TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 10 de abril

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h26 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite!

20h24 – Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 5,4 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre a saída para a Rodovia Presidente Dutra e o complexo Tamanduateí.

20h21 – Linha 1-Azul do Metrô volta a operar normalmente.

20h19 – Capital paulista tem 56 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h11 – Na rodovia Anchieta, um veículo quebrado ocupa a faixa da direita no sentido Capital, e congestiona o trecho de serra do quilômetro 48 ao 43.

20h10 – Linha 1-Azul já está em processo de normalização.

20h04 – Avenida Aricanduva, no sentido Itaquera, tem 3,7 quilômetros de lentidão entre a rua Santo Perussi e a Avenida Arraias do Araguaia.

20h02 – Um problema na estação Ana Rosa faz com que a Linha 1-Azul do Metrô opere com velocidade reduzida.

20h01 – Avenida Pedro Álvares Cabral, no sentido Vila Mariana, tem 1,2 quilômetros de lentidão entre a Praça Armando Salles de Oliveira e Viaduto General Euclides Figueiredo.

19h47 – São Paulo tem 97 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h38 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 4,6 quilômetros de lentidão entre a rua Wandenkolk e a Avenida Pires do Rio.

19h31 – Avenida Washington Luís, no sentido Bairro, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e a Praça Ministro Pedro Chaves.

19h28 – Problema operacional resolvido e trens da Linha 5-Lilás do Metrô voltam a circular novamente.

19h20 – Rodovia Anhanguera tem tráfego intenso entre os quilômetros 104 e 105, no sentido Interior, na região de Campinas.

19h14 – Avenida Vereador José Diniz, no sentido Centro, tem 1,4 quilômetro de lentidão entre as ruas Joaquim Nabuco e Moraes de Barros.

19h09 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 7,9 quilômetros de lentidão entre a ponte Engenheiro Ary Torres e o shopping SP Market.

19h05 – Linha 5-Lilás do Metrô opera com velocidade reduzida devido à interferência na linha.

19h04 – Avenida Aricanduva, no sentido Itaquera, tem 5,3 quilômetros de lentidão entre a rua Baquia até a Avenida Arraias do Araguaia.

18h56 – Avenida Rebouças, no sentido Centro, tem 1,9 quilômetro de lentidão entre o túnel Desembargador Maria Carolina e a rua Oscar Freire.

18h49 – Avenida Prestes Maia tem 2,9 quilômetros de lentidão no sentido Santana, entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

18h46 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem 3,3 quilômetros de lentidão entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Ministro Aliomar Baleeiro.

18h39 – Avenida Washington Luís, no sentido Bairro, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e a Praça Ministro Pedro Chaves.

18h36 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 4,6 quilômetros de lentidão entre a rua Wandenkolk e a Avenida Pires do Rio.

18h31 – Avenida 23 de Maio, no sentido Aeroporto, tem 5,7 quilômetros de congestionamentos entre os viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

18h29 – Rodízio desta quinta-feira é para veículos com placas de final 7 e 8, e termina às 20h.

18h27 – Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 5,9 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre as pontes do Limão e Vila Guilherme.

18h24 – Rodovia Anhanguera, no sentido Capital, tem trânsito congestionado entre Americana e Sumaré. Lentidão entre os quilômetros 112 e 115.

18h15 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 7,9 quilômetros de lentidão entre a ponte Engenheiro Ary Torres e o shopping SP Market.

18h10 – São Paulo tem 97 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h09 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta quinta-feira, 10 de abril.

09h42 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta quinta-feira, 10. Retornaremos mais tarde. Bom dia!

09h38 – Todas as linhas do Metrô e da CPTM operam normalmente.

09h36 – Os Bombeiros informam que morreu o motociclista envolvido no acidente com um caminhão e um carro na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

09h31 – Colisão envolvendo um caminhão, um carro e uma moto bloqueia três faixas da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, sentido Ibirapuera, na altura da Rua Clodomiro Amazonas. Há uma vítima no acidente. Lentidão no local soma quase 1,5 quilômetro, a partir da Marginal do Pinheiros.

09h28 – São Paulo tem, neste momento, 92 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h25 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem oito quilômetros de lentidão em Guarulhos. Motorista que vai na outra direção encontra tráfego livre.

09h24 – Acidente no Túnel Papa João Paulo II, sentido bairro, na altura do Parque Anhangabaú.

09h23 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem pouco mais de quatro quilômetros de morosidade entre os Viadutos Jabaquara e Santo Amaro.

09h20 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de retenção na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.

09h15 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo, por causa do congestionamento nas marginais. Motorista encontra dificuldade do quilômetro 17 até o 13.

09h13 – Avenida 23 de Maio, sentido Santana, tem 3,5 quilômetros de congestionamento do Viaduto João Julião Costa Aguiar até o Pavilhão Ciccillo Matarazzo.

08h37 – Avenida Amador Bueno da Veiga, sentido centro, foi liberada após acidente próximo à Avenida São Miguel.

08h24 – Um acidente na Avenida Amador Bueno da Veiga, sentido centro, ocupa duas faixas próximo à Avenida São Miguel, na Penha, zona leste da cidade.

08h23 – Acidente na Avenida Doutor Eduardo Cotching, sentido centro, próximo à Rua Catuquina, zona leste da cidade.

08h19 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem seis quilômetros de congestionamento na pista expressa desde 1936 metros da Ponte Ary Torres.

08h17 – São Paulo tem 87 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h05 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista marginal, Guarulhos, do quilômetro 219 ao 225.

08h02 – Acidente na Avenida Jacu Pêssego, sentido Rodovia Ayrton Senna, após a Avenida Sapopemba, zona leste da cidade.

07h32 – Rodovia Ayrton Senna tem nove quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, do 20 ao 11.

07h31 – Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Ministro Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

07h30 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Sumaré, na pista expressa, do quilômetro 108 ao 101.

07h27 – Marginal do Tietê soma quase quinze quilômetros de lentidão na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco. Da Ponte Imigrante Nordestino até a Ponte da Vila Guilherme, são 7,8 quilômetros. Outros 6,9 se estendem da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

07h21 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Barueri, pista expressa, do quilômetro 29 ao 25.

07h20 – Lentidão do quilômetro 21 ao 14 da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, por reflexo de acidente.

07h17 – São Paulo tem 62 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h12 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 219 ao 220.

07h05 – Marginal do Tietê soma quase sete quilômetros de congestionamento entre as pontes Freguesia do Ó e Rodovia Castelo Branco, na pista expressa.

A Radial Leste tem 5,2 quilômetros de lentidão no sentido centro, da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

07h03 – São Paulo tem 46 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

05h58 – Queda de moto na Rua Thomaz Antonio Villani, altura do número 127, no Limão. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Posto de Saúde Cachoeirinha.

05h58 – Acidente entre dois automóveis entre as ruas Canuto Saraiva e Visconde de Inhomerim. Houve uma vítima, que foi encaminhada ao Posto de Saúde João XXIII.

05h57 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento do quilômetro 14 ao 10 na chegada a São Paulo.

05h52 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 222 ao 225.

05h38 – Uma falha na Linha 2-Verde do Metrô fez com que as linhas operassem com velocidade reduzida por alguns minutos na primeira hora de funcionamento do dia. O problema já foi resolvido.

05h37 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e principais rodovias do estado. Acompanhe também a situação das linhas de trem e metrô na cidade.