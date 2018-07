TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 16 de maio

Está enfrentando transtornos no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

19h59 – A CET informa que as ruas de São Paulo têm lentidão de 74 km no momento.

19h49 – Rodovia Castello Branco tem lentidão no sentido interior, na saída de São Paulo, na pista Marginal, entre os km 21 e 24.

19h41 – Na Rodovia Anchieta, tráfego lento na chegada a Santos, entre km 64 ao km 65, por excesso de veículos.

19h35 – Saída de São Paulo pela Rodovia Ayrton Senna implica enfrentar congestionamento que no momento vai do km 11 ao 17 no sentido interior.

19h30 – Acidente com vítima envolvendo carro e moto ocupa uma das três faixas do Viaduto Aliomar Beleeiro sentido Anchieta.

19h15 – Na Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, a pista expressa apresenta lentidão de 6,8 km, da Ponte da Casa Verde até a Rodovia Presidente Dutra.

19h10 – Acidente na Avenida dos Bandeirantes, na altura do Viaduto Jabaquara, envolvendo dois carros e uma moto, interdita a faixa da esquerda, de um total de quatro, no sentido Imigrantes, deixando uma vítima. No momento, a via é a que concentra a maior lentidão em um único trecho na cidade: 7 km.

19h00 – A Marginal Pinheiros tem lentidão sentido Castelo Branco, na pista expressa, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso (7 km).

18h55 – Um acidente que aconteceu às 15h30 na Rua Carolina Soares, na altura do número 65, ainda interdita a pista nos dois sentidos. A CET ainda não tem previsão de remoção dos dois carros que se chocaram.

18h46 – A Avenida dos Bandeirantes tem lentidão de 7 km no sentido Imigrantes, desde a Marginal Pinheiros até o viaduto Aliomar Baleeiro.

18h40 – No momento São Paulo tem lentidão em 120 km das vias monitoradas pela CET.

18h31 – Boa noite.

9h14 – 76 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a o Viaduto Santo Amaro (5,1km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Estela (5,1 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até o Túnel Ayrton Senna (4,6 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

9h08 – No Belém, acidente ocupa a Radial Leste, sentido bairro, junto à Rua Monteiro Caminhoa.

8h57 – Manifestação de perueiros escolares saiu do Campo de Marte, Interlagos e Aricanduva e grupos se direcionam à prefeitura. Segundo a CET, eles ocupam, neste momento, parte da Radial Leste, próximo à Rua Almirante Brasil, e da Avenida Paulista, próximo à Avenida Bernardino de Campos, no sentido centro.

8h20 – 65 km de lentidão na capital. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Universitária (4,6 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro (3,7 km)

• Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, da Avenida Jorge João Saad até a Ponte Eusébio Matoso (3,1 km)

• Marginal Tietê, sentido Castello, pista local, da Ponte do Tatuapé até a Ponte da Vila Guilherme (2,9 km)

7h56 – A usuária do Instagram Luciana Kubalak (@lucianakubalak) postou uma foto do congestionamento na Avenida Conselheiro Carrão, no Tatuapé.

7h44 – Manifestação de perueiros escolares ocupa duas faixas de rolamento da Avenida Interlagos, no sentido centro.

7h40 – No Butantã, a Avenida Corifeu de Azevedo Marques está interditada no sentido bairro, junto à Rua Júlia Della Nina, devido a um acidente.

7h39 – Raposo Tavares apresenta lentidão do km 15 ao 10, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. O trânsito também é lento na Rodovia dos Bandeirantes, sentido Campinas, como mostra a foto do usuário do Instagram Gabriel Guimaraes (@gabrielkaka).

7h36 – Ponte do Limão e Viaduto da Pompéia têm transito lento no sentido centro.

7h32 – Rubem Berta apresenta lentidão nos dois sentidos.

7h31 – 43 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, do Viaduto Julio Mesquita Neto até a Ponte Casa Verde (2,6 km)

Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, da Rua do Boqueirão até o Viaduto Aliomar Baleeiro (1,9 km)

Ligação Leste/Oeste, sentido Lapa, do Viaduto Alcantara Machado até a Avenida Vinte e Três de Maio (1,6 km)

Avenida Aricanduva, sentido Marginal, da Rua Moravia até a Radial Leste (1,3 km)

7h24 – Uma manifestação de perueiros escolares já apresenta impactos no trânsito. Um grupo de transportadores escolares gratuitos se concentra na zona leste e segue na direção do Shopping Aricanduva, com o objetivo de chegar ao centro de São Paulo. Os manifestantes estão há oito anos sem receber aumento da Prefeitura.

7h21 – Quem segue em direção ao Corredor Norte-Sul, passando pela Ponte das Bandeiras, encontra tráfego intenso.

7h20 – Avenida dos Bandeirantes tem lentidão no sentido Marginal Pinheiros, entre o Viaduto do Jabaquara e o Viaduto Santo Amaro.

7h10 – 15 km de lentidão em São Paulo.

6h38 – Em Santa Cecília, um acidente ocupa a Avenida Doutor Abraão Ribeiro, sentido estádio, junto à Avenida Marquês de São Vicente.

6h16 – Trânsito na Radial Leste, sentido centro, começa a ficar carregado.

6h13 – Bom dia! Capital paulista ainda não enfrenta pontos de lentidão.