TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

20h22 – A Avenida Washington Luís tem 5,1 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Pedro Chaves.

20h13 – A Avenida Luis Carlos Berrini tem 1,2 km de lentidão, sentido Morumbi, da Rua Guararapes até a Avenida Roberto Marinho.

20h02 – A Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

19h50 – A Avenida Interlagos registra 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Nossa Senhora do Sabará até a Yervant Kissajikian.

19h45 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem o Eixo Leste/Oeste (Avenida Francisco Matarazzo, Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, Ligação Leste/Oeste e Radial Leste), no sentido da Zona Leste, em razão de dois acidentes e um ônibus quebrado que causam lentidão na via. Como alternativa, a CET indica aos motoristas que utilizem a Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna.

19h38 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de morosidade, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

19h32 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 11 ao 19, sentido Interior, por excesso de veículos e colisão, que interditou por cerca de 10 minutos a faixa da esquerda no km 19. O acidente envolveu um carro e uma moto e deixou uma vítima com ferimentos leves. Em direção a São Paulo, o tráfego é lento do km 21 ao 19, devido ao excesso de veículos. Na Rodovia Hélio Smidt, também há lentidão em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

19h21 – A Avenida Santo Amaro tem 1,6 km de lentidão, sentido centro, da Hélio Pellegrino até a Gastão Liberal Pinto.

19h15 – O Corredor Norte-Sul tem 6,1 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até a estação de metrô São Joaquim.

19h12 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,2 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

19h08 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,9 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h50 – A Avenida Washington Luís tem 5,1 km de fluxo intenso, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Pedro Chaves.

18h40 – A capital tem 125 km de engarrafamento.

18h50 – A Avenida Francisco Matarazzo tem 1,9 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Pompeia até a Rua Cardoso de Almeida.

18h41 – A pista central da Marginal do Tietê registra 1,3 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Avenida dos Bandeirantes até a Ponte do Piqueri.

18h37 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

18h32 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de morosidade da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h25 – O Elevado Costa e Silva tem 1,7 km de morosidade, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua Ana Cintra.

18h15 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua Joaquim Nabuco.

18h08 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h01 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,6 km de fluxo intenso, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

17h57 – A capital tem 100 km de vias congestionadas no momento.

17h51 – O tráfego é em todas as rodovias administras pela Ecovias. O Sistema Anchieta-Imigrantes já opera em esquema normal 5X5, em que a descida da serra é feita pela pista sul da Anchieta e sul da Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes e norte da Anchieta.

17h49 – A Rua das Juntas Provisórias registra 1,9 km de lentidão, sentido Vila Prudente, da Escola de Engenharia Mackenzie até o Viaduto Grande São Paulo.

17h42 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Oscar Freire até o Túnel Maria Carolina.

17h38 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

17h33 – A Radial Leste tem 2,1 km de trânsito intenso, sentido bairro, do Viaduto Alberto Badra até a estação de Metrô Guilhermina.

17h30 – O Corredor Norte-Sul tem 2,2 km de morosidade, sentido Santana, da estação de metrô Paraíso até a Praça da Bandeira.

17h25 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,5 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Avenida Independência até a Rua Antonio de Macedo Soares.

17h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10,2 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte das Bandeiras.

17h – Permanece tranquilo o caminho para o motorista que utiliza o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto neste fim de tarde.

15h58 – Lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 348,8 ao km 348, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso.

15h48 – Avenida Raposo Tavares, sentido Capital, tem tráfego intenso entre a Avenida Alvarenga e a Benjamim Mansur.

15h25 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego intenso entre a Ponte do Piqueri até Nova Fepasa.

13h58 – Avenida Rebouças, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Avenida Brasil até a Ponte Eusébio Matoso.

13h16 – Rua da Consolação, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a Rua Sergipe e a Alameda Ipiranga.

12h54 – Pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,9 km de congestionamento no sentido Castelo Branco. O tráfego fica intenso entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Atílio Fontana.

12h20 – Avenida do Estado, sentido Santana, com lentidão entre a Avenida João Teodoro e Trinta e Um de Marco.

12h06 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, tem lentidão no sentido Interlagos, entre a Ponte Cidade Jardim e a Ponte Cidade Universitária.

11h49 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt.

11h34 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre a Ponte dos Tupiniquins até o Viaduto Jabaquara.

11h33 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com tráfego tranquilo.

11h10 – Há 3,2 km de lentidão na Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, entre a Praça da Bandeira até a Alameda Lorena.

10h53 – Avenida Salim Farah Maluf, é o ponto com mais congestionamento da cidade. O sentido Vila Prudente da via tem lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a Ponte Adelino. São Paulo com 16 km de filas.

9h35 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 9,3 km, da Ponte Cidade Jardim até a Rodovi Castelo Branco.

9h15 – Fluxo normalizado na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta do km 64 ao km 65.

9h09 – Rodovia Bandeirantes, na pista expressa, tem tráfego congestionado do km 18 ao km 13, no trecho São Paulo-Jundiaí.

8h48 – Rodovia Anhanguera apresenta tráfego congestionado do km 107 ao km 104, na pista expressa, no trecho Campinas-Cordeirópolis.

8h30 – Marginal Pinheiros apresenta 7,2 km de lentidão na via expressa, no sentido Interlagos, da Ponte Transamérica até 651 metros depois da Ponte Ary Torres.

8h07 – Lentidão do km 64 ao km 65 da Rodovia Anchieta, na chegada a Santos, por excesso de veículos.

7h02 – Marginal do Tietê, pista local, sentido Castello, com 1,1 quilômetro de lentidão a partir da Ponte Cruzeiro do Sul; no sentido Ayrton, pista local, trânsito ruim, de 2,6 quilômetros, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

6h56 – Complexo Maria Maluf e Avenida dos Bandeirantes com 2,5 quilômetros de trânsito ruim, no sentido Imigrantes, entre a Rua do Boqueirão e o Viaduto Dante Delmanto.

6h51 – Complexo Maria Maluf com 2 quilômetros de trânsito ruim, no sentido Imigrantes, entre a Rua do Boqueirão e o início da Avenida dos Bandeirantes.

6h49 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido SP, com 2 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 270 e 268, na chegada a Taboão da Serra.

6h42 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com trechos de lentidão entre os quilômetros 22 e 19 e 14 e 10.

6h41 – Corredor da 23 de Maio, sentido Santana, com 1,3 quilômetro de congestionamento a partir do Viaduto Indianópolis.

6h39 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com lentidão de 2 quilômetros entre as ruas Rubens Gomes Bueno e Américo Brasiliense.

6h38 – Radial Leste, sentido centro, com 6 quilômetros de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e a Ligação Leste-Oeste.

0h11 – Todas as principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo apresentam tráfego bom neste início de madrugada; não há registro de acidentes graves. Sistema Anchieta-Imigrantes no esquema 5 x 2 – operação carreta – até as 5 horas, com a pista norte da Imigrantes utilizada exclusivamente para passagem de carga especial.