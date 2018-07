TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h03 – A Avenida Santo Amaro tem 2,3 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Rua Vahia de Abreu.

19h59 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,3 km de lentidão, sentido Ibirapuera, do Túnel Sebastião Camargo até a Bandeira Paulista.

19h51 – O Corredor Norte-Sul tem 4,2 km de tráfego lento, sentido Santana, do Viaduto Republica Árabe Síria até o Viaduto Santa Generosa.

19h45 – A Avenida Cruzeiro do Sul tem 1,5 km de lentidão, sentido Santana, da Pedro Vicente até a Zaki Narchi.

19h38 – A pista local da Marginal do Tietê tem 5 km de trânsito intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Ponte do Tatuapé.

19h24 – A Avenida do Estado registra 1,5 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Rua São Caetano.

19h16 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,6 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Dutra.

19h08 – A Avenida Francisco Matarazzo tem 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Péricles até a Avenida Pompeia.

19h01 – A Avenida Paulista tem 2,3 km de tráfego carregado, sentido Paraíso, da Haddock Lobo até a Praça Oswaldo Cruz.

18h58 – A capital tem 132 km de lentidão.

18h56 – O corredor Eusébio M/Francisco Morato tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Roquete Pinto até a Ponte Eusébio Matoso.

18h45 – A pista expressa da Radial Leste tem 2,2 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Wandenkolk até a estação Bresser.

18h40 – A Avenida Santo Amaro tem 2,3 km de tráfego carregado, sentido bairro, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Rua Vahia de Abreu.

18h35 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de morosidade, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Avenida Juscelino Kubitschek.

18h29 – A Avenida Washington Luís registra 2,6 km de lentidão, sentido bairro, da Palmares até a Praça Pedro Chaves.

18h15 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de trânsito carregado, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

18h08 – A Avenida dos Bandeirantes registra 6,8 km de trânsito lento, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h05 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto República Árabe Síria.

18h – A cidade tem 98 km de vias congestionadas.

16h33 – A Avenida Washington Luís, no sentido centro, tem 2,4 km de congestionamento, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Luís Eduardo Magalhões.

16h31 – A Marginal Tietê tem 2,6 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, pista local, entre entre as Pontes da Casa Verde e Júlio de Mesquita Neto.

16h28 – O corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 3,6 km de engarrafamento, no sentido bairro, da Rua Diogo Moreira até a Avenida Doutor Arnaldo.

15h50 – O corredor norte-sul tem 1,6 km de lentidão, no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Pedroso.

13h55 – A Avenida Ibirapuera tem 1,2 km de trânsito ruim, no sentido bairro, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida República do Líbano.

13h18 – A Avenida Washington Luís tem 2,4 km de engarrafamento, no sentido bairro, da Rua Joaquim Nabuco até a Praça Ministro Pedro Chaves.

13h16 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,6 km de engarrafamento, no sentido Lapa, da Avenida Alcântara Machado até a Rua Antônio.

12h19 – A Marginal Tietê tem 5,4 km de congestionamento, na pista expressa sentido Castelo Branco, da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco.

12h16 – A Avenida do Estado tem 1,3 km de engarrafamento, na pista local sentido Santana, da Rua Ana Néri até o Viaduto Trinta e Um de Março.

12h10 – O corredor Rebouças/Eusébio Matoso, no sentido centro, tem 1,5 km de lentidão, da Rua Oscar Freire até a Rua Capitão Antônio Rosa.

11h23 – A Marginal Pinheiros tem 5,6 km de congestionamento, na pista expressa sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universidade. Na mesma direção, o motorista também encontra 1,9 km de trânsito ruim entre as pontes Eusébio Matoso e Cidade Jardim. Já no sentido Castelo Branco, a pista local tem 3,6 km engarrafamento, de 530 metros depois da Rua Verbo Divino até a Rua Quintana.

9h50 – Cidade tem 70 km de lentidão.

9h22 – Corredor das Avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato tem 3 km de lentidão no sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida Jorge João Saad.

9h08 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-248) liberada no sentido Guarujá, depois de acidente deixar a via interditada neste sentido por quase três horas. Motorista ainda enfrenta lentidão como reflexo do acidente.

8h57 – Cidade tem 61 km de lentidão.

8h37 – Colisão entre uma carreta e um veículo de passeio no km 4 da SP-248, que dá acesso ao Guarujá, interdita totalmente a pista sentido Guarujá.

8h16 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão do km 15 ao 13 na chegada à capital, reflexo de congestionamentos nas marginais.

8h04 – Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de lentidão pela pista local no sentido Castelo Branco, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Ponte do Morumbi.

7h48 – Cidade tem 46 km de lentidão.

7h37 – Rodoanel Oeste tem congestionamento do km 29 ao 18 no sentido Bandeirantes por excesso de veículos.

7h35 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com trânsito lento da Rua Conselheiro Furtado até a Avenida Alcantara Machado.

7h30 – Avenida Interlagos tem 3 km de lentidão no sentido centro, da Pedro Chaves até a Sabará.

7h25 – Cidade tem 20 km de lentidão, 20 km de congestionamento, 2,3% dos 868 quilômetros monitorados pela CET.

6h45 – São 3 quilômetros de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre a Avenida Melchert e a Ligação Leste-Oeste.

6h40 – Avenida 23 de Maio, em ambos os sentidos, com lentidão na região do Metrô Vergueiro.

6h35 – Corredor Aricanduva, sentido Marginal, com 1,5 quilômetro de lentidão até a Radial Leste.

6h25 – São quase 2,5 quilômetros de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre a Avenida Melchert e a Rua Bresser.

6h16 – Rodovia Ayrton Senna com tráfego ruim entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, no sentido capital.

6h13 – Lentidão em dois trechos na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares: entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 13 e 10.