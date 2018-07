TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h32 – O Corredor norte-sul tem 7,2 km de lentidão, no sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

16h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem congestionamento de 440 metros depois do Viaduto Dante Delmanto até o Viaduto Santo Amaro, no sentido Marginal.

16h25 – O corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 1,8 km de lentidão, no sentido centro, do Túnel Desembargador Maria Carolina até a Rua Chabad.

16h22 – A Marginal do Tietê tem 9,8 km de congestionamento na pista expressa, no sentido Ayrton Senna, entre as Pontes do Piqueri e Vila Guilherme.

14h01 – A Avenida dos Bandeirantes tem engarrafamento de 2 km no sentido Imigrantes, da Rua Antônio de Macedo até a Rua Conceição de Monte Alegre.

13h59 – A Radial Leste tem 3,9 km de lentidão, no sentido centro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos. No outro sentido bairro o motorista encontra congestionamento de 3,1 km da Avenida Álvaro Ramos até a Avenida Piratininga.

12h33 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 2,5 km de lentidão no sentido Santana, da rua Euclides de Figueiredo até a Avenida República Árabe Síria.

12h17– Elevado Arthur da Costa e Silva tem 2,7 km de lentidão no sentido Lapa, da Praça Padre Péricles até a Rua da

11h56 – Avenida Salim Farah Maluf tem 4,6 km de lentidão na pista expressa sentido Vila Prudente, da Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo à Rua Padre Adelino.

11h32 – Avenida Radial Leste tem 4,6 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até o Pires do Rio.

11h14 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão do km 16 ao 13 pela pista expressa no sentido São Paulo, por conta de excesso de veículos.

11h10 – Cidade tem 75 km de lentidão.

10h48 – A Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão em Barra do Turvo, sentido Curitiba, por conta de um acidente entre quatro carretas às 5h40 desta quinta-feira. Um caminhão tombou e os que vinham atrás bateram no veículo. Dois ocupam uma faixa na altura do km 567, motivo pelo qual o tráfego foi represado no pedágio do km 542. O motorista enfrenta 20 km de lentidão dali para trás.

No sentido São Paulo, há lentidão na Serra do Cafezal, altura do km 343, onde a faixa da direita está fechada para obras. Fila é de 2 km.

10h29 – Via Dutra tem lentidão do km 219 ao 225 no sentido São Paulo pela pista marginal.

10h25 – Cidade tem 49 km de lentidão.

9h54– Rodoanel Oeste tem lentidão no sentido Bandeirantes do km 25 ao 24, por conta de excesso de veículos.

9h25 – Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de lentidão no sentido Lapa, da Rua Augusta à Avenida Alcântara Machado.

9h03 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 3,7 km de lentidão no sentido Santana, do Marcondes Salgado ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

8h36– Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo, do km 13 ao km 10. No sentido litoral, pista marginal tem congestionamento do km 22 ao 25, por excesso de veículos.

8h06 – Avenida Washington Luis tem 2,4 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Avenida Água Espraiada.

7h47 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 2,9 km de lentidão no sentido Ipiranga, a partir da Avenida do Estado.

7h35 – Marginal do Pinheiros tem 8,4 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Ponte Transamérica.

7h20 – Cidade tem 42 km de lentidão. Marginal do Tietê tem 2,9 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até a Ponte Atílio Fontana.

6h38 – Radial Leste com acúmulo de 6 quilômetros de trechos de lentidão no sentido centro entre a Avenida Melchert e a Rua Almirante Brasil.

6h27 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, Grande SP.

6h26 – Lentidão no sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 21 e 19 e entre os quilômetros 13 e 10.

6h25 – Radial Leste com acúmulo de 4 quilômetros de trechos de lentidão no sentido centro entre a Avenida Melchert e a Rua Almirante Brasil.