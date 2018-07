TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 13 de junho

No Instagram, o internauta Ticiano Melo (@ticianomelo) postou, usando a hashtag #TransitoEstadao, uma foto do congestionamento na Marginal Tietê, na altura da Ponte Vila Guilherme, por volta das 11h, quando o trânsito em São Paulo foi afetado pela greve da CPTM e atingiu o recorde do ano.

TEMPO REAL:

21h54 – Rua da Consolação liberada após manifestação, em ambos os sentidos.

21h34 – Polícia dispersou manifestantes na Avenida Paulista, que agora seguem em grupos menores por ruas transversais. A avenida, no entanto, continua interditada.

21h25 – Avenida Paulista está interditada na altura da Consolação. A Avenida Dr. Arnaldo também foi totalmente ocupada no sentido Sumaré, na altura da Rua Major Natanael.

20h38 – Manifestantes seguem pela Rua Angélica em direção à Avenida Paulista.

20h30 – Tropa de Choque subiu a Rua Augusta em direção à Avenida Paulista e atirou bombas de gás lacrimogêneo. Os manifestantes foram impedidos de chegar à avenida e, agora, devem desviar em direção a Higienópolis.

20h17 – 119 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte João Dias (8,8 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (7,1 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, pista local, da Rua Américo Brasiliense até Ponte Eusébio Matoso (7,0 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, pista expressa, da Rua Américo Brasiliense até a Rua Tucumã (5,5 km)

20h16 – Saiba mais sobre a situação do metrô, que opera em velocidade reduzida na linha 3.

20h15 – Manifestantes bloqueiam a Rua Augusta e a Rua Bela Cintra neste momento.

20h13 – Na Rua Augusta, a polícia tenta impedir que manifestantes avancem em direção à Avenida Paulista.

20h11 – Trens da linha 3 do metrô operam em velocidade reduzida. Funcionários do metrô orientam passageiros que seguirão para as linhas 1, 2 e 4 a utilizarem os trens da CPTM para ir até a Sé.

20h – Falha na estação Bresser-Mooca lota estações da linha 3 do metrô. A reportagem do Estado está agora na República, onde a situação para entrar nos trens é caótica.

19h52 – O internauta @mauriciomms registrou a presença da polícia na manifestação que passa agora pela Rua Augusta, sentido Avenida Paulista.

19h49 – Repórteres do Estado registram situação de caos na linha 3 do metrô. Trens estão superlotados e levando mais tempo para fazer os trajetos.

19h44 – Manifestantes montaram barricadas de fogo na Consolação e na Rua Rêgo Freitas. Eles jogam pedras e rojões contra a PM. No momento, eles seguem pela Rua Augusta, sentido Avenida Paulista

19h15 – Evite a região da Rua da Consolação com a Maria Antônia, onde acontece um confronto entre a polícia e os manifestantes.

19h04 – Principais lentidões do momento:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte de Acesso à Rodovia Presidente Dutra (14,5 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte Transamérica (10,6 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte de Acesso à Rodovia Presidente Dutra (8,8 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (7,1 km)

19h01 – Manifestantes se dividiram e um grupo menor seguiu pela Rua da Consolação. A maioria das pessoas está agora concentrada no começo do viaduto que faz a ligação leste-oeste.

18h58 – O usuário do Instagram @allancarloss postou uma foto da manifestação contra o aumento da tarifa, no centro de São Paulo. A cidade tem agora 176 km de lentidão.

18h54 – Rua da Consolação tem trânsito bloqueado nos dois sentidos. Ruas laterais também estão travadas. Há interdições na altura da Rua Maria Antônia.

18h51 – 172 km de lentidão em São Paulo.

18h47 – Manifestantes seguem pela Rua da Consolação em direção à Avenida Paulista.

36 linhas de ônibus foram desviadas por causa da manifestação no centro.

Linhas da Rua Augusta com destino à Zona Norte

107T/10 Metrô Tucuruvi – Pinheiros

107T/31 Metrô Tucuruvi – Pinheiros

Itinerário: normal até a Rua Augusta, Vd. Nove de Julho, Rua Maria Paula, prosseguindo normal.

Linhas da Rua da Consolação com destino ao Parque D. Pedro II e Praça da Sé

701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vila Madalena

701U/10 Metrô Santana – Butantã USP

702C/10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

702U/10 Butantã USP – Term. Pq. D. Pedro II

702U/21 Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II

7411/10 Cidade Universitária – Praça da Sé

Itinerário: normal até Rua da Consolação, Rua Rego Freitas, Largo do Arouche, Praça da República, Av. Ipiranga, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

Linhas da Rua da Consolação com destino à Zona Oeste

7228/10 Pinheiros – Praça Ramos de Azevedo

7267/10 Apiacás – Praça Ramos de Azevedo

7272/10 Mercado da Lapa – Praça Ramos de Azevedo

7281/10 Lapa – Praça Ramos de Azevedo

7282/10 Parque Continental – Praça Ramos de Azevedo

7545/10 Jardim João XXIII – Praça Ramos de Azevedo

7545/21 CDHU Butantã – Praça Ramos de Azevedo

7903/10 Jd. João XXIII/Educandário – Praça Ramos de Azevedo

8700/10 Terminal Campo Limpo – Praça Ramos de Azevedo

Itinerário: normal até a Rua da Consolação, Rua Rego Freitas, Largo do Arouche, Praça da República, Av. Ipiranga, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

Linhas da Rua da Consolação com destino à Luz

7458/10 Jd. Boa Vista – Estação da Luz

8707/10 Rio Pequeno – Terminal Princesa Isabel

Itinerário: normal até a Rua da Consolação, Rua Rego Freitas, Largo do Arouche, Av. Duque de Caxias, prosseguindo normal.

Linhas da Avenida São João com destino à Zona Oeste

8000/10 Terminal Lapa – Praça Ramos de Azevedo

8319/10 Parque Continental – Praça Ramos de Azevedo

8400/10 Terminal Pirituba – Praça Ramos de Azevedo

8594/10 Cidade D’Abril – Praça Ramos de Azevedo

8622/10 Morro Doce – Praça Ramos de Azevedo

8622/42 Sol Nascente – Largo do Paissandú

8677/10 Jardim Líbano – Praça Ramos de Azevedo

8677/31 Jardim Líbano – Praça Ramos de Azevedo

8686/10 Mangalot – Largo do Paissandú

8696/10 Jaraguá – Praça Ramos de Azevedo

8696/41 Jaraguá – Praça Ramos de Azevedo

Itinerário: normal até a Avenida São João, Largo do Arouche, Av. Duque de Caxias, Avenida São João, prosseguindo normal.

Linha da Av. São Luiz para o Parque D. Pedro II

8615/10 Parque da Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

Itinerário: normal até a Av. São Luiz, Vd. Nove de Julho, Av. Maria Paula, prosseguindo normal.

Linhas de trólebus e itinerários:

2100-10 TERM. VILA CARRÃO – PRAÇA DA SÉ

Ida – normal até av. Rangel Pestana, rua Dr. Bittencourt Rodrigues, praça Fernando Costa, rua General Carneiro, Term. Pq. D. Pedro II.

Volta – Term. Pq. D. Pedro II, av. do Exterior, viaduto Vinte e Cinco de Março, seguindo normal.

2002-10 TERM. PQ. D. PEDRO II – TERM. BANDEIRA

Sentido único – Term. Pq. D. Pedro II, av. do Exterior, viad. Vinte e Cinco de Março, av. Rangel Pestana, rua Vasco da Gama, rua do Gasômetro, av. Mercúrio, av. Senador Queirós, Praça Alfredo Issa, av. Ipiranga, seguindo normal.

408A-10 MACHADO DE ASSIS – CARDOSO DE ALMEIDA

Ida – normal até rua Anita Garibaldi, Praça Clóvis Bevilacqua, av. Rangel Pestana, viad. Vinte e Cinco de Março, av. Rangel Pestana, rua Vasco da Gama, rua do Gasômetro, av. Mercúrio, av. Senador Queirós, Praça Alfredo Issa, av. Ipiranga, seguindo normal.

Volta – sem alteração

4112-10 STA. MARGARIDA MARIA – PRAÇA DA REPÚBLICA

4113-10 GENTIL DE MOURA – PRAÇA DA REPÚBLICA

Sentido único – normal até rua Anita Garibaldi, Praça Clóvis Bevilacqua, av. Rangel Pestana, viad. Vinte e Cinco de Março, av. Rangel Pestana, rua Vasco da Gama, rua do Gasômetro, av. Mercúrio, av. Senador Queirós, Praça Alfredo Issa, av. Ipiranga, seguindo normal.

Obs.: Em caso de bloqueio total as linhas diesel deverão ser alteradas pela rótula central.

18h37 – Rua da Consolação tem retenção no sentido centro, desde a Avenida Paulista. A Avenida Rio Branco tem lentidão desde a Avenida Ipiranga, sentido Ponte da Casa Verde.

18h35 – Manifestantes seguem agora pela Rua Líbero Badaró. O Viaduto do Chá está bloqueado pela PM.

18h19 – Pelo menos 16 pessoas já foram detidas na manifestação contra o aumento da tarifa do ônibus. Repórteres, entre eles o do Estado, foram revistados. Acompanhe em tempo real no Estadão Urgente.

18h12 – Principais lentidões:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte de Acesso à Rodovia Presidente Dutra (14,5 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte Jânio Quadros (8,8 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica (7,9 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (7,1 km)

18h10 – São Paulo tem agora 151 km de lentidão.

18h09 – Rua Xavier de Toledo está bloqueada pela manifestação, na altura do Viaduto do Chá e da Avenida São Luís. O Viaduto do Chá também está interrompido na altura da Rua Líbero Badaró.

17h54 – O internauta @wellokiinho postou, no Instagram, uma foto da manifestação contra o aumento da tarifa em frente ao Teatro Municipal.

17h43 – As linhas 7-Rubi (Luz – Francisco Morato – Jundiaí) e 10-Turquesa (Luz – Rio Grande da Serra) prosseguirão prestando serviço nestes percursos, enquanto a Linha 8-Diamante continuará atendendo o trecho entre as estações Itapevi e Palmeiras-Barra Funda.

17h42 – As linhas 11 e 12 da CPTM continuarão com seu funcionamento interrompido em função da greve. Ônibus reforçam o transporte fazendo o trajeto dos seguintes trechos:

• L11: entre as estações Corinthians-Itaquera do Metrô e Guaianazes.

• L11: da estação de Guaianazes para Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Estudantes.

• L12: da estação Tatuapé para São Miguel e Itaim Paulista

• L12: da estação Itaim Paulista para Eng. Manoel Feio e Itaquaquecetuba.

17h38 – A CPTM informa que a circulação de trens na Linha 9-Esmeralda será iniciada às 17h40, no trecho entre Pinheiros e Grajaú, com intervalos de 6 minutos.

17h09 – Protesto contra o aumento da tarifa de ônibus já começou em frente ao Teatro Municipal, no centro. Confira as principais lentidões do momento:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte das Bandeiras (10,3 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita (6,5 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, da Rua Cristina Tomas até a Ponte Jânio Quadros (5,5 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Complexo Viário João Jorge Saad (3,8 km)

16h21 – A cidade tem, no momento, 61 km de lentidão, com tendência de alta. Principais lentidões do momento, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Freguesia do Ó até a Rua Azurita (6,5 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Complexo Viário João Jorge Saad (3,8 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Ponte das Bandeiras até a Praça da Bandeira (3,6 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde (2,6 km)

14h

Usuários lotam ônibus da Operação Paese, na Av. Brasil. FOTO: Werther Santana/Estadão

Funcionários da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) das linhas 8-Diamante, 9-Esmeralda, 11-Coral e 12- Safira anunciaram greve a partir da 0h desta quinta-feira, 13. As linhas 9, 11 e 12 estão paradas completamente, e a 8 tem uma paralisação apenas na estação Júlio Prestes. A SPTrans informou que vai colocar todos os 15 mil ônibus à disposição durante todo dia, o Metrô também vai reforçar a operação em todas suas estações. O rodízio municipal de veículos também foi suspenso e as multas do dia serão canceladas. Contudo, os reflexos da greve de funcionários da CPTM causam enorme impacto no trânsito.

Às 11h, o trânsito em São Paulo atingiu a maior lentidão do ano no período da manhã: 148 km, igualando ao dia 5 de abril, segundo a CET. Às 11h02, no entanto, o monitoramento apontava 149 km de lentidão. A SPTrans acionou o PAESE (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência) para os trajetos cobertos pela Linha 11-Coral, com 40 ônibus, e Linha 12-Safira, com 20 ônibus.

Abaixo, um vídeo postado no Youtube pelo usuário “cassiadsc” mostra a espera por ônibus — já que os trens estão em greve — em uma estação da Linha 9-Esmeralda, da CPTM, no início da manhã.

13h55 – Ocorrências: Acidente na Radial Leste ocupa uma faixa no sentido bairro, próximo à Rua Doutor Nilton Silva. Já a Avenida Washington Luís foi liberada em relação a acidente próximo ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Informações são da CET.

13h15 – Apesar de o trânsito não estar mais no pico anual de lentidão que foi registrado às 11h, o motorista ainda dificuldade em muitos pontos. O principal é o Corredor Norte-Sul (com as avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães), no sentido Aeroporto de Congonhas. O congestionamento vai desde a Praça da Bandeira, no centro, até as proximidades do aeroporto, na zona sul. São 8,6 km de lentidão segundo a CET. Evite este corredor.

12h40 – Após um pico às 11h, o índice de lentidão na cidade reduziu bastante, segundo os dados da CET. A lentidão, que chegou a 148 km (17,1% do total monitorado na cidade) às 11h, agora caiu para 58 km (6,7%) às 12h30.

12h30 – Na greve da CPTM, usuários reclamam de falta de informação nos ônibus

Usuários da CPTM têm de recorrer a ônibus nesta manhã de greve de servidores na companhia. A CPTM colocou, por meio de Paese (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência), ônibus extras para os trajetos das linhas 9, 11 e 12. Na linha 11-Coral, foram 40 ônibus, e na Linha 12-Safira, foram 20 ônibus. As duas imagens acima foram feitas na Estação Santo Amaro da CPTM. Fotos: Felipe Rau/Estadão

12h00 – Os ônibus colocados à disposição dos passageiros de trem em Santo Amaro, zona sul, na manhã desta quinta-feira, está deixando os usuários na estação Pinheiros do Metrô, zona oeste. O problema é que quem pretendia seguir viagem até Osasco precisa caminhar cerca de 800 metros até o Largo da Batata, de onde saem os ônibus intermunicipais.

11h55 – Um usuário do Instagram (max276sp) publicou imagem do congestionamento enfrentado nesta manhã e, ironicamente, disse “obrigado” à CPTM:

11h49 – Desativado sob forte protesto dos passageiros no fim de 2011, o trecho da Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) entre as Estações Brás e Luz, na região central de São Paulo, reabriu nesta quinta-feira, 13, por causa da greve de parte dos funcionários da empresa.

11h30- Rodovia Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo. Entre os km 24 e 20, ainda reflexo de acidente ocorrido mais cedo, e na chegada da capital, dos km 13 ao 11, informa a Ecopistas

11h27- Trânsito em São Paulo ainda tem 144 km de lentidão. Marginal Tietê tem 19,2 km de lentidão que vai de 700 metros depois do Hospital Vila Maria até a Rodovia Castelo Branco, informa CET

11h02- CET registra maior congestionamento para o horário neste ano, com 149 km de lentidão. Média para o período das 11 horas da manhã varia de 44 a 80 km

10h59 – Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de lentidão no sentido Aeroporto, da altura da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira, informa CET

10h56 – O usuário do Instagram ticianomelo publicou imagem da lentidão na Marginal Tietê na altura da Ponte Vila Guilherme às 10h56:

10h55- Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido capital, entre os km 27 e 17, devido a acidente ocorrido no km 17 mais cedo, informa a Ecopistas

10h53- CPTM confirma fechamento da estação Julio Prestes, da linha 8-Diamante. Demais estações da linha continuam funcionando

10h50- Veja a repercussão nas redes sociais da paralisação da circulação dos trens em SP

10h49- CET registra lentidão de 143 km na capital, valor próximo ao maior registrado neste ano para o período da manhã, que foi de 148 km, no dia 5 de abril

10H42- Já a Marginal Pinheiros registra 9,3 km de lentidão no sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim, informa CET

10h40- Marginal Tietê tem 17 km de lentidão no sentido Castelo Branco, que vai de 550 metros da Rodovia Presidente Dutra até a Castelo Branco

10H37- Trânsito segue congestionado em São Paulo, com lentidão de 136 km registrada pela CET e a tendência é de que continue aumentando, informa CET

10h32- CPTM informa que, desde as 10 da manhã a operação nas seguintes estações foi alterada:

Linha 7-Rubi opera entre as estações Luz e Jundiaí;

Linha 8-Diamante opera entre as estações Itapevi e Palmeiras-Barra Funda;

Linha 10-Turquesa será ampliada até a Estação Luz

Linha 9-Esmeralda da CPTM fechada nesta manhã. Imagem postada no Instagram pelo usuário lbelquiman mostra acesso fechado.

10h29- Com paralisação da CPTM, Metrô informa que a integração com as linhas 11- Coral e 12- Safira está indisponível

10h27- CPTM confirma paralisação total da linha 12-Safira. A operação Paese foi acionada nas seguintes estações:

Corinthians-Itaquera do Metrô e Guaianazes;

Entre Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Guaianazes;

Entre as estações São Miguel e Itaim Paulista e estação Tatuapé do Metrô

10h17- A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento entre os km 24 e 17, no sentido capital, devido a um acidente que ocorreu no km 17. Não há interdição no local, informa a Ecopistas

10h16- CET registra quarto pior índice de congestionamento na capital neste ano, com 123 km de lentidão às 10h da manhã, acima da média de 93 km para o período

10h15- Av dos Bandeirantes registra 5 km de lentidão no sentido Marginal entre o Viaduto Min. Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro, informa CET

10h12- Linha 12- Safira segue com a circulação somente entre as estações Brás e Engenheiro Miguel Feio

10h10- Marginal Tietê registra 13,2 km de lentidão, no sentido Castelo Branco, da Ponte das Bandeiras até a Rodovia Castelo Branco, informa CET

10h07- Com greve da CPTM, congestionamento na capital chega a 125 km e segue com tendência de alta, informa CET

10H04- CPTM confirma paralisação total da linha 11-Coral, que até então estava com operação reduzida. Linha atende, em média, 600 mil pessoas por dia, nos dias úteis

9h58- Já são 122 km de lentidão registrados na capital na manhã desta quinta-feira. Está com problemas devido à greve da CPTM? Envie seu relato para o perfil do Estadão no Facebook

9h55- Congestionamento chega a 117 km na capital. Zonas Oeste (45 km) e Sul (41) concentram maior parte da lentidão

A partir de então, a fila passou a ser organizada por cinco seguranças. “Não é à toa que o povo está fazendo tanto protesto”, disse a estagiária de um escritório de contabilidade Anaelize Oliveira, de 19 anos. “Cheguei no terminal faz duas horas e ainda não consegui entrar no ônibus. A gente só quer ir trabalhar, mas não consegue.”

9h53- Às 9h25 um homem furou a fila e empurrou os passageiros que estavam na escada do ônibus para conseguir entrar. A atitude gerou protestos de quem estava na fila. Um segurança tentou tirar o homem de dentro do coletivo, mas levou um chute na cara. Uma viatura da Polícia Militar se aproximou, mas o fiscal preferiu deixar o agressor no ônibus e liberar o veículo.

9h51- Meia hora depois, uma nova confusão. Após pedir para o motorista fechar a porta do ônibus e ir embora, um fiscal da SPTrans foi empurrado por um passageiro que estava na fila. “Ainda dava para espremer mais 20 pessoas aí dentro, irmão. Olha o tamanho dessa fila”, disse o homem. “Não vai zoar o bagulho. Fica na sua.” Os dois homens só não partiram para briga porque um segurança os separou.

9h50- Usuários que estavam mais atrás na fila começaram a empurrar quem não conseguiu entrar no coletivo parado na plataforma, que já estava cheio. Fiscais interferiram e teve início um empurra-empurra. Uma mulher caiu na sarjeta, e ficou entre o ônibus e a plataforma. Uma grávida passou mal.

9h49- A primeira confusão no Terminal Santo Amaro aconteceu por volta das 8h20 na plataforma onde para o ônibus 6200-10 (Terminal Bandeira – Terminal Santo Amaro). O veículo é o mais procurado, pois percorre a Marginal do Pinheiros, destino da maior parte dos trabalhadores que não contou com os trens nesta manhã.

9h48- Rodízio poderá ser cancelado também amanhã, caso a greve da CPTM continue

9h47- O Terminal de Ônibus de Santo Amaro, na zona sul, foi palco de filas gigantes e brigas na manhã desta quinta-feira, 13. Passageiros relataram que o terminal estava muito mais lotado que o habitual por causa da greve de funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

9h42- Funcionários da CPTM devem se reunir às 14h de hoje na Praça da Luz para decidir sobre continuidade da greve, presidente da CPTM, Mario Bandeira, informa que não vai negociar mais com trabalhadores

9h38- Anunciada na noite de ontem, greve dos trabalhadores da CPTM paralisou completamente apenas a linha 9-Esmeralda, que atende, em média, 550 mil passageiros nos dias úteis.

9h34- Com greve da CPTM, CET cancela Operação Horário de Pico – Rodízio Municipal de Veículos, no período da tarde de hoje

9h31- CET informa que serão canceladas as multas por desrespeito ao rodízio na manhã de hoje.

9h30- Com 116 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, trânsito continua intenso em São Paulo na manhã desta quinta-feira. Está com problemas devido à greve da CPTM? Envie seu relato para o perfil do Estadão no Facebook

9h26- Uma faixa da pista expressa da Marginal Pinheiros foi liberada em relação ao acidente após a Ponte Fepasa, no sentido Castelo Branco.

9h20- Capital registra 99 km de lentidão, informa CET. Com greve dos trabalhadores da CPTM, congestionamento fica acima da média na manhã desta quinta-feira

9h17- Corredor Norte-Sul está com 5,6 km de lentidão no sentido aeroporto, entre o Viaduto Santa Generosa e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, informa CET

9h13- Capital registra 97 km de lentidão e expectativa é de que o valor fique estabilizado, informa CET

9h03- Marginal Tietê registra 5,3 km de lentidão, que vai da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco, no sentido Castelo Branco

9h00- Rodovia Raposo Tavares segue com 5km de lentidão no sentido capital devido a excesso de veículos, entre os km 15 e 10, informa o DER

8h58- Trânsito na capital registra 94 km de lentidão e segue com tendência de alta, informa a CET.

8h54- Marginal Pinheiros segue com 6,8 km de lentidão no sentido Interlagos devido a acidente que interdita 3 faixas da pista expressa, a 550 metros antes da Ponte Eusébio Matoso. Lentidão vai até a Rodovia Castelo Branco, informa a CET

8h52- Radial Leste registra 6,6 km de lentidão entre a Av. Dr. Bernardino Brito F. de Carvalho e a Rua Pires do Rio, no sentido centro, informa a CET

8h40- Com greve nas linhas 9- Esmeralda, 11-Coral e 12-Safira da CPTM, cidade de São Paulo registra lentidão de 97 km na manhã desta quinta-feira, valor acima da média para o horário, que é de 84km. Está com problemas devido à greve da CPTM? Envie seu relato para o perfil do Estadão no Facebook

Usuários se apertam para pegar ônibus da Operação Paese na Avenida Brasil devido à greve na CPTM. FOTO: Werther Santana/Estadão

8h39- A maior parte dos passageiros só soube da greve da CPTM hoje de manhã, quando chegaram à estação. Os usuários reclamaram da falta de organização para pegar o ônibus. “Se não bastasse a gente pagar caro na tarifa, ainda tem que aguentar uma coisa dessas. Está uma bagunça isso aqui”, disse a auxiliar administrativa Maria Gorete da Silva, de 38 anos. Ela havia saído de casa, no Capão Redondo, às 6h45. Apenas às 8h20 conseguiu pegar o Paese.

8h38- Os funcionários da linha entraram em greve à zero hora desta quinta-feira por tempo indeterminado. Eles pedem aumento de salário. A espera pelos ônibus disponibilizados gratuitamente pela SPTrans chegava a uma hora, segundo alguns usuários. A chegada de cada veículo era seguida por confusão, pois algumas pessoas tentavam furar fila.

8h34- Passageiros acostumados a pegar o trem em Santo Amaro, zona sul da capital, tiveram que pegar uma fila de cerca de 800 metros na manhã desta quinta-feira, 13, para conseguir entrar em um ônibus que fizesse o mesmo trajeto que a Linha 9 – Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)

8h30- Em Osasco, apenas 50% da frota de ônibus municipal está circulando devido a feriado local. Situação prejudica ainda mais usuários da linha 9-Esmeralda da CPTM, que segue paralisada. Tempo de espera nos pontos de ônibus, que normalmente é de 10 a 15 minutos, chega a 40 minutos

8h20- Lentidão na capital chega a 89 km, informa a CET

8h19: A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, registra lentidão da Ponte Morumbi até a Ponte Transamérica, informa a CET

8H00- A linha 9-Esmeralda segue completamente paralisada, a linha 11-Coral registra paralisação entre as estações Guaianases e Estudantes e a linha 12-Safira está paralisada entres as estações Engenheiro Manuel Feio e Calmon Viana, informa a CPTM.

7h54– Rodovia Anchieta registra 3 km de lentidão na chegada a São Paulo, entre os km 13 e 10, informa a Ecovias

7h47- A Radial Leste registra 8km de lentidão no sentido centro, entre Divinolândia e Pires do Rio, informa a CET

7h45- Acidente envolvendo um carro e uma moto interdita uma faixa da pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco. A Marginal registra 12,7km de lentidão da Ponte Nova do Morumbi até a Fepasa

7h39- Neste momento, São Paulo registra 63 km de lentidão, informa a CET

7h37- CPTM informa que cerca de 800 mil usuários devem ser prejudicados pela greve. A região mais afetada é a zona sul, que não conta com os trens da linha 9-Esmeralda. Esta linha segue paralisada

7h36- Os trens da linha 11- Coral seguem normalmente no sentido Guaianases -Brás e Guaianases-Itaim. Os trechos entre as estações Manuel Filho e São Miguel não estão funcionando. Quem sai de Mogi das Cruzes até a estação Guaianases também não encontra as linhas funcionando. Vários passageiros que seguiam neste trecho desistiram e voltaram para casa

Passageiros surpreendidos com a greve da CPTM na estação Ferraz de Vasconcelos. FOTO: Werther Santana/Estadão

7H15- CPTM realiza a operaçã0 Paese (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência) entre as estações Itaquaquecetuba e Poá e Itaquaquecetuba e Itaim Paulista.

7h12- A Rodovia Raposo Tavares está com duas faixas interditadas no km 24, sentido São Paulo, devido a remoção de carretas e carro que se envolveram em acidentes. Lentidão de 7 km

7h08- Cerca de 1,1 milhão de usuários devem ser prejudicados devido à greve. A cidade de São Paulo já registra 20km de lentidão, informa a CET

Na Marginal Pinheiros, o trânsito está lento entre a Ponte Cidade Universitária até a Ponte da Fepasa, registrando 3,3 km de lentidão

6H55- As linhas 9-Esmeralda, 11-Coral e 12- Safira estão paralisadas, e a linha 8- Diamante segue com movimentação reduzida

6h49 – Neste momento 4 linhas da CPTM estão paradas e as linhas 7, 10, 11 e 12 operam com efetivo reduzido

6h47 – O Metrô informa que, devido à greve, vai estender o horário da operação máxima em todas as linhas e também irá reforçar o número de funcionários nas estações

6h40 -Funcionários da CPTM decidem entrar em greve. Categoria não aceitou proposta do governo que incluia reajuste salarial de 8,56%; 4 das 6 linhas serão afetadas. Os sindicatos que representam 4 das 6 linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) decidiram deflagrar greve a partir da zero hora desta quinta-feira, 13. A paralisação deve afetar as Linhas 8-Diamante, 9-Esmeralda, 11-Coral e12-Safira. Acompanhe em tempo real os reflexos da greve para os usuários da CPTM e o impacto no trânsito nas rodovias de acesso a São Paulo e nas principais vias da capital

6h46 – As Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa devem funcionar normalmente. A CPTM, que foi formada pela união de três empresas de transporte de passageiros sobre trilhos, tem três sindicatos que representam seus funcionários. O sindicato da antiga Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, que representa essas duas linhas, fez acordo com o Estado para evitar a paralisação

6h35 –A CET informou que o rodízio municipal de veículos está mantido. Já a SPTrans, que gerencia os ônibus municipais, informou que vai manter 100% da frota, de 15 mil veículos, em operação no dia todo. Em situações normais, esse efetivo só é empregado nos horários de pico

6h31 – A greve é por uma rediscussão do plano de carreira dos ferroviários, pelo pagamento de um adicional de risco de 15% sobre os salários dos funcionários que trabalham nas estações e pelo pagamento de vale-alimentação no valor de R$ 248. Uma nova assembleia dos ferroviários está marcada para as 14h desta quinta