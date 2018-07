TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 27 de junho

TEMPO REAL:

21h29- Manifestantes continuam bloqueando a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. Bloqueio está agora no km 121 e gera lentidão até o km 134

20h54- Manifestação segue bloqueando a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. Bloqueio vai do km 133 ao 128

20h36- Operação Comboio foi finalizada no Sistema Anchieta-Imigrantes. Trânsito flui normal nas vias

20h05- São Paulo tem 40km de lentidão no trânsito e segue com tendência de baixa. Principais pontos de congestionamentos são:

Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,8 km)

, sentido Ayrton Senna, pista local, (8,8 km) Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Vila Guilherme (7,2 km)

, sentido Ayrton Senna, pista expressa, (7,2 km) Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista central, da Rua Cristina Tomas até a Ponte Jânio Quadros (5,5 km)

, sentido Ayrton Senna, pista central, (5,5 km) Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias (3,5 km)

20h00- Rodovia Anchieta segue com trânsito lento do km 20 ao 18, no sentido São Paulo e do km 15 ao 20, no sentido litoral, informa Ecovias

19h56- Rodovia Cônego Domênico Rangoni segue com lentidão no sentido Cubatão, do km 267 ao km 270, informa Ecovias

19h54- DER-SP informa que a Rodovia Raposo Tavares foi liberada em relação ao veículo que interditava uma pista no sentido Cotia, na altura do km 17. O tráfego segue normal na via

19h46- A Estrada do M’Boi Mirim foi liberada no sentido do centro, na altura da Rua Humberto de Almeida, após um grupo de cerca de 30 manifestantes ocupar a via. O trânsito na região ainda é ruim

19h43- Um veículo com pane interdita uma via da Rodovia Raposo Tavares, no sentido Cotia, e causa lentidão na pista do km 16 ao km 17

19h37- São Paulo registra agora 59 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

19H35- Manifestantes interditam agora o trânsito na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo, na altura do km 126, em Caçapava (SP)

19h29- Mesmo com trânsito abaixo da média na capital, Marginal Tietê registra 8 km de lentidão que vai da altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros

19h18- Com 85 km de lentidão, trânsito em São Paulo segue abaixo da média para o período, informa CET

19h16- A faixa da direita e a calçada da Avenida Atlântica estão ocupadas devido à queda de uma moto, na altura do Largo do Socorro, sentido centro

19h09- Capital registra agora 86 km de lentidão e tendência é de estabilidade, afirma CET. Principais pontos de congestionamento são:

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Milton Tavares (13,0 km)

sentido Ayrton Senna, pista local, (13,0 km) Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Vila Guilherme (7,2 km)

, sentido Ayrton Senna, pista expressa, (7,2 km) Corredor Norte / Sul , sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (7,1 km)

, sentido Aeroporto, (7,1 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, da Rua Cristina Tomas até a Ponte Jânio Quadros (5,5 km)

18h59 – Por causa do excesso de veículos, Rodovia Raposo Tavares permanece com tráfego lento do km 26 ao km 23, no sentido capital.

18h57 – Trânsito lento na Rodovia Anchieta, na altura da chegada a Santos, entre o km 63 e o km 65.

18h51 – Marginal Tietê registra pouco mais de 13 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte General Milton Tavares de Souza.

18h44- São Paulo registra agora 93 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

18h28- A Rodovia Anhanguera registra 6 km de lentidão na pista expressa sentido interior, na altura de Jundiaí. O congestionamento vai do km 55 ao 61

18h10- São Paulo tem agora 103 km de congestionamentos. Principais pontos de lentidão são:

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Jânio Quadros (14,1 km)

sentido Ayrton Senna, pista expressa, (14,1 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,8 km)

sentido Ayrton Senna, pista local, (8,8 km) Corredor Norte / Sul , sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Onze de Junho (6,4 km)

, sentido Aeroporto, (6,4 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Rua Cristina Tomas até a Ponte Jânio Quadros (5,5 km)

18h07- Mais quatro estações da CPTM passam a aceitar o cartão BOM, a partir dessa sexta-feira, dia 28. Expectativa é de que, até o final do ano, todas as 153 estações da CPTM devem aceitar o cartão, beneficiando 500 mil pessoas por dia. Confira aqui em quais estações o cartão Bom é aceito

Confira quais estações passa a aceitar o cartão

17h54- Segundo Ecopistas, tráfego está normalizado em relação ao acidente ocorrido mais cedo no sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Trânsito flui normal no corredor

17h50- Rodovia Cônego Domênico Rangoni registra 3 km de lentidão no sentido Cubatão, devido ao excesso de veículos. Tráfego está congestionado do km 267 ao 270

17h43- Ecopistas informa que um acidente provoca lentidão na Rodovia Ayrton Senna, no sentido interior. Congestionamento vai do km 19 ao 20

17h35- Marginal Tietê registra 17 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da altura da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jânio Quadros. Capital registra 89 km de vias congestionadas, segundo CET

17h24- CET informa que o Viaduto Jacareí está liberado em relação à manifestação que ocorria no local na altura da Rua Santo Amaro

17h17- Ecovias informa que o Sistema Anchieta-Imigrantes segue com a Operação Comboio no sentido litoral devido a má visibilidade causada pela forte neblina. O tráfego está sendo represado a partir da praça de pedágio, localizada no km 31 e no km 32, respectivamente, na altura de São Bernardo do Campo

Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal

17h05- Neste momento, São Paulo registra 80 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Tendência é de alta, segundo Companhia. Principais pontos de congestionamento são:

Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jânio Quadros (17,0 km)

, sentido Ayrton Senna, pista expressa, (17,0 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,8 km)

sentido Ayrton Senna, pista local, (8,8 km) Corredor Norte / Sul , sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Onze de Junho (6,4 km)

, sentido Aeroporto, (6,4 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Rua Cristina Tomas até a Ponte Jânio Quadros (5,5 km)

10h18 – 42 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões do momento:

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira (3,8 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad (3,2 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, da Rodovia dos Bandeirantes até a Rodovia Castelo Branco (2,9 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré (2,8 km)

10h16 – A CET recomenda aos motoristas que evitem a região da Avenida do Estado no sentido Santana, próximo à Rua São Caetano, devido à presença de manifestantes que protestam contra o fechamento da Feira da Madrugada e ocupam totalmente o viário. Também há um acidente de trânsito próximo à Avenida Mercúrio.

9h08 – Acidente na Avenida do Estado ocupa duas faixas, sentido Santana, próximo à Avenida Mercúrio.

9h06 – 37 km de lentidão em São Paulo, abaixo da média mais baixa para o horário. Principais lentidões:

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira (3,8 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad (3,2 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, da Rodovia dos Bandeirantes até a Rodovia Castelo Branco (2,9 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré (2,8 km)

8h50 – Marginal Tietê liberada em relação ao acidente junto ao Parque São Jorge, sentido Ayrton Senna.

8h41 – Na Rodovia Régis Bittencourt, há lentidão na pista sentido Curitiba do km 444,6 ao km 442,8, na região de Registro (SP), devido à obra de reparo e alargamento de ponte, que restringe o tráfego na faixa da direita. Os veículos seguem pela faixa da esquerda. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão. (Arteris)

8h19 – Ônibus quebrado na Rua Teodoro Sampaio, sentido único, próximo à Rua João Moura.

8h16 – Raposo Tavares apresenta tráfego lento do km 15 ao 10 no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

8h14 – A usuária do Instagram @leidamilaaguiar registrou o trânsito na Marginal Pinheiros, na altura da Ponte Estaiada, que flui bem.

8h07 – 28 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Corredor Norte/Sul, sentido aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até o Viaduto Santa Ifigênia (3,1 km)

• Marginal Tietê, sentido Castello, da Rodovia dos Bandeirantes até a Rodovia Castello Branco (2,9 km)

• Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, da Avenida Beijamim Mansur até a Rua Alvarenga (1,8 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até o Complexo viário João Jorge Saad (1,7 km)

8h03 – Acidente ocupa a pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, junto ao Parque São Jorge.

7h44 – Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo, do km 16 ao km 10. Na foto, a rodovia na região de Ribeirão dos Couros. Reprodução/Ecovias

7h31 – No Parque São Rafael, na zona leste, a polícia faz uma reintegração de posse em um terreno ocupado. Moradores montaram barricadas com fogo e não permitem a entrada dos policiais.

Crédito: Werther Santana/Estadão

7h23 – Grupo de cerca de 50 pessoas faz uma manifestação, no cruzamento da Avenida do Estado com a Rua São Caetano, contra o fechamento da Feira da Madrugada.

7h14 – O usuário do Instagram @bomfimfabio postou uma foto do congestionamento no Rodoanel, nesta manhã.

7h12 – 18 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Radial Leste, sentido Centro, da Estação de Metrô Vila Matilde até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (2,0 km)

• Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, da Rua do Boqueirão até o Viaduto Aliomar Baleeiro (1,9 km)

• Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, da Avenida Benjamim Mansur até a Rua Alvarenga (1,8 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Transamérica até a Rua Rubens Gomes (1,6 km)

7h11 – A pista Norte (sentido Belo Horizonte) da Rodovia Fernão Dias está com o tráfego temporariamente bloqueado no km 925,6, na região de Itapeva (SP), devido a um tombamento de uma carreta, que restringe o tráfego por ambas as faixas. O tráfego está parado do km 929 ao km 925,6.

7h10 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido Santos, do km 59 ao km 60, no acesso ao viaduto do Casqueiro.

7h06 – 13 km de lentidão em São Paulo. A Radial Leste tem lentidão no sentido centro, do metrô Vila Matilde até o viaduto Alberto Badra.

6h47 – Queda de árvore na Rua Alberto Willo ocupa duas faixas na altura da Avenida Iraí.

6h27 – Bom dia! A CET ainda não registra pontos de lentidão em São Paulo.