TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 31 de outubro

21h06 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta quinta-feira, 31 de outubro. Voltamos nesta sexta-feira, 1º de novembro. Boa noite!

21h02 – Avenida Paulista foi liberada em relação a manifestação contra o aumento do IPTU na Capital.

20h57 – Motorista encontra lentidão na Avenida Paulista como reflexo de protesto contra o aumento do IPTU, que bloqueia a via na altura da Praça Oswaldo Cruz. Tráfego é intenso entre a Rua Augusta e a Alameda Campinas, no sentido Paraíso.

20h52 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 2,2 quilômetros da Ponte Ari Torres a Ponte Nova do Morumbi.

20h46 – Manifestação contra o aumento do IPTU na Capital bloqueia o sentido Paraíso da Avenida Paulista, na altura da Praça Oswaldo Cruz. Segundo a PM, cerca de 70 pessoas participam do protesto, que segue pacífico.

20h43 – Tráfego normalizado na Rodovia Ayrton Senna.

20h38 – Termina o protesto no quilômetro 68 da Rodovia dos Imigrantes. Há congestionamento como reflexo dessa manifestação a partir do quilômetro 64.

20h37 – A usuária do Instagram Carol Amaral registou o bloqueio da Avenida Paulista por manifestantes contrários ao aumento do IPTU.

20h32 – Manifestação bloqueia o sentido Paraíso da Avenida Paulista. Segundo a PM, são cerca de 70 pessoas que são contrárias ao aumento do IPTU na Capital. Ato segue pacífico.

20h29 – Avenida Brasil, sentido Ibirapuera, tem lentidão da Rua Henrique Schaumann a Avenida Pedro Álvares Cabral.

20h27 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 2,9 quilômetros na pista expressa da Ponte da Vila Guilherme a Ponte do Tatuapé.

20h25 – Avenida Santo Amaro, sentido bairro, tem lentidão de três quilômetros a partir do Viaduto Gastão Liberal Pinto.

20h21 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 3,2 quilômetros do Complexo Viário do Cebolinha ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h19 – São Paulo tem 84 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h15 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 3,7 quilômetros na pista expressa da Ponte Nova do Morumbi a Ponte do Socorro.

20h10 – São Paulo tem 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h00 – Faixa da esquerda liberada no quilômetro 29 da Rodovia Ayrton Senna, no sentido interior.

19h52 – São Paulo tem 145 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h50 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, segue como a via de maior congestionamento na Capital. Lentidão é de 9,2 quilômetros e vai da Ponte Ari Torres a Ponte do Socorro.

19h46 – Tráfego normalizado na Rodovia Hélio Smidt, na chegada ao Aeroporto de Guarulhos.

19h44 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem lentidão de três quilômetros da Rua Rafael Iório ao término do viaduto da avenida.

19h40 – Lentidão na Capital é de 167 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

19h38 – Faixa da direita na Rodovia Ayrton Senna está bloqueada na altura do quilômetro 29 por conta de uma colisão entre dois veículos, sem vítima. Lentidão no sentido interior vai do quilômetro 17 ao 23.

19h35 – Corredor das Avenidas Eusébio Matoso e Rebouças tem lentidão nos dois sentidos. Em direção ao centro, congestionamento do Túnel Maria Carolina a Avenida Paulista. No sentido bairro, tráfego intenso da Praça Doutor Arnaldo a Rua Pedroso.

19h31 – Corredor das Avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato, sentido bairro, tem lentidão da Ponte Eusébio Matoso a Avenida Jacob Salvador Zveibil.

19h28 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem lentidão da Avenida Trinta e Um de Março a Avenida Tiradentes.

19h25 – Continua a manifestação que bloqueia a Rodovia dos Imigrantes, na altura do quilômetro 68, em São Vicente. Lentidão começa no quilômetro 64. A concessionária que administra a via implantou um desvio no quilômetro 66 por dentro do município para escoar o tráfego.

19h23 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão na pista expressa de 3,9 quilômetros da Rua Wandenkolk a Avenida Alvaro Ramos.

19h21 – São Paulo tem 182 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h20 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de cinco quilômetros da Ponte das Bandeiras a Ponte do Tatuapé.

19h18 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 5,5 quilômetros na pista central da Rua Cristina Tomás a Ponte Presidente Jânio Quadros.

19h16 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão nas pistas local e expressa da Ponte Nova do Morumbi a Ponte Eusébio Matoso.

19h14 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de seis quilômetros do Viaduto do Paraíso ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h12 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento nos dois sentidos. Em direção a Capital, trânsito intenso do quilômetro 28 ao 21. No sentido interior, o motorista reduz a velocidade do quilômetro 15 ao 23.

19h10 – São Paulo tem 187 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h07 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Campinas do quilômetro 104 ao 106.

19h05 – O usuário do Instagram Fabio Diogo registrou o congestionamento na Marginal do Tietê no início de noite desta quinta-feira, 31.

19h02 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,5 quilômetros na pista expressa da Ponte da Casa Verde a Ponte do Tatuapé.

18h59 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 8,7 quilômetros do Viaduto João Julião da Costa Aguiar a Ponte da Bandeira.

18h57 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via de maior congestionamento na Capital. Lentidão na pista expressa é de 9,8 quilômetros e vai da Ponte Ari Torres a Ponte do Socorro.

18h52 – Rodovia Anchieta tem filas nos dois sentidos na região de São Bernardo do Campo. Em direção a Capital, lentidão do quilômetro 20 ao 17. No sentido litoral, tráfego intenso do quilômetro 15 ao 16.

18h48 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Barueri. Congestionamento vai do quilômetro 16 ao 23.

18h42 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Sorocaba. Congestionamento vai do quilômetro 99 ao 100.

18h40 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 103 ao 101.

18h38 – Lentidão na Ayrton Senna entre os quilômetros 17 e 24, no sentido interior, por excesso de veículos e reflexo do bloqueio da faixa da esquerda no quilômetro 24. Uma queda de moto complica o trânsito no local.

18h36 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem dois pontos de lentidão na pista marginal entre os quilômetros 228 ao 226 e entre os quilômetros 219 ao 218.

18h33 – Manifestação bloqueia ambos os sentidos da Rodovia dos Imigrantes na altura do quilômetro 68 em São Vicente, no litoral. Lentidão começa no quilômetro 67.

18h31 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,5 quilômetros na pista expressa da Ponte da Casa Vede a Ponte do Tatuapé.

18h30 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Campinas do quilômetro 103 ao 101.

18h28 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí do quilômetro 64 ao 62.

18h26 – Pista de acesso ao Aeroporto da Rodovia Hélio Smidt tem tráfego lento.

18h23 – Avenida Morumbi, sentido Santo Amaro, tem lentidão da Avenida Alberto Penteado a Ponte Nova do Morumbi.

18h21 – São Paulo tem 191 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h19 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 6,6 quilômetros da Avenida Alexandre Mackenzie a Ponte Cidade Jardim na pista expressa.

18h13 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Barueri. Congestionamento começa no quilômetro 27 e vai até o 23.

18h11 – São Paulo tem 166 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h07 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 219 ao 220. No mesmo sentido, na Serra das Araras, divisa do Rio com São Paulo, o tráfego flui pela esquerda.

18h05 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,6 quilômetros na pista expressa da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

18h03 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, continua lenta do quilômetro 262 ao 270, devido excesso de veículos.

18h02 – Há lentidão na Rodovia Ayrton Senna, entre os quilômetros 24 e 26, no sentido interior, devido ao excesso de veículos. No sentido oposto, tráfego tranquilo.

18h00 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 5,9 quilômetros do Viaduto do Paraíso ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h57 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de oito quilômetros da Ponte Ari Torres a Ponte do Socorro.

17h55 – São Paulo tem 132 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h53 – Operação comboio é implantada novamente no sentido litoral da Rodovia Imigrantes, devido a neblina.

17h50 – Rodovia Anhanguera tem tráfego lento no sentido interior em Campinas, na pista expressa. O tráfego é intenso e o motorista anda devagar do quilômetro 103 ao 101. Também na Rodovia, houve acidente sem interdição de faixa na pista expressa, sentido Capital. O tráfego lento ocorre do quilômetro 24 ao 23.

17h47 – Na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, o trânsito está lento na pista marginal, do quilômetro 229 ao 230, por excesso de veículos.

17h42 – São Paulo tem 120 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h39 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem tráfego lento do quilômetro 265 ao 270, devido excesso de veículos.

17h35 – Acidente na Rodovia Anhanguera interdita faixa e resulta em tráfego lento em Americana, pista expressa, sentido interior. Do quilômetro 124 ao 125 redobre a atenção.

17h29 – Rodovia Anhanguera tem tráfego lento em Jundiaí, do quilômetro 62 ao 58, na pista expressa sentido Capital. Tráfego lento também em Campinas na pista expressa, sentido interior, do quilômetro 103 ao 106.

17h25 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão nas pistas local e expressa da Avenida Jornalista Roberto Marinho a Ponte Eusébio Matoso.

17h24 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, é a via de maior congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Lentidão é de 8,7 quilômetros e vai do Viaduto João Julião da Costa Aguiar a Praça da Bandeira.

17h21 – São Paulo tem 107 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h15 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito em SP nesta quinta-feira, 31 de outubro.

08h57 – Encerramos o blog nesta manhã.

08h55 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h35 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,5 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Jabaquara.

08h19 – Avenida Vereador José Diniz tem 2,9 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Rua Ana Catharina Randi.

08h05 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

08h00 – Capital tem 53 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Avenida dos Bandeirantes, com 5,6 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro. Reflexo de acidente próximo à Rua Cabo Verde.

07h50 – Castelo Branco tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Barueri.

07h48 – Ayrton Senna tem nove quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h42 – Radial Leste tem 3,2 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Guadalajara.

07h37 – Marginal do Tietê tem 2,9 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Atílio Fontana.

07h32 – Ayrton Senna tem oito quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h30 – Linha 7-Rubi da CPTM foi normalizada. Há reflexo nas plataformas, segundo a CPTM.

07h28 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,6 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro. Reflexo de acidente próximo à Rua Cabo Verde.

07h23 – Quem pretende descer na estação Pequeri da Linha 7-Rubi vindo do sentido Francisco Morato terá de descer na estação Pirituba e pegar um trem no sentido Luz. Houve problemas em um trem que está parado na estação Pequeri.

07h16 – Linha 7- Rubi da CPTM está circulando em velocidade reduzida no sentido Francisco Morato, a partir da estação Pequeri. Houve problemas em um trem. As composições circulam em uma linha auxiliar, segundo a CPTM.

07h05 – Avenida Paulista tem 2,4 quilômetros de lentidão no sentido Consolação. Segundo a CET, é reflexo de um acidente no Túnel José Roberto F. Melhem envolvendo dois carros.

07h00 – Capital tem 29 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Avenida dos Bandeirantes, com 2,1 quilômetros de congestionamento no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

06h57 – Castelo Branco tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Barueri.

06h54 – Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

06h48 – Acidente bloqueia faixa da Rodovia Ayrton Senna no sentido São Paulo, na chegada à capital.

06h40 – Raposo Tavares tem pontos de lentidão no sentido São Paulo, dos quilômetros 27 ao 19 e também do 14 ao 10.

06h37 – Radial Leste tem 1,3 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Avenida Melchert.

06h30 – Marginal do Pinheiros tem faixa da pista local interditada, no sentido Castelo Branco, próximo a Rua Verbo Divino, por conta de acidente.

06h17 – Dutra tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.