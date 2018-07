TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 12 de dezembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h45 – Encerramos a cobertura do trânsito nesta quinta-feira, 12 de dezembro. Voltamos na sexta-feira, 13. Boa noite!

20h16 – O trânsito também flui bem nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

20h13 – O tráfego está normal nas rodovias Anchieta e dos Bandeirantes.

20h12 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem nove quilômetros de lentidão, do 14 ao 23. Em direção à Capital, há apenas retenção entre os quilômetros 11 e 10.

20h09 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem dois pontos de lentidão: entre os quilômetros 39 e 40; e do 59 ao 60.

20h08 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni segue congestionada, com oito quilômetros de lentidão no sentido Cubatão, entre os quilômetros 262 e 270.

20h04 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, em São José dos Campos, entre os quilômetros 149 e 150, por causa do excesso de veículos.

20h00 – Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, sentido Pinheiros, tem 1,5 quilômetro de lentidão, da Rua Bandeira Paulista à Avenida Henrique Chamma. Na direção oposta, o congestionamento é de 1,3 quilômetro e vai do Túnel Desembargador Sebastião Camargo à Rua Bandeira Paulista.

19h54 – São Paulo tem neste momento 119 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h53 – Avenida Professor Francisco Morato, sentido bairro, tem dois pontos de lentidão: 2,2 quilômetros, da Rua Sapetuba à Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil; e outros 2,2 quilômetros, da Avenida Imigrante Japonês à Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares.

19h52 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem 2,3 quilômetros de congestionamento, da Avenida João Carlos da Silva Borges à Avenida Alberto Augusto Alves.

19h51 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, conhecido como Minhocão, tem 2,7 quilômetros de retenção no sentido zona oeste, da Rua da Consolação ao Largo Padre Péricles.

19h50 – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, tem 2,9 quilômetros de lentidão, da Marginal do Tietê à Avenida Mercúrio.

19h39 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim Bibi, tem 2,9 quilômetros de lentidão, de 86 metros depois da Rua Teodoro Sampaio à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

19h38 – Avenida Rebouças tem 3,1 quilômetros de congestionamento em cada sentido, da Rua Dona Maria Carolina à Avenida Paulista.

19h37 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem 3,1 quilômetros de retenção, da Avenida Pedro Álvares Cabral à Avenida dos Bandeirantes.

19h36 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 3,2 quilômetros de congestionamento, da Avenida Nova Independência ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h23 – Avenida 9 de Julho, sentido bairro, tem 4,3 quilômetros de lentidão, da Rua Major Quedinho ao oposto da Avenida São Gabriel.

19h21 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio. Na direção oposta, o congestionamento soma 3,5 quilômetros e vai do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

19h16 – A Marginal do Tietê tem quatro pontos de lentidão em direção à Rodovia Ayrton Senna: 7,7 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte da Freguesia do Ó a 670 metros antes da Ponte da Vila Guilherme; já na pista local: 5,2 quilômetros, da Ponte do Limão à Rua Azurita, e 2,4 quilômetros, da Ponte Atílio Fontana à Ponte do Piqueri; por sua vez, na pista central, 2,5 quilômetros, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Casa Verde.

Na foto, o tráfego lento na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte do Limão.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

18h47 – O motorista enfrenta tráfego lento nos dois sentidos do Corredor Norte-Sul. Em direção ao Aeroporto de Congonhas, há 12,6 quilômetros de congestionamento, da Praça Campo de Bagatelle ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Já no sentido zona norte, há dois pontos de lentidão: 4,5 quilômetros, do Viaduto Pedroso à Avenida do Estado; e 2,4 quilômetros, do Complexo Viário João Jorge Saad, conhecido como Cebolinha, ao Viaduto Santa Generosa.

18h40 – São Paulo tem neste momento 150 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h38 – No sentido da Rodovia Castelo Branco, a Marginal do Pinheiros tem sete quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Rua Américo Brasiliense à Ponte Eusébio Matoso, e 5,4 quilômetros na pista local, de 50 metros depois da Ponte do Morumbi à Ponte Eusébio Matoso.

18h35 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 11,6 quilômetros de retenção na pista expressa, da Ponte Cidade Univesitária à Ponte João Dias.

18h32 – São Paulo tem neste momento 170 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h30 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito.

10h10 – Encerramos o blog nesta manhã.

10h00 – Capital tem 106 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é o Corredor Norte-Sul, com 6,4 quilômetros de lentidão no sentido Santana, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

09h49 – Marginal do Tietê tem 5,8 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Aricanduva.

09h28 – Ayrton Senna tem cinco quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura do Parque Ecológico do Tietê.

09h11 – Régis Bittencourt permanece liberada no sentido Curitiba apenas pela faixa da esquerda, em Miracatu. Há seis quilômetros de lentidão. Um acidente envolvendo uma carreta com carga de oxigênio causou o bloqueio total.

09h00 – Capital tem 96 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é o Corredor Norte-Sul, com 6,4 quilômetros de lentidão no sentido Santana, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h46 – Dutra tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, já na capital.

08h35 – Elevado Costa e Silva tem 2,3 quilômetros de lentidão no sentido Penha, a partir da Rua Conselheiro Brotero.

08h22 – Corredor Norte-Sul tem 6,4 quilômetros de lentidão no sentido Santana, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h14 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

08h04 – Régis Bittencourt parcialmente liberada no sentido Curitiba, em Miracatu. Motoristas trafegam pela faixa da esquerda. Há 13 quilômetros de lentidão. Um acidente envolvendo uma carreta com carga de oxigênio causou o bloqueio total.

08h00 – Capital tem 62 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,5 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Avenida Interlagos.

07h46 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 21 ao 18.

07h39 – Marginal do Tietê tem 5,4 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h31 – Radial Leste tem três quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Guadalajara.

07h27 – Corredor Norte-Sul tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

07h17 – Anhanguera tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Sumaré.

07h06 – Anchieta bloqueada no sentido litoral, no quilômetro 43, devido a acidente.

07h00 – Capital tem 26 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,5 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Avenida Interlagos.

06h53 – Avenida Luís Inácio de Anhaia Melo tem bloqueio de faixa no sentido Vila Prudente, próximo a Rua Sebastião Mena, devido a acidente envolvendo carro e ônibus.

06h42 – Régis Bittencourt está bloqueada no sentido Curitiba na altura de Miracatu, devido a acidente envolvendo uma carreta com carga de oxigênio. Há seis quilômetros de lentidão. No sentido São Paulo, os usuários desviam pelo acostamento. Há lentidão do quilômetro 400 ao 404.

06h41 – Dutra tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 226 e 228 e também do 220 ao 224.

06h27 – Avenida Aricanduva tem 1,5 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Tietê, a partir da Rua Rupiara.

06h22 – Avenida Jacú-Pêssego tem duas faixas interditadas, devido a um acidente envolvendo um carro e uma kombi. Cinco pessoas ficaram feridas.

06h15 – Ayrton Senna tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em Guarulhos.