TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

9h34 – Cidade tem 95 km de lentidão, dentro da média para o dia e para o horário.

9h17 – Marginal do Pinheiros tem 7 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, da Ponte Transamérica até 650 metros depois da Ponte Ary Torres.

7h35 – Cidade tem 47 km de lentidão.