TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

22h00 – As principais rodovias de São Paulo tem tráfego tranquilo, de acordo com as concessionárias.

21h30 – São Paulo tem dois pontos de alagamento, ambos transitáveis, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE): um na Marginal do Pinheiros, na pista expressa, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Ary Torres; e o segundo na Avenida Engenheiro Billings, sentido Interlagos, na região da Praça Alberto Rangel.

21h00 – A situação começou a se normalizar na Rodovia Régis Bittencourt na região da serra do cafezal. Segundo a Autopista, há 4 km de lentidão em Juquitiba, entre os km 333 e 337, na pista sentido Curitiba.

20h15 – O situação do trânsito é boa em São Paulo, de acordo com a CET.

19h40 – A Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido interior a partir da saída da Marginal do Tietê. Segundo a Ecopistas, o engarrafamento vai do km 13 ao 15, na região do Parque Ecológico. No sentido inverso, o trânsito flui sem problemas.

19h10 – A situação na Rodovia Régis Bittencourt ainda é complicada para quem segue em direção a Curitiba. Em Juquitiba, o motorista enfrenta 9 km de lentidão na região da serra do cafezal, entre os km 328 e 337, por causa do excesso de veículos.

18h30 – Apenas um ponto de alagamento continua ativo em São Paulo. Segundo o CGE, ele está na Avenida Engenheiro Billings, sentido Interlagos, na região da Praça Alberto Rangel.

18h00 – A Avenida do Ibirapuera tem lentidão no sentido centro, entre a Avenida dos Bandeirantes e a Alameda dos Jamaris, por 1,3 km. A Avenida Paulista também tem trânsito parado por 1,1 km no sentido Consolação, entre a Alameda Campinas e a Rua Augusta.

17h30 – Duas faixas da Avenida Aricanduva estão bloqueadas, na altura do shopping, por causa de um acidente. No restante da cidade, a situação do trânsito é tranquila, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

17h00 – O excesso de veículos ainda provoca lentidão na Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba. São 15 km de congestionamento na região de Juquitiba, entre os km 322 e 337, no acesso à serra do cafezal. Adiante, há mais 5 km de trânsito parado na mesma pista, entre os km 346 e 351.

16h30 – São Paulo ainda tem dois pontos de alagamento, ambos transitáveis, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O primeiro está na Rua Maestro Chiaffarelli, perto da Dr. João Pinheiro; e o outro na Marginal do Pinheiros, na pista expressa, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Ary Torres.

16h00 – Com exceção da Régis Bittencourt, as outras principais estradas que ligam a capital ao interior, litoral ou outros Estados estão com trânsito tranquilo, segundo informações das concessionárias.

15h30 – A Rodovia dos Bandeirantes tem congestionamento na região de Campinas, sentido interior. São 3 km de lentidão, entre os km 90 e 93 na pista expressa.

15h04 – São Paulo tem 4 pontos de alagamentos, na Rua Maestro Chiaffarelli, perto da Rua Dr. João Pinheiro, em Pinheiros, outro na Rua João Jacinto, perto da Rua São Caetano, na Mooca, na Avenida engenheiro Billings, perto da Praça Alberto Rangel, sentido Interlagos, e na Avenida das Nações Unidas, perto da Ponte Ary Torres.

14h51 – Acidente na Avenida do Estado ocupa duas faixas, sentido Santana, junto à Rua Dona Ana Néri.

14h50 – A Avenida Ibirapuera, sentido Centro, congestionada entre a Alameda dos Jamaris e Rua Aratas.

14h49 – A Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Santana, tem lentidão entre a Ponte Cruzeiro do Sul e Rua Manuel Antonio de Almeida.

14h46 – A maioria das rodovias que ligam a capital paulista ao Interior e ao Litoral do Estado apresentavam tráfego tranquilo às 14h30 desta quinta-feira, 7, com exceção das Rodovias Régis Bittencourt, que acumulava 15 quilômetros de trânsito lento, a Fernão Dias e a Bandeirantes, segundo informações das polícias rodoviárias federal e estadual.

De acordo com a PRF, os motoristas enfrentavam congestionamento no sentido Paraná da Rodovia Régis Bitencourt, entre o km 322 e 337, na região de Juquitiba, por conta do excesso de veículos. Um engavetamento, sem deixar feridos, deixava quatro quilômetros de lentidão na Rodovia Fernão Dias, na região de Mairiporã, a partir do km 57, sentido Minas.

Já a Rodovia dos Bandeirantes registrava congestionamento no sentido Interior, na região de Campinas, entre o km 88 e 93. A Rodovia Anhanguera estava com tráfego fluindo normalmente. Segundo a concessionária Autoban, da zero hora dessa quarta-feira, 6, até as 11 horas desta quinta, 7, trafegaram pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes 157 mil veículos. Foram registrados 55 acidentes, com 20 feridos e duas mortes.

Os motoristas encontravam tráfego tranquilo nos dois sentidos das rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, assim como nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Presidente Dutra. Nas rodovias litorâneas, apesar da chuva, o tráfego fluía normalmente na Mogi-Betioga, Oswaldo Cruz, dos Tamoios e Rio-Santos.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), os motoristas encontravam tráfego intenso na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros, a SP-123, na chegada a Campos do Jordão, no Vale do Paraíba.

No sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego estava tranquilo nos dois sentidos. Na Rodovia Anchieta, a operação comboio, implantada por volta das 13 horas, ainda permanecia a partir da praça de pedágio da via, no km 31, devido à baixa visibilidade provocada pela neblina.

14h22 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 321,5 ao km 337, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão.

14h16 – Tráfego normal nas rodovias Anchieta e Imigrantes.

14h10 – Trânsito na região do estádio Pacaembu será monitorado das 15h às 23h50, para realização de partida de futebol.

13h27 – Um veículo desgovernado bateu em um poste na altura do número 5.596 da Avenida do Estado, deixando três feridos.

13h25 – A Avenida Washington Luís foi liberada, junto à Rua Tamoios, sentido Bairro, após acidente entre carro e micro-ônibus.

13h07 – A Avenida Washington Luís, sentido Bairro, tem 1,5 km de lentidão entre as Ruas Tamoios e Otavio Tarquinio de Sousa.

12h56 – A Rodovia Fernão Dias tem lentidão entre o km 57 ao km 64, em Mairiporã, devido a colisão entre dois carros, sem vítimas.

12h53 – Rodovia Régis Bittencourt com congestionamento entre o km 323 ao 337, em Juquitiba.

12h50 – Tráfego normal nas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares.

12h48 – Devido à baixa visibilidade provocada pela neblina no topo de serra, a Ecovias implantou Operação Comboio na Via Anchieta. O tráfego está sendo represado na praça de pedágio, na altura do km 31, sentido litoral. A cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias até um trecho com melhor visibilidade. No restante do Sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego segue normalmente.

O SAI opera ainda em esquema normal (5×5), com descida e subida permitidas tanto pela Anchieta, quanto pela Imigrantes. Chove fraco em todas as rodovias. Na última hora, cerca de 1,7 mil veículos desceram em direção à Baixada Santista. Desde ontem, 75 mil veículos já fizeram a viagem para o Litoral.

12h47 – A Rodovia dos Bandeirantes apresentam trechos de lentidão no sentido Interior. Na região de Campinas, congestionamento entre o km 87 e o km 93, 24 e 26, em Perus, e 47 e 52, em Jundiaí. Já a Anhanguera tem lentidão entre o km 51 e km 55, em Jundiaí.

12h43 – Três pontos de alagamentos transitáveis ainda estão ativos na cidade. Um na Rua Maestro Chiaffarelli, perto da Rua Dr. João Pinheiro, em Pinheiros, outro na Rua João Jacinto, perto da Rua São Caetano, na Mooca, e outro na Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, próximo da Alameda dos Anapurus, na zona sul.

12h29 – Movimento segue normal no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Chove em diversos pontos do trecho, mas a visibilidade é boa.

12h02 – Trânsito na região da Avenida do Estado será monitorado das 13h às 20h, para realização de evento.

11h48 – Acidente entre ônibus e carro, na Avenida General Penha Brasil com Avenida Jerônimo de Andrade, deixa uma vítima com ferimentos leves, socorrida ao PS Mandaqui.

11h11 – O movimento de veículos em parte das rodovias que ligam a capital paulista ao Interior e ao Litoral de São Paulo já estava acima do normal por volta das 11 horas desta quinta-feira, 7, segundo informações das polícias rodoviárias federal e estadual.

Havia tráfego lento na Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 323 e 337, sentido Paraná, na região de Juquitiba, devido ao excesso de veículos. Um acidente entre dois veículos, sem vítimas, provocava congestionamento entre o km 64 e 57 da Rodovia Fernão Dias, devido à curiosidade dos motoristas.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, os motoristas encontravam congestionamento entre os quilômetros 24 e 29 e 47 e 52, sentido interior, por conta do excesso de veículos. A Anhanguera tinha tráfego normal. Havia tráfego lento também na Rodovia Ayrton Senna, entre o km 13 e km 11, sentido São Paulo, por problemas fora da estrada.

O tráfego fluía normalmente nas Rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares e Carvalho Pinto e nas litorâneas, como Mogi-Bertioga, Rio-Santos e Oswaldo Cruz. Na Tamoios, o tráfego estava intenso, mas fluindo, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). O tráfego era normal também na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.

10h41 – Acidente fora da área de concessão da Ecopistas, deixa o tráfego lento do km 12 ao 11 da rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. Em direção ao Interior, o movimento segue normal. Chove em diversos pontos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, mas a visibilidade é boa.

10h23 – São Paulo está com 11 trechos alagados, grande parte na zona sul. Além dos nove já citados anteriomente, os motoristas encontram alagamentos transitáveis também na Avenida Enegenheiro Billings, perto da Ponte da Cidade Universitária, sentido Interlagos, e na Avenida Magalhães de Castro, junto à Ponte engenheiro Roberto Zuccolo, sentido Interlagos.

10h10 – Seguem boas as condições de tráfego em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes. O SAI opera ainda em esquema normal (5×5), com descida e subida permitidas tanto pela Anchieta, quanto pela Imigrantes. Chove fraco em todas as rodovias e há neblina no topo de serra. Na última hora, cerca de 2,2 mil veículos desceram em direção à Baixada Santista. Desde ontem, 64 mil veículos já fizeram a viagem para o Litoral.

9h54 – Sobe para nove o número de alagamentos na cidade. Todos são transitáveis e estão Avenida Magalhães de Castro, sentido Interlagos, perto do numeral 7.172, na Avenida dos Bandeirantes junto com a Alameda dos Anapurus, sentido marginal, na altura do número 919 da Avenida Mario Lopes Leão, sentido bairro, Rua Guararapes, sentido centro, no número 1.736, e na Rua João Jacinto, perto da Rua São Caetano. Avenida das Nações unidas, junto á Avenida engenheiro Roberto Zuccolo, sentido Castelo, na Avenida Cruzeiro do Sul, perto da Rua Tapajós, sentido Ipiranga, Avenida João Dias, sentido bairro, no numeral 1.426, e na Rua Maestro Chiaffarelli, perto da Rua João Pinheiro.

9h47 – Uma pessoa morreu e uma ficou ferida em um acidente entre um veículo de passeio e um micro-ônibus, em Campo Belo, zona sul de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 7, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O acidente aconteceu por votla das 8h30, na Avenida Washington Luís, altura do número 4.500 da via, segundo os bombeiros. Quatro equipes dos bombeiros e uma do helicóptero Águia foram acionadas para o resgate. De acordo com os bombeiros, uma vítima morreu no local e outra foi socorrida ao Pronto-socorro do Jabaquara, também na zona sul, com ferimentos leves.

Três faixas foram interditadas e duas delas ainda estavam fechadas ao trânsito, no sentido centro, junto a Rua Tamoios, às 9h45, de acordo com a CET.

9h45 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 328 ao km 337, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão.

9h28 – Rua da Consolação liberada em relação ao acidente no acesso para Avenida Doutor Arnaldo, sentido Bairro.

9h20 – Tráfego é normal nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Chove em diversos pontos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto mas a visibilidade é boa.

9h12 – Acidente na Avenida Washington Luís ocupa tres faixas, sentido centro, junto à Rua Tamoios.

9h09 – Rodízio de veículos está suspenso nesta quinta e na sexta-feira.

9h02 – Trânsito na região do Parque do Anhangabaú será monitorado das 10h ás 22h, para realização de evento.

8h45 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo). O tempo é chuvoso em pontos alternados do trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

8h40 – A chuva que atinge a capital paulista desde o começo da manhaã desta quinta-feira, 7, provocou a formação de cinco pontos de alagamentos transitáveis, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Apesar de inteditar faixas, os alagamentos não provocam congestionamentos.

Os trechos alagados estão na Avenida Magalhães de Castro, sentido Interlagos, perto do numeral 7.172, na Avenida dos Bandeirantes junto com a Alameda dos Anapurus, sentido marginal, na altura do número 919 da Avenida Mario Lopes Leão, sentido bairro, Rua Guararapes, sentido centro, no número 1.736, e na Rua João Jacinto, perto da Rua São Caetano.

Semáforos

Nesta manhã de quinta-feira, 11 semáforos apresentavam problemas em importantes vias da cidade, segundo a CET. Alguns deles estão instalados nas Avenidas Brigadeiro Faria Lima, Santos Dumont, Braz Leme, do Estado, Cruzeiro do Sul e Brigadeiro Luís Antônio.

8h19 – O motorista que segue em direção ao Litoral ou que trafega rumo à capital pelas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes encontram boas condições de tráfego em todo o trecho. O SAI opera ainda em esquema normal (5×5), com descida e subida permitidas tanto pela Anchieta, quanto pela Imigrantes. Chove fraco em todas as rodovias e há neblina no topo de serra.

Na última hora, cerca de 1,5 mil veículos desceram em direção à Baixada Santista. Desde ontem, 60 mil veículos já fizeram a viagem para o Litoral.

7h59 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 334 ao km 337, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão

7h57 – A CET vai interditar o acesso da Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello para a Avenida Salim Farah Maluf, sentido bairro, das 23h de quinta-feira às 5h30 de sexta-feira, para obras da linha 2 do Metrô Monotrilho.

Os veículos que trafegam pela Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido bairro, e desejam acessar a Avenida Salim Farah Maluf ou utilizar o retorno existente logo após o viaduto do Complexo Viário Senador Antônio de Barros Filho, deverão continuar até o cruzamento da Rua Francisco Falconi, fazer o retorno à esquerda e seguir pela Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido centro, acessando a Avenida Salim Farah Maluf ou o Complexo Viário Senador Antônio de Barros Filho.

7h38 – A CET vai interditar o Túnel Fernando Vieira de Mello, sentido Bairro, das 22h30 de sábado (09/06) às 7h00 de domingo (10/06), para serviços de manutenção. O Túnel Fernando Vieira de Mello tem entrada pela Avenida Pedroso de Moraes e saída na Rua Diogo Moreira.

Alternativas

Seguir pela Avenida Rebouças, Avenida Brigadeiro Faria Lima – sentido Pinheiros, fazer retorno para o sentido Itaim próximo à Rua Diogo Moreira e acessar a Avenida Eusébio Matoso.

7h36 – Acidente na Rua da Consolação, sentido Bairro, ocupa duas faixas no acesso para Avenida Doutor Arnaldo.

7h25 – Os motoristas que vão deixar a capital paulista na manhã desta quinta-feira, 7, feriado de Corpus Christi, encontram tráfego tranquilo por volta das 7h30 em todas as rodovias que ligam São Paulo ao Interior e ao litoral do Estado.

A única exceção é a Rodovia dos Bandeirantes, onde um acidente provoca congestionamento entre os quilômetros 30 e 31, na região de Campo Limpo, sentido interior. A concessionária Autoban, empresa que administra a rodovia, ainda não tem informações sobre o acidente. A Rodovia Anhanguera tem tráfego normal.

De acordo com informações da Autoban, da zero hora até as 16 horas desta quarta, 6, trafegaram pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes 110,1 mil veículos. Foram registrados 26 acidentes, com oito feridos e duas mortes.

A situação está tranquila também nos sistemas Castelo Branco-Raposo Tavares e Anchieta-Imigrantes, assim como o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto. Nas rodovias litorâneas, como Mogi-Bertioga, Tamoios, Oswaldo Cruz e Rio-Santos, o fluxo de veículos estava normal. O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) alertava os motoristas sobre a chuva que caía sobre as estradas.

Na Rodovia Presidente Dutra, a curiosidade dos motoristas provocava lentidão por aproximação na altura do km 162, sentido Rio, na região de Jacareí. Por volta das 4h30, o corpo do ciclista Vicente de Oliveira, de 59 anos, foi encontrado no acostamento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele pode ter sido atropelado e o motorista do veículo fugiu. Fernão Dias e Régis Bittencourt com tráfego fluindo bem.

7h02 – As rodovias Anchieta e Imigrantes com fluxo normal nos dois sentidos.

7h00 – São Paulo tem trânsito tranquilo, sem pontos de lentidão.