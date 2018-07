TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h45 – O Corredor Norte-Sul tem lentidão no sentido Santana entre os viadutos Indianópolis e Santa Generosa.

20h30 – O trânsito na capital diminuiu para 36 km de filas. Maior concentração está na pista expressa da Marginal do Tietê que tem congestionamento entre as Pontes do Limão e Vila Guilherme no sentido Ayrton Senna.

19h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem lentidão no sentido Imigrantes da Marginal do Pinheiros até a o Viaduto João Julião da Costa Aguilar.

18h50 – A Radial Leste tem congestionamento no sentido Bairro do da Rua Wandenkolk até a Avenida Pires do Rio.

18h40 – A Rodovia Castelo Branco tem pontos de lentidão nos dois sentidos. Para o motorista que segue no sentido Capital encontra lentidão entre os km 15 e 13 da pista expressa e do km 16 ao km 13 da pista marginal. Para quem trafega em direção ao interior, pega congestionamento do km 19 ao km 24, na pista marginal, e do km 22 ao km 24 na pista expressa.

18h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem lentidão da Ponte Ary Torres até a Avenida Padre José Maria, no sentido Interlagos. No sentido Castelo Branco, há congestionamento entre a Avenida Jornalista Roberto Marinho e a Ponte Eusébio Matoso.

18h20 – O Corredor Norte-Sul tem congestionamento no sentido Aeroporto da Ponte da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. No sentido Santana, há lentidão da Ponte da Bandeira até o Cebolinha.

18h05 – A Marginal do Tietê tem lentidão no sentido Ayrton Senna da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Vila Guilherme na pista expressa e na local.

18h – A cidade contabiliza 129 km de congestionamento. Há maior lentidão na região sul, que tem 38 km de filas.

15h04 – Um caminhão e um carro colidiram e uma pessoa está presa nas ferragens na altura da Ponte Presidente Dutra na Marginal do Tietê. O acidente ocupa uma faixa da direita no sentido Ayrton Senna e reflete no transito. Há lentidão de 4 km entre a Ponte Azurita até a Ponte da Casa Verde.

14h34 – Pista expressa da Radial Leste tem tráfego intenso no sentido Centro, entre a Avenida Wandenkolk e a Avenida Brasil. São Paulo registra 32 km de filas.

14h08 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, há lentidão de 2,5 km entre a Ponte Vila Guilherme até a Rua Massinet Sorcinelli.

13h58 – Avenida Nove de Julho, congestionada no sentido centro entre a Alameda Lorena e a Rua Gabriel.

13h43 – Cidade tem 22 km de lentidão. Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello vai mal no sentido bairro entre a Rua Dr. Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

13h12 – Um deslizamento de terra deixou uma pessoa parcialmente soterrada às 12h10 desta quinta. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros fazem resgate em um galpão que foi prejudicado pelo desabamento. O Helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para atender á ocorrência. O deslizamento aconteceu na altura do km 25 da Rodovia Anchieta, próximo ao acesso ao bairro Demarchi, na região de São Bernardo do Campo.

13h02 – Tráfego lento na Rodovia Anchieta entre o km 13 e km 10, devido excesso de veículos. A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem lentidão entre o km 250 e km 248, devido obras no km 248, que interditam a faixa da direita.

12h28 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com filas entre a Avenida Roberto Feijó até o Viaduto Grande São Paulo.

11h59 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com tráfego intenso entre a Ponte Janio Quadros e o Viaduto Aricanduva. Já o sentido Ayrton Senna tem excesso de veículos entre a Ponte do Tatuapé e a Ponte Aricanduva.

11h38 – Ponte Aricanduva, sentido Marginal, tem tráfego intenso entre a Radial Leste-oeste e a Rua Moravia.

11h20 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com morosidade entre a Rua Miruna e a Alameda dos Tupiniquins. São Paulo segue com 24 km de lentidão nas principais vias da capital.

11h09 – Avenida do Estado, sentido Santana, com tráfego intenso entre a Avenida do Pari e a Rua Trinta e Um de Março.

10h51 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso entre a Ponte Jânio Quadros e a via Milton Tavares de Souza. São 4,2 km de filas.

10h48 – Rodovia Ayrton Senna, tem tráfego lento na região de Guarulhos, do km 23 ao 20, sentido São Paulo, por excesso de veículos. As Rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, têm movimento é normal

9h59 – Marginal do Tietê tem 8,1 km de lentidão no sentido Rodovia Castelo Branco, na pista expressa, entre a rodovia e a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

9h30 – Maginal do Tietê, pista expressa, com 2,4 km de lentidão no sentido Rodovia Castelo Branco, entre as pontes da Freguesia e Atílio Fontana.

9h27 – Cidade tem 31 km de lentidão. Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, tem, 5,1 km de lentidão ente a Ponte Cidade Jardim e a Ponte do Jaguaré.

8h50 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com com 2 km de lentidão entre a Rua Borges Lagoa e a Alameda dos Aratãs.

8h35 – Cidade tem 17 km de lentidão. Marginal do Pinheiros, pista expressa, sentido Interlagos, é via mais congestionada, com 5,1 km de fila entre a Ponte Cidade Jardim e a Ponte do Jaguaré.

8h12 – Uma faixa da Avenida Pacaembu interditada no sentido Praça Charles Miller por conta de um carro capotado. Lentidão apenas por aproximação.

7h55 – Marginal do Pinheiros com lentidão entre a Ponte Cidade Universitária e a Ponte

Eusébio Matoso.

7h46 – Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de lentidão no sentido Interlagos, entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré. Radial Leste lenta no sentido bairro pela pista expressa entre a Rua Doutor Fomm e a Rua Almirante Brasil. No sentido contráio, também pela expressa, congestionamento entre o Viaduto Wandenkolk e a Rua Piratininga.

7h36 – Avenida dos Bandeirantes com lentidão na aproximação com a Marginal do Pinheiros. Avenida Jornalista Roberto Marinho é melhor opção. Cidade tem 3 km de congestionamento.

7h33 – Ligação Leste-Oeste tem 1,6 km de lentidão no sentido Lapa, entre a Avenida Alcântara Machado e a Avenida Vinte e Três de Maio.

6h53 – Corredor da Avenida 23 de Maio com 1,5 quilômetro de congestionamento no sentido Santana a partir do Viaduto Indianópolis.

6h52 -Já são 3 quilômetros de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre o metrô Belém e Ligação Leste-Oeste

6h50 – Corredor Aricanduva, sentido Marginal, com 1,5 quilômetro de trânsito lento a partir da Rua do Rodeio.

6h45 – São quase 2,5 quilômetros de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre o metrô Belém e a Rua Almirante Brasil

6h40 – Os dois sentidos da Rodovia dos Tamoios (SP-99) serão bloqueados nesta quinta-feira, 19, do meio-dia às 14 horas entre os quilômetros 45 e 50, região de Paraibuna, antes da serra, em razão de obras de duplicação da estrada.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), serão realizadas detonações de rocha no trecho interditado. As rodovias que podem ser usadas como rotas alternativas na região são a Mogi-Bertioga (SP-098), a Rio-Santos (SP-055) e a Oswaldo Cruz (SP-125).