TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h38 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 12,3 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Imigrante Nordestino.

20h35 – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de lentidão, sentido bairro, da Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

20h30 – A cidade tem 88 km de engarrafamento, segundo dados da CET.

20h15 – A Avenida República do Líbano registra 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Dia do Senhor até a Avenida do Ibirapuera.

20h05 – A Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

19h52 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,8 km de trânsito carregado, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

19h45 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,2 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

19h32 – A Via Anhanguera tem lentidão do km 11 ao 12, em São Paulo, na pista expressa, sentido capital.

19h25 – A Avenida Paulista tem 2,3 km de morosidade, sentido Paraíso, da Haddock Lobo até a Oswaldo Cruz.

19hg15 – A Avenida Brasil tem 2,6 km de congestionamento, sentido Ibirapuera, da Avenida Henrique Schaumann até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

19h05 – Índice de lentidão na cidade chega a 185 km.

19h – A Avenida Marquês de São Vicente tem 3,7 km de morosidade, sentido Barra Funda, da Pedro Corazza até a Americanos.

18h50 – A Avenida Washington Luís tem 5,1 km de trânsito intenso, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Pedro Chaves.

18h40 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,7 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto dos Bandeirantes.

18h25 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 342 e o km 345, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, não há lentidão. O tempo é chuvoso em diversos pontos ao longo do trecho concedido. A concessionária Autopista orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

18h16 – O tráfego é lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, do km 11 ao 25, por excesso de veículos e devido a interdição da faixa da esquerda da via, no km 25, para realização de obras. A faixa foi liberada às 17h45. Em direção a São Paulo, o motorista encontra tráfego. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, há trânsito tranquilo em ambas as direções. Há boa visibilidade por todos os trechos das vias controladas pela Ecopistas.

18h14 – Trânsito na capital piora e cidade registra 146 km de engarrafamento, sendo que o pior ponto para o motorista está na expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna.

18h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 19,1 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Avenida dos Bandeirantes até a Ponte Imigrante Nordestino.

18h06 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,8 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

18h01 – A Avenida Francisco Morato registra 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Guilherme Dumont Vilares até a Taborda.

17h59 – A Avenida José Diniz tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

17h55 – A Avenida João Dias tem 2,3 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Rio Branco até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h50 – A Radial Leste tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h45 – A Rua da Consolação tem 1,7 km de tráfego lento, sentido centro, da Avenida Paulista até a Caio Prado.

17h37 – A Avenida Washington Luís registra 1,7 km de lentidão, sentido centro, da Bras de Arzao até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h31 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de trânsito ruim, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Ponte Cruzeiro do Sul.

17h25 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 21 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Nova Fepasa até a Ponte Imigrante Nordestino.

17h22 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 3 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Avenida Pedroso de Morais até a Avenida Doutor Arnaldo.

17h18 – A Rodovia Ayrton Senna tem morosidade, sentido Interior, entre os kms 11 e 25, região entre São Paulo e Guarulhos, por excesso de veículos e reflexo da obra, que acontece no km 25. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o fluxo é tranquilo. Chove em alguns trechos das vias controladas pela Ecopistas. A concessionária indica cautela aos usuários.

17h14 – A cidade tem 109 km de vias congestionadas no momento. A zona oeste concentra 29 km desse total, seguida pelo centro com 27 km.

17h08 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 3,2 km de lentidão, sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Rua Tucumã.

17h – A Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de engarrafamento, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

16h55 – O Corredor Norte-Sul tem 4,4 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna I.

16h13 – Pista expressa da Marginal do Tietê, tem 8,4 km de filas no sentido Ayrton Senna. Segundo a CET o congestionamento está entre a Ponte Cruzeiro do Sul e Piqueri.

16h01 – A BR-101/SC, a pista Sul (sentido Palhoça) está bloqueada no km 152, na região de Porto Belo, devido a obras de alargamento da ponte sobre o Rio Perequê.

15h41 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, com tráfego intenso entre o Viaduto Grande São Paulo e a região da Escola de Engenharia Mackenzie, na Avenida Almira.

15h14 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, congestionada entre a Avenida Alcântara Machado até a Praça Franklin Roosevelt.

15h03 – Pista expressa da Marginal do Tietê, tem lentidão no sentido Castelo Branco. O congestionamento está entre a via Velha Fepasa e Viaduto Julio de Mesquita Neto.

14h51 – Um incêndio atinge uma loja de tecelagem na Rua 21 de abril, no Brás, centro de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros o incêndio começou por volta das 14h e ainda não há informações sobre vítimas no local.

14h49 – Colisão entre um veículo e um caminhão bloqueia faixa central da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, na altura do km 21. Há lentidão desde o km 52 da via.

14h29 – Congestionamento de 3,2 km na pista expressa da Radial Leste, sentido Centro, entre a Rua Wandenkolk e Guadalajara.

13h24 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a avenida João Julião da Costa Aguiar e a Rua Jônia. São Paulo com 40 km de filas e centro da capital com 12 km de tráfego intenso.

13h13 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com 4 km de congestionamento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Euclides Figueiredo.

12h56 – Liberada a pista marginal da Rodovia Anchieta sentido São Paulo, no Km 13, interdição foi devido ocorrência policial. Tráfego normalizado na Cônego D. Rangoni sentido Guarujá.

12h48 – Uma árvore de grande porte caiu na Avenida Pacaembu por volta das 12h20 desta quinta-feira, 26. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) há duas faixas da pista interditadas no sentido estádio.

12h46 – Pista marginal da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, no Km 13 é bloqueada totalmente devido ocorrência policial. Há lentidão no local.

12h12 – Avenida Nove de Julho tem 1,6 km de filas no sentido Centro. A lentidão está localizada entre a Avenida José Maria Lisboa e Rua Groenlândia.

12h02 – O tráfego segue com lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 343 ao km 340, na região de Miracatu, reflexo de obras de implantação de sinalização, que restringiu o tráfego na via.

11h36 – Avenida Vinte Três de Maio, sentido Santana, com tráfego intenso entre a Avenida Euclides Figueiredo e a João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 64 km de filas.

11h19 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim.

11h18 – Há retenção na pista Sul, sentido São Paulo, da Rodovia Fernão Dias, do km 89 ao km 90, na região de Guarulhos, devido ao tráfego intenso.

11h03 – Lentidão na Cônego D. Rangoni, sentido Guarujá, do Km 252 ao Km 248, e na SP-248 do Km 0 ao km 5, reflexo de obras fora do trecho de concessão na altura da Rua do Adubo.

10h31 – Radial Leste com 3,2 km de filas no sentido centro. A lentidão está na pista expressa entre a via Wandenkolk até e o Viaduto Guadalajara.

9h55 – O ponto com maior lentidão na capital nesta manhã é a Marginal do Pinheiros com 9,3 km de congestionamento. As filas concentram-se na pista expressa, sentido Interlagos, entre a Ponte Cidade Jardim e a Rodovia Castelo Branco. Há tráfego intenso também entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Aliomar Baleeiro na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal.

9h30 – SP com 84 km de trânsito lento. Zona sul tem 37 km de tráfego.

9h05 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 6,5 km de trânsito lento de Jaguaré até Cidade Jardim.

8h30- – SP com 81 km de trânsito lento; zona sul concentra 31 km de congestionamento.

8h10 – A Avenida Washington Luís, sentido centro, com 5 km de trânsito lento entre Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Pedro Chaves.

7h52 – São Paulo com 52 km de lentidão; zona sul tem agora 22 km de trânsito ruim.

7h31 – Radial Leste, no sentido centro, tem agora 4,7 km de trânsito lento do Viaduto Pires do Rio até a rua Wanderolk.

7h28 – São Paulo com 36 km de trânsito lento. Zona sul com 16 km de congestionamento.

6h55 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com 2,5 quilômetros de lentidão a partir do Viaduto Deputado Luís Eduardo Magalhães

6h52 – Corredor da Avenida 23 de Maio, sentido Santana, com dois quilômetros de lentidão a partir da Alameda Aratãs, em Moema.

6h50 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com três mil metros de congestionamento a partir do trecho mil metros após a Rodovia dos Bandeirantes.

6h35 – Radial Leste, sentido centro, com cinco quilômetros de tráfego ruim entre o Viaduto Pires do Rio e a Ligação Leste-Oeste.

6h30 -Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com dois mil metros de lentidão a partir da Rua Rubens Gomes Bueno (750 metros após a Ponte João Dias)

6h28 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, com mil metros de congestionamento a partir da Praça Campo de Bagatelle.

6h25 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello, com mil metros de lentidão a partir da Ponte da Vila Guilherme.

6h22 – Radial Leste, sentido centro, com quatro quilômetros de tráfego ruim entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Piratininga.

6h20 – Duas faixas da Avenida JK, sentido Ibirapuera, bloqueadas logo após o desemboque do Túnel Ayrton Senna, em razão de queda de motociclista.

6h15 – Congestionamento de três mil metros na pista sentido São Paulo da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

6h05 – Rodovia Raposo Tavares apresenta lentidão no sentido capital entre os quilômetros 21 e 20, em Cotia, e entre os quilômetros 12 e 10, na chegada a São Paulo. Motivo: excesso de veículos.