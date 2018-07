TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 5 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta quinta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

15h29 – Terminou manifestação na Avenida Pacaembu.

14h28 – Manifestantes seguem pela Avenida Pacaembu, próximo ao estádio.

14h11 – Capital tem 37 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

14h10- Os manifestantes que estavam na Avenida Paulista seguem pela Rua Major Natanael. Ambos os sentidos da via estão interditados.

13h47 – A Avenida Paulista foi liberada em relação à manifestação.

13h29 – Usuária do Instagram Miimaarques registra protesto que fecha o trânsito na Avenida Paulista.

13h22 – Bloqueio da Avenida Paulista causa lentidão no trânsito do entorno. Alameda Campinas, Ruas Augusta e Consolação seguem com congestionamentos.

13h02 – Manifestantes fecham novamente a Avenida Paulista nos dois sentidos, entre as Ruas Augusta e Haddock Lobo.

12h46 – Manifestantes bloqueiam três faixas da Avenida Paulista, sentido Consolação, na altura da Alameda Campinas. A faixa da esquerda é a única liberada na via. Segundo a Polícia Militar, há 800 pessoas na passeata.

12h34 – Avenida Paulista no sentido Consolação tem três faixas bloqueadas por passeata de manifestantes do Movimento dos Atingidos por Barragens.

12h25 – Avenida Paulista liberada no sentido Paraíso. Sentido Consolação continua bloqueado, junto à Alameda Joaquim Eugênio de Lima, por manifestantes do Movimento dos Atingidos por Barragens.

12h13 – Usuário do Instagram Dhaer registra protesto que fecha o trânsito na Avenida Paulista.

12h06 – Manifestantes do Movimento dos Atingidos por Barragens fecham a Avenida Paulista nos dois sentidos.

12h00 – Trânsito no Túnel Ayrton Senna está liberado no sentido bairro, próximo à Avenida Vinte e Três de Maio, após acidente mais cedo.

11h47 – Protesto do Movimento dos Atingidos por Barragens reúne 300 pessoas na Avenida Paulista e ocupa três faixas da via. Segundo a Polícia Militar, manifestantes caminham no sentido Consolação.

11h39 – Manifestação na Avenida Paulista ocupa três faixas à direita no sentido Paraíso, próximo à Praça Oswaldo Cruz. Há 2,6 quilômetros de congestionamento na via.

11h21 – Manifestação na Avenida Paulista, sentido Paraíso, próximo à Praça Oswaldo Cruz. Faixa da direita está bloqueada por manifestantes. Há 2,6 quilômetros de congestionamento na Avenida.

10h57 – Acidente na Rua Gustav Willi Borghoff interdita o sentido bairro, próximo à Avenida Nicolas Boer, na Barra Funda.

10h35 – Acidente no Túnel Ayrton Senna, sentido bairro, próximo à Avenida Vinte e Três de Maio.

10h33 – Acidente com caminhão na pista central da Marginal do Tietê, na altura da Ponte da Freguesia do Ó, sentido da Rodovia Ayrton Senna. Trânsito retido na via esquerda da pista.

10h15 – Pista local da Marginal do Tietê foi liberada em relação ao acidente próximo à Ponte do Limão, no sentido Castelo Branco.

09h56 – Capital tem 77 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

09h35 – Acidente entre um carro e um ônibus na Avenida São Miguel, sentido centro, junto a Avenida João Batista de Oliveira. A pista da esquerda está bloqueada.

09h27 – Marginal do Tietê tem oito quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Rodovia Castello Branco e a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

09h25 – Marginal do Pinheiros tem nove quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido Interlagos, entre as proximidades Cidade Jardim e Rodovia Castello Branco.

09h14 – Acidente na pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, antes da Ponte do Limão.

09h07 – Capital tem 83 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h55 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no quilômetro 18, sentido interior.

08h47 – Marginal do Pinheiros tem seis quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido Interlagos, entre as proximidades da ponte Ary Torres e a ponte Transamérica.

08h40 – Marginal do Tietê com oito quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido Castelo Branco. Retenção está entre a ponte Júlio de Mesquita Neto e a entrada da rodovia.

08h25 – Rodovia Hélio Smidt tem trânsito fluindo normalmente.

08h20 – Operação comboio foi acionada no Sistema Anchieta-Imigrantes por conta de neblina.

08h15 – Marginal do Tietê tem pouco mais de cinco quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido Castelo Branco. A retenção é entre a Ponte do Piqueri e a entrada da rodovia.

08h10 – Anchieta tem pequena lentidão no sentido São Paulo, próximo ao Rodoanel.

08h00 – Capital tem 53 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h50 – Imigrantes tem lentidão no sentido São Paulo, próximo à entrada do Rodoanel.

07h47 – Rodovia Presidente Dutra tem lentidão no sentido São Paulo, na chegada à capital paulista.

07h43 – Marginal do Tietê tem 3 quilômetros de congestionamento na pista expressa, sentido Castelo Branco. A retenção vai da ponte Atílio Fontana até a entrada da rodovia.

07h35 – Rodovia Anhanguera tem lentidão na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 25 e 22.

07h32 – A rodovia Ayrton Senna tem lentidão entre os quilômetros 23 e 15 no sentido São Paulo.

07h28 – Mais cedo, um engavetamento causou retenção na Imigrantes sentido São Paulo. Segundo a Ecovias, a pista já foi liberada e o tráfego flui bem.

07h24 – Marginal do Pinheiros tem pouco mais de cinco quilômetros de lentidão na pista expressa sentido Interlagos, entre a saída da rodovia Castelo Branco e a ponte Cidade Universitária.

07h15 – Capital tem 32 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.