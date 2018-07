TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 1º de julho

Caminhoneiros bloquearam a Rodovia Castelo Branco, na altura do km 30, por quase 16 horas. Tropa de Choque da PM dispersou os manifestantes à noite. Foto: Werther Santana/Estadão

Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL:

22h03 – De acordo com a SPTrans, Avenida Paulista e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio foram liberadas e circulação de ônibus nas vias foi normalizada.

22h01 – Manifestação bloqueia pista na Rua da Consolação, sentido bairro, junto à Rua Caio Prado.

21h49 – Rodovia Raposo Tavares tem trânsito interrompido entre o km 103 e o km 100, sentido São Paulo, por causa de manifestações. No sentido interior, o bloqueio se estende entre o km 98 e o km 100, na altura do Butantã.

21h43 – Após acidente, pista expressa da Marginal Pinheiros é liberada, antes da Ponte Estaiada, sentido Interlagos.

21h34 – Incêndio em ônibus Avenida Ipê Roxo, bairro Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. De acordo com os Bombeiros, uma viatura foi encaminhada até o local. A CET não registra alteração de tráfego nas vias próximas.

21h23– Houve acidente e interdição na Rodovia Anhanguera, na altura do km 58, em Jundiaí, depois que um grupo de manifestantes tentou bloquear a pista. Uma carreta não conseguiu frear e colidiu em um caminhão guincho que estava parado . Quatro manifestantes também foram atingidos no choque, mas tiveram apenas ferimentos leves. A faixa 2 e o acostamento, no sentido interior, foram interditados por causa do acidente e o trânsito segue em uma pista. Os integrantes do protesto já deixaram a rodovia. Segundo a concessionária que administra a Anhanguera, a AutoBan, a rodovia também está totalmente bloqueada, em Americana, por causa de outra passeata. Grupo bloqueia a via na altura do km 125, no sentido interior.

21h10 – Manifestação bloqueia pista na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, sentido centro, junto à Alameda Santos.

21h06 – Liberada depois de manifestações, Rodovia Anchieta tem trânsito ruim na chegada a Santos. Veja mais sobre os protestos no Estadão Urgente.

21h04 – Segundo CET, manifestação interdita Avenida Senador Queirós, no sentido centro, na região da Sé. Bloqueio é na altura da Rua Florêncio de Abreu.

20h55 – Rodovia Índio Tibiriça, que liga São Bernardo do Campo a Suzano, está totalmente bloqueada por causa de manifestações, na altura do km 38. Rodovia Cônego Domênico Rangoni segue interditada, nos dois sentidos, na altura do km 250, por causa das manifestações. Faixa da esquerda está liberada para veículos de passeio.

20h51 – Tráfego interrompido na pista expressa da Via Dutra, sentido São Paulo, por causa de manifestação. Bloqueio é na altura do km 110, região de Taubaté.

20h43 – De acordo com a CET, principais vias da capital registram apenas 9 km de lentidão neste momento.

20h37 – Tropa de Choque da PM dispersa manifestantes na Rodovia Castelo Branco, na altura do km 30, que ficou bloqueada por caminhoneiros por quase 16 horas.

20h36 – Queda de árvore na Rua Guararapes, em Pinheiros, ocupa uma faixa, na altura do número 1069. Autoridades já foram acionadas.

20h31 – Tropa de Choque da Polícia Militar vai para a Rodovia Castelo Branco, onde caminhoneiros bloqueiam a via na altura do km 30. Depois de interdição por causa de protestos, os dois sentidos da Rodovia Anchieta foram liberados, na altura do km 18. Veja mais no Estadão Urgente.

20h26 – Marginal Pinheiros tem 2km de congestionamento entre a Ponte Ary Torres e a Ponte João Dias, sentido Interlagos.

20h09 – Veja os principais pontos de lentidão na capital, segundo a CET:

Avenida dos Bandeirantes , sentido Imigrantes , da Marginal Pinheiros até Rua Antônio de Macedo Soares (3,1 km)

, sentido , da até (3,1 km) Radial Leste , sentido bairro, da Rua Apucarana até Viaduto Engenheiro Alberto Brada (1,8 km)

, sentido bairro, da até (1,8 km) Radial Leste , sentido bairro, da Rua Wandenkolk até Almirante Brasil (1,6 km)

, sentido bairro, da até (1,6 km) Avenida Eusébio Matoso, sentido bairro, da Avenida Pedroso de Morais até Rua Alves Guimarães (1,6 km)

20h04 – Manifestação interdita Avenida Brigadeiro Luís Antônio, sentido centro, na altura da Rua Henrique Martins.

20h02 – Por causa de manifestações de caminhoneiros, Rodovia Cônego Domênico Rangoni segue com trânsito parado, na altura do km 250, nos dois sentidos. Leia mais sobre os protestos no Estadão Urgente.

19h55 – Zona sul de São Paulo registra 22 km de lentidão, mas a tendência é de baixa.

19h49 – Marginal Pinheiros tem 7 km de congestionamento, no sentido Interlagos, entre a Ponte Ary Torres e a Ponte João Dias.

19h36 – Manifestantes permanecem na Rodovia Castelo Branco, na altura do km 30. Os dois sentidos da via estão bloqueados.

19h28 – Radial Leste segue com congestionamento de mais de 4,5 km, no sentido bairro, entre a Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

19h26 – Manifestação de bolivianos interdita Avenida Paulista, perto da Estação de Metrô Trianon-Masp, no sentido Paraíso. Grupo se concentra perto do Consulado-Geral da Bolívia.

19h20 – Marginal Pinheiros já tem quase 8 km de lentidão, no sentido Interlagos, entre a Ponte Ary Torres e a Ponte Transamérica.

19h13 – Tráfego lento na Via Dutra, na altura do km 210, no sentido Rio de Janeiro.

19h11 – Rodovia Anchieta segue bloqueada totalmente, na altura do km 18, nos dois sentidos, em São Bernardo do Campo. Tráfego é desviado para dentro das cidades.

19h10 – Pista é interditada por causa de protesto na Avenida Paulista, sentido Consolação, próximo à Rua Itapeva.

19h07 – Veja os principais pontos de lentidão no momento, segundo a CET:

Marginal Pinheiros , sentido Interlagos , pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica (6,0 km)

, sentido , pista expressa, da até a (6,0 km) Radial Leste , sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio (4,9 km)

, sentido bairro, da até o (4,9 km) Radial Leste , sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (3,5 km)

, sentido bairro, do até o (3,5 km) Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até a Avenida Antônio Macedo Soares (3,1 km)

19h03 – Acidente na Avenida Nicolas Boer, na Barra Funda, ocupa uma faixa da via, no sentido bairro. O bloqueio é perto do Viaduto Missionário Manoel de Mello.

18h58 – Acidente na Rua Domingos Vega, na Freguesia do Ó, ocupa uma faixa da via, no sentido centro. O bloqueio é perto da Rua Antônio Barbosa de Oliveira.

18h50 – Manifestação interdita Rua da Consolação, no sentido bairro, na altura da Rua Dona Antônia de Queirós, na zona central de São Paulo.

18h43 – Segundo a CET, há ocupação total da Avenida Brigadeiro Faria Lima, altura da Avenida Rebouças, sentido Pinheiros. Parte do grupo também ocupa a Brigadeiro Faria Lima, na altura da Rua dos Pinheiros, sentido Itaim. Veja mais sobre os protestos no Estadão Urgente.

18h40 – De acordo com a CET, Avenida Ipiranga está totalmente interditada, no sentido centro, junto à Praça da República, por causa de manifestações.

18h38 – Marginal Pinheiros tem mais de 6 km de congestionamento, no sentido Interlagos, entre a Ponte Ary Torres e a Ponte Transamérica.

18h35 – Acidente na Avenida do Estado causa bloqueio de duas faixas, sentido Santana, próximo à Avenida Mercúrio, na zona central de São Paulo.

18h31 – Rodovia Raposo Tavares registra lentidão, no sentido Cotia, do km 16 ao km 23. Grande número de veículos e tempo chuvoso prejudicam trânsito no local.

18h28 – Lentidão no Eixo Norte-Sul, sentido Santana. Congestionamento se estende da Praça da Bandeira à Avenida do Estado.

18h25 – Dezenas de manifestantes bolivianos chegaram à porta do Consulado da Bolívia, na Avenida Paulista, perto da Estação de Metrô Trianon-Masp. CET não registra alteração de trânsito no local.

18h20 – De acordo com a PM, 80 manifestantes se concentram no Largo da Batata, zona oeste da capital. Por enquanto, não há interdição de vias. Acompanhe os protestos pelo País no Estadão Urgente.

18h15 – Radial Leste tem congestionamento, no sentido, em dois trechos. Lentidão é de 3,8 km entre a Rua Wandenkolk até a Avenida Alcântara Machado e de 3,5 km entre o Viaduto Pires do Rio e o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h12 – Tráfego bastante congestionado na Rodovia Anchieta, na chegada a Santos. Rodovia Cônego Dômenico Rangoni está com bloqueada nos dois sentidos, na altura do km 250, por causa de manifestações. Veja mais no Estadão Urgente.

18h04 – Por causa de obras, o Túnel Takeharu Akagawa, no sentido bairro, está interditado até 4 de julho. Já no sentido centro, o trânsito será liberado em apenas uma faixa de rolamento, com preferência para os ônibus. A CET também bloqueou totalmente o acesso da Avenida Antônio João de Moura Andrade para a Avenida Santo Amaro, no sentido Itaim.

17h59 – De acordo com a PM, caminhoneiros retêm a passagem de caminhões no pedágio da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, nos dois sentidos, na altura do km 251. Os outros veículos têm passagem liberada.

17h52 – Cerca de 300 bolivianos iniciaram protesto na Rua Bresser, na altura da Rua Coimbra no Brás, zona leste da capital. De acordo com a Polícia Militar, não houve registro incidentes e o grupo caminha rumo à Avenida Paulista. A CET ainda não registra alterações de trânsito no local. O motivo da manifestação é o assassinato do menino boliviano Brayan Capcha, de 5 anos.

17h50 – Trânsito lento na Rodovia Ayrton Senna, altura de Guarulhos, entre o km 16 e km 23, no sentido interior.

17h46 – Após bloqueio temporário da SPTrans, Rua Bresser, na zona leste, é liberada para a circulação de ônibus.

17h44 – De acordo com o CGE, tempo deve permanecer fechado e chuvoso nas próximas horas, o que deve prejudicar o trânsito na capital.

17h41 – A CET vai interditar parcialmente o Túnel Papa João Paulo II (Anhangabaú), no sentido aeroporto, das 23h30 de hoje até as 4h30 de amanhã, para manutenção. O túnel liga a Avenida Prestes Maia às avenidas Nove de Julho e Vinte e Três de Maio. Como o bloqueio é parcial, motoristas poderão usar a própria via.

17h37 – Manifestantes ocupam todas as faixas da Rodovia Anchieta, na altura do km 23, em São Bernardo, nos dois sentidos. Leia mais sobre os protestos pelo País no Estadão Urgente.

17h34 – A CET vai interditar o Túnel Ayrton Senna, sentido bairro, das 23h30 de hoje às 4h30 de amanhã para manutenção. O túnel faz a ligação entre as avenidas 23 de Maio e Antônio Joaquim de Moura Andrade. Motoristas deverão seguir pela Avenida Pedro Álvares Cabral, no sentido Pinheiros, Praça Armando de Salles Oliveira, ruas Manoel da Nóbrega, Bento de Andrade, Cândido do Nascimento e Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

17h31 – Principais vias de São Paulo registram 17 km de lentidão, segundo a CET.

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o

17h26 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento, no sentido Cotia, do km 16 ao km 19. Pista tem fluxo alterado pelo tempo chuvoso e o excesso de veículos, segundo o DER.

17h22 – De acordo com a CET, manifestantes liberaram a Avenida Celso Garcia, no Brás, sentido centro.

17h12 – Por causa das manifestações, Rodovia Conêgo Domênico Rangoni está interditada nos dois sentidos, na altura do km 250. Protestos também prejudicam fluxo na Rodovia Anchieta. No sentido litoral, via está congestionada, do km 19 ao km 23. Já no sentido São Paulo, trânsito está lento entre o km 26 e o km 23. Veja mais no Estadão Urgente.

17h02 – Segundo a CET, a Marginal Tietê tem quase 3 km de lentidão, no sentido Castelo Branco, entre o Viaduto Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Piqueri.

7h56– Os corredores de ônibus nas Marginais Pinheiros e Tietê entraram em funcionamento na manhã desta segunda-feira. As vias contam com placas indicando a faixa exclusiva e, por enquanto, os motoristas que desrespeitarem o corredor não serão multados. Confira abaixo a extensão das vias especiais:

– Marginal Pinheiros: Da Ponte Transamérica até a Av. Interlagos

– Marginal Tietê: Da Ponte das Bandeiras até a Ponte Aricanduva

Os corredores funcionam de 6 às 9 da manhã e de 5 às 8 da noite

7h55- Com a chuva, capital tem ao menos 4 pontos de alagamentos

7h47- Manifestantes bloqueiam agora a Rodovia Anchieta, em ambos os sentidos. O grupo bloqueia o km 23, no sentido litoral, e o km 13, no sentido São Paulo, que registra lentidão até o km 10

7h37- Neste momento, São Paulo registra 20 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

7h32- Segundo DER-SP a Rodovia Raposo Tavares SP 270 registra lentidão do km 23 ao 19 e do 15 ao 10, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos

7h25– Segundo CET, principais pontos de lentidão em São Paulo na manhã desta segunda-feira são:

Radial Leste, sentido Centro, da Praça Divinolândia até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (4,4 km)

sentido Centro, (4,4 km) Radial Leste , sentido Centro, do Viaduto Guadalajara até a Rua Piratininga (2,2 km)

, sentido Centro, (2,2 km) Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, da Rua do Boqueirão até o Viaduto Aliomar Baleeiro (1,8 km)

sentido Imigrantes, (1,8 km) Marginal Pinheiros, sentido Castello, da Ponte Transamérica até a Rua Rubens Gomes Bueno (1,6 km)

07h15- Segundo CCR Autoban, Rodovia Bandeirantes registra lentidão entre os km 15 e 17 no sentido Interior devido a obras que interditam uma faixa da pista

7h05- Neste momento, São Paulo registra 15 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

7h01- Manifestantes bloqueiam agora o Rodoanel no sentido de Mauá, na altura do km 45. Há lentidão desde o km 43

6h30- A Radial Leste já tem 4,4 km de lentidão, no sentido centro, entre o Viaduto Engenheiro Alberto Brada e a Praça Divinolandia

6h23- Rodovia Castelo Branco registra 5km de lentidão em ambos os sentidos na altura de Itapevi devido à manifestação de caminhoneiros que ocupa os km 32 no sentido São Paulo e 26, no sentido Interior