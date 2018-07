TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h41 – São Paulo com 113 km de trânsito lento. Zona sul concentra 40km de vias congestionadas.

19h30 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão entre as pontes da Freguesia do Ó e Tatuapé

19h10 – São Paulo com 133km de trânsito lento.

18h45 – Pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, da Freguesia do Ó até Tatuapé

18h23 – Ligação Leste-Oeste/Radial Leste, sentido Penha: lentidão da rua Conselheiro Brotero até o viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h11 – Eixo Norte-Sul, sentido Santana tem lentidão do viaduto Jaceguai até a ponte das Bandeiras.

17h40 – Vinte Três/R Berta/M Guimarães, sentido aeroporto, com 8,7 km de trânsito ruim entre praça da Bandeira e viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h50 – Pista expressa da Marginal Tietê com trânsito lento entre a Freguesia do Ó e rua Azurita.

16h05 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com tráfego intenso entre a Rua Generosa e a Praça da Bandeira.

15h16 – Pista expressa da Marginal do Tietê, tem tráfego intenso no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte da Casa Verde e Piqueri.

15h03 – Avenida dos Bandeirantes com 6,6 km de lentidão no sentido Imigrantes. Tráfego intenso entre a Marginal do Pinheiros até o Viaduto Dante Delmanto.

15h01 – Avenida Brigadeiro Luis Antônio segue com interdição de uma faixa no sentido bairro. O bloqueio acontece em função de uma mulher que foi atropelada por um ônibus. A vítima já foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas a região continua bloqueada, na altura da Rua Carlos do Pinhal.

14h48 – Avenida Vinte e Três de Maio com lentidão no sentido Santana, entre a Avenida Pedro de Toledo e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

14h31 – Por volta das 14h uma mulher foi atropelada por um ônibus na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, região da Bela Vista, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A CET informou que uma faixa da via está bloqueada, no sentido bairro, para o resgate da vítima, que está em estado grave. O acidente aconteceu na altura da Rua Carlos do Pinhal e não causa lentidão no tráfego de veículos.

14h09 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com tráfego intenso entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e a Avenida da Independência.

13h14 – Fluxo intenso na subida da serra pela Imigrantes, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema 5×3, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

13h16 – Acidente na Avenida Radial Leste ocupa duas faixas, sentido centro, junto à Rua Mem de Sá.

13h15 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso por 7,5 km entre a Ponte da Casa Verde e o Viaduto Tatuapé.

13h02 – Fogo extinto pelo Corpo de Bombeiros em um caminhão que pegava fogo no interior do Túnel Maria Mafuf, sentido Anchieta. O acidente ocupa faixas, mas o veículo já está sendo retirado do local. Não há vítimas.

12h49 – Duas faixas da Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, estão fechadas junto à Praça Quatorze Bis por cavaletes da Polícia Militar, como medida de segurança.

12h34 – Subida da serra pela Imigrantes tem o tráfego intenso, por excesso de veículos. Fluxo normal nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

12h21 – Rodovia Ayrton Senna já apresenta boas condições de tráfego em ambos os sentidos. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal. Há neblina em alguns trechos das vias operadas pela Ecopistas. A concessionária indica cautela aos motoristas.

12h12 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, com tráfego intenso entre a Rua Porto Seguro e a via Saraiva.

11h52 – Avenida Rebouças, sentido bairro, tem tráfego intenso entre a Rua Arcoverde e a Avenida Doutor Arnaldo.

11h38 – Radial Leste tem 5,2 km de filas no sentido centro, entre o Viaduto Pires do Rio e o Metrô Vila Matilde.

11h30 – Avenida Washington Luis, sentido centro, com tráfego intenso entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Água Espraiada.

11h11 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão entre a Ponte Atílio Fontana e a Ponte da Casa Verde.

11h06 – Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, está com lentidão na pista expressa, da Ponte da Casa Verde até Ponte Atilio Fontana.

10h22 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com lentidão entre a Rua Borges Lagoa e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h04 – Rodovia Ayrton Senna apresenta dificuldades no sentido Capital, do km 14 ao km 11, região de São Paulo, por excesso de veículos. No sentido Interior, flui bem.

9h56 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego intenso entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

9h47 – Acidente na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, na pista expressa, após Ponte Fepasa.

9h42 – Tráfego normalizado em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

9h28 – A Avenida do Estado foi liberada após acidente junto à Rua João Teodoro, sentido Santana.

9h22 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré. São Paulo com 50 km de filas. Zona sul com 33 km de lentidão.

921- Acidente na Avenida do Estado, sentido Santana, junto à Rua João Teodoro.

9h20 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

8h46 – A Rodovia Ayrton Senna apresenta dificuldades no sentido Capital, do km 28 ao 25, região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido Interior, flui bem. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

8h45 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

8h36 – Radial Leste, sentido Centro, com trânsito lento entre a Rua Brasil e Metrô Belém. São Paulo com 35 km de filas. Zona sul com 24 km de lentidão.

8h20 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, com lentidão da Avenida Roberto Marinho até a Rua Quintana. São Paulo com 31 km de lentidão. Zona sul com 21 km de filas.

7h45 – A CET vai interditar, a partir das 11h desta quinta-feira, a Rua dos Patriotas e o Viaduto Capitão Pacheco Chaves, para a realização de obras de reconfiguração geométrica e adequação de drenagem de águas pluviais, mitigadoras do Polo Gerador Shopping Mooca.

Horários das Interdições

” Rua dos Patriotas (junto ao Viaduto Capitão Pacheco Chaves):

– Faixa da direita e Passeio: todos os dias da semana, em período integral.

” Viaduto Capitão Pacheco Chaves (sentido Mooca, desde a Avenida do Estado até 150 metros após):

– Faixa da direita, de segunda a sexta-feira, das 23h às 16h do dia seguinte; finais de semana, das 23h00 de sábado até as 16h00 de segunda-feira; feriados, período integral.

– Passeio: todos os dias da semana, em período integral.

Desvios e Alterações

Somente haverá desvios para pedestres; para veículos, como a interdição atinge somente uma faixa, a passagem será feita por canalização na própria via.

Assim, os pedestres oriundos da Avenida do Estado com destino à Rua Capitão Pacheco e Chaves deverão seguir pela Rua dos Patriotas até a Estação Ipiranga da CPTM e utilizar a passarela existente. Aqueles vindos da Rua Capitão Pacheco e Chaves com destino à Avenida do Estado deverão seguir pela Rua Ilha Sergipe até a citada estação e utilizar a mesma passarela.

7h44 – Veículo quebrado na Avenida Santos Dumont, sentido Aeroporto, junto à Avenida do Estado. ?

7h41 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão entre as Ruas Rubens Gomes Bueno e Jose Maria. São Paulo com 21 km de lentidão. Zona sul com 13 km de filas.

7h36 – A DERSA informa que está prevista para a próxima esta quinta-feira a interdição total na Rodovia dos Tamoios. O trecho entre o km 45,5 e o km 50,5 será bloqueado a partir das 12h para detonação de rocha. A previsão é que a pista seja liberada no mesmo dia, até as 14h.

Além do fechamento da pista programado, os usuários da Rodovia dos Tamoios devem ficar atentos, pois de segunda a sexta-feira, a via está sujeita a interdições parciais em trechos específicos, entre o km 15 e km 51,6, das 7h às 17h. Neste caso, em locais em que houver necessidade, serão realizadas operações Pare/Siga com auxílio da Polícia Militar Rodoviária.

Alternativas

As rodovias que podem ser usadas como rotas alternativas na região são a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), Rodovia Rio-Santos (SP-055) e a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125).

7h34 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Jabaquara. São Paulo com 19 km de lentidão. Zona sul com 12 km de filas.

7h19 – O sentido Santana do Corredor norte-sul registra lentidão entre os Viadutos Borges Lagoa e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 12 km de filas. Zona sul com 8 km de congestionamento.

7h06 – Acidentes na Avenida Indianópolis ocupam duas faixas, sentido Jabaquara, junto à Rua Afonso Mariano Fagundes. ?

6h59 – Corredor da Avenida 23 de Maio, sentido Santana, com 2,7 quilômetros de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Rua Borges Lagoa.

6h55 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros com acúmulo de 4 quilômetros de lentidão entre a Rua José Maria e a Avenida Juscelino Kubitschek

6h53 – Rodovia Anchieta com lentidão na chegada à capital entre os quilômetros 13 e 10 nas pistas marginal e central

6h43 – Tráfego lento na pista sentido centro da Radial Leste entre o metrô Belém e a Rua Piratininga. São 3 quilômetros.

6h33 – Lentidão entre os quilômetros 23 e 20 da pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna na região de Guarulhos.

6h30 – Rodovia Raposo Tavares com tráfego lento entre os quilômetros 14 e 10 no sentido capital.