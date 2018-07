TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 15 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

19h36 – Boa noite, encerramos a cobertura do trânsito nas rodovias do Estado de São Paulo. Desejamos a todos um excelente final de feriado e um ótimo fim de semana.

19h09 – Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba, segue com 34 quilômetros de lentidão por causa do excesso de veículos, do quilômetro 60 ao 94. A rodovia, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte de São Paulo, chegou a ficar completamente parada nesta tarde, em seus 94 quilômetros de extensão.

19h07 – Rodovia Mogi-Bertioga, sentido litoral, segue com 42 quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 56 e 98.

19h04 – Rodovia Doutor Manoel Hipólito Rego, sentido Ubatuba, tem oito quilômetros de congestionamento, do 62 ao 54.

19h02 – As rodovias Presidente Dutra, Anhanguera, dos Bandeirantes, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Raposo Tavares, Castelo Branco, Anchieta e Cônego Domênico Rangoni, além do Rodoanel, seguem com tráfego normal.

18h56 – A usuária do Instagram Bruna Cassiano fotografou o congestionamento na Rodovia dos Imigrantes em direção ao litoral.



18h51 – O tráfego continua lento no trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, do quilômetro 49 ao 53, e na baixada, do 59 ao 70.

18h45 – O tráfego está normalizado nas rodovias Anchieta e Cônego Domênico Rangoni.

18h42 – As cerca de 30 pessoas que chegaram à Avenida Paulista para um protesto marcado nas redes sociais já se dissiparam. O ato não chegou a acontecer.

18h40 – Acidente na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, ocupa duas faixas, antes da Ponte dos Remédios.

18h29 – São Paulo tem apenas 700 metros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A lentidão ocorre no sentido Aeroporto de Congonhas do Corredor Norte-Sul, do emboque do Túnel do Anhangabaú à Praça da Bandeira.

18h16 – Motorista encontra filas na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em direção à Praia Grande, do quilômetro 279 ao 292.

18h14 – O tráfego é lento no trecho de planalto da Rodovia Anchieta, no sentido litoral, do quilômetro 29 ao 31. A serra flui bem pelas pistas norte e sul.

18h11 – Rodovia Mogi-Bertioga, sentido litoral, tem 42 quilômetros de congestionamento, do 56 ao 98.

18h10 – Rodovia Doutor Manoel Hipólito Rego, sentido Ubatuba, tem oito quilômetros de lentidão, do 62 ao 54.

18h08 – Rodovia Oswaldo Cruz segue com 34 quilômetros de congestionamento no sentido Ubatuba, do quilômetro 60 ao 94, por causa do excesso de veículos.

18h02 – Rodovia dos Imigrantes tem dois pontos de retenção, que somam 20 quilômetros de congestionamento: do 46 ao 53, na serra; e do 59 ao 70, já na Baixada Santista.

18h00 – Operação descida continua em andamento pelas pistas norte e sul da Rodovia Anchieta e sul da Rodovia dos Imigrantes.

17h56 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em direção à Praia Grande, tem 16 quilômetros de congestionamento, do 276 ao 292.

17h54 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, segue lenta do quilômetro 270 ao 268.

17h53 – O tráfego é lento na Rodovia Anchieta, no sentido litoral, onde há 17 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 23 e 40.

17h50 – Rodovia Mogi-Bertioga tem 42 quilômetros de congestionamento, do 56 ao 98. O motorista leva três horas para percorrer a via.

17h49 – Rodovia dos Imigrantes tem dois pontos de retenção, que somam 24 quilômetros de congestionamento: do 40 ao 53, na serra; e do 59 ao 70, já na Baixada Santista. A usuária do Instagram Gabrielle Valente registrou o trânsito carregado na rodovia.

17h40 – O tráfego também está normal nas rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco, além do Rodoanel.

17h39 – As rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes seguem com trânsito normal.

17h38 – Rodovia Presidente Dutra está com tráfego normal.

17h36 – Manifestação no vão livre do Masp tem mais policiais do que manifestantes. (Laura Maia, O Estado de S. Paulo)

17h33 – Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba, tem 34 quilômetros de congestionamento, do quilômetro 60 ao 94.

17h14 – O tempo estimado de viagem na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega é de uma hora e quinze minutos no sentido Peruíbe, onde há tráfego intenso. Já no sentido Praia Grande, o motorista leva 41 minutos.

17h07 – O rodízio de veículos está suspenso nesta tarde na Capital por causa do feriado da Proclamação da República. Portanto, carros com placa 9 e 0 podem circulam normalmente no Centro Expandido.

17h00 – Ônibus pegou fogo no Terminal Bandeira, na região central de São Paulo, por causa de problemas mecânicos. Não há feridos. A usuária do Instagram Alice Souza registrou o ocorrido.

16h44 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem 16 quilômetros de lentidão e segue congestionada do quilômetro 276 ao 292.

16h34 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

16h30 – A Rodovia Oswaldo Cruz segue totalmente parada, com 94 quilômetros de congestionamento, o que abrange toda a sua extensão, de Taubaté a Ubatuba. Segundo a Rádio CBN, motoristas decidiram por conta própria realizar uma operação descida e passaram a trafegar na pista oposta (sentido Taubaté), na contramão. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) não autorizou a medida e, por isso, a polícia está multando os motoristas.

16h26 – Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, tem dez quilômetros de lentidão, do quilômetro 55 ao 65, em Mairiporã.

16h21 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem lentidão do quilômetro 332 ao 345,5, nas cidades de Juquitiba e Miracatu, por causa do tráfego intenso. Ainda nesse sentido, há retenção do quilômetro 441,3 ao 442,8, em Registro, em função de obras de reforço e alargamento da ponte no quilômetro 442,8, que restringem o tráfego na faixa da esquerda. Os veículos seguem pela faixa da direita. Na pista sentido São Paulo, o fluxo segue sem lentidão nesta tarde.

16h16 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, do quilômetro 58 ao 65, que abrange as cidades de São Roque, Mairinque e Itu.

16h14 – O tráfego está normal nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, além do Rodoanel.

16h13 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem dez quilômetros de lentidão na pista expressa, do quilômetro 125 ao 115, em Caçapava, por causa do excesso de veículos.

16h07 – O tráfego foi normalizado em todo o corredor formado pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

16h01 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem lentidão do quilômetro 270 ao 268.

15h58 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem 22 quilômetros de filas, do quilômetro 18 ao 40, em São Bernardo do Campo. No trecho de serra, as pistas norte e sul operam no sentido litoral e têm tráfego intenso.

15h52 – O problema operacional na Estação Belém – da Linha 3-Vermelha, do Metrô – foi resolvido. O trens estão em processo de normalização.

15h48 – São Paulo tem apenas 750 metros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, no Corredor Norte-Sul no sentido Aeroporto de Congonhas, do Viaduto Santa Ifigênia à Praça da Bandeira.

15h44 – Em função da falha de um trem na Estação Belém, os trens do Metrô estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada na Linha 3-Vermelha. As demais linhas operam normalmente.

15h39 – Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, tem 46 quilômetros de retenção e segue congestionada do quilômetro 24 ao 70.

15h34 – O motorista leva 37 minutos para percorrer a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro no sentido Campos do Jordão, que está com tráfego intenso. No sentido Taubaté, o trânsito é normal, e o tempo estimado de viagem é de 32 minutos.

15h31 – Rodovia Oswaldo Cruz está totalmente parada, com 94 quilômetros de congestionamento, o que abrange toda a sua extensão, de Taubaté a Ubatuba.

15h26 – Rodovia Mogi-Bertioga tem 42 quilômetros de congestionamento no sentido Bertioga, do 56 ao 98. O motorista leva três horas e cinco minutos para percorrer o trajeto. No sentido Mogi das Cruzes, o tempo estimado é de 37 minutos.

15h22 – Rodovia Doutor Manoel Hipólito Rego tem tráfego intenso nos dois sentidos. O motorista leva 58 minutos para chegar a Ubatuba e 50 minutos a Caraguatatuba.

15h16 – Rodovia Carvalho Pinto tem lentidão entre os quilômetros 129 e 130, no sentido interior, por excesso de veículos. No sentido oposto, o movimento é normal.

15h09 – Na cidade de São Paulo, o Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem dois quilômetros de congestionamento, da Rua Ribeiro de Lima à Praça da Bandeira. Na foto, o repórter Mateus Fagundes registrou o tráfego lento na Avenida Tiradentes, na altura da Passarela Rua das Noivas.

14h52 – Rodovia Anchieta, no sentido litoral, segue congestionada do quilômetro 18 ao 34, no planalto, e do 58 ao 59, pela pista marginal, já na baixada.

14h46 – Rodovia dos Imigrantes, em direção ao litoral, tem 50 quilômetros de congestionamento, do quilômetro 20 ao 70, entre Diadema e Praia Grande.

14h43 – Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem tráfego intenso e sem pontos de paradas. Em direção a Cubatão, flui bem.

14h27 – Rodovia Carvalho Pinto tem lentidão entre os quilômetros 126 e 130, no sentido interior, por conta do excesso de veículos. Em direção à Capital, fluxo normal.

14h24 – Em função do feriado, a cidade de São Paulo tem apenas dois quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O tráfego lento ocorre no Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, da Rua Ribeiro de Lima à Praça da Bandeira.

14h08 – Padre Manoel da Nóbrega, em direção à Praia Grande, tem filas do quilômetro 276 ao 292.

14h04 – A Rodovia Régis Bittencourt tinha 53 quilômetros de trânsito lento na saída da capital para as praias do litoral sul e Curitiba, no início da tarde desta sexta-feira, 15. Às 13 horas, o congestionamento ia do quilômetro 298, em Juquitiba, ao 345, em Miracatu, incluindo o trecho de pista simples, na Serra do Cafezal. (José Maria Tomazela, O Estado de S. Paulo)

13h48 – Motorista enfrenta 50 quilômetros de lentidão na descida para o litoral pela Rodovia dos Imigrantes, em dois pontos: do quilômetro 16 ao 58; e entre o 62 e o 70.

12h54 – Mogi-Bertioga tem 40 quilômetros de lentidão no sentido Bertioga.

12h02 – Marginal do Tietê tem 5,2 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

11h37 – Anchieta tem 22 quilômetros de lentidão no sentido litoral.

11h27 – Dutra tem 15 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Rio de Janeiro, na altura de Caçapava.

11h07 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão no sentido Praia Grande, entre os quilômetros 276 e 292.

11h04 – Ayrton Senna tem 15 quilômetros de lentidão no sentido interior, na altura de Jacareí.

10h50 – Rodovia Oswaldo Cruz tem congestionamento em toda sua extensão no sentido Ubatuba.

10h37 – Anchieta tem tráfego lento no sentido litoral, do quilômetro 12 ao 34.

10h16 – Marginal do Tietê tem 4,2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

10h06 – Fernão Dias tem lentidão no sentido Belo Horizonte, entre São Paulo e Atibaia. Há outros pontos de congestionamento em cidades de Minas Gerais.

09h58 – Imigrantes permanece com 53 quilômetros de lentidão no sentido litoral.

09h45 – Castelo Branco não tem registros de lentidão.

09h18 – Anhanguera tem oito quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido interior, na saída de São Paulo.

09h06 – Ayrton Senna tem 15 quilômetros de lentidão no sentido interior, na altura de Jacareí.

08h57 – Dutra tem dez quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Rio de Janeiro, na altura de Caçapava.

08h50 – Rodovia dos Tamoios tem cerca de 50 quilômetros de lentidão no sentido litoral, devido ao excesso de veículos e obras na via.

08h39 – Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 quilômetros de lentidão no sentido Imigrantes, a partir da Marginal do Pinheiros.

08h30 – Acima, imagem da rodovia Anchieta nesta manhã. Há 19 quilômetros de congestionamento no sentido litoral. Crédito: Márcio Fernandes/ Estadão

08h25 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão de 11 quilômetros na pista expressa do sentido interior, na saída de São Paulo.

08h09 – Rodovia dos Tamoios tem cerca de 40 quilômetros de lentidão no sentido litoral, devido ao excesso de veículos e obras na via.

08h03 – Imigrantes permanece com 53 quilômetros de lentidão no sentido litoral.

07h55 – Régis Bittencourt tem lentidão no sentido Curitiba, entre os quilômetros 302 e 345.

07h47 – Avenida Professor Abraão de Morais tem 2,5 quilômetros de lentidão no sentido Santos, a partir da Rua Francisco Tapajós.

07h40 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão no sentido Praia Grande, entre os quilômetros 276 e 292.

07h36 – Raposo Tavares não tem registro de lentidão.

07h27 – Segundo a Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, 152 mil veículos desceram a serra entre esta quinta-feira e a manhã de hoje.

07h25 – Cônego Domênico Rangoni tem tráfego intenso no sentido Guarujá.

07h19 – Acidente entre carro e moto bloqueia faixa do sentido interior da Ayrton Senna, no quilômetro 16.

07h12 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão no sentido interior, entre os quilômetros 67 e 74. Reflexo de acidente. Uma faixa interditada.

07h05 – Castelo Branco tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido interior, em Barueri.

06h54 – O usuário do Instagram ncaio11 postou em sua conta foto que mostra a situação da Imigrantes nesta manhã. Rodovia tem lentidão do quilômetro 12 ao 65 no sentido litoral.

06h50 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Santo Amaro.

06h35 – Rodovia Carvalho Pinto tem 22 quilômetros de lentidão no sentido interior.

06h32 – Ayrton Senna tem 15 quilômetros de lentidão no sentido interior.

06h31 – Dutra tem lentidão no sentido Rio de Janeiro, na altura de São José dos Campos. Reflexo de acidente.

06h16 – Rodovia Oswaldo Cruz tem lentidão no sentido Ubatuba, entre os quilômetros 41 e 94.

06h07 – Anchieta tem tráfego lento no sentido litoral, do quilômetro 19 ao 31. A Imigrantes tem congestionamento no mesmo sentido, entre os quilômetros 12 e 40.