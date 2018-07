TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 20 de fevereiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

07h58 – Encerramos a cobertura do trânsito nesta manhã.

07h23 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem dois quilômetros de lentidão, do quilômetro 264 ao 262, reflexo de uma carreta quebrada.

07h22 – Veículo quebrado no término do Viaduto Engenheiro Alberto Badra, sentido Itaquera, no Tatuapé, zona leste.

07h21 – Na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, há 14 quilômetros de congestionamento, do quilômetro 30 ao 19 e do 13 ao 10.

07h20 – A faixa da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, foi liberada no quilômetro 21.

07h15 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte da Freguesia do Ó à Rodovia Castelo Branco. A via tem lentidão também da Ponte Imigrante Nordestino à Ponte do Tatuapé (4,9 quilômetros).

Já na pista central, há dois pontos de diminuição de velocidade: 4,1 quilômetros, da Ponte da Freguesia do Ó à Ponte Atílio Fontana; 1,3 quilômetro, da Ponte do Tatuapé à Ponte da Vila Maria.

Por sua vez, a pista local tem 2,9 quilômetros de retenção, da Ponte do Tatuapé à Ponte da Vila Guilherme.

Em direção à Rodovia Ayrton Senna, o único trecho de parada tem 1,2 quilômetro e vai da Ponte do Limão à Ponte da Casa Verde.

07h07 – São Paulo tem neste momento 65 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A mais congestionada é a Radial Leste, sentido centro, com oito quilômetros de retenção, da Praça Divinolândia ao Viaduto Pires do Rio.

A Radial tem também dois trechos de retenção na pista expressa: 2,2 quilômetros, do Viaduto Bresser à Rua Wandenkolk; e 800 metros, do início do Viaduto Pires do Rio à Estação Belém do Metrô.

07h01 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 7 e 8, das 07h00 às 10h00.

06h59 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem 13 quilômetros de tráfego lento, do quilômetro 29 ao 19 e do 13 ao 10.

06h58 – Rodovia dos Bandeirantes tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, na chegada à Capital, do quilômetro 17 ao 13, reflexo de congestionamentos nas marginais.

06h52 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, em Sumaré, do quilômetro 110 ao 107. Há outros três quilômetros na chegada a São Paulo, do quilômetro 14 ao 11, reflexo de congestionamentos nas marginais.

06h49 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, do quilômetro 64 ao 62.

06h44 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

06h43 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao 10.

06h42 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem uma faixa interditada no quilômetro 21, por causa de colisão entre veículos de passeio. Há quatro quilômetros de congestionamento na região, do quilômetro 25 ao 21.

06h32 – Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, tem duas faixas interditadas no quilômetro 19, em Diadema, por causa de um acidente. Apesar disso, a via não registra lentidão.

06h24 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista marginal, na divisa entre Osasco e São Paulo, do quilômetro 17 ao 13. Já na expressa, há três quilômetros de retenção, do 26 ao 24, em Barueri, e do 17 ao 16, em Osasco.

06h20 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem cinco quilômetro de morosidade, do quilômetro 21 ao 19 e do 13 ao 10.

06h19 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de tráfego lento, do quilômetro 24 ao 20, em Guarulhos.

06h17 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem retenção entre os quilômetros 209 e 210 na pista expressa e e entre o 223 e o 224 na pista marginal, ambos trechos em Guarulhos.

06h12 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado, além do acompanhamento da situação na rede de transporte público.