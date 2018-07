TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 10 de junho

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o nome da via local, o número aproximado e o sentido da via. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

20h18 – 56 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, Pista Expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica (7,9 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, Pista Expressa, da Ponte do Tatuapé até a Ponte Imigrante Nordestino (4,9 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, Pista Local, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até Ponte Eusébio Matoso (4,6 km)

• Radial Leste, sentido Bairro, da Rua Piratininga até o Viaduto Pires do Rio (3,9 km)

19h57 – No Itaim Bibi, um veículo está quebrado na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, próximo à Ponte Estaiada.

19h08 – Principais lentidões do momento, segundo a CET:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica (7,9 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Jânio Quadros (6,2 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (5,7 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte do Tatuapé até a Ponte Imigrante Nordestino (4,9 km)

19h07 – A Raposo Tavares tem tráfego lento do km 16 ao km 23, devido ao excesso de veículos.

19h – Na Rodovia Ayrton Senna, o tráfego é lento do km 18 ao km 22, no sentido interior, e do km 22 ao km 20 no sentido São Paulo.

18h57 – Na Vila Carrão, um ônibus quebrado ocupa a Avenida Aricanduva, sentido Itaquera, junto à Rua Tumucumaque.

18h55 – 98 km de lentidão em São Paulo.

09h24 – Engavetamento envolvendo cinco carros atrapalha o trânsito na pista local da Marginal Tietê sentido Castelo Branco. O acidente aconteceu na altura da Ponte General Milton Tavares de Souza. Uma pessoa ficou ferida. Os veículos estão sendo retirados. No momento há pouco mais de três quilômetros de congestionamento.

08h30 – Marginal Tietê é liberada em relação ao bloqueio de faixa na pista expressa sentido Ayrton Senna antes da Ponte Freguesia do Ó. No local, um carro colidiu com um poste, que caiu sobre a pista por volta das 5h30 desta segunda-feira.

08h20 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá, tem lentidão do km 269 ao km 267, reflexo de choque de carro contra a mureta, que interdita faixa da esquerda.

07h52 – Um carro colidiu com um poste na Avenida Pompeia, altura do número 1720, em Perdizes, por volta das 7h30. O Corpo de Bombeiros enviou duas viaturas ao local. Ainda não há mais informações.

07h50 – Lentidão nas estradas e rodovias no sentido São Paulo:

Ayrton Senna – Lentidão do km 23 ao 18 no trecho de Guarulhos no sentido São Paulo.

Anchieta – Lentidão do km 20 ao 18 e do km 16 ao 10.

Castelo Branco – Do km 31 ao km 25 em Barueri e São Paulo na pista expressa.

Bandeirantes – Do km 20 ao km 13 na chegada em São Paulo na pista expressa.

Anhanguera – Do km 16 ao 11 no sentido sul (capital) em São Paulo na pista expressa.

Rodoanel (Oeste) – Do km 20 ao km 16 no sentido Bandeirantes na pista expressa.

07h37 – A cidade de São Paulo tem 52 km de lentidão de acordo com a CET, de um total de 868 km monitorados.

06h45 – Ouça a Rádio Estadão e fique por dentro do que acontece na cidade. Informações completas sobre o trânsito:

06h53 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 285,1 ao km 282,1, entre as regiões de Itapecerica da Serra e Embu das Artes (SP), devido a um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão no km 282,1, que restringe o tráfego na faixa da esquerda. Os usuários seguem pela faixa da direita. Na pista sentido Curitiba, o tráfego segue sem lentidão, na manhã de hoje.

06h52 – Rodovia Anchieta: Tráfego lento na chegada a São Paulo do km 16 ao km 10.

06h50 – Acidente bloqueia faixa na Marginal Tietê: Um acidente na pista local da Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna provoca congestionamento na via. Na colisão de um carro com um poste próximo à Ponte da Freguesia do Ó, o poste desabou no local e ocupa, no momento, a faixa da direita da via. A interferência causa lentidão desde o acesso da Rodovia Bandeirantes à Marginal Tietê até a Ponte da Freguesia do Ó (3 km). Há também dificuldade no sentido Castelo Branco, desde a Ponte do Piqueri até a própria Castelo (5 km), por excesso de veículos.

06h35 – Nesta manhã, o rodízio em São Paulo vale para os carros de placa 1 e 2, que não podem circular das 7h às 10h.

06h28 – A Rua Eugênio Medeiros está interditada para continuidade das obras na região do Largo da Batata. Veja desvios.

06h24 – A Avenida Marginal Tietê já apresenta lentidão no sentido Ayrton Senna entre a Ponte do Piqueri e a Ponte da Freguesia do Ó, em um trecho com pouco mais de 1 km.

06h21 – Um acidente nesta madrugada com dois carros deixou uma pessoa morta e quatro feridas na avenida Mateo Bei, próximo ao número 938, em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Uma faixa da direita está bloqueada nos dois sentidos.

06h10 – Bom dia.