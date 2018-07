TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 9 de janeiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h56 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 9 de janeiro. Boa noite!

20h55 – Ponte Deputado Ricardo Izar, conhecida como Ponte do Tatuapé, foi liberada em relação ao acidente que ocorreu na noite desta quinta-feira.

20h51 – São Paulo tem neste momento 57 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h47 – Após a chuva que atingiu com força a cidade de São Paulo no fim da tarde desta quinta-feira, 9, os paulistanos foram presenteados com um raro e curioso efeito no céu: um arco-íris duplo.

O fenômeno é caracterizado por dois arco-íris concêntricos. O com cores mais intensas fica na parte interna e o segundo, externo, tem cores fracas e na ordem invertida em relação ao primeiro, explica Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo. Isso ocorre por causa da interação de gotas de água de diferentes tamanhos com os raios de sol. Saiba mais.

Foto: Filipe Araújo/Estadão

20h42 – São Paulo tem neste momento 76 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h41 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem quatro quilômetros de congestionamento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 231 ao 227. Há também lentidão na pista expressa, em São José dos Campos, entre os quilômetros 155 e 154.

Em direção a São Paulo, há retenção na pista marginal entre os quilômetros 219 e 220, em Guarulhos, e entre o 229 e o 230, já em São Paulo.



20h36 – Veja a relação preliminar de cerca de 380 trechos de vias que deverão receber o rodízio.

20h34 – Acidente na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, interdita pista na altura do acesso à Radial Leste, na zona leste.

20h32 – O tráfego já flui normalmente nas rodovias Ayrton Senna e Hélio Smidt.

20h30 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem dois quilômetros de lentidão nas pistas marginal e expressa, entre os quilômetros 13 e 15, reflexo do congestionamento na Marginal do Tietê.

20h23 – São Paulo tem neste momento 88 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h19 – Um ônibus foi incendiado por volta das 16h desta quinta-feira, 9, na Avenida Nordestina, altura do 3.700, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Ninguém ficou ferido. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, pouco antes de a Polícia Militar chegar. Saiba mais.

20h15 – O trânsito já flui normalmente nas rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes.

20h13 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, segue sendo a via mais congestionada da Capital, com 15,3 quilômetros neste momento. A lentidão vai da Rodovia Castelo Branco à Ponte da Vila Guilherme.

A usuária do Instagram Ana Paula registrou o tráfego pesado na Marginal do Tietê.

20h08 – Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego, sentido Caraguatatuba, tem 19 quilômetros de congestionamento, do 77 ao 96. Já em direção a Ubatuba, são oito quilômetros de lentidão, do 62 ao 54.

20h01 – São Paulo tem neste momento 106 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h00 – O tráfego foi normalizado no sentido litoral da Rodovia dos Imigrantes.

19h58 – Acidente na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, ocupa duas faixas após a Ponte das Bandeiras, em Santana, na zona norte.

19h53 – Alagamento na Rua Coronel Marques Ribeiro interdita pista na altura da Rua Riachão das Neves, na Vila Guilherme, na zona norte.

19h41 – Rodovia Ayrton Senna segue lenta nos 2 sentidos, por excesso de veículos e pista molhada. Em direção ao interior, há sete quilômetros de congestionamento, do quilômetro 12 ao 18 e do 22 ao 23. Já no sentido Capital, há retenção entre os quilômetros 21 e 20.

19h39 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão em direção ao Aeroporto de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido oposto e na Rodovia Carvalho Pinto, o trânsito flui normalmente.

19h34 – Acidente que envolve quatro carros ocupa a faixa esquerda da Ponte Deputado Ricardo Izar, conhecida como Ponte do Tatuapé, sentido Marginal do Tietê, na zona leste.

19h30 – São Paulo tem neste momento 116 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h20 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão nos dois sentidos, por excesso de veículos: São Paulo, quatro quilômetros, do 24 ao 20; e interior, 12 quilômetros, do 11 ao 23.

19h11 – O trânsito ainda é lento no sentido litoral da Rodovia dos Imigrantes, do quilômetro 63 ao 65, reflexo de colisão entre um carro e uma moto. Não há interdição no local.

19h10 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 4,6 quilômetros de retenção no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, do Complexo Viário João Jorge Saad, conhecido como Cebolinha, ao Viaduto Jaceguai. Há também outros 2,9 quilômetros no trecho que abrange as avenidas Santos Dumont, Tiradentes, Prestes Maia e pelo Vale do Anhangabaú, da Praça da Bandeira à Avenida do Estado.

Em direção ao Aeroporto de Congonhas, o motorista encontra 3,2 quilômetros de parada, do Complexo Viário João Jorge Saad, conhecido como Cebolinha, ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h04 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio. Já na pista local, há 3,5 quilômetros de congestionamento, do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h57 – Fim do Estado de Atenção para alagamentos em toda a Capital, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

18h49 – A árvore caída registrada abaixo ocupa faixa da pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, a 200 metros antes da Ponte da Freguesia do Ó, na região da Lapa, zona oeste. A Subprefeitura foi acionada para retirar a árvore do local.

18h43 – São Paulo tem neste momento 110 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h42 – A usuária do Instagram Melgaba registrou uma árvore caída na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. A via é a mais congestionada da Capital neste momento, com 7,1 quilômetros de lentidão, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Vila Guilherme, e outros sete quilômetros, da Rodovia Castelo Branco à Ponte da Freguesia do Ó.



18h36 – Na Rodovia Hélio Smidt, sentido Rodovia Ayrton Senna, o tráfego é lento por reflexo de acidente que ocorreu mais cedo, no quilômetro 1. Não há interdição de faixa.

18h35 – O tráfego já flui bem no sentido Cubatão da Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

18h34 – O tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna por causa do excesso de veículos e da forte chuva que atingiu a região. No sentido interior, há 12 quilômetros de congestionamento, do 11 ao 23. Já em direção à Capital, há sete quilômetros, do 32 ao 29 e do 24 ao 20.

18h28 – Rodovia Presidente Dutra tem cinco pontos de lentidão em seu trecho paulista. Em direção a São Paulo, há oito quilômetros de retenção na pista expressa, em Guarulhos, entre os quilômetros 205 e 213. Já na pista marginal, há lentidão do 219 ao 220, também em Guarulhos, e do 229 ao 230, em São Paulo.

No sentido Rio de Janeiro, o motorista encontra cinco quilômetros de lentidão na pista expressa, em Guarulhos, entre os quilômetros 213 e 208, e três quilômetros na pista marginal, em São Paulo, entre o 230 e o 227.

18h22 – O tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna, onde há 12 quilômetros de congestionamento no sentido interior, do 11 ao 23, por causa do excesso de veículos e da forte chuva que atingiu a região.

18h20 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem 11 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 12 e 23.

18h18 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, em Campinas, do quilômetro 103 ao 105.

18h17 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, em Jundiaí, entre os quilômetros 64 e 62.

18h14 – A Marginal do Tietê, a região central e as zonas leste e norte estão em estado de atenção para alagamentos em função das chuvas fortes.

18h06 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, é a via mais congestionada da Capital neste momento e apresenta sete pontos de lentidão.

Na pista expressa, há 7,1 quilômetros de retenção, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Vila Guilherme, e outros 4,2 quilômetros, da Ponte da Vila Maria à Ponte Aricanduva.

Já na pista central, são 6,1 quilômetros de congestionamento, da Rua Cristina Tomás à Ponte Presidente Dutra, e outros 2,5 quilômetros, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Casa Verde.

Por sua vez, a pista local tem três pontos de parada: 2,5 quilômetros, da Ponte Júlio de Mesquita Neto a 60 metros antes da Ponte da Casa Verde; 2,1 quilômetros, da Ponte das Bandeiras à Ponte da Vila Guilherme; e 1,3 quilômetro, da Ponte da Vila Maria à Ponte do Tatuapé.

17h59 – Na Rodovia dos Imigrantes, em direção ao litoral, há filas do quilômetro 63 ao 65.

17h58 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem quatro quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 266 e 270.

17h55 – Em função das chuvas na Capital, as linhas 1-Azul, entre as estações Tiradentes e Tucuruvi, e 3-Vermelha, entre Corinthians-Itaquera e Sé, estão circulando com velocidade reduzida. A operação está normal nas demais linhas.

17h51 – Um estudo divulgado na manhã desta quinta-feira, 9, pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) propõe aumentar o rodízio municipal de veículos para mais 400 vias – ou 371 quilômetros lineares – de São Paulo, incluindo áreas periféricas. A restrição passaria a valer em grandes avenidas como Brás Leme, Radial Leste, Aricanduva, Professor Francisco Morato e Inajar de Souza. São eixos que estão fora dos 150 km² do centro expandido, área onde o rodízio vigora desde 1997. O secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, afirmou que a medida pode começar a vigorar “em março ou abril”. Saiba mais.

Veja onde o rodízio já vigora:





17h44 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem quatro quilômetros de congestionamento na pista expressa, em Itapevi, do quilômetro 27 ao 23.

17h38 – O tráfego também é lento no sentido São Paulo da Rodovia Ayrton Senna, onde há seis quilômetros de lentidão, do 32 ao 26, em reflexo da chuva no trecho.

17h36 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem 14 quilômetros de lentidão, do quilômetro 11 ao 22 e do 25 ao 28, por causa do excesso de veículos e de chuva no trecho.

17h27 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

17h25 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem oito quilômetros de lentidão, na região da Serra do Cafezal, entre os quilômetros 337 e 345. Em direção a São Paulo, há retenção entre os quilômetros 45 e 44.

17h20 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito no blog.

09h14 – Encerramos as postagens do blog nesta manhã.

08h53 – Marginal do Pinheiros tem 8,4 quilômetros de lentidão na pista expressa sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Transamérica.

08h42 – Viaduto Jacareí liberado em relação à queda na rede de trólebus que ocupou duas faixas da via.

08h23 – Queda na rede de trólebus permanece ocupando duas faixas no Viaduto Jacareí, após Rua Santo Antônio. Cinco linhas têm circulação interrompida.

08h15 – Rio-Santos tem tráfego intenso no trecho Ubatuba-Caraguatatuba, entre os quilômetros 77 e 97.

08h07 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h54 – Raposo Tavares tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 21 e 19 e também do 14 ao 10.

07h48 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 13 e 10.

07h32 – Marginal do Pinheiros tem 1,6 quilômetros de lentidão na pista local sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h06 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 23 e 20.

07h05 – Queda na rede de trólebus causa ocupação de duas faixas no Viaduto Jacareí, após Rua Santo Antônio.

06h33 – Um caminhão pegou fogo na Marginal do Tietê nesta madrugada. Segundo a CET, o incêndio começou por volta de 3h20 na pista expressa, sentido Ayrton Senna, próximo a ponte da Casa Verde. Ninguém se feriu. O veículo foi retirado da via por volta de 5h. Não há informações sobre o que teria provocado as chamas.

