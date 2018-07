TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h54 – São Paulo com 107 km de lentidão nos principais corredores da capital.

17h44 – Marginal do Tietê tem 6,4 km de tráfego intenso no sentido Ayrton Senna. O motorista enfrenta lentidão desde a Ponte Azurita até o Viaduto Julio de Mesquita Neto.

17h39 – Avenida Zaki Narchi está totalmente bloqueada em uma ação de reintegração de posse. Há desvios no sentido bairro, pelas avenidas Cruzeiro do Sul e Ataliba Leonel. No sentido centro, o desvio está sinalizado desde a Zaki Narchi até a Avenida Otto Baumgart.

17h15 – Aumenta o índice de congestionamento na capital paulista. Neste momento, São Paulo tem 104 km de filas.

17h14 – Rodovia Ayrton Senna com tráfego lento em direção ao Interior, do km 23 ao 24, região de Guarulhos. O congestionamento é reflexo das obras que acontecem no Trevo dos Pimentas.

17h08 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com 5,4 km de lentidão desde o Complexo Viário Jorge João Saad até a Praça da Bandeira.

16h57 – Cidade com 80 km de filas.

16h56 – As rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm trânsito normal em ambos os sentidos.

16h17 – Há 3,2 km de lentidão na Marginal do Pinheiros no sentido Castello Branco. O motorista reduz a velocidade desde a Ponte do Morumbi até a Avenida Juscelino Kubitschek.

15h48 – Avenida dos Bandeirantes com excesso de veículos no sentido Marginal. O motorista reduz a velocidade entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua Miruna.

15h35 – Tráfego lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, entre o km 264 e km 262, devido excesso de veículos.

15h10 – Avenida Vinte e Três de Maio com excesso de veículos no sentido Aeroporto. Há filas entre o Viaduto Tutoia e a Praça da Bandeira.

15h05 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, com 4,4 km de lentidão entre o Viaduto nove de Julho e o Túnel São Gabriel.

14h38 – Avenida Nove de Julho tem 4,4 km de lentidão no sentido bairro.

14h08 – Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, com 6,6 km de congestionamento na pista local. De acordo com a CET a velocidade é reduzida entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Avenida Rubens Gomes Bueno.

13h59 – Avenida Salim Farah Maluf com 3,1 km de lentidão no sentido Vila Prudente. Há filas desde a Rua Carolina até a Rua Jabuticabal.

13h48 – As rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) apresentam boas condições de tráfego em ambos os sentidos.

13h45 – Tráfego intenso na Avenida Santo Amaro, sentido Bairro, desde a Avenida Alvorada até a Rua Gastão Liberal Pinto.

13h38 – Tráfego intenso na Avenida Washington Luis, no sentido Centro, entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o término do Viaduto Dória.

13h28 – Marginal do Pinheiros concentra a maior lentidão do momento, com 6 km de congestionamento. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida Juscelino Kubitschek e o Viaduto Rubens Gomes Bueno.

13h27 – Cidade tem 61 km de filas.

13h13 – Uma carreta tombou e está em chamas na alça de acesso entre a Rodovia Castelo Branco e o Rodoanel Oeste, no sentido São Paulo. Toda a ponte está interditada, de acordo com a CCR Rodoanel – concessionária que administra o trecho de estrada. O acesso ao complexo viário pode ser feito na Marginal do Tietê ou na Marginal do Pinheiros, recomenda a CCR. Há congestionamento na Castelo Branco, sentido capital paulista, entre o km 19 e o km 20.

12h51 – Uma carreta tombou e está em chamas no km 23 da Rodovia Castelo Branco, na região de Barueri, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Há uma viatura no atendimento da ocorrência e ainda não há informações sobre vítimas.

12h20 – Há lentidão na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, entre o Viaduto Jabaquara e o Viaduto Santo Amaro.

12h18 – Marginal Pinheiros com 8,3 km de filas no sentido Castello Branco. O motorista reduz a velocidade desde a Ponte Transamérica até a Avenida Juscelino Kubitschek.

12h11 – Trânsito lento na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta, entre o km 13 e km 10, devido excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) seguem com boas condições de tráfego em ambos os sentidos.

11h42 – Avenida Washington Luis tem 2,9 km de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h38 – Cidade tem 95 km de lentidão.

9h31 – Cidade tem 128 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

9h08 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

8h35 – Marginal do Tietê tem 7 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até a Ponte da Freguesia do Ó.

8h02 – Marginal do Pinheiros tem 10 km lentidão pela pista expressa no sentido Castelo Branco, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Ponte do Socorro.

7h29 – Cidade tem 63 km de lentidão.

6h55 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, juntas acumulam mais de 9 quilômetros de lentidão até a Avenida Juscelino Kubitschek.

6h42 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com dois trechos de lentidão: entre os quilômetros 26 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.

6h40 – Radial Leste, sentido centro, com 3,5 quilômetros de acúmulo de trechos de trânsito ruim entre a Avenida Melchert e o Viaduto Bresser.

6h32 – Radial Leste, sentido centro, com 2,5 quilômetros de acúmulo de trechos de trânsito ruim entre a Avenida Melchert e o Viaduto Bresser.

6h30 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, acumulam quase 5 quilômetros de lentidão até a Rua Rubens Gomes Bueno.

6h08 – Queda de carga de caixas de leite bloqueia desde as 3 horas da madrugada três faixas da pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton, após a ponte da Vila Guilherme, na zona norte da capital. Não há previsão de liberação.