, registra lentidão na via principal, do lado oposto da Avenida Melchert até o Viaduto Pires do Rio (4,8 quilômetros) e na expressa, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk (4,6 quilômetros).

09h11 – Motorista também encontra dificuldade na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros. Há mais de cinco quilômetros de congestionamento entre os Viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

09h09 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,4 quilômetros de trânsito ruim na pista expressa, entre a Ponte do Piqueri e a Rodovia Castelo Branco.

09h07 – Tráfego está interrompido na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, entre os quilômetros 110 e 109, por causa de um acidente em Taubaté.

09h06 – Neste momento, todas as linhas do Metrô operam normalmente.

09h03 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, está liberada em relação ao acidente antes da Ponte Santo Dias da Silva.

08h53 – Uma mulher e seu filho de dois anos foram atropelados por um ônibus na Estrada da Sede 993 – Cachoeirinha.

08h44 – Rodovia Mogi-Bertioga, sentido Bertioga, permanece com uma faixa interditada no quilômetro 82, por causa de um acidente. Caminhão tombou na via e derrubou a carga de tubos de aço.

08h41 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem dois pontos de tráfego lento em Guarulhos: do quilômetro 20 ao 18 e do 14 ao 12.

08h39 – Trânsito no Rodoanel Oeste, sentido Rodovia Bandeirantes, chega a 13 quilômetros de congestionamento, em Carapicuíba. Uma menina de 12 anos foi atropelada na alça de saída para a Rodovia Castelo Branco. Lentidão começa no quilômetro 29 e vai até o 16.

08h37 – Tráfego foi normalizado na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo.

08h32 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Cidade Jardim.

08h21 – São Paulo tem 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h04 – Falha nos trens da CPTM às 6h30 ainda causa reflexo na linha 11 – Coral, que opera com velocidade reduzida. De acordo com a CPTM, houve um problema no sistema de fechamento das portas de uma composição, que foi isolada.

08h00 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

07h54 – Depois de acidente, Avenida Juntas Provisórias, próximo à rua Comandante Taylor, é liberada para o tráfego no sentido Vila Prudente.

97h53 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem dois pontos de tráfego lento em Guarulhos: do quilômetro 20 ao 18 e do 14 ao 12.

07h52 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, tem retenção do quilômetro 20 até o 23.

07h50 – Uma criança foi atropelada na alça de saída do Rodoanel para a Rodovia Castelo Branco. A vitima tem 12 anos e foi encaminhada para o hospital. Por causa do acidente, via tem nove quilômetros de lentidão em Carapicuíba, sentido Rodovia dos Bandeirantes, do 25 ao 16.

07h49 – São Paulo enfrenta 81 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h43 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Cidade Universitária.

07h42 – CET informa que um acidente na Avenida Professor Vicente Rao, sentido Diadema, interdita duas faixas, próximo à Avenida Washington Luís.

07h41 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem oito quilômetros de congestionamento na pista expressa, em Barueri, reflexo de uma colisão envolvendo três veículos. Não houve vítima. Lentidão vai do quilômetro 32 até o 24.

07h33 – Houve um acidente na Avenida Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, próximo à rua Comandante Taylor, no Ipiranga.

07h28 – São Paulo tem 78 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h23 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de lentidão, a partir do 13, na chegada a São Paulo.

07h20 – Rodovia Anhanguera tem retenção nos dois sentidos. Motorista que dirige para o interior encontra quatro quilômetros de congestionamento, do 57 ao 61, na pista expressa, em Jundiaí. Já na direção de São Paulo, lentidão tem três quilômetros, do 107 ao 104, também na via expressa, mas em Sumaré.

07h16 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal em Guarulhos, do quilômetro 226 ao 222.

07h15 – CPTM informa que problema na linha 11 – Coral foi resolvido e as linhas operam normalmente, sem lentidão.

07h14 – São Paulo tem 63 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h12 – Rodovia Presidente Dutra tem lentidão no sentido capital, pista expressa, do quilômetro 217 ao 219, em Guarulhos.

07h11 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

Radial Leste, sentido centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

07h08 – São Paulo tem 61 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h54 – Rodovia Anchieta ainda tem tráfego lento no sentido capital, do quilômetro 17 ao 10.

06h50 – São Paulo tem 35 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Radial Leste, sentido Centro, tem 5,6 quilômetros congestionados desde o viaduto Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

06h50 – A Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 3,2 quilômetros de lentidão da rua Pedro Chaves até a rua Tamoios.

06h49 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista expressa, do quilômetro 17 ao 16.

06h43 – Acidente envolvendo duas carretas e dois caminhões na Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, na altura do quilômetro 513,5, região de Cajati. Congestionamento do quilômetro 536 ao 525.

06h39 – Acidente na Avenida Rangel Pestana, sentido bairro, próximo à Rua Hipódromo, na Mooca, zona leste da cidade.

06h38 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Jandira, na pista expressa, do quilômetro 31 ao 30.

06h28 – Lentidão na chegada à capital pela Rodovia Anchieta, partindo do quilômetro 17 até o quilômetro 10.

06h28 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, pista expressa, do quilômetro 14 ao 11.

06h20 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 2,7 quilômetros de retenção na pista expressa, da Ponte Eusébio Matoso à Ponte Ary Torres. Já no sentido Rodovia Castelo Branco, pista expressa, há 1,7 quilômetros de congestionamento, da Avenida Padre José Maria até a avenida Doutor Rubens Gomes Bueno.

06h10 – CPTM informa que há restrição na velocidade dos trens por falha na estação Antonio Gianetti Neto, linha 11 – Coral.

06h56 – Houve um acidente na Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, pista única, antes da Ponte Santo Dias Da Silva (Socorro).

06h01 – Falha na linha 11 – Coral da CPTM deixa trem parado próximo a Guaianazes, sentido Luz.

06h00 – Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada à capital, do quilômetro 13 ao 10.

05h57 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e principais rodovias do estado. Acompanhe também a situação das linhas de trem e metrô na cidade.