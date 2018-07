TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 24 de outubro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h40 – Encerramos a cobertura do trânsito em SP nesta quinta-feira, 24 de outubro. Voltamos nesta sexta, às 6h. Boa noite!

20h30 – Manifestação de moradores do Campo Limpo chegam ao Terminal do bairro. Eles pedem a volta das linhas de ônibus que ligam o bairro ao centro da Capital. Protesto segue pacífico. Veja mais.

20h22 – São Paulo tem 29 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h20 – Rodovias Anchieta e Imigrantes tem tráfego normalizado nos dois sentidos.

20h15 – Tráfego normalizado no sentido interior da Rodovia dos Bandeirantes. Por conta de um acidente no quilômetro 27, congestionamento chegou a 17 quilômetros.

20h07 – São Paulo tem 63 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h02 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento entre os quilômetros 26 a 30. Acidente causou transtornos ao motorista mais cedo. Acostamento permanece fechado no quilômetro 27. Congestionamento chegou a 17 quilômetros.

19h58 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 3,9 quilômetros na pista expressa da Rua Wandenkolk a Rua Álvaro Ramos.

19h56 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 4,2 quilômetros na pista local da Ponte Jânio Quadros a Ponte Aricanduva.

19h52 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 4,8 quilômetros da Ponte do Rio Tamanduateí a Ponte Jânio Quadros.

19h51 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 5,1 quilômetros na pista local da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte das Bandeiras.

19h49 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de oito quilômetros na pista expressa da Ponte Ari Torres a Ponte do Socorro.

19h48 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 8,4 quilômetros na pista expressa da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte da Vila Guilherme.

19h45 – Cerca de 80 pessoas fazem um ato na Estrada do Campo Limpo por melhorias no transporte público na região. O protesto, apoiado pelo Movimento Passe Livre (MPL), saiu por volta das 18h15 do Largo do Taboão, em frente ao Supermercado Extra. A manifestação é acompanhada por cerca de cem PMs e vai em direção ao Terminal Campo Limpo.

A autônoma Francisca da Silva, de 63 anos, acompanha o ato. “Moro no Capão Redondo e tenho que pegar 3 ônibus pra ir ao centro. Eu estou cansada disso”, afirmou.

O ato segue pacífico. Não há presença de mascarados. Os manifestantes tocam instrumentos e cantam por melhorias no transporte e contra o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT). (Texto: Laura Maia / Foto: Thaise Constâncio)

19h41 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 13 quilômetros na pista local. Congestionamento é o maior da Capital e vai da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte Aricanduva.

19h36 – Diminui o congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior. Lentidão agora é de seis quilômetros e vai do quilômetro 24 ao 30. Mais cedo, houve um acidente que complicou o trânsito a partir do quilômetro 27, em Caieiras. Congestionamento chegou a 17 quilômetros na região.

19h30 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, em Taubaté, por conta de um acidente. Lentidão vai do quilômetro 105 ao 107.

19h23 – São Paulo tem 124 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h18 – Avenida Professor Francisco Morato, sentido bairro, tem 3,7 quilômetros de lentidão, da Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil à divisa com o município de Taboão da Serra.

19h12 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 8,8 quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Vila Maria. Já na pista expressa, o congestionamento é de 8,4 quilômetros, da Ponte da Freguesia do Ó à Ponte da Vila Guilherme.

19h08 – São Paulo tem 126 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h05 – Contrários ao terminal de ônibus, os manifestantes que bloqueiam a pista sentido bairro da Estrada do Campo Limpo reivindicam a volta das linhas diretas.

Vídeo: Thaise Constancio/Estadão

18h57 – Movimento Passe Livre (MPL) protesta contra o Terminal Campo Limpo. Depois de sua construção, em 2009, linhas que iam direto da zona sul ao centro foram extintas pela São Paulo Transporte (SPTrans), o que prejudicou os passageiros, alegam os manifestantes.



Foto: Thaise Constancio/Estadão

18h55 – São Paulo tem 131 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h49 – Manifestantes sobem a Estrada do Campo Limpo, que está com a pista sentido bairro fechada.

18h48 – Já chega a 17 quilômetros o congestionamento na pista expressa, sentido interior, da Rodovia dos Bandeirantes. Lentidão vai do quilômetro 17 ao 30. Mais cedo houve um acidente, que não interdita nenhuma faixa, mas causa transtorno para o motorista. No quilômetro 27, o acostamento está bloqueado.

18h47 – Motorista encontra lentidão no trecho de serra da Rodovia Anchieta, no sentido litoral, do quilômetro 51 ao 55, devido ao excesso de veículos.

18h46 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem tráfego intenso na pista expressa em Jundiaí. Lentidão vai do quilômetro 64 e 62.

18h42 – Manifestantes bloqueiam a Estrada do Campo Limpo e seguem em direção ao terminal de ônibus do bairro.

Vídeo: Thaise Constancio/Estadão

18h33 – Cerca de 50 pessoas protestam na Estrada do Campo Limpo, que foi fechada. Os manifestantes seguem em direção ao Terminal Campo Limpo. Aproximadamente 100 policiais acompanham a movimentação. O ato ocorre pela volta das linhas que seguiam direto para o centro. “Desde 2009, com a construção do Terminal Campo Limpo, as pessoas passam dificuldade nesse trajeto”, diz Matheus Preis, membro do Movimento Passe Livre (MPL). Ontem, manifestantes e policiais entraram em confronto no Grajaú, também na zona sul.

18h32 -Estrada do Campo Limpo é fechada devido a protesto do Movimento Passe Livre (MPL).

18h31 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 7,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Vila Guilherme.

18h29 – Rodovia Anhanguera tem lentidão na pista expressa, sentido interior, do quilômetro 30 ao 38, em Jundiaí.

18h28 – Encerrada a operação comboio no sentido litoral da Rodovia Anchieta. Visibilidade já é melhor para os motoristas.

18h27 – Filas nos dois sentidos da Rodovia Anchieta. Em direção à Capital, lentidão vai do quilômetro 23 ao 17. Motorista que vai para o litoral enfrenta três pontos de retenção: do quilômetro 15 ao 18; do quilômetro 59 ao 60; e do quilômetro 63 ao 65.

18h25 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 8,8 quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Vila Maria.

18h22 – O tráfego já flui bem no sentido Cubatão da Rodovia Cônego Domênico Rangoni. Mais cedo, houve lentidão por conta do excesso de veículos.

18h21 – São Paulo tem 122 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h19 – Rodovia dos Imigrantes tem lentidão na chegada a São Vicente, do quilômetro 62 ao 65. Em direção à Capital, o tráfego flui bem.

18h18 – Rodovia Presidente Dutra tem lentidão nos dois sentidos nas proximidades da Capital por conta do excesso de veículos. Na chegada a São Paulo, há congestionamento do quilômetro 218 ao 221. Em direção ao Rio de Janeiro, trânsito é intenso do quilômetro 228 ao 226.

18h15 – O usuário do Instagram Luís Carlos Durães registrou o congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior. Na via, há 14 quilômetros de lentidão por conta de um acidente na tarde desta quinta-feira, 24.



18h14 – Ligação Leste-Oeste tem 2,9 quilômetros de lentidão no sentido leste, da Praça Franklin Roosevelt à Avenida Alcântara Machado.

18h09 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem lentidão no sentido Cubatão, do quilômetro 267 ao 270.

18h08 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem lentidão na pista expressa. Trânsito é intenso entre os quilômetros 15 e 25.

18h07 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa em Taubaté, no interior paulista, devido a um veículo quebrado na pista. Congestionamento vai do quilômetro 117 ao 115.

18h06 – Avenida Vinte Três de Maio tem 5,7 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto de Congonhas, do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h03 – Rodovia Anchieta tem lentidão em ambos os sentidos na altura de São Bernardo do Campo. Em direção à Capital, trânsito é intenso entre os quilômetros 20 e 17. Tráfego está complicado no sentido litoral do quilômetros 15 ao 18.

18h02 – Pista de acesso ao Aeroporto de Guarulhos da Rodovia Hélio Smidt tem lentidão. No sentido oposto, um acidente bloqueia a faixa da esquerda.

18h00 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão entre os quilômetros 17 e 20, no sentido interior, devido ao excesso de veículos.

17h59 – Pista de cobrança automática de pedágio da Rodovia Ayrton Senna foi liberada no sentido interior.

17h57 – São Paulo tem 130 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h53 – Operação comboio é encerrada na Imigrantes e segue em vigor na Anchieta, no sentido litoral.

17h52 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego congestionado do quilômetros 13 ao 27 na pista expressa em Caieiras, na Grande São Paulo, devido a um acidente que interditou a faixa 4.

17h47 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem dois pontos de lentidão na pista marginal devido ao excesso de veículos: em São José dos Campos, no interior paulista, congestionamento entre os quilômetros 144 e 145; já em Guarulhos, na Grande São Paulo, entre o 219 e o 221.

17h44 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, de 669 metros depois da Ponte Engenheiro Ary Torres à Ponte Transamérica.

17h40 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem filas do quilômetro 267 ao 270, devido ao excesso de veículos.

17h37 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 17 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte da Vila Maria.



17h34 – Acidente no Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva – o Minhocão – sentido centro, na altura da Avenida Angélica.

17h33 – São Paulo tem 130 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h32 – Linhas 2-Verde e 5-Lilás, do Metrô, operam com velocidade reduzida.

17h31 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 7,1 quilômetros de lentidão, da Marginal do Pinheiros ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h26 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 30 ao 32, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

17h24 – Um engavetamento bloqueia a pista de cobrança automática de pedágio da direita da Rodovia Ayrton Senna, no sentido interior.

17h22 – São Paulo tem 123 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h21 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 3,4 quilômetros de lentidão na pista local, da Rua Quintana à Ponte Eusébio Matoso.

17h11 – Linha 2-Verde, do Metrô, opera com velocidade reduzida.

17h10 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 3,6 quilômetros de lentidão, da Rua Funchal ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h05 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem 1,8 quilômetro de lentidão, da Praça Oswaldo Cruz à Alameda Ministro Rocha de Azevedo.

17h01 – São Paulo tem 111 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h59 – Operação comboio está em vigor nas rodovias Anchieta e Imigrantes, no sentido litoral, devido à neblina.

16h58 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego intenso nos dois sentidos.

16h57 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 6,8 quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte da Freguesia do Ó à Ponte Cruzeiro do Sul.

16h47 – No momento, todas as linhas do Metrô operam normalmente.

16h46 – Rodovias Anchieta e Cônego Domênico Rangoni tem trânsito normal em direção à Capital.

16h44 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via que apresentada maior lentidão. São 14,8 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte Nova Fepasa à Ponte da Vila Maria.

16h41 – São Paulo tem 107 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h39 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 24 de outubro.

11h24 – Encerramos o blog do trânsito nesta manhã.

11h09 – Marginal do Tietê tem 8,2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco. Reflexo de acidente. Um motociclista morreu após se chocar com um caminhão.

11h00 – Capital tem 130 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Avenida Washington Luis, com oito quilômetros de retenção da Avenida Vitor Manzini até o Viaduto joão Julião da Costa Aguiar.

10h58 – Acidente interdita duas faixas da pista local da Marginal do Tietê. Um motociclista morreu após se chocar com um caminhão.

10h38 – Ayrton Senna tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

10h35 – Caminhão que tombou na Marginal do Pinheiros foi retirado da via. A pista da esquerda da via ainda está bloqueada.

10h27 – Caminhão na Marginal do Pinheiros já foi destombado, mas técnicos da CET ainda não o removeram da via. Há congestionamento de sete quilômetros no sentido Castelo Branco, a partir da Rua Américo Brasiliense.

10h18 – Avenida Washington Luis tem oito quilômetros de lentidão no sentido centro, da Avenida Vitor Manzini até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h01 – Capital tem 131 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, número acima da média para o horário. A via de maior congestionamento é a pista expressa da Marginal do Pinheiros, com onze quilômetros de retenção no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Transamérica, por conta do tombamento de um caminhão.

09h42 – Marginal do Pinheiros tem onze quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Transamérica.

09h10 – Falha no Bilhete Único na manhã desta quinta-feira foi causada por problema em software. Veja matéria aqui.

09h06 – Avenida Morumbi tem três quilômetros de lentidão no sentido Morumbi, até a Giovanni Gronchi.

09h00 – Capital tem 132 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, número acima da média para o horário. A via de maior congestionamento é a pista expressa da Marginal do Pinheiros com quinze quilômetros de retenção no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Interlagos, por conta do tombamento de um caminhão. Duas faixas já foram liberadas.

08h58 – Duas faixas da Marginal do Pinheiros foram liberadas no sentido Castelo Branco. FOTO: Hélvio Romero/ Estadão

08h30 – Problema de leitura do Bilhete Único já foi normalizado, informa o Metrô.

08h21 – Marginal do Pinheiros terá duas faixas da direita no sentido Castelo Branco liberadas provisoriamente neste momento, segundo a CET, para que o tráfego flua na via. Os agentes do órgão estão removendo a carga de sabão do veículo tombado por volta de 4h45, que será retirado da Marginal com a ajuda de guinchos.

08h14 – Ayrton Senna tem sete quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

08h05 – Avenida dos Bandeirantes tem congestionamento de sete quilômetros no sentido da Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

08h00 – Capital tem 91 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, número acima da média para o horário. A via de maior congestionamento é a pista expressa da Marginal do Pinheiros com treze quilômetros de retenção no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Socorro, por conta do tombamento de um caminhão.

07h48 – Radial Leste tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido centro, entre a Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

07h40 – Marginal do Pinheiros chega a doze quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Socorro.

07h32 – A foto abaixo foi tirada pelo usuário do Instagram treeeeeeze_13, mostrando o congestionamento da Marginal do Pinheiros no sentido Castelo Branco. Há onze quilômetros de lentidão a partir da Ponte Transamérica.

07h26 – Anchieta tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na chegada à capital.

07h17 – Avenida Washington Luís tem cinco quilômetros de lentidão no sentido centro, entre a Rua Pedro Chaves e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

07h10 – Marginal do Tietê tem três quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, entre a Ponte do Tatuapé e a Ponte Vila Guilherme.

07h05 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 22 e 19, por conta de acidente que bloqueia faixa.

07h00 – Capital tem 46 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, acima da média do horário. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com onze quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Transamérica.

06h50 – Acidente na Marginal do Pinheiros traz reflexos ao tráfego na Avenida dos Bandeirantes. Há congestionamento de 1,5 quilômetro no sentido da Marginal, a partir da Rua Cabo Verde.

06h43 – Dutra tem oito quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h38 – Problemas na leitura do Bilhete Único faz com que as estações de Metrô Itaquera, Arthur Alvim e Vila Matilde estejam com as catracas liberadas.

06h36 – Pista local da Marginal do Pinheiros tem dez quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte João Dias.

06h31 – Marginal do Pinheiros tem onze quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a Ponte João Dias e a Ponte Cidade Universitária, por conta do tombamento de caminhão de carga. A pista local tem congestionamento da Rua Tucumã até a Ponte Eusébio Matoso.

06h24 – Ayrton Senna tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h18 – Marginal do Pinheiros tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a Rua Quintana até a Ponte Cidade Universitária, por conta do tombamento de caminhão de carga. A pista local tem congestionamento da Rua Tucumã até a Ponte Eusébio Matoso.

06h12 – Marginal Do Pinheiros tem a pista expressa bloqueada no sentido Castelo Branco, próximo à Ponte Bernardo Goldfarb. Um caminhão que transportava carga de sabão tombou na pista por volta de 4h45.

Ligação Leste-Oeste tem 2,9 quilômetros de lentidão no sentido leste, da Praça Franklin Roosevelt à Avenida Alcântara Machado.