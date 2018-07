TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h26 – A Marginal Tietê tem 7,1 km de lentidão, na pista expressa sentido Ayrton Senna, entre as Pontes Vila Guilherme e Júlio de Mesquita Neto.

19h25 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,5 km de congestionamento, no sentido Imigrantes, entre os Viadutos Aliomar Baleeiro e Independência.

19h24 – O corredor norte sul tem 5,4 km de lentidão, no sentido Santana, da Praça da Bandeira até o Complexo Viário João Jorge Saad.

19h05 – A Rodovia Ayrton Senna tem lentidão, no sentido interior, do km 11 ao 23.

18h38 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão no sentido Rio, na pista marginal, do km 229 ao 226. Já no sentido São Paulo, o motorista encontra trânsito carregado do km 218 ao 220 e do km 144 ao 146.

18h05 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de congestionamento, no sentido marginal, do Viaduto Santo Amaro até a Avenida Miruna.

18h04 – A cidade de São Paulo tem 141 km de vias congestionadas.

18h03 – A Marginal Tietê tem 10 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, da Ponte do Tatuapé até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

16h40 – A Avenida Washington Luis tem 4,2 km de lentidão, no sentido centro, entre os Viadutos Takeo Yoshimura e João Julião da Costa Aguiar.

16h38 – O corredor norte sul tem 5,2 km de congestionamento, no sentido Santana, da Rua Borges Lagoa até a Praça João Mendes.

16h36 – A Marginal Pinheiros tem 7 km de lentidão, no sentido Castelo, de 340 metros depois da Rua Acari até a Ponte Cidade Jardim.

14h58 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com tráfego intenso desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santa Generosa.

14h07 – Finalizada operação comboio na Rodovia Anchieta com a melhora na visibilidade.

14h02 – O excesso de veículos atinge a chegada à São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra, de acordo com a concessionária CCR. Há lentidão de 6 km, entre o km 219 e o km 225, na região de Guarulhos.

14h01 – Avenida Doutor Arnaldo congestionada no sentido Avenida Paulista.

13h37 – Há excesso de veículos na Avenida Morumbi no sentido bairro. O motorista reduz a velocidade desde a Avenida Alberto Penteado até o término da Morumbi.

13h09 – Trânsito intenso na Avenida Washington Luis, sentido Centro, desde a Avenida João Julião da Costa Aguiar até o Elevado Pedro Chaves-Interlagos.

12h53 – A pista norte da Rodovia Anchieta ficou totalmente bloqueada durante 40 minutos no sentido litoral no início da tarde desta quinta-feira, 29. De acordo com a Ecovias, duas carretas se envolveram em uma colisão na altura do km 46, no trecho de serra, em Cubatão. Não há mais bloqueios, porém o tráfego segue represado do km 40 ao km 46.

12h51 – Há 8,4 km de filas na Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, entre a Ponte Transamérica e a Avenida Juscelino Kubitschek.

12h04 – Capital com 125 km de congestionamento.

11h59 – Avenida Vinte e Três de Maio tem excesso de veículos no sentido Santana, desde a Avenida Pedroso de Moraes até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h08 – São Paulo com 145 km de congestionamento nas principais vias da capital. O índice é acima da média para o horário.

11h07 – Continua o excesso de veículos por 13,7 km da Marginal do Tietê no sentido Castelo Branco. O motorista enfrenta lentidão desde a Ponte Cruzeiro do Sul até a Rodovia Castelo Branco.

11h06 – Implantada operação comboio na Rodovia Anchieta devido a visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra, provocada pela neblina. O tráfego está sendo represado a partir da praça de pedágio Riacho Grande, localizada no km 31 da via Anchieta, na altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral

10h55 – Trecho sul do Rodoanel Mário Covas apresenta tráfego fluindo normalmente, sem congestionamento ou acidentes.

10h36 – Há 10,7 km de congestionamento na Marginal do Tietê no sentido Castello Branco. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte da Casa Verde e a Rodovia Castello Branco.

10h35 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego fluindo bem nos dois sentidos.

10h33 – Capital segue com trânsito acima da média. Há 140 km de lentidão nos corredores de São Paulo.

9h22 – Há 7 km de congestionamento na Marginal do Tietê, sentido Castello Branco. A lentidão está concentrada entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Rodovia Castello Branco.

9h20 – Motorista encontra lentidão na Rodovia Anchieta, sentido capital, do km 21 ao km 18, no acesso aos bairros de São Bernardo do Campo e do km 13 ao km 10, na chegada a São Paulo, por excesso de veículos.

9h15 – Marginal do Pinheiros tem o maior índice de congestionamento deste horário, de acordo com a CET. A via tem 9,3 km de filas no sentido Interlagos, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

9h14 – São Paulo com 115 km de lentidão nos principais corredores da capital.

7h26 – Cidade tem 49 km de lentidão.

6h45 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, com lentidão entre Praça Campo de Bagatelle e Avenida do Estado e entre a Rua Mauá e a Praça da Bandeira.

6h36 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 24 e 20, região de Guarulhos.

6h35 – Dois trechos de lentidão na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares: entre os quilômetros 23 e 19 e entre os quilômetros 15 e 10.

6h33 – Complexo Maria Maluf, sentido Imigrantes, apresenta 2 quilômetros de congestionamento a partir da Rua do Boqueirão.

6h30 – Corredor Francisco Morato – Eusébio Matoso, sentido centro, com lentidão de 2,6 quilômetros até a Ponte Eusébio Matoso.