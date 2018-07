TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 15 de maio

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

08h28 – Encerramos a cobertura do trânsito e da situação no transporte coletivo em São Paulo nesta manhã. Continue acompanhando os protestos na capital pelo ao vivo do Estadão. Obrigado!

08h17 – Manifestantes sem-teto liberam a Rodovia Anhanguera, no sentido Capital. Mais cedo, eles bloquearam a pista Expressa por cerca de 40 minutos.

Foto: Felipe Rau/Estadão

07h58 – Avenida Aricanduva, no sentido Marginal, tem 3,6 quilômetros de lentidão entre a Rua Benedita de Paula Coelho e o final da Avenida.

07h56 – Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 6 quilômetros de lentidão entre o acesso à Castelo Branco e a ponte Eusébio Matoso.

07h52 – Os manifestantes que estão na Rodovia Anhanguera liberam o trânsito na pista Expressa, mas continuam ocupando a pista Marginal. Cerca de 200 pessoas caminham no sentido Capital.

07h51 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre as praças Campo de Bagatelle e Bandeira.

07h49 – Avenida Interlagos, no sentido Bairro, tem 4,1 quilômetros de lentidão entre rua Pedro Chaves e a Avenida das Nações Unidas.

07h46 – Um pequeno grupo de manifestantes também bloqueiam o cruzamento da Avenida Interlagos com a Nações Unidas.

07h43 – Avenida 23 de Maio, no sentido Aeroporto, tem 7,8 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e Avenida Jandira.

07h39 – Outro acidente na Marginal Pinheiros: um carro e uma moto bateram e bloqueiam a baia da direita da Marginal, sentido Interlagos, próximo à Ponte Eusébio Matoso.

07h36 – Um acidente na pista Expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, ocupa duas faixas na região da Ponte Caio Pompeu de Toledo.

07h35 – São Paulo tem 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h15 – Marginal Tietê, no sentido Castelo, tem 6,9 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre a ponte da Freguesia do Ó ao acesso à Castelo.

07h12 – O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) disse que vai bloquear ao menos seis grandes avenidas das zonas leste, sul e centro da capital nesta quinta-feira. Leia mais aqui.

07h05 – Uma manifestação interrompe o trânsito no quilômetro 19 da Rodovia Anhanguera, no sentido Capital, na região de Osasco. Os manifestantes fazem parte de movimento sem-teto Luta Popular.

07h03 – Rodovia Anchieta, no sentido Capital, tem tráfego lento do quilômetro 13 ao 10, por causa do excesso de veículos.

06h59 – Avenida 23 de Maio, no sentido Aeroporto, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre o Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha) e o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

06h54 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 3,4 quilômetros de lentidão entre o viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e a Alameda dos Tupiniquins.

06h50 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 1,9 quilômetros de lentidão entre a Praça Campo de Bagatelle e a Rua Ribeiro de Lima.

06h42 – Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Branco, o congestionamento é de 6 quilômetros na pista expressa entre o acesso à Castelo e a Ponte Eusébio Matoso.

06h40 – Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 2,9 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre o acesso à Castelo e a Ponte Atílio Fontana.

06h38 – Na Rodovia Raposo Tavares, uma colisão entre 2 veículos já causa uma fila de 6 quilômetros no sentido Capital, a partir do quilômetro 25. Uma faixa estava interditada mas acaba de ser liberada.

06h36 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre o Metrô Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

06h34 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo, principais rodovias do estado e transporte público na capital.