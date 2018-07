TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 10 de fevereiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

11h55 – Encerramos a cobertura do trânsito nesta segunda-feira, 10. Até amanhã!

11h50 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, segue com sete quilômetros de lentidão na pista expressa, do 20 ao 13, e seis quilômetros na pista marginal, do 19 ao 13, em função de congestionamento na Marginal do Tietê.

11h43 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 220 ao 224.

11h35 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem oito quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 21 ao 13.

11h26 – São Paulo tem neste momento 63 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Avenida Brás Leme, sentido centro, tem 1,7 quilômetro de lentidão, da Rua Capitão-Mor Gois e Morais ao término da Ponte da Casa Verde.

11h11 – Avenida Francisco Morato, sentido centro, tem dois quilômetros de retenção, da Rua José Jannarelli à Avenida Lineu de Paula Machado.

11h08 – São Paulo tem neste momento 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Na Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, há 2,4 quilômetros de lentidão, da Rua Ana Catharina Randi à Avenida dos Bandeirantes.

11h03 – O tráfego foi normalizado na Rodovia Ayrton Senna.

10h57 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, do 20 ao 13, e seis quilômetros na pista marginal, do 19 ao 13, em função de congestionamento na Marginal do Tietê.

10h45 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, segue com três quilômetros de lentidão, do quilômetro 23 ao 20, em função do excesso de veículos.

10h43 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem oito quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 21 ao 13.

10h40 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem dois quilômetros de congestionamento na pista expressa, em Limeira, entre os quilômetros 144 e 142, por causa da queda de carga de um caminhão, que interdita faixa.

Na Grande São Paulo, há sete quilômetros de tráfego lento, do quilômetro 18 ao 11, em São Paulo, reflexo de congestionamentos nas marginais.

10h34 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão na pista marginal, do 219 ao 220 e do 223 ao 224, em Guarulhos, por excesso de veículos, e do 228 ao 229, na capital paulista, em função de um acidente – o tráfego flui pelas faixas da direita.

Já na pista expressa, há retenção entre os quilômetros 230 e 231, em São Paulo, por causa de congestionamento na Marginal do Tietê.

10h23 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem 2,9 quilômetros de lentidão, da Rua D’ouro à Avenida dos Bandeirantes.

10h18 – A leitora do Estado Ariane Donegati nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e também informou que o trânsito está completamente parado na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, sentido Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Alto de Pinheiros, na zona oeste. Ela disse que percorreu pouco mais de 500 metros em 30 minutos. Além disso, a leitora também destacou o trânsito congestionado na Rodovia Castelo Branco desde o pedágio em função da paralisação em Osasco.

10h08 – Para os motoristas que estão no litoral, o tráfego já está normalizado nas rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega.

10h00 – Avenida Morumbi, sentido Santo Amaro, tem 1,3 quilômetro de lentidão, da Rua Doutor Flávio Américo Maurano ao início da Ponte Nova do Morumbi.

09h55 – O Departamento Municipal de Trânsito de Osasco (Demutran) confirmou que o tráfego lento acima da média na região central é reflexo de congestionamento na Rodovia Castelo Branco, que por sua vez parou em função de um acidente na Marginal do Tietê, na altura da Ponte Atílio Fontana.

09h45 – O leitor do Estado Bruce Jasper nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 para informar que há trânsito lento na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, sentido Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Alto de Pinheiros, na zona oeste. O leitor disse que está parado há mais de uma hora na altura da Praça Panamericana.

09h39 – Rodovia dos Imigrantes segue com 13 quilômetros de congestionamento na chegada a São Paulo, do quilômetro 24 ao 11.

09h36 – A leitora do Estado Talita Siqueira continua parada no mesmo ponto e acredita que o tráfego paralisado na região central de Osasco seja reflexo do congestionamento da Rodovia Castelo Branco, pois há acessos à rodovia nas proximidades. Ela afirmou que passa todos os dias pela região e que nunca havia visto trânsito como o da manhã desta segunda-feira, 10.

09h24 – A leitora do Estado Talita Siqueira enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 para nos informar que o tráfego está congestionado em todo a região central de Osasco, na Grande São Paulo, e no Km 18, sentido centro. Ela afirmou que percorreu apenas 100 metros em uma hora.

09h21 – A faixa da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, foi liberada no quilômetro 25+800, onde houve uma colisão entre duas motocicletas. A via tem dois trechos congestionados: seis quilômetros, do 30 ao 24; e outros seis, do 16 ao 10.

09h17 – São Paulo tem neste momento 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 9,3 quilômetros de retenção, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Jardim.

09h06 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem 17 quilômetros de tráfego lento na pista expressa distribuídos em dois pontos: do 32 ao 24, reflexo de um acidente; e do 13 ao 22, em função de congestionamento na Marginal do Tietê. Pelo mesmo motivo, a pista marginal também está congestionada entre os quilômetros 23 e 13.

Em direção ao interior, há dois quilômetros de retenção, do 19 ao 21.

09h00 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem oito quilômetros de tráfego lento, entre os quilômetros 19 e 11, reflexo de congestionamentos nas marginais. Há também quatro quilômetros de retenção, em Jundiaí, do 62 ao 58.

08h58 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem 11 quilômetros de lentidão na pista expressa, do quilômetro 22 ao 13.

08h50 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 218 ao 224. Na expressa, há retenção entre os quilômetros 209 e 210.

Já em direção ao Rio de Janeiro, há dois quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do 226 ao 225 e do 220 ao 219.

08h43 – Diminui a lentidão na Rodovia Ayrton Senna, que neste momento soma quatro quilômetros e vai do 24 ao 20, no sentido Capital.

08h35 – Na Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, há interdição de faixa em dois pontos: no quilômetro 25+800, houve uma colisão entre motocicletas na faixa 2; já no 11+800, um ônibus sofreu pane mecânica na faixa 3.

08h33 – Rodovia Ayrton Senna segue com lentidão no sentido São Paulo. São neste momento 14 quilômetros, do 30 ao 16. Na direção oposta, o fluxo é normal.

08h31 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem 13 quilômetros de lentidão, entre o 23 e o 10, por excesso de veículos.

08h26 – Ligação Leste-Oeste, sentido oeste, tem 1,8 quilômetro de retenção, do Viaduto Alcântara Machado à Praça Pérola Byington.

08h24 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 5,1 quilômetros de lentidão, do término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro ao Viaduto Santo Amaro.

08h19 – São Paulo tem neste momento 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 6,5 quilômetros de retenção, da Ponte do Jaguaré à Ponte Cidade Jardim.

08h15 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem dois quilômetros de tráfego lento. Em direção a Peruíbe, o tráfego está normal.

08h14 – Rodovia Hélio Smidt tem tráfego lento no sentido Aeroporto de Cumbica, por causa do excesso de veículos.

08h12 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem 12 quilômetros de lentidão, do 11 ao 23.

08h09 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem 15 quilômetros de lentidão, do 30 ao 25 e do 21 ao 11. Ambos os trechos têm excesso de veículos.

08h07 – Segundo a leitora do Estado Fernanda Britto, que nos enviou mais uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639, o tráfego lento na Avenida Giovanni Gronchi ocorreu por causa de um carro quebrado na via, na altura da Rua Doutor Francisco Tomás de Carvalho, conhecida como Ladeirão. Fernanda disse que permaneceu uma hora na Avenida Giovanni Gronchi.

08h01 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni foi liberada pelos manifestantes. Há três quilômetros de lentidão em direção a Cubatão, do 267 ao 270, e dois no sentido Guarujá, do 270 ao 268.

07h56 – O usuário do Instagram Lucas Mazzei registrou o tráfego lento altura do número 2939 da Estrada do M’Boi Mirim, sentido centro, na zona sul.



07h50 – Radial Leste, sentido centro, tem 2,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, do Viaduto Bresser à Rua Wandenkolk. Já na pista local, há 1,2 quilômetro de retenção, do lado oposto da Avenida Melchert ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

07h45 – A faixa da Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, no quilômetro 14+500 foi liberada após o acidente que envolveu um carro e uma moto. A via tem dez quilômetros de lentidão como reflexo dessa interferência, do excesso de veículos e de semáforos.

07h42 – A leitora do Estado Fernanda Britto enviou uma mensagem pelo WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 para informar que o trânsito está parado na Avenida Giovanni Gronchi, sentido Ponte do Morumbi.

07h40 – Acidente entre carro e moto interdita uma faixa da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, no quilômetro 14+500. Na via, há tráfego lento a partir do quilômetro 30 com pontos de parada do 29 ao 19 e do 15 ao 10.

07h35 – Após acidente, a Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem nove quilômetros de lentidão na pista marginal, entre Guarulhos e a capital paulista, do quilômetro 218 ao 226 e do 227 ao 228. Há também retenção entre os quilômetros 144 e 145, em São José dos Campos.

Já na pista expressa, há três quilômetros de tráfego lento em Guarulhos, em dois pontos: do 208 ao 210; e do 219 ao 220.

Em direção ao Rio de Janeiro, há três quilômetros de retenção na pista marginal, também em Guarulhos, do 223 ao 221 e do 220 ao 219.

07h26 – O tráfego permanece parado no quilômetro 268 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, por causa de manifestação.

07h22 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

07h21 – A manifestação na Rodovia Cônego Domênico Rangoni provoca reflexo na Rodovia Anchieta, que apresenta dois quilômetros de lentidão na pista norte, entre o 57 e o 55.

07h19 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 2,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte do Jaguaré à Ponte Cidade Universitária. Há outros 2,7 quilômetros de retenção na via, de 1,3 quilômetro depois da Ponte Nova do Morumbi à Ponte João Dias.

07h15 – A leitora do Estado Engrid Cuba enviou uma mensagem pelo WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 para informar que o tráfego está lento na Rodovia Anhanguera, sentido Capital. Na rodovia, há seis quilômetros de retenção na pista expressa, entre os quilômetros 17 e 11, reflexo de congestionamentos nas marginais. Segundo Engrid, um acidente com duas carretas atrapalha o trânsito na Marginal do Tietê.

07h07 – São Paulo tem neste momento 46 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O corredor formado pela Avenida Professor Abraão de Morais e pelo início da Rodovia dos Imigrantes tem 2,9 quilômetros de lentidão no sentido Capital, do Viaduto Matheus Torloni à Rua Elisa Silveira.

07h03 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital nesta segunda-feira, 10, para veículos com placas finais 1 e 2, das 7h00 às 10h00.

07h01 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 4,7 quilômetros de lentidão, da Praça Campo de Bagatelle ao Viaduto Jaceguai.

06h59 – A lentidão na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, já chega a sete quilômetros e vai da Ponte da Freguesia do Ó à Rodovia Castelo Branco.

06h56 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao 10.

06h55 – Rodovia dos Imigrantes tem sete quilômetros de tráfego lento na chegada a São Paulo, do quilômetro 18 ao 11.

06h53 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem dois quilômetros de congestionamento, entre o 270 e o 268, em função de uma manifestação.

06h50 – São Paulo tem neste momento 40 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com 5,3 quilômetros de retenção, da Ponte do Piqueri à Rodovia Castelo Branco.

06h38 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem seis quilômetros de lentidão, do quilômetro 16 ao 10.

06h32 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem cinco quilômetros de lentidão, em Guarulhos, do quilômetro 25 ao 20.

06h30 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem três quilômetros de retenção na pista marginal, na divisa entre Osasco e São Paulo, do quilômetro 16 ao 13, por causa de congestionamento na Marginal do Tietê.

A Castelo Branco também tem tráfego lento na pista expressa, em Jandira, entre os quilômetros 32 e 31.

06h27 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem um quilômetro de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, entre os quilômetros 12 e 11, reflexo de congestionamentos nas marginais.

06h23 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, reflexo de um acidente e do excesso de veículos. A retenção vai do quilômetro 220 ao 224, do 225 ao 226 e do 227 ao 228. Abaixo, o tráfego lento no quilômetro 228.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

06h14 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta segunda-feira, 10.