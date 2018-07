TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 5 de dezembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h11 – Encerramos a cobertura no trânsito nesta quinta-feira, 5 de dezembro. Boa noite!

20h04 – São Paulo tem neste momento 120 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.



20h02 – Avenida Rebouças tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo à Rua Maria Carolina, e três quilômetros em direção ao centro, da Rua Desembargador Joaquim Celidônio à Alameda Santos.

19h56 – Rodovia dos Imigrantes tem dois quilômetros de trânsito lento na chegada a São Vicente, entre os quilômetros 63 ao 65.

19h54 – Segue o tráfego lento na Rodovia Anchieta, sentido litoral, do quilômetro 15 ao 16 e do 39 ao 40.

19h50 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem 3,2 quilômetros de lentidão, da Avenida Pedro Álvares Cabral à Avenida dos Bandeirantes.

19h47 – Encerrada a operação comboio nas rodovias Anchieta e dos Imigrantes.

19h45 – São Paulo tem neste momento 140 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h44 – Por causa da chuva que cai na Capital, quatro linhas do Metrô estão operando com velocidade reduzida: 1-Azul, entre as estações Tiradentes e Tucuruvi; 2-Verde, entre Vila Prudente e Chácara Klabin; 3-Vermelha, entre Palmeiras Barra Funda e Corinthians-Itaquera; e 5-Lilás, entre Capão Redondo e Largo Treze. A Linha 4-Amarela está operando normalmente, já que é subterrânea em toda a sua extensão.

19h39 – Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, tem três quilômetros de lentidão, do quilômetro 62 ao 65.

19h36 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem lentidão entre os quilômetros 15 e 16, no acesso à Avenida Lions, em São Bernardo do Campo.

19h29 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem oito quilômetros de lentidão, do quilômetro 17 ao 25. Já em direção à Capital, são sete quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 18 e 11.

19h24 – São Paulo tem neste momento 165 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h23 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 9,9 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte do Piqueri à Ponte da Vila Guilherme. Já na pista local, o congestionamento vai da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Vila Guilherme e soma 7,1 quilômetros.

A usuária do Instagram rcetrone registrou o tráfego lento na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte Governador Orestes Quércia, conhecida como Ponte Estaiadinha.



19h14 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, em Osasco, do quilômetro 13 ao 15.

19h13 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, entre os quilômetros 99 e 100, em Araçoiaba da Serra e Sorocaba.

19h10 – Radial Leste tem quatro pontos de lentidão, dois em cada sentido. Em direção à zona leste, há 4,7 quilômetros de retenção na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio, e 3,5 quilômetros, do Viaduto Pires do Rio a 390 metros antes da Rua Júlio Colaço. Já no sentido centro, há congestionamento de 2,7 quilômetros, da Praça Divinolândia à Estação Vila Matilde, e 1,7 quilômetro na pista expressa, da Rua Almirante Brasil à Rua Wandenkolk

18h50 – São Paulo tem neste momento 177 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h49 – O motorista que segue em direção ao interior pela Rodovia Castelo Branco diminui a velocidade em dois pontos: na pista expressa, do quilômetro 21 ao 28, em Jandira, por causa de um veículo em pane na pista; na pista marginal, do 21 ao 24, em Barueri.

18h42 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 17,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte do Jaguaré à Ponte do Socorro.

18h40 – São Paulo tem neste momento 189 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h39 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem dois pontos de tráfego lento na pista expressa: entre os quilômetros 71 e 73; e do 104 ao 105.

18h37 – Rodovia Dom Gabriel, sentido oeste, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, do 62 ao 64.

18h35 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 211 e 210, por causa do excesso de veículos.

18h32 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 15,3 quilômetros de lentidão nas pistas local e expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte da Vila Guilherme

18h28 – São Paulo tem neste momento 180 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h44 – Já em direção a Interlagos, o motorista encontra dois pontos de parada na pista expressa da Marginal do Pinheiros: 3,6 quilômetros, de 625 metros depois da Ponte Engenheiro Ary Torres a 2,7 quilômetros antes da Ponte João Dias; e 2,8 quilômetros, da Ponte do Jaguaré a 1,8 quilômetro antes da Ponte Eusébio Matoso

17h40 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem três pontos de lentidão: 4,6 quilômetros na pista local, de 80 metros depois da Avenida Jornalista Roberto Marinho à Ponte Eusébio Matoso; 4,6 quilômetros na pista expressa, da Ponte Eusébio Matoso à Ponte do Jaguaré; e outros quatro quilômetros também na pista expressa, da Ponte do Morumbi à Rua Tucumã.

17h36 – São Paulo tem neste momento 156 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, índice acima da média para este horário.

17h35 – No sentido Castelo Branco, a Marginal do Tietê apresenta três pontos de lentidão, um cada pista: na expressa, há 2,8 quilômetros, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte do Piqueri; na local, 1,7 quilômetro, do Hospital Vila Maria à Ponte do Tatuapé; e na central, 1,6 quilômetro, de 1,1 quilômetro depois da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte do Piqueri.

Na foto, o excesso de veículos na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, na altura da sede do jornal O Estado de S. Paulo.



Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

17h25 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem seis pontos de lentidão: o motorista encontra dificuldade da Ponte da Freguesia do Ó à Ponte da Vila Guilherme (8,3 quilômetros) e da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Piqueri (5,3 quilômetros) nas pistas expressa e local; na local, há também congestionamento de 1,3 quilômetro, de 880 metros depois do arco da Sabesp à Ponte do Tatuapé; por sua vez na pista central, há 3,8 quilômetros de retenção, da Rua Cristina Tomás à Ponte da Vila Guilhere.

17h16 – A via mais congestionada no momento é o Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, que tem 8,7 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h10 – São Paulo tem neste momento 143 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, índice acima da média para este horário.

17h08 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito nesta quinta-feira, 5 de dezembro.

10h56 – Encerramos o blog nesta manhã.

10h22 – Avenida Guilherme Dumont Villares foi liberada. Desde as 6h, a via estava bloqueada nos dois sentidos devido a protesto contra reintegração de posse da Vila Andrade. Moradores retiram seus pertences do local.

10h16 – Marginal do Tietê tem dez quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir do Arco da Sabesp.

10h00 – Avenida Guilherme Dumont Villares permanece bloqueada nos dois sentidos. A Polícia Militar cumpre pedido de reintegração de posse na Vila Andrade, próximo à via, onde moradores fizeram barricadas para impedir a ação da PM.

09h45 – Radial Leste tem 4,6 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Pires do Rio.

09h31 -Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

09h16 – Bandeirantes tem oito quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, já em São Paulo. Reflexo de congestionamento nas marginais.

09h04 – Avenida Guilherme Dumont Villares permanece bloqueada nos dois sentidos. Abaixo, policiais que cumprem mandado de reintegração de posse na Vila Andrade observam barricada. (Foto: Werther Santana/ Estadão Conteúdo)

09h00 – Capital tem 108 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

08h43 – Raposo Tavares tem dois trechos de lentidão no sentido São Paulo, totalizando sete quilômetros.

08h34 – Avenida Aricanduva tem 3,6 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Tietê, a partir da Rua Benedita de Paula Coelho.

08h29 – Avenida Dr. Guilherme Dumont Villares continua interditada em ambos os sentidos, próximo à Avenida Giovanni Gronchi. Protesto de moradores contra reintegração de posse é o motivo do bloqueio.

08h21 – Ligação Leste-Oeste tem 1,6 quilômetros de lentidão no sentido Lapa, a partir da Avenida Alcântara Machado.

08h04 – Dutra tem três quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, a partir de Guarulhos.

08h00 – Capital tem 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h53 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h43 – Avenida Dr. Guilherme Dumont Villares continua interditada em ambos os sentidos, próximo à Avenida Giovanni Gronchi. Protesto de moradores contra reintegração de posse é o motivo do bloqueio.

07h30 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h23 – Radial Leste tem 5,6 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do metrô Vila Matilde.

07h14 – Bandeirantes tem nove quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, já em São Paulo. Reflexo de congestionamento nas marginais.

07h09 – Castelo Branco tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, em Osasco.

07h00 – Capital tem 35 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via de maior congestionamento é o Corredor Norte-Sul, com 3,9 quilômetros de retenção no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

06h52 – Tropa de Choque está na Avenida Dr. Guilherme Dumont Villares para cumprir o pedido de reintegração de posse em uma comunidade na Vila Andrade, região do Morumbi. A via continua bloqueada nos dois sentidos.

06h50 – Ayrton Senna tem doze quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h47 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

06h35 – Dutra tem seis quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, a partir de Guarulhos.

06h30 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do metrô Vila Matilde.

06h22 – Ayrton Senna tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h15 – Avenida Dr. Guilherme Dumont Villares tem interdição em ambos os sentidos, devido a um protesto contra reintegração de posse na região do Morumbi. O ato acontece próximo a Avenida Giovanni Gronchi.