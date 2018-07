TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 8 de agosto

Está com problemas no trânsito nesta quinta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

Avenida Paulista tem fluxo normal de veículos nos dois sentidos na manhã desta quinta-feira. Foto: amandibello-instagram/Reprodução

TEMPO REAL:

12h11 – Lentidão na Marginal do Tietê, no sentido Castelo, cai para 9 km.

12h08 – Pista expressa da Rodovia Castelo Branco tem 3 km de lentidão, no sentido capital, na altura de Osasco.

11h53 – Congestionamento na Marginal do Tietê cai para 20 km, no sentido Castelo, entre a Ponte do Imigrante Nordestino e a Ponte Atílio Fontana.

11h44 – Na chegada a São Paulo, pista expressa da Via Dutra tem 3 km de lentidão.

11h41 – De acordo com a CET, fila de mais de 23 km na Marginal do Tietê, sentido Castelo, é responsável por 42,8% da lentidão nas principais vias da cidade.

11h37 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni já tem 9 km de lentidão, no sentido capital.

11h34 – Trânsito travado na Marginal do Tietê deixa zonas leste e norte com 48 km de congestionamento. Tendência, segundo a CET, é de alta.

11h29 – Taxa de vias congestionadas em São Paulo ficou acima da média na manhã desta quinta-feira, segundo dados da CET:

11h26 – Pista expressa da Rodovia Castelo Branco tem 3 km de lentidão, no sentido São Paulo, na altura de Osasco.

11h22 – Congestionamento nas marginais causa lentidão de 4 km na pista expressa da Rodovia Bandeirantes, no sentido capital.

11h16 – Pista expressa da Marginal do Tietê tem mais de 23 km de congestionamento, no sentido Castelo Branco, por causa do excesso de veículos.

11h07 – Com lentidão acima da média para o horário, principais vias de São Paulo acumulam 128 km de filas.

10h58 – Pista local da Marginal do Tietê tem mais de 18 km de lentidão no sentido Castelo Branco.

10h35 – Acidente deixa pista expressa da Rodovia Anhanguera congestionada no sentido interior., na altura de Louveira.

10h30 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, está lenta do km 263 ao km 266.

10h21 – No sentido capital, Rodovia Raposo Tavares permanece com tráfego carregado entre o km 13 e o km 10.

10h19 – Pista expressa da Marginal do Tietê já tem mais de 17 km de lentidão no sentido Castelo Branco. A pista local tem quase 12 km de congestionamento no mesmo sentido.

10h13 – Principais vias da capital têm 113 km de filas, segundo a CET, com tendência de alta.

10h08 – No sentido São Paulo, Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem pontos de lentidão entre o km 263 e o km 270. Já na direção de Guarujá, via tem 5 km de congestionamento na área de acesso ao porto.

10h01 – Pista central da Marginal do Tietê tem 4,2 km de lentidão, no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

9h58 – Excesso de veículos deixa tráfego lento na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, do km 26 ao 23.

9h55 – Radial Leste ainda tem 5,5 km de lentidão, no sentido centro, a partir da Praça Divinolândia.

9h51 – Acidente prejudica trânsito na Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido centro, junto Rua Padre José Garzotti, na região da Cidade Dutra, zona sul.

9h46 – Em Guarulhos, Rodovia Ayrton Senna ainda tem fluxo complicado no trecho entre o km 23 e o km 20, no sentido São Paulo.

9h41 – Quem segue pela Rodovia Castelo Branco, no sentido São Paulo, encontrará lentidão no trecho de Osasco.

9h36 – Trânsito ruim nas marginais causa congestionamento na Rodovia Anhanguera, sentido capital, entre o km 12 e o km 11.

9h32 – Principais vias da capital já tem 104 km de filas, com tendência de alta. No sentido Marginal, Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de congestionamento a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

9h28 – Congestionamento na pista Expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, ultrapassa 10 km. Trecho com lentidão está entre a Castelo Branco e a Ponte Ary Torres.

9h19 – Acidente prejudica trânsito na pista expressa da Via Dutra no sentido São Paulo, entre o km 145 e o km 143, região de São José dos Campos.

9h09 – Rodovia Castelo Branco, no sentido interior, apresenta lentidão no trecho entre o km 19 e o km 21. Retenção está na altura de Barueri.

9h05 – Pista expressa da Rodovia Anhanguera tem tráfego intenso por 4 km no sentido capital, na altura de Sumaré.

8h59 – Principais vias da capital já têm 88 km de lentidão, segundo a CET. Pior situação é na zona oeste, com 38 km de congestionamento.

8h54 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni segue com 5 km de congestionamento na chegada a Guarujá.

8h49 – Rodovia Anhanguera tem 8 km de lentidão no sentido capital, na região de Sumaré.

8h41 – Após acidente, Rodovia Raposo Tavares tem tráfego liberado entre o km 21 e o km 24, no sentido São Paulo. Motoristas ainda enfrentam lentidão no trecho.

8h38 – Segundo a concessionária Ecovias, pista sul da Rodovia Anchieta está interditada na serra para obras. Descida acontece pela outra pista da via.

8h36 – Pista marginal da Rodovia Castelo Branco tem tráfego lento no sentido interior, na altura de Barueri.

8h29 – Motoristas que vão para São Paulo pela Via Dutra encontram 6 km de lentidão na altura de Guarulhos.

8h24 – Motorista encontra tráfego lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, do km 248 ao km 249.

8h21 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 km de lentidão no sentido Interlagos, da Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso.

8h18 – Radial Leste ainda tem 5,5 km de congestionamento no sentido centro.

8h09 – Já são 15 km de lentidão na Rodovia Ayrton Senna, perto de Guarulhos, no sentido São Paulo.

7h54 – Rodovia Anhanguera tem trânsito lento no sentido capital, na altura de Campinas.

7h52 –Acidente interdita uma faixa no km 21 da Rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo.

Protesto no acesso ao Aeroporto de Congonhas e acidente na Radial Leste complicam o trânsito na manhã desta quinta-feira. Foto: rosyaraujoo-instagram/Reprodução

7h50 – Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada à capital e trânsito normal no sentido São Bernardo.

7h49 – Vias monitoradas pela CET têm registro de 58 km de filas. Veja a lentidão nos principais eixos, segundo a companhia:

7h43 – Acidente piora trânsito na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, após Ponte Transamérica, na altura de Santo Amaro, zona sul.

7h41 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni já acumula 5 km de lentidão na chegada ao Guarujá.

7h39 – No sentido centro, Radial Leste tem 5,5 km de congestionamento, a partir da Praça Divinolândia.

7h35 – Rodovia Ayrton Senna trava por 10 km, na altura de Guarulhos, no sentido São Paulo.

7h33 – Acidente prejudica fluxo de veículos na Avenida Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, sentido Vila Prudente, perto da Rua Bengalas, no São Lucas, zona leste.

7h30 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,2 km de congestionamento no sentido Marginal.

7h23 – De acordo com a CET, protesto de funcionários do setor aéreo liberou a Avenida Washington Luís. A companhia informa que o acesso ao Aeroporto de Congonhas é normal nos dois sentidos e que manifestantes ocupam a área interna do terminal.

7h14 – Segundo a CET, Eixo Leste-Oeste já tem 13,2 km de lentidão no sentido Lapa, com tendência de alta.

7h05 – Pista expressa da Rodovia Anhanguera tem 6 km de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Sumaré.

7h02 – Motoristas enfrentam 2 km de lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni na chegada a Guarujá.

7h01 – Avenida Vinte e Três de Maio tem 3,2 km de congestionamento no sentido Aeroporto.

6h59 – Acidente entre carro e moto complica trânsito na Avenida das Nações Unidas, ao lado do Credicard hall, sentido Shopping Morumbi. Viatura dos Bombeiros foi enviada ao local.

6h52 – No sentido capital, Rodovia Ayrton Senna tem 8 km de lentidão, na altura de Guarulhos.

6h49 – Com a manifestação de funcionários do setor aéreo, Avenida Washington Luís já tem 1,2 km de lentidão no sentido bairro, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

6h41 – Via Dutra tem 6 km de lentidão, no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

6h39 – De acordo com a assessoria de imprensa do Aeroporto de Congonhas, funcionários do terminal chegaram pelas outras vias de acesso à área. Além da concentração no Túnel Paulo Autran, parte dos manifestantes está na frente do saguão central do aeroporto.

6h36 – No sentido centro, Radial Leste já acumula mais de 8 km de lentidão, entre a Praça Divinolândia e a Avenida Pires do Rio.

6h23 – Protesto com cerca de 70 pessoas dificulta a passagem pelo túnel que dá acesso ao Aeroporto de Congonhas. A Polícia Militar não registrou incidentes e negocia com os manifestantes. O grupo, segundo a CET, impede o fluxo de veículos em uma faixa da Avenida Washington Luís. Veja mais no Estadão Urgente.

6h15 – Acidente entre três carros, um caminhão e uma caminhonete deixa Radial Leste com 6,6 km de congestionamento, no sentido centro. Colisão, no encontro da Rua Alcântara Machado e da Rua Álvaro Ramos, bloqueou três das quatro faixas e fez três vítimas. Retenção se estende pela Avenida Bernadino Brito de Carvalho e a Avenida Pires do Ril.

6h11 – Pista marginal da Via Dutra tem tráfego lento no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, entre o km 223 e o km 225.