TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 2 de janeiro

11h25 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem lentidão no sentido São Paulo entre os quilômetros 264 e 272 e no sentido Guarujá do 250 ao 248.

11h20 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega permanece com lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 292 e 280.

11h11 – Rio-Santos tem lentidão de vinte quilômetros no trecho Caraguatatuba-Ubatuba.

10h38 – Rio-Santos tem lentidão no sentido Guarujá, entre os quilômetros 218 e 214.

09h36 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega permanece com lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 292 e 280.

08h52 – Régis Bittencourt não tem retenções no momento.

08h50 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega permanece com lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 288 e 280.

08h30 – Rio-Santos não tem trechos de lentidão.

08h25 – Imigrantes tem Operação Subida em vigor. O tráfego está intenso, mas flui bem.

08h07 – Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h56 – Anchieta tem acidente no quilômetro 19, sentido litoral. Não há retenções na via.

07h46 – Régis Bittencourt tem 2,7 quilômetros de lentidão no sentido Curitiba, na região de São Lourenço da Serra. Reflexo de acidente envolvendo um carro que atropelou dois cavalos na via. Com o choque, o veículo capotou e o motorista morreu. Uma faixa da rodovia está bloqueada.

07h39 – Estradas que vão para o interior de São Paulo não têm retenções.

07h25 – Imigrantes tem Operação Subida em vigor. O tráfego está intenso, mas flui bem.

07h14 – Um acidente na Régis Bittencourt causa 2,5 quilômetros de lentidão no sentido Curitiba, na região de São Lourenço da Serra. Um carro atropelou dois cavalos na via. Com o choque, o veículo capotou e o motorista morreu.

07h13 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 288 e 280.