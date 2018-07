TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 3 de outubro

Está com problemas no trânsito nesta quinta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

21h00 – Obrigada por acompanhar a cobertura. Encerramos o Trânsito em SP na noite desta quinta-feira, 3.

20h50 – Marginal do Tietê tem 6,2 quilômetros de filas no sentido Ayrton Senna. Tanto a pista local quanto a pista expressa têm filas 6,2 quilômetros de filas da Ponte da Casa Verde até a Ponte Jânio Quadros.

20h33 – Capital tem 70 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada com 6,2 quilômetros de filas da Ponte da Casa Verde até a Ponte Jânio Quadros.

20h28 – Capital tem 38 semáforos com defeito nesta quinta-feira, 3.

20h24 – A Radial Leste, sentido Penha, tem lentidão da Rua da Consolação até Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

20h23 – Eixo Norte-Sul, no sentido Santana, tem lentidão da Praça da Bandeira até Avenida do Estado.

20h22 – Eixo Norte-Sul, no sentido Aeroporto, tem lentidão da Avenida Jamaris até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h08 – No momento há 116 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada e tem lentidão de 10,4 quilômetros da Ponte da Casa Verde até a Ponte Aricanduva.

19h56 – De acordo com a CET, terminou a manifestação que ocupava a faixa exclusiva de ônibus da Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

19h50 – Marginal do Tietê e Marginal do Pinheiros são as vias mais congestionadas, no momento. Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 10,4 quilômetros da Ponte da Casa Verde até a Ponte Aricanduva. A Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tem filas da Ponte Ari Torres até a Ponte do Socorro.

19h43 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Interior, tem lentidão do quilômetro 56 até o quilômetro 73, devido a um acidente.

19h27 – Marginal do Tietê é a via mais congestionada com 13 quilômetros de lentidão no sentido Ayrton Senna, da Ponte Julio de Mesquita até a Ponte Aricanduva.

19h23 – Manifestação ocupa a faixa exclusiva de ônibus na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, sentido bairro, próximo à Rua Guarará.

19h19 – A Avenida Paulista, no sentido Paraíso, tem lentidão de 2,6 quilômetros da Rua Consolação até a Praça Oswaldo Cruz.

18h49 – Uma manifestação acontece na Avenida Brigadeiro Luis Antônio na faixa exclusiva de ônibus. De acordo com a PM, os cerca de 100 manifestantes são funcionários da Petrobras e o protesto segue pacífico. Segundo a CET, eles caminham sentido bairro.19h00 – Manifestação ocupa toda a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, no sentido bairro, próximo à Rua Sarutaiá.19h11 – Capital tem 182 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via mais congestionada com 9,8 quilômetros de filas da Ponte Ari Torres até a Ponte do Socorro.

18h39 – São Paulo registra 174 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Marginal do Pinheiros é a via mais congestionada com 12,6 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos. Há filas da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte do Socorro.

18h28 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão da Ponte da Freguesia do Ó até Ponte da Vila Guilherme.18h33 – São Paulo tem 167 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via mais congestionada com 9,1 quilômetros de filas da Ponte Ari Torres até a Ponte do Socorro.

18h20 – O usuário do Instagram tadeunasser registrou o trânsito na Avenida Vinte e Três de Maio na tarde desta quinta-feira, 3.

18h17 – Corredor Norte-Sul, no sentido aeroporto, é a segunda via mais congestionada com 8,7 quilômetros de congestionamento. Há filas da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião.

18h11 – Tráfego na Avenida Ayrton Senna é lento em ambos os sentidos. No sentido São Paulo, há lentidão do quilômetro 24 ao 20 e do quilômetro 13 ao 11. No sentido Rio de Janeiro, há filas do quilômetro 17 ao 20. Ambos por excesso de veículos.

18h06 – A Rodovia Anchieta tem pontos de lentidão nos dois sentidos. No sentido litoral, há filas do quilômetro 14 ao quilômetro 20 e do quilômetro 50 ao 55. Já no Sentido São Paulo, há filas do quilômetro 20 ao 18, por excesso de veículos.

18h03 – São Paulo tem 163 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h59 – Avenida Salim Farah Maluf tem lentidão de cinco quilômetros, no sentido Vila Prudente, da Rua Herval até a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo.

17h55 – A Rodovia Anhanguera tem trânsito lento com paradas de cinco quilômetros no sentido capital, e de dez quilômetros no sentido interior, entre Jundiaí e Valinhos, devido ao tráfego intenso.

17h53 – Lentidão na Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, já chega a 20 quilômetros, por conta de um acidente. Trecho com maior congestionamento é entre os quilômetros 53 e 73, em Jundiaí.

17h51 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Wandenkolk até a Rua Pires do Rio.

17h49 – Trecho da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é o de maior congestionamento na Capital. Lentidão é de 9,1 quilômetros e vai da Ponte Ari Torres até a Ponte do Socorro.

17h48 – São Paulo tem 154 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h46 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 23 ao 20.

17h39 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem lentidão nos dois sentidos. No sentido Guarujá o tráfego é lento entre os quilômetros 3 e 5. No sentido Cubatão, trânsito intenso entre os quilômetros 267 e 270.

17h36 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 5,4 quilômetros entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte Cidade Jardim.

17h35 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 5,5 quilômetros entre a Rua Cristina Tomás até a Ponte Presidente Jânio Quadros.

17h33 – Na pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 6,2 quilômetros de lentidão entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte Presidente Jânio Quadros.

17h32 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 8,4 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte da Vila Guilherme.

17h30 – Corredor Norte-Sul tem trânsito intenso no sentido Aeroporto, entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. A via tem 8,7 quilômetros de lentidão e é a mais congestionada na Capital.

17h27 – São Paulo tem 138 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h25 – Boa tarde! Começa a cobertura do trânsito em SP no final de tarde e início de noite desta quarta-feira, 3.

11h30 – Encerramos o blog nesta manhã. Voltamos à noite.

11h25 – Corredor Norte-Sul tem 4 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre a praça Campo de Bagatelle e a praça da Bandeira.

11h05 – Capital tem 101 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A média do horário vai até 90 quilômetros. A Marginal do Tietê é a de maior movimento. São 15 quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a ponte Vila Guilherme e a entrada da rodovia.

10h49 – Operação Comboio na Anchieta suspensa. Há boa visibilidade.

10h37 – Linha 2-Verde do metrô teve problemas há pouco mais de meia hora. Os trens pararam de circular por conta de um problema no equipamento de transferência de via na estação Sacomã. Linha foi normalizada, mas há grande número de usuários nas plataformas.

10h35 – Marginal do Tietê tem 10 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a ponte Casa Verde e a entrada da rodovia.

10h25 – Marginal do Pinheiros tem 13 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a avenida Interlagos e a ponte Cidade Jardim.

09h48 – Anchieta tem 12 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na saída de Santos. Reflexo de acidente.

09h43 – Dutra tem 3 quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, já na capital.

09h37 – Marginal do Tietê tem 8 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a ponte Júlio de Mesquita Neto e a entrada da rodovia.

09h23 – Ayrton Senna tem tráfego fluente nos dois sentidos.

09h21 – Marginal do Tietê tem 4 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a ponte Freguesia do Ó e a ponte Atílio Fontana.

09h13 – Marginal do Pinheiros tem retenção de 9,7 quilômetros na pista local do sentido Castelo Brano, entre a ponte Eusébio Matoso e a ponte João Dias.

09h05 – Cônego Domênico Rangoni tem bloqueio no Guarujá, sentido litoral, por conta de acidente.

09h00 – Capital tem 79 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal dos Pinheiros – 9,3 quilômetros na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim.

08h52 – Radial Leste tem 4,8 quilômetros de lentidão no sentido centro, da avenida Melchert ao viaduto Pires do Rio.

08h45 – Castelo Branco tem pequena lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

08h38 – Marginal dos Pinheiros tem retenção de 7,8 quilômetros na pista local do sentido Castelo Branco, entre a ponte João Dias e a ponte Cidade Jardim.

08h26 – Marginal do Pinheiros tem retenção de 9,3 quilômetros na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim.

08h18 – Anchieta tem operação comboio no sentido litoral devido a neblina. Há cinco quilômetros de lentidão no sentido São Paulo em diversos trechos da rodovia.

08h07 – Marginal do Pinheiros tem 2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a avenida Interlagos e a ponte do Socorro.

08h00 – Capital tem 48 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Radial Leste, com 5,6 quilômetros de retenção no sentido centro, entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

07h53 – Ayrton Senna tem 7 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h51 – Dutra tem tráfego fluente no sentido São Paulo.

07h44 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos.

07h38 – Radial Leste tem 2,2 quilômetros de lentidão no sentido centro, do Viaduto Bresser até a Rua Wandenkolk.

07h32 – Ayrton Senna tem 11 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h29 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,6 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, entre o viaduto Dante Delmanto e o viaduto Santo Amaro.

07h23 – Anhanguera tem 6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, próximo a Sumaré.

07h18 – Dutra tem 6 quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h14 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 23 e 19 e 13 e 10 no sentido São Paulo.

07h11 – Corredor Norte-Sul tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre a praça Campo de Bagatelle e o viaduto Santa Ifigênia.

07h06 – Cônego Domênico Rangoni tem pequena lentidão no sentido litoral, na chegada ao Guarujá.

07h00 – Capital tem 20 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Radial Leste, com 5,6 quilômetros de retenção no sentido centro, entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

06h53 – Marginal do Pinheiros tem 1,7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, nas proximidades da rua Dr. Rubens Gomes Bueno.

06h46 – Dutra tem pequena lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, já na chegada à capital.

06h39 – Ayrton Senna tem 3 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h32 – Anchieta tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, próximo ao Rodoanel. A pista sul da via está fechada para obras. A descida para o litoral é feita pela pista norte, com lentidão de quatro quilômetros no trecho de serra.

06h27 – Castelo Branco tem tráfego fluente em ambos os sentidos.

06h21 – Radial Leste tem 5,6 quilômetros de lentidão no sentido centro, entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.