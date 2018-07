TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 19 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta quinta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

21h40 – Obrigado por acompanhar a cobertura do trânsito em SP. Voltamos nesta sexta-feira, 20, às 6h. Boa noite.

21h36 – São Paulo tem 36 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

21h35 – Terminou a manifestação que bloqueava uma via da esquerda da Praça da República. Protesto era contra a realização da Expo 2020 em São Paulo.

21h34 – Corredor Norte-Sul tem lentidão no sentido Aeroporto, entre o Viaduto General Júlio Marcondes Salgado e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

21h29 – Trânsito é lento na pista central do Corredor Norte-Sul, sentido Santana, entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle.

21h25 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem lentidão entre a Rua Ribeiro do Vale e o Viaduto Aliomar Baleeiro. Trecho tem 5,6 quilômetros de congestionamento.

21h23 – Manifestação ocupa uma faixa na Praça da República, na esquina com a Rua Sete de Abril.

21h20 – Corredor Norte-Sul, no sentido Santana, continua com trânsito intenso entre o Viaduto Indianápolis e a Praça da Bandeira. O trecho soma 7,2 quilômetros de lentidão.

21h08 – Protesto ocupa três faixas da esquerda da Praça da República, próximo a esquina com a Rua Sete de Abril. Manifestantes são os mesmos que interditaram a Avenida Paulista mais cedo, em frente ao prédio da Fiesp, e que bloquearam a Rua Augusta. Eles protestam contra a realização da Expo 2020 em São Paulo.

21h04 – São Paulo tem 85 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h58 – Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco, tem lentidão de 2,7 quilômetros nas pistas local e expressa. Tráfego é mais intenso as Pontes Eusébio Matoso e Ari Torres.

20h55 – Corredor Norte-Sul tem lentidão de 5,7 quilômetros no sentido Aeroporto, entre a Rua Santa Generosa e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h53 – Avenida dos Bandeirantes tem trânsito intenso no sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro. Lentidão chega a sete quilômetros no trecho.

20h52 – Rua Augusta liberada em relação à protesto. Manifestantes ocupam duas faixas da Avenida Ipiranga, na altura da Rua Sete de Abril, próximo à Praça da República.

20h41 – Via com maior lentidão na Capital é o Corredor Norte-Sul, sentido Santana, com 7,2 quilômetros de tráfego intenso. Congestionamento é maior entre o Viaduto Indianópolis e a Praça da Bandeira.

20h39 – São Paulo tem 89 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h35 – Manifestação na Rua Augusta fecha o sentido centro da via, na altura da Rua Martins Fontes. Mais cedo, o mesmo grupo de manifestantes fechou a Avenida Paulista na altura do prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eles protestam contra a realização da Expo 2020 na Capital.

20h15 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento na chegada ao Guarujá, no quilômetro 248, e, no mesmo sentido, entre os quilômetros 1 e 5. Quem vai para Cubatão enfrenta congestionamentos entre os quilômetros 268 e 270.

20h11 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego intenso na pista marginal por conta do excesso de veículos. Lentidão se concentra entre os quilômetros 228 e 223.

20h07 – A Avenida Paulista foi liberada em relação à manifestação junto à Alameda Casa Branca.

20h03 – São Paulo tem 116 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada continua sendo a Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com tráfego lento por 12 quilômetros, entre a Avenida Eusébio Matoso e o Largo do Socorro.

20h00 – Manifestação na Avenida Paulista ocupa uma faixa do sentido Paraíso, junto à Alameda Casa Branca.

19h54 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego intenso na pista expressa, no sentido Rio de Janeiro. A lentidão é entre os quilômetros 113 e 110, em Taubaté, como reflexo de acidente.

19h53 – Acidente ocupa duas faixas da pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte João Dias.

19h50 – A Estrada do M Boi Mirim foi liberada em relação ao acidente próximo à Rua Estevão Fernandes.

19h49 – Manifestação em passeata na República interdita o sentido Centro da Rua da Consolação, próximo à Praça Franklin Roosevelt.

19h47 – Avenida Eusébio Matoso, sentido Centro, registra dois quilômetros de lentidão entre a Rua Capitão Antônio Rosa e a Rua Oscar Freire.

19h43 – A Ligação Leste-Oeste segue lenta no sentido Penha entre o Hospital Pérola Byington e a Avenida Alcântara Machado.

19h39 – Em São Paulo, 39 semáforos não estão funcionando devido à chuva.

19h36 – Avenida Engenheiro Caetano Álvares foi liberada em relação ao acidente próximo à Rua Bento Arruda.

19h35 – Manifestação em passeata que mais cedo bloqueava a Avenida Ipiranga interdita, no momento, a Avenida Consolação junto à Rua Rego Freitas.

19h33 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, segue lenta entre a Marginal do Pinheiros e o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro. No total, a via tem mais de sete quilômetros de lentidão.

19h31 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão em ambos os sentidos devido a excesso de veículos. Em direção a Cotia, o tráfego é intenso entre os quilômetros 13 e 23. Quem vai para a Capital enfrenta congestionamento entre os quilômetros 27 e 23.

19h29 – São Paulo tem 144 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h28 – A Avenida Dona Belmira Marin foi liberada em relação ao atropelamento junto à Rua Mamoneira.

19h27 – A Avenida Vinte e Três de Maio foi liberada em relação ao acidente junto à Rua Tutóia.

19h26 – Outra manifestação, na Avenida Ipiranga, reúne quase cem pessoas que se deslocam para a Praça Roosevelt. O protesto interdita a via nas proximidades da Rua Sete de Abril.

19h24 – Cerca de 50 manifestantes bloqueiam o sentido Paraíso da Avenida Paulista. De acordo com a Polícia Militar, alguns integrantes do grupo Black Blocs foram reconhecidos entre os participantes do protesto. A via concentra agora 2,6 quilômetros de congestionamento, desde a Rua da Consolação até a Praça Oswaldo Cruz.

19h15 – Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego lento no sentido interior por conta de um acidente. Os veículos estão no canteiro central. Lentidão vai do quilômetro 34 ao 37.

19h12 – Acidente na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, bloqueia uma faixa da esquerda e uma da direita junto à Rua Tutóia.

19h08 – Rodoanel foi liberado em relação a acidente que aconteceu nesta tarde. Como reflexo, quem chega a São Paulo enfrenta lentidão de 21 quilômetros na Rodovia Régis Bittencourt, com tráfego intenso entre os quilômetros 302 e 281.

19h07 – A usuária do Twitter @JEMISAE registrou o trânsito da Marginal do Tietê na noite desta quinta-feira. No momento, a pista expressa do sentido Ayrton Senna da via soma sete quilômetros de congestionamento.

19h00 – Lentidão na Marginal do Pinheiros se estende por 14 quilômetros. Motoristas enfrentam congestionamento da Cidade Universitária até o Largo do Socorro.

18h58 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego intenso entre os quilômetros 119 e 110, em Pindamonhangaba, no sentido Rio de Janeiro. A lentidão é reflexo de um acidente.

18h57 – Corredor Norte-Sul apresenta lentidão em ambos os sentidos da via. Quem segue para o aeroporto reduz a velocidade da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Motoristas que vão para Santana enfrentam congestionamento de sete quilômetros, entre o Viaduto Indianápolis e a Praça da Bandeira.

18h53 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista marginal, sentido Rio de Janeiro, entre os quilômetros 229 e 223.

18h53 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 13 e 23, no sentido Cotia, por excesso de veículos.

18h52 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido São Paulo entre os quilômetros 266 e 270. Há filas também do quilômetro 2 ao 5.

18h51 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem lentidão entre os quilômetros 33 e 40, em São Bernardo do Campo, e na chegada a Santos, entre os quilômetros 61 e 65.

18h52 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido Capital, do quilômetro 11 e 15, por excesso de veículos.

18h50 – Marginal do Pinheiros registra tráfego lento nos dois sentidos da via. Motoristas que seguem para Interlagos pela pista expressa enfrentam nove quilômetros de lentidão, entre o Viaduto Engenheiro Ari Torres e o Largo do Socorro. Quem vai no sentido Castelo Branco encontra congestionamentos nas pistas locais e expressa, entre a Ponte Nova do Morumbi e a Avenida Eusébio Matoso.

18h44 – São Paulo tem 170 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada é a pista local da Marginal do Tietê, com dez quilômetros de lentidão entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte do Tatuapé.

18h37 – A Avenida Washington Luiz tem tráfego lento entre o Viaduto Deputado Luís Eduardo Maron de Magalhães e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h34 – Tráfego intenso na Avenida Paulista, sentido Paraíso, se concentra em dois pontos da via: do Acesso à Rebouças até a Praça Oswaldo Cruz e na proximidade da Avenida Doutor Arnaldo.

18h28 – Pedestre atropelado por motocicleta ocupa uma faixa da esquerda da Avenida Dona Belmira Marin, sentido bairro, próximo à Rua Mamoneira.

18h26 – No sentido Cotia, a Rodovia Raposo Tavares registra tráfego lento do quilômetro 13 ao 23, também devido ao excesso de veículos.

18h25 – Rodovia Raposo Tavares apresenta lentidão do quilômetro 27 ao 23, sentido São Paulo,devido excesso de veículos.

18h22 – A Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, tem lentidão do Viaduto Engenheiro Alberto Badra até a Rua Augusta.

18h21 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa em São José dos Campos, entre os quilômetros 137 e 140, por conta do excesso de veículos.

18h20 – Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior, tem tráfego intenso na pista expressa por conta de obras na faixa 1. Lentidão vai do quilômetro 14 ao 17.

18h19 – O Corredor Norte-Sul, sentido Santana, também registra tráfego lento, entre a Praça da Bandeira e Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h17 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão da Ponte do Tatuapé até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

18h16 – Rodovia Anhanguera tem lentidão na pista expressa do sentido Capital. Tráfego é intenso entre os quilômetros 107 e 104, em Sumaré, como reflexo de congestionamento da Rodovia Dom Pedro.

18h14 – Rodovia Presidente Dutra tem lentidão na pista marginal nos dois sentidos em Guarulhos, por conta do excesso de veículos. Em direção ao Rio de Janeiro a lentidão vai do quilômetro 226 ao 223. Quem chega a São Paulo enfrenta congestionamento entre os quilômetros 217 e 220.

18h13 – São Paulo tem 148 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h13 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo entre os quilômetros 54 e 40, por conta do excesso de caminhões. No sentido litoral, há lentidão entre os quilômetros 34 e 55.

18h12 – A Rua das Juntas Provisórias também não é uma boa opção para quem segue para a Vila Prudente. A via soma 2 quilômetros de lentidão entre a Avenida Almira e o Viaduto Grande São Paulo.

18h09 – Motoristas devem evitar a Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, que tem tráfego lento do Viaduto Martinho Prado até a Rua José Maria Lisboa.

18h04 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa registra lentidão da Ponte Engenheiro Ari Torres até a Ponte do Socorro.

18h03 – Radial Leste, sentido Bairro, tem lentidão por 3,5 quilômetros, da Avenida Pires do Rio até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h00 – Rodovia Imigrantes liberada para tráfego no quilômetro 16, sentido litoral. Há pouco, manifestantes bloqueavam a via reivindicando a construção de creches em Diadema.

17h59 – A saída do Estádio do Pacaembu pela Rua Major Natanael não é uma boa opção para os motoristas que seguem para a Marginal. A lentidão na via segue por 3,6 quilômetros, da Praça Charles Miller até a Ponte da Casa Verde.

17h56 – Acidente no Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, deixa o tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 117 e 110, em Taubaté.

17h56 – Quem chega a São Paulo pela Rodovia Régis Bittencourt enfrenta congestionamento de 19 quilômetros, com lentidão entre os quilômetros 298 e 279. A causa das lentidão é o acidente com ácido corrosivo no quilômetro 25 do RodoAnel, que também complica o tráfego nos dois sentidos da via. No sentido Régis Bittencourt a lentidão é entre os quilômetros 24 e 25. No sentido Bandeirantes o tráfego é intenso do quilômetro 29 ao 25.

17h54 – A Avenida do Estado também registra dois quilômetros de congestionamento, entre a Rua Trinta e Um de Março e a Rua Caetano.

17h51 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido Penha, tem lentidão de dois quilômetros, entre a Rua Conselheiro Brotero e a Rua da Consolação.

17h49 – Devido à chuva, 46 semáforos estão fora de funcionamento na Capital.

17h47 – Colisão entre dois carros na Avenida Engenheiro Caetano Álvares bloqueia uma faixa da esquerda e uma da direita do sentido Bairro.

17h44 – Acidente interdita duas faixas na Estrada do M Boi Mirim, sentido centro, próximo à Rua Estevão Fernandes.

17h41 – A Avenida Santo Amaro tem 2,5 quilômetros de lentidão entre a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek e a Rua Alvorada.

17h35 – Manifestação de moradores de Diadema reúne 150 pessoas na Rodovia Imigrantes, sentido litoral. A via está interditada no quilômetro 16. Eles reivindicam a construção de creches no município e atearam fogo a restos de madeira. O corpo de bombeiros foi chamado para apagar o incêndio. Como reflexo, o trânsito é complicado entre os quilômetros 14 e 16.

17h31 – A Marginal do Tietê foi liberada em relação ao acidente próximo Ponte da Vila Guilherme.

17h30 – Avenida Ibirapuera, no sentido Bairro, registra três quilômetros de congestionamento entre a Rua D’Ouro e a Avenida dos Bandeirantes.

17h29 – Rodovia Imigrantes, sentido litoral, está interdiata no quilômetro 16, devido a manifestação de moradores de Diadema. Eles reivindicam a construção de creches no município. Como reflexo, o trânsito é complicado entre os quilômetros 14 e 16.

17h27 – Tráfego lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni nos dois sentidos. Quem chega ao Guarujá enfrenta lentidão entre os quilômetros 2 e 5. No sentido Cubatão, trânsito intenso entre os quilômetros 268 e 270.

17h26 – Rodovia Anchieta tem lentidão em dois pontos no sentido litoral. Trânsito é intenso entre os quilômetros 36 e 40 e na chegada a Santos, entre os quilômetros 63 e 65.

17h25 – A Marginal do Pinheiros registra trânsito intenso da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia Presidente Castelo Branco. No total, são mais de 10 quilômetros de congestionamento.

17h22 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão para quem sai de São Paulo. Trânsito é intenso entre os quilômetros 11 e 15, próximo ao Parque Ecológico do Tietê.

17h22 – Acidente na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, interdita transposição da pista central para expressa, próximo à Ponte da Vila Guilherme.

17h18 – Acidente envolvendo caminhão com carga de ácido corrosivo interdita o quilômetro 25 do RodoAnel, sentido Bandeirantes, próximo a Cotia. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada e está no local averiguando o perigo ambiental dos químicos. A lentidão na via se estende por quatro quilômetros, desde o quilômetro 29.

17h10 – As três pistas da Marginal do Tietê seguem congestionadas no sentido Ayrton Senna. A pista local tem 6,2 quilômetros de lentidão, entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte Presidente Jânio Quadros. A pista central registra tráfego lento por 5,5 quilômetros, entre a Rua Cristina Tomás e a Ponte Presidente Jânio Quadros. Já os motoristas que se encontram na via expressa enfrentam congestionamento entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte da Vila Guilherme.

17h05 – São Paulo tem 117 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O Corred0r Norte-Sul sentido aeroporto continua sendo o mais movimentado, com 8,7 quilômetros de congestionamento.

16h56 – A Avenida Inajar de Souza foi liberada em relação ao acidente junto à Rua Bartolomeu do Canto.

16h27 – O sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê também está congestionado entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte da Vila Guilherme. No total, a via soma cerca de oito quilômetros de lentidão.

16h24 – A Marginal do Tietê está com o tráfego lento na pista expressa do sentido Ayrton Senna, entre as pontes Nova e Velha Fepasa.

16h22 – Motoristas devem evitar o sentido Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes, que tem lentidão de quase três quilômetros entre as Ruas Funchal e Antônio de Macedo Soares.

16h20 – No sentido Santana, o Corredor Norte-Sul também apresenta trechos com tráfego lento, principalmente entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

16h18 – São Paulo tem agora 58 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, registra o maior congestionamento: da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h13 – Acidente entre um carro, um ônibus e um caminhão na Avenida Inajar de Souza ocupa três faixas do sentido Freguesia do Ó. Segundo a CET, há vítimas sendo atendidas pelas três viaturas dos bombeiros enviadas para a ocorrência.

16h11 – Começamos a cobertura do trânsito em SP do final da tarde e início da noite desta quinta-feira.

13h04 – Obrigado por acompanhar a cobertura. Encerramos a cobertura do Trânsito em SP na manhã desta quinta-feira, 19.

13h00 – Na capital, há lentidão de 62 quilômetros, nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada é a Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com cerca de quatro quilômetros de filas.

12h20 – Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento em direção a São Paulo. Há lentidão do quilômetro 23 ao quilômetro 20 e do 18 ao quilômetro 15.

12h13 – Nas vias monitoradas pela CET, 96 semáforos apresentam problemas.

12h05 – Na capital, há 109 quilômetros de lentidão. A via mais congestionada é a Marginal dos Pinheiros com 9,3 quilômetros de fila, no sentido Interlagos, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

11h49 – O Eixo Norte-Sul, sentido Santana tem lentidão do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Tutóia.

11h46 – O Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto tem lentidão da Praça da Luz até o Viaduto Pedroso.

11h45 – A Marginal do Tietê foi liberada em relação ao acidente, sentido Castelo Branco, após Ponte das Bandeiras

11h44 – A Alameda Tietê foi liberada em relação ao acidente, sentido centro junto à Rua Melo Alves.

10h50 – Um acidente na Alameda Tietê, sentido centro, junto à Rua Melo Alves, bloqueia a faixa da esquerda.

10h45 – Um acidente bloqueia a faixa da direita da pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, após a Ponte das Bandeiras.

10h26 – A Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento do quilômetro 26 ao quilômetro 11, sentido São Paulo.

09h57 – Nas vias monitoradas pela CET, 120 semáforos apresentam problemas. Deste total, 57 estão completamente apagados e 63 estão em amarelo intermitente.

09h49 – O tráfego é bom nos dois sentidos da Rodovia dos Imigrantes. Há lentidão somente na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em direção a São Paulo, entre o quilômetro 268 e o quilômetro 270.

09h45 – São Paulo já registra 109 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada segue sendo a Marginal dos Pinheiros, sentido Interlagos, com 9,3 quilômetros de trânsito, entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim.

09h38 – Confira o gráfico da CET que mostra o percentual de lentidão nesta quinta-feira, 19, acima da média superior para o horário.

09h05 – Marginal do Pinheiros com 9,4 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim.

08h52 – Capital tem índice de congestionamento acima da média nesta manhã. São 91 quilômetros de lentidão. Média para o horário oscila entre 58 e 80 quilômetros. Marginal do Pinheiros é a via monitorada de maior lentidão, com 7,4 quilômetros de congestionamento na pista expressa sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a ponte Eusébio Matoso.

08h47 – Mais de cem semáforos estão desligados ou intermitentes nesta manhã na capital. Vários deles em vias centrais, como a rua Augusta, rua da Consolação e avenida Brigadeiro Luís Antônio.

08h39 – O usuário do Instagram Guga Santos postou em sua conta foto que mostra congestionamento em frente ao aeroporto de Congonhas. “Trânsito assustador em SP”, diz ele.

08h35 – Marginal do Pinheiros tem 7,4 quilômetros de congestionamento na pista expressa sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a ponte Eusébio Matoso. É a via monitorada de maior lentidão.

08h30 – Dutra com oito quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

08h24 – Corredor Norte-Sul também tem lentidão no sentido Santana. São 5,7 quilômetros de retenção, a maior registrada no momento, entre o viaduto Santa Generosa e o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h17 – Corredor Norte-Sul com quatro quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre a praça Campo de Bagatelle e a praça da Bandeira.

08h07 – Capital tem 60 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A de maior lentidão é a Radial Leste, na pista expressa do sentido centro. São 4,7 quilômetros de retenção entre o viaduto Pires do Rio e a rua Wandenkolk.

07h58 – Dutra tem pequena lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h53 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos.

07h45 – Oitenta semáforos estão desligados ou intermitentes nesta manhã na capital. Alguns deles em vias importantes, como a avenida Interlagos, avenida Aricanduva e avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini.

07h39 – Marginal do Tietê tem lentidão de 4,6 quilômetros na pista local do sentido Castelo Branco, entre a ponte da Vila Guilherme e a ponte da Casa Verde.

07h31 – Ayrton Senna com 14 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h26 – Operação Comboio está ativa no sistema Anchieta-Imigrantes, no sentido Litoral.

07h22 – O usuário do Instagram Caio Vieira postou em sua conta foto que mostra a lentidão na Radial Leste, na altura do metrô Carrão.

07h18 – Anhanguera tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa sentido São Paulo, já na capital. Reflexo de congestionamento nas marginais.

07h12 – Radial Leste totaliza 9,5 quilômetros de congestionamento no sentido centro, em diversos trechos. Um acidente na altura da estação Belém do metrô prejudica o tráfego.

07h09 – Corredor Norte-Sul tem 2,4 quilômetros de congestionamento no sentido Aeroporto, nas proximidades da praça da Bandeira.

07h03 – Sessenta semáforos estão estão desligados ou intermitentes na capital, entre eles o de cruzamentos como o da avenida Rebouças com rua Oscar Freire e avenida Brigadeiro Faria Lima com rua dos Pinheiros.

07h00 – Capital tem 25 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal do Pinheiros. São 4,7 quilômetros de retenção entre o viaduto Dante Delmanto e o viaduto Santo Amaro.

06h45 – Marginal do Tietê com 1,3 quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, entre a ponte do Tatuapé e a ponte Jânio Quadros.

06h41 – Dutra tem seis quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h37 – Radial Leste também tem lentidão entre o metrô Carrão e o viaduto Pires do Rio.

06h34 – Castelo Branco tem 4 quilômetros de lentidão na pista expressa, sentido São Paulo, na altura de Barueri.

06h31 – Ayrton Senna com 12 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h27 – Radial Leste tem quatro quilômetros de lentidão no sentido centro, do viaduto Pires do Rio até a rua Piratininga.

06h23 – Cinquenta semáforos estão desligados ou intermitentes na capital. Entre eles o do cruzamento da avenida Brigadeiro Luís Antônio com rua Estados Unidos, avenida Rebouças com rua Estados Unidos, avenida Higienópolis com rua Albuquerque Lins e avenida das Nações Unidas com rua Professor Campos de Oliveira.

06h18 – Linha 7-Rubi da CPTM tem interrupção entre as estações Franco da Rocha e Baltazar Fidélis, devido ao descarrilamento de trem na manhã de ontem. O PAESE foi acionado e faz o percurso entre as duas estações.