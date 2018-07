TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h12 – A Avenida Washington Luís tem 1,3 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Vieira de Morais.

20h05 – A Avenida Roque Petroni Júnior registra 1,5 km de lentidão, sentido Marginal, da Avenida Santo Amaro até a Marginal do Pinheiros.

19h47 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

19h32 – O Corredor Norte-Sul tem 7,1 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h20 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,9 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Marginal do Pinheiros até a Rua Bandeira Paulista.

19h05 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 10,6 km de trânsito intenso, sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte Transamérica.

18h59 – A Rua Melo Peixoto tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Tuiuti até a Cesário Galero.

18h49 – A Avenida dos Bandeirantes registra 7,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h42 – A cidade tem 104 km de morosidade, sendo que 50 km desse total está concentrado na zona sul.

18h37 – A Avenida Paulista registra 1,4 km de engarrafamento, sentido Paraíso, da Rua Haddock Lobo até a Alameda Joaquim Eugenio de Lima.

18h32 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,6 km de tráfego lento da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h23 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,1 km de lentidão, sentido Penha, do Viaduto Shuhei Uetsuka C. Furtado até a Avenida Alcântara Machado.

18h13 – A Avenida do Estado tem 1,4 km de morosidade, sentido Ipiranga, da Manifesto até a Municipalidades.

18h – A Avenida José Diniz tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Joaquim Nabuco.

17h48 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 5,9 km de trânsito complicado, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

17h34 – A Avenida Aricanduva tem 1,7 km de congestionamento, sentido Marginal, da Rua Benedita de Paula Coelho até a Radial Leste.

17h27 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

17h21 – A cidade tem 43 km de vias congestionadas no momento, índice considerado normal pela CET.

17h16 – A Avenida Washington Luís registra 1,7 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Washington Luís até a Praça Pedro Chaves.

17h12 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de trânsito intenso, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Jorge Saad.

17h03 – O motorista reduz a velocidade em direção a Cubatão na rodovia Cônego Domênico Rangoni, entre o km 267 e km 270, devido excesso de veículos. A chegada a Santos pela Anchieta tem tráfego lento entre o km 63 e km 65, também por conta do excesso de veículos.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas sul da Imigrantes e da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

16h54 – A Avenida Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

16h27 – A Avenida João Dias tem 3,6 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

16h20 – Trânsito lento no corredor da João Dias, entre a Avenida Francisco de Godoi e a Rua Alberto Augusto Alves, sentido bairro.

16h09 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com 1,5 km de filas desde o Viaduto Grande São Paulo até a Rua Doutor Roberto Feijó.

15h49 – Capital paulista com 12 km de lentidão. Zona leste com 7 km de filas.

15h12 – Marginal Tietê, sentido Castelo, com excesso de veículos na pista expressa, desde a Ponte Freguesia do Ó até a Ponte do Piqueri.

14h46 – Rodovia Anchieta sentido litoral tem lentidão do km 38 ao km 42, por excesso de veículos.

14h08 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, com 1,5 km de filas no sentido Bairro, desde o Viaduto Grande São Paulo até a Rua Doutor Roberto Feijó.

13h42 – Corredor Eusébio Matoso com 1,5 km de congestionamento no sentido Bairro. Lentidão desde a Rua Oscar Freire até a Rua Capitão Antonio Rosa.

13h06 – A pista norte da via Rodovia Anchieta, sentido Capital, acaba de ser interditada no trecho de serra, entre o km 40 e o km 55, em cumprimento a um pedido judicial. O fechamento é necessário para reconstituição de uma ocorrência policial e a liberação da via ocorrerá assim que a polícia finalizar seus trabalhos. Durante a interdição, a subida da serra será feita somente pela Imigrantes.

12h59 – Avenida Washington Luís, com 4,5 km de lentidão no sentido Centro, desde a Rua Robelia até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

12h25 – Avenidas Rebouças e Eusébio Matoso com tráfego intenso no sentido bairro, entre a Rua Antonio Rosa e a Oscar Freire.

11h38 – Via Dutra com tráfego intenso em Guarulhos, sentido São Paulo, do km 226 ao km 230. por excesso de veículos.11h55 – Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro ao Viaduto Jabaquara.

11h12 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão na pista local. São 2,8 km de morosidade entre a Rodovia Castello Branco até a Ponte Jaguaré.

11h11 – Há 4,5 km de filas na Avenida Washington Luís, sentido Centro. Trânsito desde a Rua Robelia até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h10 – Avenida dos Bandeirantes, com excesso de veículos no sentido Marginal do Pinheiros. Há congestionamento entre o Viaduto Santo e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h13 – Avenida Vinte e Três de Maio lenta no sentido Santana, da Rua Borges a oViaduto João Julião da Costa Aguiar.

9h37 – Cidade tem 79 km de congestionamento. Marginal do Pinheiros vai lenta na pista expressa, sentido Interlagos, da Eusébio Matoso até a Castelo Braco.

9h19 – Avenida Ibirapuera lenta no sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua Douro.

8h41 – Avenida Washington Luis lenta no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Sócrates.

8h21 – Cidade tem 68 km de lentidão. Corredor Eusébio Matoso-Francisco Morato lenta no sentido centro, da Praça Euegene Boudin atté a Avenida João Jorge Saad.

8h07 – Cidade tem 60 km de lentidão. Marginal do Pinheiros tem lentidão na pista local, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Transamérica.

7h48 – Avenida Abraão de Morais lenta no sentido São Paulo, da Elisa Silveira até a Matheus Torloni.

7h30 – Cidade tem 34 km de lentidão. Radial Leste vai lenta no sentido centro, pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até o Metrô Belém.

7h37 – Avenida dos Bandeirantes tem tráfego intenso da Alameda dos Tupiniquins até o Viaduto Aliomar Baleeiro.