TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h57 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem lentidão em ambos os sentidos. No sentido bairro, desde a rua Américo Vespucci até a Avenida Salim Farah Maluf. No sentido centro, há mais de um km de lentidão, desde a rua Dr. Roberto Feijó até o Viaduto Grande São Paulo.

18h52 – Na Avenida Guarapiranga, há lentidão desde a rua Socorro até a Manuel de Lima Bezerra, no sentido centro.

18h26 – Na Rodovia Tamoios, há lentidão do km 22 ao 16, no sentido São José dos Campos, por causa do excesso de veículos na via.

18h22 – Há congestionamento na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, no sentido capital, entre os km 250 e 270. O trânsito na Rodovia Anchieta está tranquilo e na Rodovia dos Imigrantes está intenso, mas sem paradas.

18h14 – Na Avenida João Dias há mais de um km de lentidão no sentido centro, desde a rua Alberto Augusto Alves, até a Centro Africana.

18h11 – Na Rodovia Anchieta, há congestionamento na subida para a capital, desde a Escola de Engenharia Mackenzie até a rua Gaucha, totalizando 1,6 km de lentidão.

18h08 – A Avenida dos Bandeirantes não é uma boa opção para o motorista neste começo de noite de segunda-feira. Há lentidão, no sentido Marginal, desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, até a rua Funchal, totalizando 3,6 km de parada. Ainda no mesmo sentido, há dificuldades desde o início da Aliomar Baleeiro até a rua João Carlos Mallet.

18h04 – Na Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, há lentidão na pista local, desde a Ponte Cidade Jardim até a rua Quintana. Na pista expressa, há lentidão desde a Avenida Juscelino Kubitschek até a rua Quintana. Para quem trafega no sentido Castelo Branco, há dificuldades desde a Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Ary Torres, na via expressa.

17h57 – Na capital, há 4,9 km de trânsito na Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, na pista local, desde a Ponte do Tatuapé até a Ponte das Bandeiras. Na via expressa, há lentidão no mesmo sentido, para o motorista que trafega nos trechos entre a Ponte Aricanduva e a Ponte Jânio Quadros, e entre a rua Azurita e a Ponte da Casa Verde, somando 8,1 km de congestionamento. Na pista central, ainda na altura da rua Azurita, até a Massinet Sorcinelli, há mais 1,4 km de lentidão.

17h56 – A Rodovia Presidente Dutra está com lentidão, em São Paulo, do km 230 ao 231, na pista marginal, no sentido São Paulo, e do km 231 ao 226, também na pista marginal, no sentido Rio de Janeiro. No trecho em Guarulhos, a rodovia tem lentidão do km 219 ao 220, na pista marginal, no sentido São Paulo, e do km 224 ao 221, na pista marginal, no sentido Rio de Janeiro.

17h49 – A Rodovia Castelo Branco apresenta tráfego lento com paradas, entre os quilômetros 32 e 30, no sentido capital, por conta do excesso de veículos.

17h48 – No Sistema Anhanguera-Bandeirantes o trânsito segue normal e sem paradas.

15h16 – A Marginal Pinheiros está lenta, no sentido Interlagos, desde a Avenida Juscelino Kubitschek até a Ponte Engenheiro Ary Torres, totalizando 450 metros de congestionamento.

15h12 – A Marginal do Tietê tem, nesse momento, 1,2 quilômetros de congestionamento, no sentido Castelo Branco. No sentido Ayrton Senna, há 520 metros de lentidão.

15h11 – Nas demais principais estradas da capital, não há lentidão e o tráfego segue normal nos dois sentidos.

15h08 – Continua lenta a Rodovia Cônego Domenico Rangoni, no sentido capital. O ponto de lentidão agora é no km 364 e se estende por 3 quilômetros. De acordo com a concessionária responsável, houve um tombamento no local, o que está causando a lentidão. Há lentidão também na região de Cubatão, entre os km 267 e 270.

15h05 – Há lentidão na Rodovia dos Bandeirantes, entre os km 16 e 13, no sentido capital, graças ao congestionamento nas marginais do rios de São Paulo.

12h59 – A Rodovia Cônego Domenico Rangoni está lenta por 5 quilômetros, entre o km 265 e o km 270, na região da Baixada, no sentido São Paulo.

12h31 – O tráfego é lento na Rodovia Castello Branco, na região de Osasco, sentido capital, entre os km 14 e 13 por excesso de veículos.

11h34 – A Rodovia dos Bandeirantes reflete o trânsito nas marginais e está lenta entre os Km 13 e 16 no sentido sul.

11h23 – A Rodovia Anchieta tem 3 Km de lentidão no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 13, já na chegada ao Planalto. No sentido contrário, morosidade entre os Km 30 e Km 40 por excesso de veículos pesados. As duas pistas da Imigrantes operam somente em subida no trecho de serra, com condições normais de tráfego.

11h10 – Avenida dos Bandeirantes registra lentidão de pouco mais de 1 km entre a Avenida Miruna e o Viaduto Jabaquara, sentido Marginal.

11h06 – O tráfego é lento na Avenida Rubens Berta. No sentido Santana, a via registra pouco mais de 1 Km de morosidade entre a Avenida Indianópolis e a Borges Lagoa.

11h03 – A Marginal Pinheiros está lenta no sentido Castello, entre a Juscelino Kubitschek e a Roberto Marinho.

11h – Trânsito carregado na Avenida Washington Luis, sentido centro, entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar até o Aeroporto.

10h55 – A Avenida Professor Luis Inácio de Anhaia Mello tem trânsito de 1,5 km da Rua Roberto Feijó até o Viaduto Grande São Paulo, sentido bairro. O viaduto também está parado por cerca de 1km, no sentido Vila Prudente, desde a Avenida do Estado.

10h41 – A Marginal do Tietê tem trânsito carregado em vários trechos no sentido Castello Branco. A maior concentração de veículos está na pista expressa, na região da Ponte dos Remédios. São pouco mais de 2 km de filas até a região da Ponte Atílio Fontana. Há lentidão também no trecho a partir da Ponte Jânio Quadros, nas pistas expressas e local.

Na pista central, pouco mais de 1,k km de congestionamento entre as pontes Cruzeiro do Sul e Vila Guilherme, também no sentido Castello Branco.

As pistas locais apresentam lentidão no trecho entre a ponte do Tatuapé e a região do Hospital da Vila Maria e da Nova Fepasa à Atílio Fontana.

9h54 – A pista central da Marginal do Tietê tem trânsito carregado no sentido Castelo entre as pontes da Cruzeiro do Sul e da Vila Guilherme.

9h41 – A Avenida dos Bandeirantes tem quase 2 km de lentidão no sentido Marginal, entre a Marginal Pinheiros e o Viaduto Santo Amaro.

8h50 – A Marginal Pinheiros tem trânsito carregado nas pistas local e expressa, entre a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek e a Avenida Jornalista Roberto Marinho, no sentido Castelo. A lentidão persiste por cerca de 1,2 Km.8h51 – Na Marginal do Tietê, lentidão de 1 Km na pista local, entre a Rua Massinet Sorcinelli e a Avenida Otto Baumgart, no sentido Castello Branco.