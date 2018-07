TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h39 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto República Árabe Síria.

20h25 – A cidade tem 50 km de lentidão.

20h18 – A Avenida Abraão de Morais tem 1 km de morosidade, sentido Santos, da Luis Gois até a Bosque da Saúde.

20h11 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,6 km de fluxo moroso, sentido Castelo, pista expressa, da Rua Verbo Divino até a Rua Tucumã.

20h02 – A Avenida Washington Luís tem 5 km de congestionamento, sentido centro, da Praça Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h52 – A Avenida Nove de Julho tem 1 km de trÂnsito intenso, sentido centro, da Franca até a Picarolo.

19h41 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

19h33 – A pista local da Marginal do Tietê registra 6,2 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, do Arco da Sabesp até a Imigrante Nordestino.

19h30 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 8,9 km de congestionamento, sentido Castelo, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Cidade Universitária.

19h25 – O tráfego na Rodovia Ayrton Senna segue lento no sentido Interior, do km 13 ao 17, devido ao excesso de veículos. E direção a São Paulo, o movimento é tranquilo. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o tráfego flui normalmente.

19h20 – A Avenida República do Líbano tem 2 km de lentidão, sentido bairro, da Colatino Marques até a Avenida do Ibirapuera.

19h05 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h – A Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

18h45 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 432, na região de Registro (SP), devido ao tombamento de uma carreta. O tráfego está parado entre o km 435 e o km 432. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, na remoção do veículo e na liberação da via. Ainda nesse sentido, para auxiliar no atendimento à ocorrência, a Concessionária também restringiu o tráfego no km 439, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal de Registro. O tráfego está parado do km 444 ao km 439.

18h33 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de trânsito ruim, sentido centro, da Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

18h32 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h20 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 3,1 km de engarrafamento, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até o Túnel Maria Carolina.

18h10 – A Radial Leste tem 3,5 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

18h – O tráfego é lento na Rodovia Ayrton Senna em direção a São Paulo entre o km 23 e 20. Já no sentido Interior, há lentidão do km 13 ao 17. Em ambas as direções, o excesso de veículos é o motivo da diminuição da velocidade. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento é tranquilo. Há boa visibilidade e pistas secas por todos os trechos operados pela Ecopistas.

17h50 – A Avenida Guarapiranga registra 1,7 km de tráfego complicado, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Amaro Velho.

17h47 – A Avenida Washington Luís tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Tamoios até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h42 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,8 km de morosidade, sentido Marginal, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

17h38 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de trânsito carregado, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida AlcÂntara Machado.

17h35 – A cidade tem 93 km de vias congestionadas.

17h22 – A Avenida Paulista tem 1,9 km de morosidade, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rocha Azevedo.

17h13 – A pista central da Marginal do Tietê registra 2,9 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua José Gomes Falcão.

17h – O Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de trânsito intenso, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad Cebolinha até o Viaduto Pedroso.

16h45 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de lentidão, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

16h30 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 5,1 km de congestionamento, sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Ponte Cidade Universitária.

16h05 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 4 km de filas em função de acidente entre uma carreta e quatro carros. Lentidão está entre o Viaduto Jabaquara e o Viaduto Santo Amaro.

15h48 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem tráfego intenso entre a Avenida Peixoto Gomide e a Alameda Oswaldo Cruz.

15h25 – Rua das Juntas Provisórias, tem tráfego intenso sentido Vila Prudente, entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

15h17 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego intenso entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

14h54 – Lentidão do km 43 ao km 47, da Rodovia Anchieta, sentido litoral, por excesso de veículos.

14h51 – Avenida Professor Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem tráfego intenso entre a Avenida Montesina e Demétrio Ribeiro. São Paulo registra 22 km de filas.

14h28 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 1,8 km de filas entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

13h43 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem lentidão entre a Avenida Peixoto Gomide e a Avenida Oswaldo Cruz.

13h08 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a Avenida Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

12h23 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem lentidão entre João Teodoro e Avenida Trinta e Um de Março.

11h58 – O tráfego é intenso na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 297 ao km 279, entre as regiões Itapecerica da Serra e Embu das Artes, reflexo de um acidente no Rodoanel.

11h35 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,8 km de filas no sentido Castelo Branco, entre a Ponte Cidade Jardim e o Viaduto João Dias.

11h21 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco tem lentidão entre o Viaduto Cidade Jardim e a Ponte Transamérica.

10h23 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, tem lentidão entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e João de Luca. São Paulo segue com 83 km de filas.

9h52 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 5,1 km de filas entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro.

9h41 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 9,3 km de trânsito lento, da Castelo Branco até a ponte Cidade Jardim.

9h33 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com 9,7 km de trânsito lento, do SP Market até Quintana.

9h02 – São Paulo com 108 km de trânsito lento, valor acima da média. Avenida Pompeia com diversos semáforos apagados. Semáforo no cruzamento da avenida Higienópolis com Rio de Janeiro também está apagado.

8h51 – Avenida dos Bandeirantes tem trânsito lento entre a rua Aliomar Baleeiro e o viaduto Amaro.

8h30 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco: trânsito lento da Ponte Atílio Fontana até Rodovia Castelo Branco.

8h19 – Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa: trânsito lento do Viaduto Pires do Rio até Viaduto Conselheiro Furtado.

8h07 – Trânsito lento na chegada a São Paulo pela rodovia Anchieta, do km 13 ao km 10, por excesso de veículos.

7h40 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 5,5 km de trânsito lento da Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária. São Paulo com trânsito acima da média nesta manhã de quinta-feira.

06h54 – Um acidente no km 28 do trecho oeste do Rodoanel, no sentido Castelo Branco, dentro do túnel, causa lentidão do km 29 ao 28. As pistas do local do acidente já foram liberadas, segundo a concessionária CCR Autoban.

06h26 – A Rodovia Presidente Dutra tem congestionamento na pista marginal, no sentido São Paulo, do km 222 ao 225

06h25 – A Rodovia Anchieta apresenta lentidão na chegada a São Paulo, do km 13 ao 10.

05h51 – A falta de energia na Avenida Mercúrio deixa os trólebus parados na via. A SPTrans recomenda que o motorista evite trafegar pela região.