TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

30h32 – A Avenida Santo Amaro tem 3 km de congestionamento, sentido centro, do Viaduto Santo Amaro até a Rua Gastão Liberal Pinto.

20h20 – A pista local da Marginal do Tietê tem 2,2 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Rua Azurita até a Ponte Jânio Quadros.

20h10 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,9 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Bandeira Paulista até a Marginal do Pinheiros.

19h46 – A Avenida Nove de Julho tem 2,8 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Monlevade até a Arthur Andrade Filho.

19h42 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de trânsito lento da Avenida Pedro Álavres Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h35 – A Avenida Vereador José Diniz tem 2,4 km de lentidão, sentido centro, da Ana Catharina Randi até a Avenida dos Bandeirantes.

19h26 – A Radial Leste registra 3,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

19h22 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto República Árabe Síria até a Praça da Bandeira.

19h15 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,9 km de tráfego moroso, sentido Castelo, da Rua Verbo Divino até a Ponte Eusébio Matoso.

19h05 – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

19h – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 3,1 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até o Túnel Maria Carolina.

18h45 – A pista local da Marginal do Tietê tem 4,1 km de lentidão, sentido Castelo Branco, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte Atílio Fontana.

18h32 – A Avenida Guarapiranga registra 1,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Rua Amaro Velho.

18h25 – A Avenida Santo Amaro tem 1,8 km de trânsito moroso, sentido centro, da Graúna até a Gastão Liberal Pinto.

18h15 – A Avenida João Dias registra 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

18h09 – A cidade tem 114 km de vias congestionadas.

18h03 – A pista local da Marginal do Tietê registra 1,7 km de morosidade, sentido Castelo Branco, da Ponte do Piqueri até a Ponte Atílio Fontana.

17h59 – A Rua da Consolação registra 2 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até a Praça Franklin Roosevelt.

17h54 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de trânsito complicado, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

17h45 – A Radial Leste tem 2,2 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a estação Bresser.

17h37 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de lentidão, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h31 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de morosidade, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h25 – A cidade tem 89 km de vias congestionadas.

17h19 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 4,6 km de trânsito intenso, sentido Castelo, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

17h12 – O Corredor Norte-Sul tem 4,6 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Euclides Figueiredo.

17h05 – Foi implantada Operação Comboio pela Via Anchieta em razão da visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra, provocada pela neblina. O tráfego está sendo represado a partir da praça de pedágio Riacho Grande, localizada no km 31, na altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

A faixa da direita está interditada na descida da serra pela pista sul da Anchieta, na altura do km 46, em Cubatão, devido colisão entre duas carretas. O acidente aconteceu por volta das 16h e não deixou vítimas. O tráfego é lento por aproximação.

O SAI opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

17h – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 7,7 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Rua Azurita.

16h11 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a Rua Gabriel e a via José Maria Lisboa.

15h57 – O ponto com maior congestionamento na capital paulista é a Marginal do Tietê, neste momento. O sentido Ayrton Senna da pista expressa tem 2,6 km de filas entre a Ponte da Casa Verde e o Viaduto Julio de Mesquita Neto.

15h51 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem excesso de veículos entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Maracatins. São Paulo tem 42 km de trânsito.

15h43 – Avenida Paulista, sentido Consolação, com lentidão entre a Alameda Campinas e a Alameda Oswaldo Cruz.

15h29 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com tráfego intenso entre a Avenida Alvaro Ramos e o início da Ponte do Tatuapé.

15h14 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com 2,6 km de filas entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e Ponte da Casa Verde.

15h12 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente, com tráfego intenso entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a Avenida do Estado.

14h43 – Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, sentido Ibirapuera, com tráfego intenso entre a Avenida da Bandeira e a Avenida Brigadeiro Faria Lima.

14h36 – Uma pessoa foi atropelada na Avenida Ragueb Chohfi, na altura do número 4965, em Iguatemi. A vítima já foi socorrida para o Pronto Socorro Santa Marcelina.

14h35 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com excesso de veículos entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Rua Ática.

14h04 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,8 km de filas no sentido Interlagos. O congestionamento está entre a Ponte do Jaguaré e a Castelo Branco.

13h54 – Avenida Doutor Arnaldo, sentido Consolação, com tráfego intenso entre a Avenida Maj Natanael e a Rua Teodoro Sampaio.

13h46 – A Rodovia Régis Bittencourt está totalmente fechada no km 360, em Miracatu, por conta de uma colisão entre duas carretas. Após baterem lateralmente, as carretas tombaram na pista. A carga de farelo de arroz se espalhou nos dois sentidos da via. A carga de arame da outra carreta ficou espalhada fora das faixas de rolamento. Duas pessoas tiveram ferimentos leves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as carretas estão sendo destombadas e a pista deve ser liberada por volta das 14 horas.

12h32 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, congestionada entre as Ruas Oscar Freire e Maria Carolina.

12h23 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, congestionada entre a Rua Montesina e Ponte do Tatuapé.

12h13 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão entre a Ponte da Casa Verde e o Viaduto Julio de Mesquita Neto.

12h – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e a Alameda dos Tupiniquins.

11h47 – Pista expressa da Radial Leste, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a via Palmorino Monaco e a Avenida Guadalajara.

11h33 – Avenida Washington Luís foi liberada após acidente próximo à Rua Eng. Alonso de Azevedo.

11h26 – Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão da Rua Piratininga até Viaduto do Glicério.

11h19 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, lentidão da Ponte Cidade Universitária até Ponte Eng. Ary Torres.

11h08 – Avenida Rebouças, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Oscar Freire e o Túnel Maria Carolina.

10h56 – Acidente na Avenida Washington Luís, sentido bairro, próximo à Rua Eng. Alonso de Azevedo.

10h48 – Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na Rodovia Mogi-Bertioga, no litoral sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 14, segundo informações iniciais do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, que bateu na grade de proteção e caiu na ribanceira, na pista sentido litoral, na altura do km 84. Uma equipe do helicóptero Águia chegou a ser acionada, mas a vítima faleceu no local. Uma outra pessoa ficou ferida e foi levada para o Pronto-socorro de Bertioga. Segundo o DER, a rodovia está parcialmente interditada, mas não provoca congestionamentos.

10h41 – Rodoanel, sentido Imigrantes, tem um acidente envolvendo 3 caminhões na altura do km 22, em Osasco. O Corpo de Bombeiros está no local.

10h20 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto com tráfego tranquilo., não há nenhum ponto de lentidão. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

10h17 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com tráfego intenso entre a Avenida João Jorge Saad Cebolinha e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h05 – Caminhão quebrado no complexo Maria Maluf, na altura do número 713, sentido Anchieta.

10h04 – Ônibus colidiu com uma árvore na Praça Samuel Sabatine, número 50. Não há informações sobre vítimas.

10h03 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com tráfego intenso entre a Ponte da Vila Guilherme e o Hospital Vila Maria. São Paulo com 60 km de filas.

10h01 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego intenso entre a Avenida Eusébio Matoso e a Castelo Branco.

9h47 – Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, com tráfego intenso entre Avenida dos Bandeirantes e o Viaduto Pedro Alvares Cabral.

9h22 – Os dois sentidos do Corredor Norte/Sul registram lentidão. No sentido Aeroporto, da Rua Ribeiro De Lima até o Túnel Ayrton Senna I e do outro lado do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad. São Paulo com 67 km de filas. Zona sul com 23 km de trânsito lento.

8h49 – A faixa da esquerda da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 494, na região de Cajati, devido ao tombamento de uma carreta. A faixa da direita está liberada. Há lentidão do km 495 ao km 494. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, remoção do veículo e liberação da via. Ainda neste sentido, o tráfego segue com lentidão entre o km 283 e o km 279, na região de Embu das Artes, reflexo de um acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão. Os veículos já foram removidos e não há restrições no local.

8h45 – Eixo Norte-Sul, sentido Santana, com lentidão do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até Viaduto Borges Lagoa e no sentido Aeroporto congestionado da Praça Campo de Bagatelle até Praça da Bandeira.

8h27 – Rodovia Ayrton Senna apresenta morosidade em direção a São Paulo, do km 26 ao 24, região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui bem. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

8h26 – Os dois sentidos da Marginal do Pinheiros registram lentidão. Na direção de Interlagos, a pista expressa tem cognestionamento entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré, do outro lado, lentidão entre as Pontes Américo Brasiliense e João Dias. São Paulo com 63 km de filas. Zona sul com 27 km de morosidade.

8h16 – Ligação Leste-Oeste/Radial Leste, sentido Lapa, com lentidão da Avenida Vinte e Três de Maio até Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

8h15 – A Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, tem 3 km de lentidão entre a Avenida dos Bandeirantes e Rua Douro. São Paulo com 57 km de lentidão. Zona sul com 25 km de filas.

8h01 – Trânsito na região do Parque Ibirapuera será monitorado das 10h às 23h30, para realização do SPFW.

7h56 – O sentido Santana do corredor Norte-sul registra lentidão entre os Viadutos Borges Lagoa e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 51 km de filas. Zona sul com 25 km de trânsito carregado.

7h37 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, congestionada entre as Pontes Américo Brasiliense e Transamérica. São Paulo com 40 km de lentidão. Zona sul com 17 km de trânsito lento.

7h20 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h18 – Acidente ente 3 veículos interdita a Avenida Padre Antônio José dos Santos, sentido bairro, perto da Rua Arandu.

7h07 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 29 km de filas. Zona sul com 11 km de congestionameto.

6h47 – Rodovia Anhanguera com tráfego ruim na chegada à capital entre os quilômetros 12 e 11.

6h43 – Capital registra 22 quilômetros de trechos de lentidão monitorados pela CET.

6h40 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 22 e 20, em Guarulhos.

6h37 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 3 quilômetros de lentidão até a Rua Américo Brasiliense.

6h36 – Radial Leste, sentido centro, com acúmulo de 6 quilômetros de trechos de lentidão entre o metrô Vila Matilde e a Ligação Leste-Oeste.

6h35 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.