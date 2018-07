TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 4 de julho

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

TEMPO REAL:

21h53 – Tráfego continua lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá, no acesso a Rua do Adubo, do km 1 ao km 5.

21h39 – Radial Leste segue com quase 4 km de congestionamento, no sentido bairro.

21h15 – Manifestantes liberam pistas da Avenida Paulista, nos dois sentidos, após protesto desde o início da noite.

21h10 – Acidente ocupa faixa exclusiva da Avenida General Edgar Facó, sentido bairro, na altura da Rua Otto Labastille, na Freguesia do Ó.

21h07 – Operação comboio permanece em vigor na Rodovia Anchieta, sentido litoral. Tráfego é represado na praça de pedágio.

21h05 – Tráfego continua lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá, no acesso a Rua do Adubo, do km 1 ao km 5.

21h01 – Acidente complica trânsito na Radial Leste, sentido bairro, na altura do Metrô Vila Matilde. Zona leste tem 5 km de lentidão em suas principais vias.

20h48 – Avenida Paulista tem pistas bloqueadas por manifestantes, na altura da Rua Padre João Manuel, sentido Paraíso. Principais vias da capital ainda registram 55 km de lentidão, com tendência de baixa.

20h45 – Avenida dos Bandeirantes tem quase 5 km de congestionamento, no sentido Imigrantes, entre a Marginal Pinheiros até a Rua João Carlos Mallet.

20h38 – Tráfego lento da Rodovia Ayrton Senna, do km 15 ao km 20, no sentido interior. O fluxo é normal sentido São Paulo.

20h36 – Zona sul tem pior índice de congestionamentos no momento, com 38 km de lentidão.

20h25 – Congestionamento de mais de 9 km na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, entre a Ponte Ary Torres e a Ponte do Socorro.

20h15 – Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Guarujá, no acesso a Rua do Adubo, do km 1 ao km 5.

20h10 – Principais lentidões do momento, segundo a CET:

Marginal Pinheiros , sentido Interlagos , pista expressa, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte do Socorro (10,7 km)

, sentido , pista expressa, da até a (10,7 km) Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna , pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Aricanduva (10,4 km)

, sentido , pista expressa, da até a (10,4 km) Corredor Norte/Sul , sentido Santana , do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira (7,2 km)

, sentido , do até a (7,2 km) Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (7,1 km)

20h07 – A CET vai interditar o Túnel Jornalista Odon Pereira, em ambos os sentidos, das 23h30 de hoje às 4h30 de amanhã para limpeza. O túnel liga a Rua Doutor Luís Ayres à Avenida José Pinheiro Borges, em Itaquera. No sentido bairro, motoristas devem seguir pela Rua Castelo do Piauí, Avenida Itaquera, continuando pelas ruas Heitor, Américo Salvador Novelli, Flores do Piauí e Avenida José Pinheiro Borges. Já em direção ao centro, desvio é pela Avenida José Pinheiro Borges, Rua Engenheiro Sidney Aparecido de Moraes e Rua Doutor Luís Ayres.

20h03 – Rodovia Imigrantes tem trânsito normalizado em São Vicente e, segundo a Ecovias, é a melhor opção para chegar a Santos.

19h59 – Segundo a CET, manifestantes interditam todas as pistas da Avenida Paulista, no sentido Consolação, na altura da Rua Ministro Rocha Azevedo.

19h55 – Acidente prejudica trânsito na Rua Domingos de Morais, sentido único, próximo à Rua Carlos Petit, na Vila Mariana. Principais vias da capital acumulam 113 km no momento.

19h53 – Interligação bloqueada na Rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, por causa de neblina. Fluxo de veículos é normal nos dois sentidos.

19h47 – Há lentidão na Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, do km 341 ao km 346, na região de Miracatu.

19h42 – Ativistas ocupam a Avenida Paulista, sentido Consolação, na altura da Frei Caneca. Outro protesto bloqueia a Rua Registro Velho, na zona leste, na altura da Rua Toldas. Quarenta manifestantes estão no local, onde um ônibus foi queimado.

19h36 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão entre os kms 11 e 18, no sentido interior.

19h31 – Marginal Tietê permanece com cerca de 13 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte Aricanduva.

19h20 – Tráfego na Hélio Smidt flui normalmente.

19h16 – Rodovia Hélio Smidt tem retenções no sentido Aeroporto de Guarulhos.

19h15 – No momento capital registra 149 km de congestionamento nas vias monitoradas, segundo a CET.

19h08 – Marginal Tietê tem quase 13 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte do Aricanduva.

19h01 – Tráfego lento na Rodovia Hélio Smidt, no sentido Sul, na altura do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Fluxo é normal no sentido Norte.

18h55 – Radial Leste tem quase 5 km de lentidão, no sentido bairro, entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio. Zona leste da capital já acumula 26 km de congestionamento.

18h49 –Avenida dos Bandeirantes tem mais de 7 km de lentidão entre a Marginal Pinheiros e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h45 – Acidente entre um carro e uma moto ocupa uma faixa da pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, próximo à Ponte Cidade Jardim. Marginal tem mais de 10 km de congestionamento entre a Ponte Cidade Jardim e a Ponte do Socorro, no sentido Interlagos. Zona sul da capital tem 57 km de lentidão.

18h44 – Marginal Tietê tem quase 13 km de congestionamento, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte do Aricanduva.

18h43 – Acidente ocupa uma faixa da Estrada de Mogi das Cruzes, sentido bairro, após à Avenida Jaime Torres. Zona leste tem 27 km de lentidão.

18h33 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento entre o km 13 e o km 17, na altura do Parque Ecológico do Tietê, no sentido interior. Fluxo de veículos é normal no sentido São Paulo.

18h26 – São Paulo acumula 147 km de lentidão. De acordo com a CET, zona sul registra 56 km.

18h20 – Tráfego lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, do km 251 ao km 249, e no acesso a Rua do Adubo, do km 1 ao km 5. Também há congestionamento no sentido Cubatão, do km 267 ao km 270.

18h16 – Principais lentidões do momento, segundo a CET:

Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna , pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até o Corinthians (11,2 km)

, sentido , pista local, da até o (11,2 km) Marginal Pinheiros , sentido Interlagos , pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte do Socorro (9,1 km)

, sentido , pista expressa, da até a (9,1 km) Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna , pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,7 km)

, sentido , pista expressa, da até a (8,7 km) Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (8,7 km)

18h12 – Acidente prejudica trânsito na pista expressa Rodovia Castelo Branco no sentido interior, na altura de Barueri, entre o km 21 e o km 24.

18h06 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento, do km 16 ao km 23, no sentido Cotia. Excesso de veículos e tempo encoberto prejudicam o fluxo.

18h01 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento, do km 23 ao km 20, no sentido São Paulo. Há congestionamento do km 16 ao km 20 no sentido interior.

17h56 – Acidente ocupa duas faixas da pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte do Morumbi.

17h45 – Zona sul de São Paulo registra mais de 40 km de lentidão neste momento, segundo a CET.

17h40 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao km 20, sentido capital, por causa do excesso de veículos.

17h39 – Rodovia Anchieta tem trânsito ruim na região da Baixada, no sentido Alemoa, do km 60 ao km 64.

17h35 – Pista local da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, ainda tem 10 km de lentidão da Ponte do Piqueri até o Corinthians.

17h24 – Ônibus quebrado na Avenida Inajar de Souza, sentido Freguesia, próximo à Rua Guarabira, no bairro do Limão.

17h20 – Ônibus quebrado no Viaduto Antônio Nakashima, sentido centro, junto à Avenida Rangel Pestana, na região da Sé.

17h17 – Tráfego congestionado na Rodovia Domênico Rangoni, no sentido Guarujá, no acesso a Rua do Adubo, do km 1 ao km 5.

17h13 – Acidente prejudica trânsito na Avenida Aricanduva, sentido Itaquera, próximo à Rua General Carlos Cavalcanti, na Vila Matilde.

17h09 – Veja quais são as principais lentidões do momento, segundo a CET:

Marginal Tietê , sentido Castelo Branco , pista local, da Ponte do Piqueri até o Corinthians (11,2 km)

, sentido , pista local, da até o (11,2 km) Marginal Tietê , sentido Castelo Branco , pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte Jânio Quadros (9,6 km)

, sentido , pista expressa, da até a (9,6 km) Marginal Pinheiros , sentido Castelo Branco , pista expressa, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Ponte do Jaguaré (9,3 km)

, sentido , pista expressa, da até a (9,3 km) Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (8,7 km)

17h05 – De acordo com a CET, há 132 km de congestionamento nas principais vias da capital.

11h14 – Rodovia Miguel Melhado Campos (Campinas-Viracopos) continua com interdição total devido a manifestação. no km 88, na região de Campinas. Desvios são feitos pelos km 87 e 90.

11h12 – 46 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Radial Leste, sentido Centro, da Praça Divinolândia até a Rua Pinhalzinho (5 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira (3,9 km)

• Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, da Rua Avanhadava até a Rua Groelândia (3,8 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad (3,2 km)

11h00- Grupo de cerca de 250 manifestantes, incluindo bancários, metalúrgicos e químicos interditam agora a Av. Paulista no sentido Paraíso. Grupo está em frente ao prédio da Fiesp

10h53- Neste momento, São Paulo registra 53 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

10h42- Manifestantes seguem na Av. Paulista, na altura da Rua Peixoto Gomide, e já bloqueiam duas faixas no sentido Consolação

10h28- A Estrada do Campo Limpo está liberada em relação à manifestação que ocupava a pista no sentido bairro, na altura da Rua Dr Avelino Lemos Júnior, informa CET

10h18- São Paulo registra agora 45 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET e segue estável. Principais pontos de congestionamento são:

Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até o Túnel Ayrton Senna (8,3 km)

sentido Aeroporto, (8,3 km) Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Marcondes Salgado (3,7 km)

sentido Santana, (3,7 km) Avenida dos Bandeirantes , sentido Marginal, do Viaduto Miruna até o Viaduto Santo Amaro (3,0 km)

, sentido Marginal, (3,0 km) Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré (2,8 km)

10h16- Manifestantes fecham uma faixa da Av. Paulista, no sentido Consolação, na altura do MASP, informa CET

09h55- Av. dos Bandeirantes registra 3 km de lentidão no sentido Marginal, da Av. Miruna até o Viaduto Santo Amaro

09h50- Manifestantes bloqueiam agora uma faixa da Estrada do Campo Limpo, no sentido bairro, na altura da ua Dr Avelino Lemos Júnior, informa CET

09h38- O Corredor Norte-Sul tem agora 4,4 km de lentidão no sentido aeroporto, da altura da Ponte das Bandeiras até o Túnel Ayrton Senna

09h33- Com 54 km de lentidão, congestionamentos em São Paulo seguem abaixo da média para o horário nesta manhã

09h21- Marginal Pinheiros tem 7,4 km de lentidão, sentido Interlagos, da altura da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso

09h18- Neste momento, São Paulo registra 54 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

07h40- Manifestação provoca interdição total da Rodovia Miguel Melhado Campos, que liga Vinhedo ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, na altura do km 88, na cidade de Campinas, informa DER-SP. O desvio é realizado nos km 87 e 90

07h22- Marginal Pinheiros tem 2,7 km de lentidão, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré, informa CET

07h20- Neste momento, São Paulo tem 21 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

07h10- Não há previsão de chuvas para hoje, informa o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE)

07h07- CET registra 16 km de lentidão nas vias monitoradas de São Paulo

07h06- Principais pontos de lentidão na capital nesta manhã são:

Radial Leste, sentido Centro, da Estação de Metrô Vila Matilde até a Rua Pinhalzinho (2,1 km)

sentido Centro, (2,1 km) Corredor Eusébio Matoso/Francisco Morato , sentido Centro, da Rua Três Irmãos até Avenida Lineu de Paula Machado (1,9 km)

, sentido Centro, (1,9 km) Marginal Pinheiros , sentido Castelo, da Ponte do Socorro até a Avenida Interlagos (1,9 km)

, sentido Castelo, (1,9 km) Avenida Aricanduva, sentido Marginal, da Rua Moravia até a Radial Leste (1,3 km)

07h02- A Rodovia Ayrton Senna registra lentidão do km 23 ao 20, no sentido São Paulo, informa a Ecopistas

06h52- A Rodovia Imigrantes está com duas faixas bloqueadas no sentido litoral, na altura do km 14, devido ao capotamento de um carro

06h47- A Rodovia Presidente Dutra registra lentidão entre os km 219 e 221 no sentido São Paulo, na altura da cidade de Guarulhos, informa a CCR NovaDutra

06h45- Acidente bloqueia uma faixa no sentido centro da Av. João Dias, na altura da Rua Padre José de Anchieta

06h42- Com trânsito tranquilo, São Paulo tem oito semáforos quebrados e quatro em amarelo intermitente nesta manhã, informa CET

06h37- Lentidão em São Paulo chega a 9km na manhã desta quinta-feira

06h31- Neste momento, São Paulo registra apenas 2 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

06h19- CET informa que a Marginal Pinheiros foi liberada em relação ao acidente com moto ocorrido nesta manhã

06H15- Bom dia! Devido a queda de um motociclista caiu uma faixa da pista local da Marginal Pinheiros está interditada,na altura da ponte Eusébio Matoso no sentido Castelo Branco