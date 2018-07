TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 12 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta quinta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

21h42 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem três quilômetros de lentidão para quem chega ao Guarujá.

20h38 – São Paulo tem 49 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

20h12 – Corredor Leste-Oeste tem 7,4 quilômetros de congestionamento e é o trecho com maior lentidão na capital.

20h06 – São Paulo tem 69 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h59 – Rodovia Anchieta foi liberada em relação ao acidente que aconteceu mais cedo no quilômetro 44. Uma pessoa foi socorrida. Na via, continua o congestionamento na chegada ao Guarujá, com lentidão de dois quilômetros .

19h53 – São Paulo tem 86 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Corredor Norte-Sul é a via com maior congestionamento, entre as Avenida João Julião da Costa Aguiar e o Hospital Beneficência Portuguesa.

19h19 – Rodovia Anchieta bloqueada por acidente no quilômetro 44. Lentidão começa no quilômetro 46.

19h13 – Na pista expressa da Radial Leste há lentidão de 4,7 quilômetros entre a Rua Pires do Rio até a Rua Wandenkolk, no sentido bairro. No sentido bairro da Avenida Nove de Julho, trânsito é intenso da Rua Groenlândia até a Praça da Bandeira, com 4,6 quilômetros de congestionamento.

19h09 – São Paulo tem 101 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h08 – Corredor Norte-Sul tem 6,5 quilômetros de congestionamento no sentido Aeroporto entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o Hospital Beneficência Portuguesa.

19h06 – Marginal do Tietê tem cinco quilômetros de congestionamento na pista local entre a Ponte do Limão e a Rua Professor Milton Rodrigues, sentido Ayrton Senna. Há lentidão de 4,8 quilômetros também entre a Ponte Jânio Quadros e o Rio Tamanduateí, na pista central do sentido Ayrton Senna.

18h58 – Marginal do Pinheiros tem lentidão nos dois sentidos. Quem vai para Interlagos enfrenta tráfego intenso de dois quilômetros antes da Avenida João Dias até a Avenida Eusébio Matoso. No sentido Castello Branco, trânsito lento entre a Eusébio Matoso e Ponte Nova do Morumbi.

18h53 – Rodovia Anhanguera, no sentido interior, tem tráfego lento em Louveira na pista expressa. Trânsito intenso entre os quilômetros 68 e 74.

18h51 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão nos dois sentidos. Em direção ao interior, há tráfego intenso entre os quilômetros 17 e 20. Sentido capital tem trânsito lento entre os quilômetros 23 e 20.

18h49 – Quem chega a Guarujá, pela Rodovia Cônego Domenico Rangoni, enfrenta três quilômetros de lentidão.

18h47 – Corredor Norte-Sul tem trânsito lento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Rua Pedroso. Há lentidão de 7 quilômetros neste trecho.

18h42 – Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem lentidão entre as Pontes Jânio Quadros e do Limão. A via registra 7,5 quilômetros de congestionamento neste trecho.

18h40 – São Paulo tem 164 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h34 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento nos dois sentidos. Para quem vai a capital, há lentidão em dois pontos: entre os quilômetros 26 e 23, e entre os quilômetros 11 e 9. No sentido Cotia, trânsito intenso entre os quilômetros 16 e 23.

18h30 – São Paulo tem 158 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h16 – Termina a manifestação de funcionários dos Correios em frente ao Theatro Municipal. O trânsito é bom nas vias da região.

18h13 – Rodovia Bandeirantes tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 14 e 17. Obras de implantação da quinta faixa causam lentidão no sentido interior.

18h09 – Marginal do Pinheiros é a via mais congestionada da capital. Há lentidão de 10,6 quilômetros entre a Avenida João Dias e a Cidade Universitária.

18h03 – Manifestantes bloqueiam a Rua Coronel Xavier de Toledo, em frente ao Theatro Municipal. Cerca de 200 funcionários dos Correios protestam por aumento de salários e benefícios. Ruas tranversais estão com trânsito lento.

17h57 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento na pista expressa. Em Sumaré, há lentidão entre os quilômetros 108 e 104, como reflexo de congestionamento da Rodovia Dom Pedro.

17h55 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão nos dois sentidos: do quilômetro 25 ao 20, no sentido São Paulo, e do 18 ao 23, em direção a Cotia.

17h54 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, é a via mais congestionada da capital. Há lentidão de 8,7 quilômetros, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

17h48 – São Paulo tem 139 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h38 – Rodovia Anhanguera tem lentidão nos dois sentidos. Para quem vai para a capital, o tráfego é lento na pista expressa entre os quilômetros 62 e 58, em Jundiaí. No sentido interior, trânsito intenso entre os quilômetros 69 e 74, em Louveira.

17h35 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem quatro quilômetros de congestionamento para quem chega ao Guarujá. No sentido São Paulo, tráfego é lento entre os quilômetros 264 e 270.

17h32 – São Paulo tem 130 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Rua da Consolação tem 1,2 quilômetros de lentidão, por conta de manifestação de funcionários dos Correios.

17h18 – São Paulo tem 108 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h16 – Passagem de manifestantes bloqueia o cruzamento da Rua Antônio Carlos com a Rua da Consolação. Motoristas utilizam a faixa exclusiva de ônibus da via, que é a única livre. Trabalhadores dos Correios estão em greve por reajuste do piso salarial, aumento real de 6%, vale-alimentação e reembolso creche. (FOTO: Thiago Moreno/Estadão)

17h05 – São Paulo tem 103 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

13h46 – Os dois sentidos da Rodovia dos Tamoios estão interditados desde às 13h30 devido a obras na via. Os bloqueios acontecem até às 15h30. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagens, as rodovias que podem ser usadas como rotas alternativas na região são a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), Rodovia Rio-Santos (SP-055) e a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125).

13h14 – Na capital, há 38 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada é a Marginal do Tietê com 8,2 quilômetros de lentidão, no sentido Castelo Branco. O congestionamento vai da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco.

13h03 – A Marginal do Tietê tem 8,2 quilômetros de lentidão, no sentido Castelo Branco. O congestionamento vai da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco.

12h47 – Os dois sentidos da Rodovia dos Tamoios serão interditados a partir das 13h30 devido a obras na via. Os bloqueios que acontecem até às 15h30, segundo Departamento de Estradas e Rodagens, “são necessários para garantir a segurança dos usuários que transitam pela via.”

12h27 – Marginal do Tietê tem 7,5 quilômetros de lentidão, sentido Castelo Branco, entre as pontes Remédios e Julio de Mesquita Neto. Segundo a CET, o congestionamento é um reflexo de um acidente que bloqueia a faixa da direita, sentido Interlagos, da Avenida Magalhães de Castro.

12h19 – Na zona leste, um acidente na Avenida Henry Ford, sentido centro, próximo Rua Capitão Pacheco e Chaves, bloqueia a pista da esquerda.

12h00 – O usuário do Instagram thiago_martins85 registrou o trânsito na Avenida Ibirapuera. Segundo a CET, a Avenida Ibirapuera tem lentidão, sentido bairro, da Rua D’ouro até a Rua República do Líbano.

11h41 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão da Ponte Tatuapé até a Ponte Cruzeiro do Sul.

11h37 – Marginal do Pinheiros foi liberada em relação ao acidente, sentido Interlagos.

11h29 – Um acidente na Marginal Pinheiros, boqueia a pista única, sentido Interlagos, antes da Ponte Cidade Universitária.

11h27 – Na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, há lentidão do Hospital Vila Maria até a Ponte Jânio Quadros.

11h24 – Um acidente aconteceu na Marginal do Pinheiros, pista única, sentido Interlagos, antes da Ponte Cidade Universitária.

11h18 – No Corredor Norte-Sul, sentido Santana, há lentidão da Rua Jandira até o Complexo Viário João Jorge Saad.

11h15 – A Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa: Lentidão do Viaduto Carlos Ferraci até Viaduto Guadalajara.

11h10 – Na capital, há 52 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h08 – A Avenida Santos Dumont foi liberada em relação ao acidente, sentido Santana.

10h20 – Na capital, há 71 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h19 – Um acidente na Avenida Santos Dumont, sentido Santana, ocupa a pista da direita junto a Avenida do Estado.

10h15 – A Rodovia Anchieta tem lentidão nos dois sentidos. No sentido São Paulo, a lentidão vai do quilômetro 12 ao quilômetro 10. Já no sentido Litoral, há congestionamento do quilômetro 62 ao quilômetro 64.

10h00 – A Avenida Professor Ascendino Reis foi liberada em relação ao acidente.

09h20 – Na zona sul, um acidente na Avenida Professor Ascendino Reis, sentido Santana, junto ao Complexo Viário Jorge João Saad, bloqueia a pista da direita.

09h16 – Na capital, há 76 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h56 – Corredor Norte- Sul tem, em diversos trechos no sentido Aeroporto, oito quilômetros de congestionamento.

08h49 – Corredor Norte-Sul tem três quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre o viaduto Santa Generosa e a Praça da Bandeira.

08h43 – Avenida dos Bandeirantes tem três quilômetros de congestionamento, entre a avenida Miruna e o Viaduto Santo Amaro.

08h37 – Sistema Anchieta-Imigrantes não tem retenções em nenhum sentido.

08h35 – Corredor Norte-Sul tem quatro quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre o Campo de Bagatelle e a Praça da Bandeira.

08h33 – Capital tem 70 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h28 – Ayrton Senna tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

08h22 – Marginal do Tietê tem cinco quilômetros de congestionamento na pista local no sentido Castelo Branco, entre as proximidades do hospital Vila Maria e a ponte Cruzeiro do Sul.

08h05 – Pista central da Marginal Tietê no sentido Castelo Branco é a via monitorada de maior congestionamento. São cinco quilômetros de retenção, entre a ponte do Tatuapé e a ponte Cruzeiro do Sul.

07h50 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos.

07h29 – Anchieta tem 3 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, próximo ao Rodoanel.

07h23 – Marginal do Pinheiros tem quatro quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre Interlagos e a ponte Transamérica.

06h57 – Bandeirantes tem tráfego lento na pista expressa do sentido São Paulo, na chegada à capital.

06h52 – Dutra tem pequena lentidão no sentido São Paulo, na chegada à capital.

06h48 – Rodovia Ayrton Senna tem 4 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, no trecho de Guarulhos.

06h45 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro, entre a estação de metrô Vila Matilde e o viaduto Alberto Badra.