TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 28 de novembro

20h30 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta quinta-feira, 28. Voltamos nesta sexta-feira, às 6h. Boa noite!

20h27 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem lentidão de 2,5 quilômetros na pista expressa da Ponte da Casa Verde à Ponte das Bandeiras.

20h25 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de 2,7 quilômetros da Marginal do Pinheiros ao Viaduto Bandeirantes.

20h23 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 2,8 quilômetros na pista local da Ponte Engenheiro Ari Torres à Ponte Eusébio Matoso. Na pista expressa, motoristas reduzem a velocidade da Ponte da Cidade Universitária à Ponte do Jaguaré e da Ponte Ari Torres à Ponte Eusébio Matoso.

20h19 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem lentidão de 3,2 quilômetros do Complexo Viário do Cebolinha ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h17 – Avenida Santo Amaro, sentido centro, tem lentidão de três quilômetros do Viaduto Santo Amaro à Praça Dom Gastão Liberal Pinto.

20h15 – São Paulo tem 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h14 – Tráfego normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

20h12 – Avenida do Estado, sentido zona norte, tem lentidão de 3,3 quilômetros do Viaduto Trinta e Um de Março à Avenida Tiradentes.

20h10 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 3,5 quilômetros do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Alberto Badra.

20h08 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 3,6 quilômetros da Ponte do Soccoro até 1350 metros antes da Rua Verbo Divino.

20h05 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 19 ao 23.

20h00 – São Paulo tem 103 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h59 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem lentidão entre os quilômetros 39 ao 40, em São Bernardo do Campo, por conta do excesso de veículos.

19h57 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,1 quilômetros da Rua Cristina Tomás ao acesso à Rodovia Presidente Dutra.

19h53 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,2 quilômetros na pista local da Ponte da Casa Verde à Ponte Jânio Quadros.

19h50 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, segue como a via de maior congestionamento na Capital. Lentidão é de sete quilômetros e vai da Rua Pedroso ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h48 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal em Guarulhos por conta do excesso de veículos. Motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 218 ao 221.

19h43 – Ponte Engenheiro Ari Torres tem lentidão de 1,2 quilômetros em toda a sua extensão.

19h40 – São Paulo tem 127 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h39 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão em ambos os sentidos por conta do excesso de veículos. Em direção à Capital, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 23 ao 20. No sentido interior, retenção do quilômetro 17 ao 20 e do 25 ao 26.

19h37 – Avenida Brigadeiro Faria Lima tem lentidão em ambos os sentidos. Em direção à zona sul, lentidão da Ponte Eusébio Matoso à Rua Tucumã. No sentido zona oeste, lentidão da Avenida Juscelino Kubitschek à Ponte da Cidade Jardim.

19h35 – Rua da Consolação, sentido centro, tem lentidão de 1,2 quilômetros da Rua Pedro Taques à Praça Roosevelt.

19h32 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão em ambos os sentidos. Em direção ao interior, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 10 ao 23. No sentido Capital, trânsito intenso do quilômetro 28,5 ao 27,5 e do 11 ao 10.

19h29 – Ligação Leste-Oeste, sentido zona leste, tem lentidão de 1,8 quilômetros da Praça Roosevelt à Rua Conselheiro Furtado.

19h27 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em São Paulo do quilômetro 28 ao 29.

19h25 – Avenida Guido Caloi, sentido bairro, tem lentidão de 2,5 quilômetros da Avenida João Dias à Avenida Guarapiranga.

19h20 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa em São Paulo do quilômetro 227 ao 223.

19h18 – Tráfego normalizado nos dois sentidos da Rodovia Anchieta.

19h15 – Túnel Ayrton Senna, sentido bairro, tem lentidão de 1,8 quilômetros em todas a sua extensão.

19h10 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em São Paulo do quilômetro 19 ao 20.

19h06 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, continua com filas do quilômetro 36 ao 40, em São Bernardo do Campo, devido ao excesso de veículos.

18h58 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem lentidão do quilômetro 272 ao 273, por causa de obras que interditam a faixa da direita.

18h57 – Tráfego normalizado no sentido Capital da Rodovia Anchieta.

18h50 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, em Barueri, do quilômetro 26 ao 23.

18h49 – O trânsito na cidade de São Paulo está abaixo da média para o horário. Veja o gráfico de lentidão:

18h42 – São Paulo tem neste momento 137 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h40 – Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, tem 1,8 quilômetro de lentidão, da Rua Joaquim Nabuco à Avenida dos Bandeirantes.

18h37 – Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Vila Mariana, tem 1,8 quilômetro de lentidão, da Praça Armando de Sales Oliveira à Avenida Ibirapuera.

18h31 – Rodovia dos Imigrantes é uma boa opção para os motoristas no momento.

18h29 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, em São Paulo, do quilômetro 230 ao 222. No sentido oposto, em Guarulhos, o tráfego intenso na pista expressa do quilômetro 215 ao 216, como reflexo de um acidente.

18h27 – Complexo Viário Maria Maluf, sentido Anchieta, tem 1,9 quilômetro de lentidão, do término do Viaduto Aliomar Baleeiro à Avenida Nossa Senhora da Saúde.

18h25 – Avenida das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, tem 1,9 quilômetro de lentidão, da Avenida Almirante Delamare ao Viaduto Grande São Paulo.

18h21 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem tráfego lento do quilômetro 24 ao 20, por conta do excesso de veículos. No sentido interior, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 17 ao 20 e do quilômetro 24 ao 26.

18h20 – O corredor formado pelas avenidas Rebouças e Eusébio Matoso tem 2,3 quilômetros de lentidão no sentido bairro, de 391 metros depois da Avenida Doutor Arnaldo à Rua Capitão Antônio Rosa. No sentido oposto, o congestionamento de 1,9 quilômetro vai do Túnel Desembargador Maria Carolina à Rua Oscar Freire.

18h07 – Radial Leste, sentido bairro, tem 3,5 quilômetros de congestionamento, do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h04 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento em ambos os sentidos. Em direção à Capital, filas vão do quilômetro 30 ao 21 e do quilômetro 11 ao 10. No sentido interior, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 10 ao 23 e do quilômetro 91 ao 95, já no trecho privatizado.

18h03 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem congestionamento do quilômetro 261 ao 270, por excesso de veículos.

18h02 – Avenida Brasil, sentido Ibirapuera, tem 2,2 quilômetros de lentidão, da Rua Guadelupe à Avenida Pedro Álvares Cabral.

18h01 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 2,4 quilômetros de lentidão, da Avenida Nova Independência à Rua Antônio de Macedo Soares.

18h00 – O usuário do Instagram Lico Schoel registrou o congestionamento na Marginal do Tietê nesta quinta-feira, 28. A via tem 7,8 quilômetros de lentidão na pista expressa no sentido da Rodovia Ayrton Senna.

17h57 – Rodovia Anchieta tem filas em ambos os sentidos. Em direção ao litoral, há três pontos de lentidão: do quilômetro 15 ao 18, do quilômetro 36 ao 40 e do quilômetro 52 ao 55. No sentido São Paulo, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 21 ao 17.

17h50 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa, em São José dos Campos, por conta de um acidente. Motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 156 ao 155, onde o trânsito flui pela faixa da esquerda.

17h47 – Rodovia Anhanguera tem tráfego lento em ambos os sentidos da pista expressa em Campinas. Em direção ao interior, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 103 ao 105. No sentido oposto, filas do quilômetro 103 ao 102.

17h46 – São Paulo tem neste momento 142 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h45 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, mais conhecido como Minhocão, está com 2,7 quilômetros de congestionamento nos dois sentidos, do Largo Padre Péricles à Rua da Consolação.

17h42 – Corredor Norte-Sul no trecho formado pelo Vale do Anhangabaú e pelas avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont tem três quilômetros de lentidão em cada sentido. Em direção ao Aeroporto de Congonhas, o motorista encontra dificuldade da Praça Campo de Bagatelle ao Viaduto Santa Ifigênia. Já no sentido norte, da Praça da Bandeira à Rua Guaporé.

17h39 – Motoristas devem redobrar a atenção no trecho privatizado da Rodovia Raposo Tavares. Há obras na pista sentido interior, do quilômetro 95 ao 97, em Sorocaba.

17h38 – Avenida 9 de Julho, sentido centro, tem 3,8 quilômetros de lentidão, da Rua Honduras à Praça da Bandeira. No sentido oposto, são 2,2 quilômetros de congestionamento, do Viaduto Martinho Prado à Alameda Franca.

17h35 – Avenida Paulista tem menos de um quilômetro de lentidão em cada sentido. Em direção ao Paraíso, são 740 metros de retenção, do acesso às avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo à Alameda Casa Branca. Já no sentido Consolação, são 600 metros, da Rua Pamplona à Alameda Ministro Rocha de Azevedo. O usuário do Instagram Edson Silva registrou o excesso de veículos na Paulista entre as alamedas Joaquim Eugênio de Lima e Campinas, no sentido Consolação.

17h23 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem trânsito lento na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 16 ao 18, por conta de obras na pista.

17h22 – Avenida Santo Amaro, sentido centro, tem três quilômetros de lentidão, do meio do Viaduto Santo Amaro à Praça Dom Gastão Liberal Pinto.

17h21 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, em São Paulo, do quilômetro 228 ao 222, por conta do excesso de veículos.

17h20 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, tem trânsito lento do quilômetro 269 ao 270.

17h19 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 3,4 quilômetros de congestionamento, da Rua Quintana à Ponte Eusébio Matoso.

17h18 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem lentidão do quilômetro 36 ao 40.

17h17 – Avenida do Estado, sentido zona norte, tem 4,1 quilômetros de lentidão, do Viaduto 31 de Março à Marginal do Tietê.

17h13 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 10,7 quilômetros de lentidão na pista expressa em dois pontos: 7,8 quilômetros, da Ponte do Piqueri à Ponte das Bandeiras; e 2,9 quilômetros, da Ponte do Tatuapé à Ponte Aricanduva. Já pista local, são 6,1 quilômetros de retenção, da Ponte da Casa Verde à Ponte Presidente Dutra. Por sua vez, a pista central tem 6,1 quilômetros de congestionamento, da Rua Cristina Tomás à Ponte Presidente Dutra.

17h04 – São Paulo tem neste momento 129 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h02 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 7 e 8.

17h00 – Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem três quilômetros de lentidão, do 267 ao 270, por causa do excesso de veículos.

16h58 – Princípio de incêndio em carreta provoca tráfego lento na pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, em Jundiaí, entre os quilômetros 52 e 53. A faixa 3 e o acostamento estão fechados.

16h55 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 58 ao 61.

16h53 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 222 e 224, por excesso de veículos.

16h49 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente.

16h47 – Na manhã desta quinta-feira, 28, cerca de mil motoboys percorreram as ruas da Capital para protestar contra o fechamento de motofaixas. A concentração se iniciou em frente à sede do Sindicato dos Motoboys (Sindimoto-SP), perto da Avenida dos Bandeirantes, no Brooklin, na zona sul, e terminou na Prefeitura, no Viaduto do Chá, na região central. Saiba mais.

16h42 – A via mais congestionada da Capital neste momento é o Corredor Norte-Sul no sentido do Aeroporto de Congonhas, que apresenta 8,7 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h38 – São Paulo tem neste momento 102 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h36 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.

12h54 – Encerramos a cobertura do protesto dos motoboys e do trânsito na cidade de São Paulo. Voltamos ainda hoje, às 17h.

12h51 – São Paulo tem neste momento 102 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, índice acima da média para o horário. 12h32 – Manifestantes estão neste momento em frente à Prefeitura de São Paulo, no Viaduto do Chá.

12h25 – Por volta das 12h10, manifestação chega a seu destino, a sede da Prefeitura de São Paulo, no Viaduto do Chá. Há lentidão em vias como as Ruas Líbero Badaró e Boa Vista. (Caio do Valle, O Estado de S. Paulo)

12h08 – Protesto chega a Rua Boa Vista. Lentidão na região da Praça da Sé. (Caio do Valle)

11h57 – Policial militar estimou em mil o número de motoboys na passeata na Brigadeiro Luís Antônio, menor que o estimado pelo Sindimoto-SP, de 5 mil. Manifestação segue para o centro. O protesto chega ao Viaduto Dona Paulina. (Caio do Valle)

11h52 – Dutra tem seis quilômetros de lentidão no sentido São Paulo. Reflexo do engavetamento que aconteceu por volta de 7h40. Três pessoas morreram.

11h39 – Mais motoboys aderem ao protesto da categoria, que desce a Brigadeiro Luís Antônio, bloqueando totalmente o sentido centro (Caio do Valle).

11h32 – Manifestação de motoboys interdita Avenida Paulista no sentido Consolação, na altura da Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

11h21 – Com carros de som, motoboys chegam à Avenida Paulista. Eles convocam outros profissionais para participar do protesto.

11h18 – Dutra tem nove quilômetros de lentidão no sentido São Paulo. Reflexo do engavetamento que aconteceu por volta de 7h40. Três pessoas morreram.

11h08 – A manifestação de motoboys bloqueia totalmente a Avenida Moreira Guimarães no sentido Santana, próximo a Avenida Jandira.

10h41 – Motoboys fazem manifestação em São Paulo. Veja matéria.

10h27 – Marginal do Tietê tem 4,2 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Aricanduva.

10h14 – Ligação Leste-Oeste tem três quilômetros de lentidão no sentido Lapa, a partir da Avenida Alcântara Machado.

09h56 – Dutra tem pista expressa liberada em relação ao engavetamento que aconteceu por volta de 7h40. Há dez quilômetros de lentidão como reflexo.

09h34 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

09h19 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h00 – Acidente na Dutra deixa três mortos e um ferido leve. Caminhão, ônibus e dois carros se chocaram. Pista expressa do sentido São Paulo em Guarulhos está bloqueada e tem cinco quilômetros de lentidão. O engavetamento aconteceu por volta de 7h40, no quilômetro 227. Há retenção de 13 quilômetros na pista marginal.

08h55 – Sistema de catracas em estações da Linha 3-Vermelha foi normalizado. Mais cedo, as catracas estavam liberadas devido a falha no sistema de bilhetagem.

08h38 – Raposo Tavares tem dez quilômetros de lentidão no sentido Cotia.

08h26 – Marginal do Tietê tem 5,4 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Piqueri.

08h12 – Bandeirantes tem nove quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, em São Paulo.

08h05 – Dutra tem pista expressa do sentido São Paulo bloqueada em Guarulhos, devido a acidente envolvendo um caminhão, um ônibus e dois carros.

08h00 – Capital tem 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

07h54 – Imigrantes tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, no trecho de planalto.

07h41 – Corredor Norte-Sul tem 2,2 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, próximo a Avenida do Estado.

07h34 – Dutra tem três quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, em Guarulhos.

07h27 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h15 – Raposo Tavares totaliza 15 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

07h11 – Marginal do Pinheiros tem 3,2 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Morumbi.

07h05 – Anhanguera tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Sumaré.

07h00 – Capital tem 30 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

06h46 – Radial Leste tem 1,2 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Avenida Melchert.

06h36 – Catracas das estações de metrô Corinthians-Itaquera, Artur Alvim, Patriarca e Carrão, todas da Linha 3-Vermelha, estão liberadas, devido a um problema no sistema de bilhetagem. Um cabo de fibra ótica se rompeu.

06h27 – Ayrton Senna tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h17 – Raposo Tavares tem sete quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.