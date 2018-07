TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 27 de fevereiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

21h16 – Encerramos a cobertura ao vivo do trânsito na cidade de São Paulo. Retornaremos amanhã, às 6h. Muito obrigado por nos acompanhar e boa noite!

21h00 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, segue com tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 221 e 219.

20h39 – Após quase três horas de protesto, a Avenida Vital Brasil é liberada na região próxima à Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

20h35 – O motorista enfrenta 53 quilômetros de congestionamento em São Paulo, nas vias monitoradas pela CET. A Avenida Washington Luís, sentido bairro, registra 5,1 quilômetros de lentidão da Praça Ministro Pedro Chaves até o viaduto João Julião da Costa Aguiar. Já na Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, na pista local, há 3,4 quilômetros de retenção, entre a Ponte Eusébio Matoso e Rua Quintana.

20h31 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 13 ao 10. Na chegada a Santos, o tráfego está congestionado do quilômetro 59 ao 65.

20h30 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, segue com lentidão do quilômetro 15 ao 25. Há excesso de veículos na região.

20h20 – A internauta Jéssica Almeida Nogueira registrou uma imagem da manifestação na Avenida Vital Brasil. Os manifestantes pedem o retorno da linha 577T – Jardim Miriam/Vila Gomes, que atendia a região do Butantã, mas foi retirada de circulação no final do ano passado.

20h11 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de congestionamento na pista expressa, do término do viaduto Pires do Rio até a rua Wandenkolk.

20h09 – São Paulo tem 32 semáforos apagados ou em amarelo intermitente neste momento.

20h08 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, está com tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 227 ao 223, em Guarulhos.

20h05 – São Paulo tem 88 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

20h04 – A manifestação na Avenida Vital Brasil reúne cerca de cem pessoas, segundo informou a Polícia Militar. O grupo reivindica o retorno de uma linha de ônibus da região desde às 18h20.

19h54 – O leitor Roberto Antoneli enviou, via Whatsapp, esta imagem da estação Tamanduateí, sentido Rio Grande da Serra, da linha 10 (Turquesa) da CPTM. “Trem antigo e o povo sofre com a demora e o descaso”, lamentou. A CPTM informou que não há falha técnica no trecho e que a movimentação intensa pode ser resultado do horário de pico.

19h43 – Após acidente, Avenida dos Bandeirantes é liberada, na região próxima ao viaduto dos Bandeirantes, sentido Marginal.

19h36 – São Paulo registra 116 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, é a mais afetada. Há 5,5 quilômetros de congestionamento na pista central, da Avenida Jânio Quadros até a rua Cristina Tomas.

19h34 – Manifestação na Avenida São João ocupa duas faixas, sentido centro, próximo à Avenida Duque de Caxias.

19h01 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Jundiaí, na pista expressa, do quilômetro 60 ao 58.

18h59 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem 5,1 quilômetros de lentidão, da Praça Ministro Pedro Chaves até o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h56 – A Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte Eusébio Matoso até 80 metros após a Ponte Nova do Morumbi.

18h54 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, está com 8,4 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Vila Guilherme até a Freguesia do Ó.

18h50 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, está com 8,4 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Vila Guilherme até a Freguesia do Ó.

18h43 – São Paulo tem, neste momento, 136 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A zona sul é a mais afetada, com 35% da extensão (47 quilômetros).

18h37 – O veículo que estava abandonado na Marginal Pinheiros, pista expressa no sentido Rodovia Castelo Branco, foi removido. Ele estava próximo à Ponte João Dias.

18h34 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Sumaré, na pista expressa, entre os quilômetros 109 e 106.

18h31 – Uma manifestação na Avenida Vital Brasil, Butantã, ocupa totalmente a via sentido bairro, próximo à Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

18h29 – Rodovia Bandeirantes, sentido interior, está com tráfego lento em São Paulo na pista expressa, do quilômetro 25 ao 30.

18h25 – Ocorreu um acidente na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, logo após a Avenida Octalles Marcondes Ferreira.

18h17 – São Paulo tem neste momento 154 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h15 – Radial Leste-Oeste, no sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre as ruas Pires do Rio e Wandernkolk.

17h59 – Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Ayrton Senna, tem nove pontos de lentidão, somando 35,8 quilômetros de congestionamentos nas pistas local, central e expressa. O ponto mais crítico é na pista expressa, com 8,4 quilômetros de retenção, entre as pontes da Freguesia do Ó e da Vila Guilherme.

17h51 – Marginal do Pinheiros, no sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte Eusébio até a Ponte Nova do Morumbi. Na pista expressa, no mesmo sentido, motoristas também enfrentam seis quilômetros de congestionamento em dois pontos da via, entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte Nova do Morumbi.

17h41 – São Paulo tem neste momento 138 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h33 – Rodovia Castelo Branco tem pontos de congestionamentos nos dois sentidos, na pista expressa em Barueri, entre os quilômetros 22 e 26.

17h27 – São Paulo tem neste momento 41 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

17h18 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 5,4 quilômetros de lentidão, do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

Em direção à zona norte, há cinco quilômetros de retenção entre o Viaduto Pedroso e 290 metros antes da Ponte da Bandeiras e 2,7 quilômetros, da Avenida do Estado ao Viaduto Santa Generosa.

17h11 – São Paulo tem neste momento 120 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com 8,3 quilômetros de retenção, do Hospital da Vila Maria ao sambódromo. Já em direção à Rodovia Ayrton Senna, há 7,2 quilômetros de morosidade, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Vila Guilherme.

17h07 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem 14 quilômetros de congestionamento, do 18 ao 27 e do 11 ao 15.

17h05 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 7 e 8, das 17h00 às 20h00.

17h04 – Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta quinta-feira, 27. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.

11h23 – Encerramos a cobertura em tempo real do trânsito. Voltamos no fim da tarde desta quinta-feira, 27 de fevereiro.

11h13 – A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão na pista expressa da Rodovia Castelo Branco até Ponte da Cidade Universitária.

11h11 – No José Bonifácio, zona leste de São Paulo, um acidente na Avenida Jacu Pêssego, sentido Ayrton Senna, ocupa duas faixas junto à Rua Jaime Ribeiro Wright.

11h10 – O rodízio municipal de veículos será suspenso nos dias 3, 4 e 5 de Março. ZMRCs, ZMRFs e rodízio de placas de caminhões serão mantidos, informou a CET.

11h09 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem dez quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Rodovia Castelo Branco. Quase nove quilômetros de morosidade na pista central da Ponte do Limão até Ponte dos Remédios. As pistas locais estão com retenção de 4,8 quilômetros da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte Nova Fepasa e de 2,4 quilômetros entre a Ponte Jânio Quadros e a Avenida Coroa de Frade.

10h49 – São Paulo tem neste momento 22 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

10h44 – Na Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, tráfego lento do quilômetro 361 ao 352 devido a obras.

10h28 – São Paulo tem neste momento 84 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h20 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, apresenta retenção na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 230 ao 231, por excesso de veículos.

10h15 – Rodoanel Oeste, sentido Bandeirantes, tem tráfego lento em Osasco na pista expressa, do quilômetro 25 ao 23, como reflexo de acidente.

10h12 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem retenção na pista expressa em São Paulo como reflexo de congestionamento nas Marginais do Pinheiros e do Tietê entre os quilômetros 14 e 11.

10h09 – Problema operacional resolvido na Linha 5-Lilás. Segundo o Metrô, a circulação dos trens está em processo de normalização.

10h08 – A Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista marginal por excesso de veículos em Guarulhos do quilômetro 219 ao 220 e do 222 ao 225. Em São Paulo, também na pista marginal há morosidade entre os quilômetros 227 e 230.

10h02 – Tráfego normalizado nos dois sentidos na Rodovia Ayrton Senna. O fluxo é bom.

09h59 – São Paulo tem neste momento 96 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h56 – Situação continua complicada na estação Campo Limpo, sentido Largo Treze, na Linha 5 – Lilás, de acordo com relatos de usuários no Twitter. Segundo eles, o trem esvaziado por falha na tração ainda está parado na plataforma. O Metrô informou que a velocidade foi apenas reduzida.

09h51 – Acidente na Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, próximo à Rua Ribeiro Lacerda.

09h50 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem retenção na pista marginal por excesso de veículos do quilômetro 228 ao 230.

09h45 – Faixa da esquerda liberada na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior. Lentidão segue do quilômetro 11 ao 18. No sentido São Paulo, tráfego lento do quilômetro 18 ao 14.

09h44 – Tráfego normalizado na Rodovia Anchieta. Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm fluxo normal.

09h43 – São Paulo tem neste momento 23 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

09h40 – Avenida Rubem Berta, sentido Santana, em Indianópolis, na zona sul, também está liberada em relação ao acidente próximo à Rua Luis Gois.

09h39 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, está liberada em relação ao acidente na altura da Ponte Atílio Fontana.

09h38 – Um acidente na pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes, em Osasco, deixa o tráfego lento entre os quilômetros 26 e 23.

09h33 –Falha de tração em um trem da Linha 5 – Lilás forçou o esvaziamento na estação Campo Limpo por volta das 9h10 desta quinta-feira, segundo informações do Metrô.

09h19 – Neste momento, a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, apresenta 11 quilômetros de lentidão na via expressa, da Ponte da Casa Verde até a Rodovia Castelo Branco, e quase dois quilômetros da Ponte Vila Guilherme à Ponte Cruzeiro do Sul

Na pista central, trânsito soma 7,5 quilômetros, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte dos Remédios, e quase dois quilômetros da Ponte Presidente Jânio Quadros à Ponte da Vila Guilherme.

Já na via local, dois pontos de retenção. O tráfego carregado chega a cinco quilômetros, da Ponte da Freguesia do Ó à Ponte Nova Fepasa, e três quilômetros das Pontes Presidente Jânio Quadros à Cruzeiro do Sul.

09h15 – A Radial Leste, sentido centro, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do Viaduto Pires do Rio até Rua Wandenkolk. O usuário do Instagram Marcos Takeuti registrou o trânsito carregado na Radial Leste com a hashtag #escravodotransito.

Marcos Takeuti/Instagram

09h08 – A Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo, na altura do quilômetro 20 ao 13, como reflexo de congestionamentos nas Marginais do Tietê e do Pinheiros.

09h – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,4 quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco, e três quilômetros, da Ponte do Tatuapé à da Vila Guilherme.

Na via expressa, trânsito carregado também chega a 5,4 quilômetros da Ponte do Piqueri à Rodovia Castelo Branco.

Já na pista central, tráfego lento soma 4,7 quilômetros, da Ponte Piqueri à Ponde dos Remédios, e três quilômetros da Ponte do Tatuapé à Ponte da Vila Guilherme.

08h57 – A Rodovia Castelo Branco, sentido Capital (Leste), tem tráfego lento em Osasco, São Paulo, na pista expressa, entre os quilômetros 14 e 13, devido à liberação de rodízio.

08h55 – O usuário do Instagram Sandro Maciel registrou o excesso de veículos na Rodovia dos Bandeirantes na manhã desta quinta-feira. Um acidente deixa o tráfego lento na pista expressa no sentido Capital.

Sandro Maciel/Instagram

08h49 – Acidente na Avenida Rubem Berta, sentido Santana, em Indianópolis, zona sul de São Paulo, na altura da Rua Luís Góis

08h48 – Há 15 semáforos apagados ou em amarelo intermitente em São Paulo, nas vias monitoradas pela CET.

08h47 – Um acidente na Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, deixa o tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 56 ao 54. Em São Paulo, a lentidão é reflexo de congestionamento nas Marginais do Pinheiros e do Tietê, entre os quilômetros 21 e 13.

08h42 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem retenção entre os quilômetros 95 e 94 da pista expressa, em Sorocaba, em função de acidente na via.

08h41 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem pouco mais de cinco quilômetros de tráfego carregado, do Viaduto Aliomar Baleeiro ao Viaduto Santo Amaro.

08h40 – São Paulo apresenta neste momento 109 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O tráfego lento está acima da média para o horário.

08h38 – Radial Leste, sentido centro, tem 5,5 quilômetros de lentidão, na altura da Praça Divinolândia até a Estação Carrão. Na via expressa, trânsito soma 4,7 quilômetros, do Viaduto Pires do Rio à Rua Wandenkolk.

08h37 – A leitora do Estado Gabriella Meireles nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e informou que a movimentação na linha Rubi, da CPTM, sentido Estação da Luz, está caótica. De acordo com ela, os passageiros seguravam as portas do trem para que ninguém entrasse, por conta da superlotação. Alguns usuários esperaram cerca de 50 minutos para embarcar.

Foto: Gabriella Meireles

08h32 – Na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, um acidente ocupa a pista local, antes da Ponte Jornalista Walter Abrahão, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

08h31 – A Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego intenso na pista expressa, em Sumaré, e apresenta lentidão do quilômetro 106 ao 104. Em São Paulo, também há morosidade na pista expressa em função dos congestionamentos nas Marginais do Pinheiros e do Tietê, entre os quilômetros 14 e 11.

08h24 – A Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem cinco quilômetros de retenção em Barueri na pista expressa, do quilômetro 30 ao 25.

08h22 – Na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, há lentidão de seis quilômetros devido ao excesso de veículos, entre o quilômetro 20 e o 14.

08h21 – No Tatuapé, a Radial Leste foi liberada em relação ao acidente, sentido centro, próximo Rua Frei Mont’Alverne.

08h20 – Três das cinco faixas da Rodovia Ayrton Senna, no quilômetro 18, sentido Interior, estão bloqueadas por conta de acidente. Há cinco quilômetros de trânsito lento.

08h19 – São Paulo tem neste momento 122 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h18 – O tráfego ainda é lento na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do quilômetro 20 ao 18, em São Bernardo, e do quilômetro 13 ao 10 na chegada à Capital.

08h16 – A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 9,3 quilômetros na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Jardim. Também na pista expressa, há morosidade de 1,8 quilômetros, de 3,1 quilômetros depois da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica. Já a pista local tem 2,8 quilômetros de tráfego lento na pista local, da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré.

No sentido Rodovia Castelo Branco, a Marginal do Pinheiros tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte João Dias até a Avenida Roberto Marinho. Há também 1,1 quilômetro de retenção na pista expressa de 833 metros depois do Shopping SP Market até a Avenida Padre José Maria.

08h06 – O Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 3,9 quilômetros da Praça Campo de Bagatelle até viaduto Jaceguai.

08h02 – Na Rodoanel Oeste, sentido Bandeirantes, tráfego lento na pista expressa, em Osasco, do quilômetro 21 ao 16.

07h59 – São Paulo tem neste momento 113 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h57 – A pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem 17 quilômetros de lentidão em São Paulo. A retenção, do quilômetro 30 ao 13, é reflexo dos congestionamentos nas Marginais do Pinheiros e do Tietê.

07h56 – O tráfego é bom nos dois sentidos da Rodovia dos Imigrantes e da Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

07h55 – Na Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, um acidente causa três quilômetros de lentidão e interdita duas das cinco faixas no quilômetro 18.

07h53 – Pista expressa da Marginal do Tietê liberada em relação ao acidente, sentido Ayrton Senna, após a Ponte Deputado Ricardo Izar, no Tatuapé.

07h51 – A Rodovia Anhanguera tem tráfego intenso nos dois sentidos. No sentido Capital, há morosidade de dez quilômetros na pista expressa do quilômetro 110 ao 100, em Sumaré, devido a excesso de veículos. Do quilômetro 16 ao 11, em São Paulo, o tráfego é lento devido ao congestionamento nas Marginas do Tietê e do Pinheiros. Já no sentido Interior, a pista expressa tem lentidão em Jundiaí, do quilômetro 57 ao 61.

07h45 – A Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem mais de oito quilômetros de lentidão na pista expressa da Ponte Júlio de Mesquita até a Rodovia Castelo Branco. Nas pistas locais, sete quilômetros de tráfego lento da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco e cinco quilômetros do Hospital Vila Maria até 1,2km depois da Ponte Cruzeiro do Sul. A pista central registra 4,5 quilômetros de retenção da Ponte Tatuapé à Ponte Cruzeiro do Sul.

07h39 – Outro acidente em Tatuapé ocupa duas faixas da Radial Leste, sentido centro, próximo à Rua Frei Mont’Alverne.

07h36 – São Paulo tem neste momento 104 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h35 – O tráfego na Rodovia Ayrton Senna é lento do quilômetro 21 ao 14, sentido São Paulo, por excesso de veículos.

07h33 – A Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem neste momento onze quilômetros de congestionamento na pista expressa em São Paulo, devido ao excesso de veículos nas Marginais do Tietê e do Pinheiros. A morosidade se concentra entre os quilômetros 13 e 22.

07h30 – Há outro acidente na Marginal do Tietê, mas no sentido Castelo Branco, na pista local junto à Ponte Atílio Fontana, na Vila Jagaruá, zona norte de São Paulo.

07h27 – O tráfego está lento nos dois sentidos da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, entre os quilômetros 20 e 18 e do 13 ao 10. No sentido litoral, há morosidade do quilômetro 59 ao 60.

07h25 – Em Tatuapé, um acidente na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, ocupa duas faixas após a Ponte Deputado Ricardo Izar.

07h23 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem retenção na pista expressa em Osasco entre os quilômetros 18 e 16. No sentido oposto, o tráfego é normal na pista expressa, do quilômetro 13 ao 79.

07h19 – Entre São Paulo e Guarulhos, tráfego normal na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro. Pista reversível em operação entre os quilômetros 231 e 216.

07h16 – A Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento em Guarulhos na pista expressa por excesso de veículos em dois pontos: do quilômetro 218 a 219 e do 208 ao 210. A pista marginal apresenta lentidão de três quilômetros, entre o 226 e 229.

Em Taubaté, há obras na pista, o que causa lentidão na pista expressa entre os quilômetros 117 e 118. O tráfego flui pela faixa da esquerda.

Em São Paulo, tráfego lento na pista marginal entre os quilômetros 230 e 231 devido a congestionamento na Marginal Tietê.

07h07 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado, além do acompanhamento da situação na rede de transporte público.