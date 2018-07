TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

em>

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h24 – A capital tem 43 km de vias congestionadas no momento, segundo a CET.

20h23 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto República Árabe Síria.

20h10 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de fluxo intenso da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

20h – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de lentidão, sentido Castelo, da Ponte Ary Torres até a Ponte Eusébio Matoso.

19h40 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Joaquim Nabuco.

19h21 – A Avenida João Dias registra 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

19h15 – A pista local da Marginal do Tietê registra 2,4 km de lentidão, sentido Castelo Branco, da Ponte Jânio Quadros até a Rua da Coroa.

19h – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 2,4 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Avenida Santo Amaro até a Marginal do Pinheiros.

18h36 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,7 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Cidade Jardim.

18h30 – Um vazamento de gás em um prédio interdita a Rua Conselheiro Crispiniano, na região da República, no centro de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 16. A via está bloqueada na altura da Rua 7 de Abril.

O Corpo de Bombeiros enviou duas equipes para a altura do número 120 da rua, por volta das 17h12. Segundo a corporação, a Eletropaulo e a Comgás foram acionadas. A área está isolada para que o vazamento seja contido.

O vazamento de gás não interrompe as operações do Metrô. A estação Anhangabaú, mais próxima da Rua Conselheiro Crispiniano, está aberta.

18h05 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,5 km de morosidade, sentido Penha, da Antonio até o Viaduto Shuhei Uetsuka C. Furtado.

17h58 – A Avenida Paulista tem 1,7 km de congestionamento, sentido Paraíso, da Rua Consolação até a Alameda Joaquim Eugenio de Lima.

17h47 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,3 km de trânsito intenso, sentido Castelo Branco, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Velha Fepasa.

17h40 – A cidade tem 83 km de vias congestionadas no momento.

17h35 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso registra 3 km de engarrafamento, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até o Túnel Maria Carolina.

17h26 – A Avenida Santo Amaro tem 1,6 km de trânsito intenso, sentido centro, da Hélio Pellegrino até a Rua Gastão Liberal Pinto.

17h23 – O Elevado Costa e Silva registra 1,7 km de lentidão, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua Ana Cintra.

17h15 – A Avenida Nove de Julho tem, 4,6 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Barata Ribeiro até a Avenida Cidade Jardim.

17h08 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h01 – O Corredor Norte-Sul tem 4,7 km de lentidão, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Euclides Figueiredo.

16h49 – A pista local da Marginal do Tietê tem 6,2 km de engarrafamento, sentido Castelo Branco, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte da Casa Verde.

16h03 – São Paulo com 59 km de filas nas principais vias da capital.

16h – Avenida Nove de Julho congestionada no sentido bairro. A lentidão está entre a Avenida Gabriel e o Viaduto Monlevade.

15h23 – Avenida Rebouças, sentido Bairro, com lentidão entre a Rua Antonio Rosa e a Avenida Doutor Arnaldo.

15h06 – Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, com excesso de veículos entre a Ponte Janio Quadros até a Ponte da Casa Verde.

14h41 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com excesso de veículos desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Marginal do Pinheiros.

14h27 – Colisão entre três carretas e um ônibus causa interdição da faixa da direita da Anchieta no km 53, em Cubatão, no sentido litoral. Não há vítimas.

14h14 – Via Dutra liberada no km 196, sentido São Paulo, na altura de Arujá. Ônibus tombado interditou uma das pistas pela manhã.

13h59 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,6km de lentidão no sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Marginal Pinheiros.

13h33 – Marginal do Tiete, pista central, lenta no sentido Castelo Branco da Ponte dos Remédios até a Ponte do Piqueri.

13h11 – Capital paulista tem 74 km de filas.

12h53 – Há 7,8 km de filas na Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco. O congestionamento está entre a Ponte Aricanduva até o Viaduto Cruzeiro do Sul.

12h52 – Seguem boas as condições de tráfego em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes.

12h08 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 8,4 km de filas na pista expressa. O congestionamento está entre a Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Jardim.

11h48 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem lentidão no sentido Santana,da Rua Borges Lagoa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São 2,7 km de fila.

11h35 – A Rodovia Régis Bittencourt está interditada em ambos os sentidos (São Paulo e Curitiba) na altura do km 56, região de Campina Grande do Sul, no Paraná. O bloqueio acontece devido a manifestação da Polícia Rodoviária Federal. Na pista sentido Curitiba, o tráfego está parado do km 48 ao 56. Na pista sentido São Paulo, o tráfego está parado entre o km 60,5 e o km 56.

10h54 – Marginal do Tietê tem 14,5 km de lentidão pela pista expressa no sentido da Rodovia Castelo Branco, do acesso à estrada até a Rua Coroa.

10h36 – Ônibus tombado continua interditando uma das faixas da Via Dutra no sentido São Paulo na altura do km 196, em Arujá, Grande São Paulo. Motorista enfrenta um quilômetro de lentidão.

10h25 – Rodovia Ayrton Senna com tráfego lento do km 24 ao 21 (região de Guarulhos), sentido São Paulo, por excesso de veículos. No sentido Interior, o tráfego é tranquilo.

10h07 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a Santos, entre o km 64 e km 65, e na chegada a São Paulo, entre o km 13 e km 10, por excesso de veículos.

9h44 – Rodovia Castelo Branco apresenta congestionamento no sentido São Paulo pela pista expressa, do km 13 ao 15.

9h27 – Avenida Santo Amaro tem lentidão no sentido centro do Viaduto Santo Amaro até a Rua Sebastião.

9h15 – Avenida Washington Luis segue lenta no sentido centro do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Sabará. Há 7 km de filas.



8h57 – Cidade tem 124 km de lentidão. Marginal do Tietê lenta na pista expressa sentido Rodovia Castelo Branco, do acesso à rodovia até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

8h30 – Cidade tem 104 km de lentidão. Avenida dos Bandeirantes está lenta no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até o Aliomar Baleeiro. Há 5 km de fila.

8h12 – Radial Leste está lenta no sentido centro pela pista expressa, entre o Viaduto Wandenkolk até o Metrô Bresser.

8h04 – Anchieta tem tráfego lento no planalto no sentido São Paulo, do km 13 ao km 10 e do km 20 ao km 18.

7h44 – Via Dutra tem lentidão na altura de Guarulhos, sentido Rio, do km 219 ao 225. No Km 96, sentido São Paulo, altura de Arujá, continua interditando a faixa da esquerda e causa 1 km de lentidão.

7h27 – Marginal do Pinheiros lenta no sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Transamérica.

7h10 – Complexo Viário Maria Maluf tem 1,9 km de lentidão no sentido Imigrantes, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Rua Boqueirão.

6h58 – Rodovia Ayrton Senna congestionada entre os quilômetros 24 e 18 na pista sentido capital.

6h35 – Tombamento de ônibus bloqueia acostamento e faixa da direita da pista sentido SP da Rodovia Presidente Dutra no quilômetro 196, em Arujá, na Grande SP. Bombeiros e SAMU no local. Congestionamento passa de 1 quilômetro.

1h05 – Lentidão de dois mil metros na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 349 e 351, na Serra do Cafezal, região de Miracatu.