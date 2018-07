TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 7 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

21h00 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta quinta-feira, 7. Voltamos nesta sexta, às 6h. Boa noite!

20h56 – São Paulo tem 46 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h54 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de dois quilômetros nas pistas expressa e local da Rua Quintana a Rua Tucumã.

20h53 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 2,2 quilômetros da Rua Wandenkolk ao Metro Bresser.

20h51 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão da Rua do Funchal a Rua Antonio de Macedo Soares.

20h49 – Corredor Vale/Prestes Maia, sentido Santana, tem lentidão de três quilômetros da Praça da Bandeira a Avenida do Estado.

20h47 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem lentidão de 3,3 quilômetros do Complexo Viário do Cebolinha ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h45 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão no sentido Capital do quilômetro 11 ao 9.

20h43 – Rodovia Anchieta segue lenta na chegada a Santos, do quilômetro 63 ao 64, reflexo do tombamento de uma carreta que não provoca mais nenhuma interdição.

20h41 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem lentidão de 3,3 quilômetros da Rua Tamoios a Praça Pedro Chaves.

20h37 – Manifestantes dispersam após protesto no Campo Limpo, na zona sul. O Terminal do Campo Limpo continua bloqueado e os moradores tem de andar cerca de um quilômetro para pegar os ônibus.

20h32 – São Paulo tem 71 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h28 – Manifestantes chegaram ao Terminal do Campo Limpo por volta das 20h15. Eles colocaram fogo em uma catraca e cantam em volta. Os policiais fecharam o Terminal e, por conta disso, moradores do bairro tem que andar por cerca de um quilômetro para pegar ônibus. (Mônica Reolom/Estadão)

20h26 – Tráfego normalizado no Corredor das Rodovias Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

20h22 – Avenida Professor Francisco Morato, sentido bairro, tem lentidão de 3,8 quilômetros a partir da Avenida Jacob Salvador Zveibil.

20h19 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 4,7 quilômetros nas pistas local e central da Ponte do Rio Tamanduateí a Ponte Jânio Quadros.

20h17 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de seis quilômetros na pista expressa da Ponte Ari Torres a Ponte Transamérica. Trecho é o de maior congestionamento na Capital.

20h15 – São Paulo tem 86 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h13 – Acesso ao viaduto Alemoa liberado no quilômetro 64 da Rodovia Anchieta, na chegada a Santos. Há lentidão como reflexo do quilômetro 59 ao 64.

20h10 – Segue o protesto na região do Campo Limpo, zona sul da Capital. Os manifestantes pedem o retorno das linhas que ligam o bairro ao centro, cortadas após a inauguração do Terminal Campo Limpo, em outubro de 2009.

Uma das manifestantes é moradora do Campo Limpo e trouxe o filho de dois anos para protestar junto. “O ônibus demora tanto para passar que às vezes tenho que pegar duas conduções. Precisamos protestar”, afirma a doméstica Camila, de 20 anos, que não quis dar o sobrenome.

Em clima de festa, os manifestantes não se intimidam com a chuva e seguem caminhando os cerca de seis quilômetros que separam o Extra (ponto de concentração do protesto) do Terminal. Durante o trajeto, cantam e carregam uma faixa que diz “Fora Terminal Campo Lixo”.

Alguns comerciantes e moradores gritam palavras de apoio ao grupo. Já as pessoas que, por conta do bloqueio da Estrada, tiveram que caminham até o Terminal para pegar ônibus, reclamam. “É um absurdo este protesto e não resulta em nada. É a segunda vez em 15 dias que bloqueiam a rua e deixam a gente à pé. Virou baderna”, disse o gerente de restaurante Geraldo Assis de Almeida, 50 anos, que precisava ir para o trabalho em Pinheiros.

A manifestação está quase chegando ao Terminal, que foi fechado pela Polícia Militar. (Mônica Reolom/Estadão)

20h02 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 9 ao 21. No sentido Capital, congestionamento vai do quilômetro 27 ao 23.

19h56 – Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, tem lentidão do quilômetro 62 ao 65, por excesso de veículos.

19h50 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de sete quilômetros na pista expressa da Ponte Américo Brasiliense a Ponte Eusébio Matoso.

19h48 – Tráfego normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

19h46 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 7,6 quilômetros de lentidão na pista local da Rua Verbo Divino a Ponte da Cidade Universitária. Trecho é o de maior congestionamento na Capital.

19h44 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa em Guarulhos do quilômetro 225 ao 223.

19h42 – Operação comboio ativa no sentido litoral das Rodovias Anchieta e Imigrantes.

19h39 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem tráfego lento do Viaduto República do Líbano a Avenida dos Bandeirantes.

19h34 – São Paulo tem 134 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h28 – Tráfego normalizado na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Guarulhos.

19h27 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 227 ao 223, em Guarulhos.

19h26 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento do quilômetro 9 ao 15, sentido interior, por causa de acidente que deixa a faixa 1 interditada.

19h25 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, continua lenta do quilômetro 267 ao 270. No sentido Guarujá, o tráfego flui bem.

19h23 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 7,5 quilômetros de lentidão na pista local, de 560 metros depois da Rua Verbo Divino a 1364 metros antes da Ponte Cidade Universitária.

19h18 – Acidente na Avenida Escola Politécnica, sentido Raposo Tavares, na altura da Rua José do Patrocínio Waetge, na zona oeste.

19h16 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 11,6 quilômetros de lentidão, da Ponte do Limão à Ponte Aricanduva.

19h13 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem lentidão do quilômetro 14 ao 17, por conta do excesso de veículos. No mesmo sentido, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 61 ao 65, em função de um acidente.

19h11 – São Paulo tem neste momento 151 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h06 – Acidente no quilômetro 15 da Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, interdita as faixas 2 e 3.

19h04 – Manifestantes bloqueiam as duas faixas, sentido terminal, da Estrada do Campo Limpo e caminham em direção ao terminal de ônibus.

19h02 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, continua com tráfego lento na pista expressa em Campinas, do quilômetro 104 ao 105, por conta de um acidente que ocorreu mais cedo.

18h59 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego intenso na pista marginal, do quilômetro 219 ao 221. Em direção ao Rio de Janeiro, lentidão na pista marginal do quilômetro 227 ao 223. Em São José dos Campos, há lentidão na pista expressa, do quilômetro 144 ao 145, no sentidão São Paulo.

18h54 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 26 ao 23.

18h47 – Cerca de 35 pessoas saíram por volta das 18h40 da frente do supermercado Extra, em Taboão da Serra, em direção ao terminal de ônibus do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Eles trancam todas as faixas da Avenida Jorge Amado, em Taboão, sentido Campo Limpo.

Organizado pelo Movimento Passe Livre, o grupo quer a volta das linhas de ônibus extintas pela Prefeitura no dia 25 de outubro. Entre os manifestantes estão moradores da região e uma bandinha, que toca música enquanto caminha. Eles pretendem queimar uma catraca de ônibus quando chegarem ao terminal.

18h45 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento em ambos os sentidos. Em direção ao interior, lentidão vai do quilômetro 18 ao 22. No sentido Capital, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 27 ao 24.

18h43 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito complicado em ambos os sentidos por conta do excesso de veículos. Em direção à Capital, tráfego intenso do quilômetro 24 ao 20. Já no sentido interior, dois pontos de lentidão: do quilômetro 17 ao 19 e do quilômetro 24 ao 26.

18h41 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem 1,9 quilômetro de lentidão, da Avenida República do Líbano à Avenida dos Bandeirantes.

18h38 – Rua da Consolação, sentido centro, tem 2 quilômetros de lentidão no sentido centro, da Avenida Paulista ao acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h37 – Acesso ao Viaduto Alemoa está bloqueado no quilômetro 64 da Rodovia Anchieta, por causa de tombamento de carreta.

18h36 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 2,9 quilômetros de lentidão, da Rua Funchal à Rua Antônio de Macedo Soares.

18h34 – Rodovia Hélio Smidt tem tráfego lento em direção ao Aeroporto de Guarulhos. No sentido Capital, tráfego flui bem.

18h33 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, conhecido como “Minhocão“, tem 2,3 quilômetros de lentidão no sentido centro, da Rua Conselheiro Brotero à Rua da Consolação.

18h31 – Acidente deixa tráfego lento na Rodovia Anhanguera, sentido interior, em Campinas. Motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 103 ao 105.

18h30 – Protesto bloqueia uma via da Avenida São Luís, sentido centro, na República.

18h24 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem tráfego lento do quilômetro 27 ao 24.

18h23 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 206 ao 210.

18h22 – O corredor formado pelas avenidas Rebouças e Eusébio Matoso tem 2,1 quilômetros de lentidão no sentido centro, da Rua Desembargador Joaquim Celidônio à Rua Oscar Freire.

18h18 – São Paulo tem neste momento 138 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h15 – Rodovia Anchieta tem lentidão em ambos os sentidos. Em direção ao litoral, motorista reduz a velocidade do quilômetro 63 ao 65. Indo para a Capital, congestionamento entre os quilômetros 54 ao 48.

18h09 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 8,4 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte da Freguesia do Ó a 690 metros antes do arco da Sabesp. Já na pista local, há congestionamento de 7,4 quilômetros, da Ponte do Limão à Ponte da Vila Maria. Por sua vez, na pista central, a retenção é de 5,5 quilômetros, da Rua Cristina Tomás à Ponte da Vila Maria.

18h06 – Avenida Paulista está parada em toda a sua extensão no sentido Paraíso. Já no sentido Consolação, há 1,2 quilômetro de lentidão, da Avenida Brigadeiro Luís Antônio à Alameda Ministro Rocha de Azevedo.

18h02 – Aumenta o congestionamento no Rodoanel Oeste, sentido litoral, como reflexo de um acidente. Motorista reduz a velocidade do quilômetro 13 ao 20.

18h00 – Tráfego segue lento na pista expressa da Rodovia Anhanguera, em Jundiaí, no sentido interior. Motorista reduz a velocidade do quilômetro 57 ao 61.

17h59 – O tráfego é lento na altura do quilômetro 32 da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, e entre os quilômetros 23 e 26, sentido interior, por excesso de veículos.

17h54 – Há 27 semáforos desligados ou intermitentes neste momento na Capital, em cruzamentos como o das ruas Coronel Oscar Porto e Manuel da Nóbrega, na zona oeste, e das avenidas Dom Hélder Câmara e Amador Bueno da Veiga, na zona leste.

17h49 – O tempo segue encoberto e ainda há condição para chuviscos isolados, principalmente no decorrer da noite e da madrugada, informa o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Ainda há risco para formação de alagamentos transitáveis e deslizamentos de terra, por causa do solo encharcado.

17h43 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio.

17h42 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal em São José dos Campos, do quilômetro 144 ao 145.

17h38 – Acidente na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na altura da Ponte Octávio Frias de Oliveira, conhecida como “Ponte Estaiada”.

17h36 – São Paulo tem neste momento 117 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h35 – Veículo com carga excedente causa lentidão na pista expressa do Rodoanel Oeste, sentido Rodovia dos Bandeirantes. Tráfego intenso entre os quilômetro 5 e 4.

17h33 – A velocidade média dos corredores de ônibus da SPTrans é de 19 km/h no sentido centro e de 16 km/h no sentido bairro.

17h31 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 3,9 quilômetros de lentidão na pista local, da Rua Quintana à Ponte Cidade Universitária. Já na pista expressa, o congestionamento é de 3,4 quilômetros, da Rua Quintana à Ponte Eusébio Matoso.

17h29 – Dois pontos de lentidão na chegada a São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra: motorista reduz a velocidade do quilômetro 219 ao 221 e do quilômetro 229 ao 230.

17h28 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí, do quilômetro 64 ao 62.

17h27 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego intenso na pista expressa, em Campinas, do quilômetro 77 ao 81. Lentidão é causada por conta da remoção de um caminhão acidentado.

17h26 – Tráfego intenso na pista expressa do Rodoanel Oeste, sentido litoral. Por conta de um acidente, lentidão do quilômetro 16 ao 20.

17h24 – Tráfego lento no sentido litoral da Rodovia Anchieta a partir do quilômetro 31, por causa da operação comboio.

17h22 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, tem tráfego lento entre os quilômetros 267 ao 270.

17h21 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

17h20 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a Santos, entre os quilômetros 64 e 65.

17h18 – Rodovia dos Imigrantes tem lentidão a partir do quilômetro 32 devido à operação comboio. A concessionária que administra a via informa que está restrito o tráfego de caminhões do trecho de serra.

17h17 – Rodízio está em operação nesta quinta-feira, 7, para veículos com placa final 7 e 8, das 17h00 às 20h00.

17h16 – Operação comboio continua em vigor no sentido litoral das rodovias Anchieta e Imigrantes, por conta da neblina.

17h15 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal em São Paulo, do quilômetro 228 ao 226.

17h14 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 8,4 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte da Freguesia do Ó a 690 metros antes do arco da Sabesp. Já a pista central enfrenta 5,5 quilômetros de congestionamento, da Rua Cristina Tomás à Ponte da Vila Maria. Por sua vez, a pista local tem 3,6 quilômetros de retenção, da Ponte das Bandeiras à Ponte da Vila Maria.

17h09 – O Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, é a via de maior congestionamento da Capital neste momento, com 8,7 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h04 – São Paulo tem neste momento 107 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h02 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.

11h05 – Encerramos o blog nesta manhã.

11h00 – Capital tem 113 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O índice é acima da média do horário. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

10h40 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 26 e 16.

10h25 – Castelo Branco tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Osasco.

10h05 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

10h00 – Capital tem 121 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O índice é acima da média do horário. A de maior congestionamento é o Corredor Norte-Sul, com 7,2 quilômetros de retenção no sentido Santana, a partir da Rua Aratãs.

09h53 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

09h40 – Corredor Norte-Sul tem 7,2 quilômetros de lentidão no sentido Santana, a partir da Rua Aratãs.

09h27 – Anchieta não tem registros de lentidão.

09h14 – Anhanguera tem lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, entre os quilômetros 34 e 22, já na capital.

09h00 – Capital tem 114 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, índice acima da média do horário. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h45 – Capital tem 109 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O índice é acima da média do horário.

08h39 – Raposo Tavares tem interdição parcial no quilômetro 15 do sentido São Paulo. Reflexo de acidente.

08h33 – Radial Leste tem dois pontos de lentidão. Um a partir da Rua Divinolândia e outro no início do Viaduto Pires do Rio.

08h25 – Anchieta tem diversos trechos de lentidão no sentido São Paulo.

08h18 – Marginal do Tietê tem 2,9 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Atílio Fontana.

08h15 – Cerca de 30 semáforos estão desligados ou intermitentes nesta manhã na capital, em vias como a Avenida Aricanduva e a Avenida do Estado.

08h12 – Rodoanel não tem pontos de lentidão no momento.

08h00- Capital tem 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O índice é acima da média do horário. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h52 – Dutra tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Guarulhos.

07h46 – Corredor Norte-Sul tem 4,5 quilômetros de lentidão no sentido Santana, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

07h38 – Avenida Washington Luís tem 4,5 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Rua Robélia.

07h30 – Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 24 ao 20 e 15 ao 11.

07h22 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h17 – Raposo Tavares tem interdição de faixa no quilômetro 23 do sentido São Paulo. Reflexo de acidente.

07h15 – Castelo Branco tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Barueri.

07h10 – Aeroporto Santos Dumont foi reaberto para pousos, com o auxílio de instrumentos.

07h08 – Linhas do metrô permanecem em velocidade reduzida devido a chuva. Apenas a Linha4-Amarela circula normalmente.

07h05 – Radial Leste tem dois pontos de lentidão. Um a partir do Metrô Carrão e outro no início do Viaduto Pires do Rio.

07h01 – Aeroporto Santos Dumont fechado para pousos, devido ao mau tempo.

07h00 – Capital tem 44 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,5 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Avenida Interlagos.

06h51 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

06h42 – Marginal do Pinheiros tem 5,5 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Avenida Interlagos.

06h28 – Estrada do M’Boi Mirim tem lentidão no sentido Marginal do Pinheiros. Reflexo de dois acidentes.

06h21 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 23 e 19 e do 13 ao 10, no sentido São Paulo.

06h11 – Radial Leste tem duas faixas bloqueadas no sentido bairro, na altura da Rua Júlio Colaço. Reflexo de acidente.