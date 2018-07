TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h50 – Rua da Consolação, sentido centro, com trânsito lento entre a Avenida Paulista e o acesso à Ligação Leste Oeste.

17h25 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com trânsito lento entre Piqueri e Azurita.

17h18 – São Paulo com 77km de trânsito lento.

17h02 – Pista central da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com trânsito lento entre as pontes Julio de Mesquita Neto até Casa Verde

16h52 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com trânsito lento entre a Marginal Pinheiros e Antonio de Macedo Soares

16h43 – São Paulo com 65 km de trânsito lento.

15h33 – Rodovia Cônego D. Rangoni sentido Cubatão tem tráfego lento do Km 267 ao km 268, devido colisão entre duas carretas no Km 269 e que interdita a faixa da esquerda. Acidente não deixou vítimas. No momento, chove em todo o trecho de concessão. O Sistema Anchieta/Imigrantes opera em esquema normal 5×5, em que a descida é feita pelas sul da Imigrantes e da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

15h31 – Avenida dos Bandeirantes, tem 4 km de lentidão no sentido Marginal. O congestionamento está entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Jabaquara.

15h10 – Uma carreta tombou ontem a noite e até este momento o acidente ainda causa lentidão no Rodoanel. O acidente foi na alça de acesso à Regis Bittencourt e há mais de 22 km de trânsito na via. Mais informações: http://migre.me/9RJm6

14h – São Paulo tem 22 km de filas. Avenida Doutor Arnaldo tem tráfego intenso no sentido Consolação entre a Avenida Rebouças e a Rua Galeno de Almeida.

13h46 – Avenida Paulista, com congestionamento no sentido Consolação, entre a Rua Peixoto Gomide e a Rua Carlos Sampaio.

13h36 – Rua Cardeal Arcoverde, tem congestionamento entre a Avenida Brigadeiro Faria Lima e a Rua Joaquim Antunes.

13h11 – Lentidão na Avenida Rebouças, sentido Centro, entre a Rua Maria Carolina até a Rua Oscar Freire.

13h07 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem excesso de veículos entre o Viaduto Massinet Sorcinelli e a Ponte Otto Baumgart.

12h54 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, segue com 2,7 km de lentidão entre a Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro.

12h52 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 290 e o km 278, entre as regiões de Itapecerica da Serra e Embu das Artes, reflexo de um acidente trecho do Rodoanel Sul. Ainda nesse sentido, o tráfego está parado entre o km 528,5 e o km 525, na região de Barra do Turvo, devido a uma operação para remoção de uma carreta que restringe o tráfego no km 525. Equipes da Concessionária trabalham na remoção do veículo. A previsão para a liberação da via é de aproximadamente 15 minutos.

12h04 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, com excesso de veículos entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

11h28 – Corredor Rebouças tem 3,1 km de lentidão no sentido Bairro, entre a Avenida Doutor Arnaldo e a Rua Maria Carolina.

11h25 – Chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta tem tráfego lento do Km 13 ao Km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias têm boas condições de tráfego.

11h10 – Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, com tráfego intenso entre a Avenida dos Bandeirantes e o Complexo Ana Catharina Randi.

10h44 – Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento em direção a São Paulo, do km 23 ao 21, região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido contrário e na Rodovia Carvalho Pinto, flui bem. Já a Rodovia Hélio Smidt, acesso ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento é normal. A Ecopistas pede cautela aos motoristas, pois em alguns trechos do corredor ainda há pista molhada.

10h27 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 5,1 km de filas entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro.

10h06 – São Paulo tem 63 km de filas neste momento. A pior via é a Marginal do Tietê, com 5,3km de congestionamento, pela pista expressa, no sentido Castello Branco. A lentidão está concentrada entre a Ponte Atílio Fontana e o Viaduto Julio de Mesquita Neto.

10h04 – Duas faixas da Avenida Indianópolis estão bloqueadas no sentido Jabaquara. A interdição acontece em função de um acidente na altura da Alameda dos Jurupis, entre um carro e uma moto. Há uma pessoa ferida. O congestionamento é por aproximação, segundo a CET.

10h03 – Acidente entre caminhão e uma moto interdita duas faixas da Avenida Domingos de Moraes, na altura do número 1.300, na Vila Mariana. O Corpo de Bombeiros já está no local atendendo uma vítima leve.

9h57 – Choque de carreta contra a mureta no Km 268 da Rodovia Cônego D. Rangoni sentido Guarujá interdita a faixa da direita e o acostamento, causando lentidão do km 270 ao Km 268. Como reflexo deste acidente, o tráfego está lento no sentido Cubatão da rodovia do km 268 ao km 270, e nas pistas da Anchieta do km 57 ao Km 55, sentido São Paulo e do km 51 ao km 55, sentido litoral.

8h51 – Corredor da Avenida Sumaré carregado em direção à Avenida Henrique schaumann. Motorista faz melhor caminho pela Avenida Pacaembu.

8h41 – Rodoanel apresenta lentidão entre os kms 26 e 29 sentido litoral por conta de excesso de veículos.

8h21 – Marginal do Pinheiros, pista local sentido Rodovia Castelo Branco, com lentidão de 2,7 km entre a Rua Américo Brasiliense e a P0nte João Dias.

7h47 – Avenida Tiradentes, sentido Aeroporto, com lentidão da Praça da Bandeira até a Rua Ribeiro de Lima.

7h37 – Avenida dos Bandeirantes com 5,8 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros entre os viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

7h28 – Avenida Salim Farah Maluf com lentidão na altura da Avenida Vila Ema, no sentido Vila Prudente. Acidente entre carro e moto interdita uma das faixas.

7h25 – Acidente com moto na Avenida Aricanduva, perto da Rua Sebastião de Andrade, sentido Marginal do Tietê Interdita uma faixa. Lentidão por aproximação.

7h20 – Continua interdição na Rua Paes Leme, entre a Rua Amaro Cavalheiro e a Rua Padre Carvalho, em Pinheiros.

7h17 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, com 6,2 km de lentidão da Ponte Cidade Jardim até a Ponte do Jaguaré.

6h58 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 2 quilômetros de congestionamento até a Rua Américo Brasiliense.

6h55 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 6,5 quilômetros de lentidão entre a pontes do Jaguaré e Cidade Jardim.

0h20 – Serviços de manutenção na pista causam bloqueio da faixa da direita e do acostamento no sentido RJ da Rodovia Presidente Dutra no quilômetro 158 em Jacareí, Vale do Paraíba. Apenas a faixa da esquerda está liberada. O congestionamento no início desta madrugada de quinta-feira, 12, era de 2 quilômetros. A pista deve ser liberada às 5 horas.