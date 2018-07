TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 13 de março

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

21h06 – Encerramos a cobertura do trânsito em São Paulo. Para informações sobre o protesto, continue nos acompanhando pelo Ao Vivo.

20h34 – A manifestação contra a copa interdita a Avenida Rebouças, junto à Avenida Brasil, sentido centro.

20h09 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 217 ao 221, em Guarulhos.

20h07 – A capital tem 70 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h05 – Linha 4 – Amarela do metrô opera normalmente neste momento.

20h04 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 24 ao 26.

19h57 – Há aproximadamente 1500 manifestantes saindo do Largo da Batata, sentido Rebouças, de acordo com a PM.

19h54 – Marginal do Tietê soma 11,5 quilômetros de congestionamento, no sentido Rodovia Ayrton Senna. Na pista expressa, de 1580 metros após a Ponte do Piqueri até a rua Massinet Socrinelli, são 5,8 quilômetros. Na pista local, de 50 metros depois da Vila Guilherme até Aricanduva, 5,7 quilômetros.

19h52 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,2 quilômetros de congestionamento na pista expressa, de 677 metros depois da Ponte Engenheiro Ary Torres até o Hotel Transamérica.

19h36 – Manifestação contra a Copa interdita pista junto à rua dos Pinheiros, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim, em Pinheiros.

19h30 – Manifestantes contra a copa saíram do Largo da Batata, em Pinheiros, e caminham pela Avenida Faria Lima, sentido Avenida Rebouças.

19h09 – São Paulo tem 116 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A zona sul é a mais congestionada, com 39 quilômetros.

18h55 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

18h46 – No momento, a capital paulista tem 123 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h35 – A PM ainda não interdita nenhuma via na região do Largo da Batata, onde acontece o 3º Ato Contra a Copa. Acompanhe a cobertura ao vivo pelo Estadão.

18h28 – Na pista Expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, 7,2 quilômetros de lentidão desde a ponte Engenheiro Ari Torres até o Hotel Transamérica

18h25 – O problema encontrado na linha 2-Verde foi solucionado e a operação deve voltar ao normal em instantes.

18h24 – Rodovia Raposo Tavares com tráfego intenso nos dois sentidos. Para quem vai a Cotia, lentidão do quilômetro 30 ao 22. No sentido Capital, do quilômetro 11 ao 10.

18h18 – Devido a uma falha em um trem na estação Ana Rosa, a linha 2-Verde está operando com velocidade reduzida. Demais linhas operam normalmente.

18h16 – Acompanhe aqui a cobertura ao vivo do 3º Ato Contra a Copa pelo Estadão.

18h09 – São Paulo tem, neste momento, 112 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h02 – A Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, enfrenta 3 quilômetros de congestionamento, desde a rua Funchal até a Conde de Porto Alegre.

17h47 – Zona Norte: um avidente na rua Alfredo Pujol, próximo à rua Carlos Escobar, ocupa uma faixa em ambos os sentidos.

17h43 – Todas as linhas de Metrô operam normalmente.

17h37 – A pista Expressa da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 5,8 quilômetros trânsito lento desde antes da ponte do Piqueri até a rua Massinet Sorcinelli.

17h33 – São Paulo tem, neste momento, 121 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h17 – Usuário do Twitter Daniela Teixeira (@danii_teixeira) registrou a presença de grande número de policiais no Largo da Batata, em Pinheiros, onde está marcada para as 18h um protesto contra a Copa.

17h12 – A Radial Leste, no sentido Bairro, tem 3,5 quilômetros de lentidão, desde o viaduto Pires do Rio até o viaduto Engenheiro Alberto Badra.

17h09 – Rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, tem congestionamento do quilômetro 47 ao 40.

17h07 – O rodízio de veículos na capital paulista nesta quinta-feira é para automóveis com placa de final 7 e 8.

17h04 –Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 26 e 28, por causa de obras na via.

17h02 – Capital Paulista tem, neste momento, 111 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h01 – Linha 3-Vermelha do Metrô volta a operar em velocidade normal.

17h00 – A avenida Vinte Três de Maio, no sentido Aeroporto, tem 6,4 quilômetros de congestionamento, desde o Hospital Beneficiência Portuguesa até o viaduto João Julião da Costa Aguiar

16h56 – CET convoca hackers para procurarem soluções para o trânsito paulistano. Leia mais.

16h55 – Zona Sul: Um alagamento na Avenida Guido Caloi, sentido Interlagos, deixa duas faixas intransitáveis próximo à Ponte João Dias.

16h54 – A CGE suspende o Estado de Atenção para chuvas na Zona Leste.

16h53 –Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, tem congestionamento na pista marginal entre os quilômetros 229 e 230.

16h52 – A pista Expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem neste momento 7,2 quilômetros de lentidão, desde a ponte Engenheiro Ari Torres até o Hotel Transamérica

16h49 – Segundo a CET, São Paulo tem neste momento 20 ocorrências de semáforos desligados ou em amarelo piscante.

16h47 – A linha 3-Vermelha do Metrô está operando com velocidade reduzida por causa das chuvas.

16h45 – A CGE coloca até o momento apenas a Zona Leste em Estado de Atenção devido às chuvas.

16h44 – São Paulo tem, neste momento, 93 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h43 – Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta quarta-feira, 12. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.

10h40 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta quinta-feira, 13. Retornaremos à tarde. Bom dia!

10h25 – A Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem 10 quilômetros de tráfego lento na pista expressa entre a Ponte da Casa Verde e a Rodovia Castelo Branco; na pista central, 6,5 quilômetros entre as pontes do Limão e a Atílio Fontana; e da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte Atílio Fontana, 4 quilômetros na pista local.

10h18 – Trânsito volta a ficar lento na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta do quilômetro 13 ao 10, devido ao excesso de veículos.

10h11 – A Rodovia Ayrton Senna volta a apresentar lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 17 ao 11, devido ao excesso de veículos. Na direção oposta o fluxo é normal.

10h09 – Na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, há retenção de 5,6 quilômetros na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

10h04 – Veja abaixo o mapa do Corpo de Bombeiros que indica áreas demarcadas com risco de chuvas intensas nesta quinta-feira, 13 de março.

10h – São Paulo tem neste momento 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h56 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento em Barueri, São Paulo, na pista expressa devido à liberação de rodízio do quilômetro 18 ao 13.

09h53 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, acumula 8,1 quilômetros de retenção da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco.

09h51 – Corredor Norte-Sul tem 4,5 quilômetros de lentidão do Viaduto João Juliao da Costa Aguiar até a Rua Tutoia.

09h49 – Tráfego normalizado na Rodovia Anchieta. Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm trânsito bom.

09h05 – O leitor do Estadão Hélio Maia nos enviou por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 o flagra dos ônibus que circulam fora da faixa exclusiva na Estrada do M’Boi Mirim, zona sul de São Paulo. “Não há fiscalização”, reclama.

Foto: Hélio Maia

08h55 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 10,2 quilômetros de lentidão na via expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Engenheiro Ary Torres.

Na pista local, congestionamento soma quase três quilômetros, entre a Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré.

08h44 – Rua Cardeal Arcoverde está liberada em relação à acidente, ocorrido próximo à Avenida Dr. Arnaldo. Carro atropelou uma pessoa e depois colidiu em um poste.

08h41 – Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, sentido Morumbi, está liberada em relação ao acidente, perto da Rua Flórida.

08h28 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem quatro quilômetros de congestionamento na pista expressa. Tráfego carregado vai do quilômetro 57 ao 61.

08h23 – Duas faixas estão interditadas na Radial Leste, sentido centro, na altura da Estação Penha do Metrô, por conta de um acidente entre um carro e uma moto.

08h21 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 2,3 quilômetros de morosidade do Viaduto Jabaquara até a Alameda Tupiniquins.

08h18 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 2,5 quilômetros de lentidão entre os Viadutos Luis Eduardo Magalhães e João Julião da Costa Aguiar.

08h13 – Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello foi liberada em relação ao acidente, na altura da Rua João Hell.

08h12 – Caminhão que quebrou na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, na altura do quilômetro 16, já foi retirado.

08h09 – Pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Pindamonhangaba, permanece parcialmente interditada, após caminhão colidir com a mureta que divide as vias. Congestionamento vai do quilômetro 101 até o 95. Já no sentido São Paulo, motorista reduz a velocidade do quilômetro 89 ao 95.

08h04 – São Paulo tem 15 semáforos apagados ou em amarelo intermitente na manhã desta quinta-feira.

08h03 – Na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, um caminhão quebrado interdita uma faixa do quilômetro 16.

08h00 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem quase 9,5 quilômetros de lentidão na via expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Jardim. Na local, retenção soma 2,8 quilômetros, também a partir da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré.

07h53 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de congestionamento na pista expressa, entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Rodovia Castelo Branco.

A via local apresenta dois pontos de contenção: entre as Pontes do Piqueri e Atílio Fontana (2,5 quilômetros) e do Hospital da Vila Maria à Ponte Presidente Jânio Quadros (1,8 quilômetro)

Na pista central, trânsito ruim soma 1,3 quilômetro entre as Pontes do Tatuapé e Presidente Jânio Quadros.

07h49 – Colisão entre um automóvel e uma moto no cruzamento entre as Avenidas Itaquera e Aricanduva.

07h47 – Acidente na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, sentido Vila Prudente, próximo à Rua João Hell, em Vila Ema, na zona leste.

07h42 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem três quilômetros de tráfego lento na via expressa, da Avenida dos Bandeirantes à Rodovia Castelo Branco. Já a pista local tem 1,5 quilômetro de congestionamento da Ponte do Tatuapé até à Ponte Presidente Jânio Quadros.

07h35 – São Paulo tem, neste momento, 63 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h24 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, agora tem cinco quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Barueri. Trânsito ruim inicia no quilômetro 30 e vai até o 25.

07h21 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, agora tem dois pontos de retenção: do quilômetro 20 ao 17 e do 13 ao 10.

07h18 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem três quilômetros de congestionamento entre o Viaduto Matheus Torloni e a Rua Elisa Silveira

07h13 – Pista expressa da Radial Leste, sentido centro, também congestionada. Lentidão chega a três quilômetros das proximidades do Viaduto Guadalajara à Rua Wandenkolk.

07h10 – Na Rua Cardeal Arcoverde, próximo à Avenida Dr. Arnaldo, um carro atropelou uma pessoa e depois colidiu em um poste. Os dois passageiros, que estavam no veículo, também se feriram. De acordo com o Corpo de Bombeiros, vítimas foram encaminhadas para o Hospital das Clínicas. Via continua interditada.

07h05 – Rodovia Castelo Branco está com os dois sentidos congestionados em Barueri. Motorista que segue para a capital encontra lentidão do quilômetro 28 ao 25. Já na direção do interior, tráfego carregado vai do quilômetro 19 ao 21.

07h01 – Acidente na Rua Cardeal Arcoverde, próximo à Avenida Dr. Arnaldo, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

06h58 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento na pista expressa, entre os quilômetros 15 e 13.

06h57 – Rodovia Anhanguera tem congestionamento nos dois sentido. Quem vai para a capital encontra trânsito lento do quilômetro 14 ao 11. Já na direção do interior, retenção é do quilômetro 57 ao 61.

06h54 – Na Rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba, um caminhão que seguia para o Rio de Janeiro colidiu com a mureta que separa as vias e passou para o outro lado da pista. Houve também queda de carga. Os dois sentidos da via estão interrompidos. Congestionamento vai do quilômetro 98 ao 96, na direção do Rio; e do 93 ao 69, sentido São Paulo.

06h44 – Radial Leste é a via mais congestionada de acordo com a CET. Lentidão soma 5,6 quilômetros da Rua Matilde ao Viaduto Pires do Rio.

06h43 – Neste momento, São Paulo tem 21 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h42 – Rodovia Raposo Tavares apresenta dois pontos de lentidão no sentido São Paulo. Motorista pisa no freio no trecho que vai do quilômetro 28 ao 19 e do 14 ao 10.

06h38 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem três quilômetros de congestionamento entre a Praça Campo de Bagatelle e o Viaduto Santa Ifigênia.

06h36 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, está liberada em relação ao acidente ocorrido na região próxima à Ponte do Piqueri.

06h34 – Rodovia Anchieta tem congestionamento entre os quilômetros 13 e 10 na chegada à São Paulo.

06h32 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, tem tráfego lento na pista local do quilômetro 26 ao 24, em Guarulhos.

06h26 – Um automóvel capotou na pista central da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, após a Ponte do Piqueri. Duas faixas – da direita e do meio – estão bloqueadas por conta do acidente.

06h21 – Todas as linhas do metrô operam normalmente na manhã desta quinta-feira.

06h20 – Motorista já encontra lentidão na Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, na capital paulista. Há tráfego lento entre os quilômetros 227 e 228, na pista marginal, e 209 e 210, na expressa.

06h15 – Acidente na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, ocupa duas faixas da pista central, depois da Ponte do Piqueri.

06h13 – Neste momento, São Paulo tem nove semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

06h12 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principaisrodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.