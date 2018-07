TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h36 – A Rua da Consolação tem 1,3 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua Piauí.

20h30 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,7 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Ponte Jânio Quadros.

20h17 – A Avenida Nove de Julho registra 2,1 km de lentidão, sentido centro, do Viaduto Nove de Julho até a Praça da Bandeira.

19h58 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,7 km de lentidão, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Jaú.

19h46 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

19h44 – A cidade tem 158 km de vias congestionadas.

19h40 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h34 – A Rua Teodoro Sampaio tem 2,1 km de trânsito intenso da Avenida Doutor Arnaldo até a Rua Deputado Lacerda Franco.

19h23 – A Avenida Celso Garcia tem 3,8 km de engarrafamento, sentido bairro, da Alvaro Ramos até a Avenida Aricanduva.

19h16 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

19h08 – A capital tem 198 km de vias congestionadas.

19h – A Ligação Leste-Oeste tem 2,6 km de congestionamento, sentido Penha, da Antonio até a Avenida AlcÂntara Machado.

18h45 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de lentidão, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h30 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem a região da Vila Prudente, precisamente a Rua e Viaduto Capitão Pacheco e Chaves, além da Avenida Henry Ford. Esses locais estão bloqueados devido ao incêndio que atinge a região. Como alternativa, os motoristas devem seguir pela Avenida do Estado, Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo.

18h16 – O motorista encontra lentidão na Rodovia dos Imigrantes, sentido capital, do km 51 ao km 54, reflexo de carreta quebrada que interditava a faixa da direta. A Cônego D. Rangoni tem morosidade do km 266 ao km 270 sentido Cubatão, por excesso de veículos. O trânsito continua lento na via Anchieta, entre o km 18 ao km 20, no sentido capital, e do km 15 ao km 17, sentido litoral, também por conta do excesso de veículos.

As demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema (5×5), com descida pelas sul da Imigrantes e da Anchieta. A subida da serra acontece pela pista norte da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta.

18h – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,1 km de tráfego carregado, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

17h46 – O Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de trânsito lento, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Jorge Saad.

17h35 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7 km de morosidade, sentido Castelo, da Rua Verbo Divino até a Ponte Eusébio Matoso.

17h12 – A Radial Leste registra 4,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

17h05 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 15,7 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Ponte Aricanduva.

16h53 – Avenida Nove de julho com excesso de veículos no sentido bairro. O motorista reduz a velocidade entre a Praça Groelândia e a Avenida Avanhandava.

16h05 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com 12,9 km de congestionamento pela pista expressa, da Ponte Julio de Mesquita Neto até o fim da Avenida Aricanduva.

15h49 – Avenida Paulista tem lentidão no sentido Consolação em função de manifestação de servidores federais.

15h23 – Ligação Leste/Oeste com excesso de veículos no sentido Lapa. O congestionamento está entre a Avenida do Estado e a Praça Franklin Roosevelt.

15h06 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, com 3km de filas entre a Rua Miruna até o Viaduto Santo Amaro.

14h43 – Cidade tem 37 km de lentidão. Avenida dos Bandeirantes tem 3,2 km de lentidão no sentido Marginal.

14h38 – Tráfego intenso na subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes, entre o km 40 ao km 55, por excesso de veículos.

14h04 – Avenida Nove de Julho com tráfego intenso em toda sua extensão no sentido Bairro.

12h50 – Avenida dos Bandeirantes, com lentidão no sentido Marginal do Pinheiros desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.13h04 – Há 3,6 km de congestionamento na Avenida Aricanduva, sentido Marginal. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Benedita de Paula Coelho até a Ponte Aricanduva.

12h29 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 35,5 ao km 32,5, na região de Campina Grande do Sul, devido ao tombamento de uma carreta no km 32,5, que restringe o tráfego nas faixas da esquerda e central. Os veículos seguem pela faixa da direita. Houve derramamento de carga de arroz na pista.

12h15 – Marginal do Pinheiros tem 5,5 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, da Castelo Branco até a ponte da Cidade Universitária.

12h02 – Capital paulista tem trânsito acima da média e registra, neste momento, 92 km de lentidão em suas principais vias.

11h29 – Marginal do Tietê tem 10 km de lentidão pela pista expressa no sentido Castelo Branco, da Ponte da Casa Verde até o acesso à rodovia.

10h54 – Cidade tem 90 kmde congestionamento. Corredor da Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem fila de 5,6 km no sentido Santana, a partir da Avenida República Árabe-Síria.

10h28 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, tem 5,1 km de lentidão desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

10h05 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 5,5 km de filas na pista expressa. Lentidão está entre a Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Universitária.

09h47 – A pista sul da Rodovia Anchieta, entre o km 40 e o km 55, ficará interditada das 8h às 17h de desta quinta-feira, 23, para realização de obras de sinalização horizontal e vertical no trecho de serra. Durante esse período, a pista norte terá seu sentido invertido, operando sentido litoral.

9h28 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até o fim do Viaduto Aliomar Baleeiro.

9h08 – Rodoanel Oeste tem cinco quilômetros de lentidão no sentido Rodovia dos Bandeirantes, do km 24 ao km 29.

8h54 – Radial Leste tem 3,2 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até o Guadalajara.

8h36 – Via Dutra está congestionada em Guarulhos, sentido São Paulo, entre o km 226 e o km 227, por conta de excesso de veículos.

8h26 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de lentidão, entre o Viaduto Santo Amaro e o Aliomar Baleeiro.

8h00 – Marginal do Tietê tem 5,3 km de lentidão na pista expressa, sentido Castelo Branco, da Ponte do Piqueri até o acesso à rodovia.

7h37 – Marginal do Tietê tem duas faixas da pista local interditadas na altura da Ponte do Piqueri, sentido Rodovia Ayrton Senna, por conta de um acidente entre um carro e uma moto. Motorista enfrenta fila de 2,2 km, até a Ponte Atílio Fontana.

7h36 – Avenida Jabaquara tem as três faixas interditadas no cruzamento com a Avenida Afonso Mariano Fagundes, sentido bairro, por conta de um acidente entre um ônibus e um automóvel. CET montou desvios pela Alameda dos Guatás, Rua Dr. Samuel Porto ou Rua Fagundes Dias.

7h23 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de lentidão pela pista local, da Américo Brasiliense até a Ponte João Dias.

7h06 – Avenida Abraão de Morais tem 2,9 km de lentidão no sentido São Paulo, da Elisa Silveira até a Matheus Torloni.

6h57 – Complexo Maria Maluf, sentido Imigrantes, com lentidão de 2 quilômetros a partir da Rua do Boqueirão.

6h53 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello, com lentidão de 1,2 quilômetro a partir da Ponte Cruzeiro do Sul; no sentido Ayrton, congestionamento de 2,5 quilômetros desde a Ponte Attílio Fontana.

6h45 – Radial Leste, sentido centro, com acúmulo de 3 quilômetros de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e a Rua Almirante Brasil.

6h37 – Motorista encontra lentidão de três mil metros na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos.

6h35 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.

6h32 – Avenida Carlos Caldeira Filho, sentido centro, com quase 3 quilômetros de congestionamento, entre a Estrada do Campo Limpo e a Avenida Giovanni Gronchi.

6h30 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com mais de 2,5 quilômetros de lentidão até a Rua Américo Brasiliense.