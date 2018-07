TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 12 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h07 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta terça-feira, 12. Voltamos na quarta-feira, às 6h. Boa noite!

20h04 – São Paulo tem 52 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h02 – Ponte Engenheiro Ari Torres tem lentidão de 1,2 quilômetros da Marginal do Pinheiros a Avenida dos Bandeirantes.

19h59 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem lentidão de 2,5 quilômetros da João Carlos da Silva Borges a Avenida Giovanni Gronchi.

19h57 – Corredor das Avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato, sentido bairro, tem lentidão de 2,2 quilômetros da Rua Sapetuba a Avenida Jacob Salvador Zveibil.

19h55 – Corredor Vale/Prestes Maia tem lentidão de 2,2 quilômetros no sentido Santana do Viaduto de Santa Ifigênia a Avenida do Estado.

19h52 – Tráfego normalizado na Rodovia Ayrton Senna.

19h51 – Avenida Professor Francisco Morato, sentido bairro, tem lentidão de 3,2 quilômetros da Avenida Jacob Salvador Zveibil a Avenida Guilherme Dumont Vilares.

19h47 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 3,3 quilômetros do Complexo Viário do Cebolinha ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h45 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 3,5 quilômetros do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Alberto Badra.

19h43 – Diminui a lentidão na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior. Trânsito é intenso entre o quilômetro 25 e o 26.

19h40 – São Paulo tem 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h38 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,7 quilômetros da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

19h35 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão de 7,1 quilômetros da Marginal do Pinheiros ao Viaduto Aliomar Baleeiro. Trecho é o de maior congestionamento na Capital.

19h26 – São Paulo tem 110 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h23 – Rodovia dos Imigrantes já flui bem na chegada a São Vicente.

19h18 – Tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, do quilômetro 17 ao 20 e do quilômetro 24 ao 26, por excesso de veículos.

19h13 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento do quilômetro 15 ao 23, sentido Cotia, devido excesso de veículos.

19h07 – São Paulo tem 129 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h55 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem tráfego lento do quilômetro 25 ao 22 e do quilômetro 11 ao 9, por conta do excesso de veículos.

18h52 – Rodovia dos Imigrantes tem lentidão na chegada São Vicente, do quilômetro 63 ao 65, por conta do excesso de veículos.

18h50 – Tráfego normalizado nos dois sentidos do trecho de planalto da Rodovia Anchieta.

18h46 – São Paulo tem 140 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h45 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Barueri do quilômetro 25 ao 23.

18h42 – Lentidão de cinco quilômetros na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, da Ponte Transamérica a Ponte Nova do Morumbi.

18h39 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem tráfego lento na pista expressa em São Paulo, do quilômetro 14 ao 16, por conta de veículo em pane na faixa.

18h37 – Tráfego normalizado na altura do quilômetro 43 do sentido litoral da Rodovia Anchieta e também na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, na altura do quilômetro 267.

18h35 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 7,2 quilômetros na pista expressa da Ponte Ari Torres a Ponte Transamérica.

18h33 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 18 ao 20 e do quilômetro 24 ao 26, por conta do excesso de veículos.

18h30 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem tráfego lento do quilômetro 25 ao 22 em São Paulo, devido ao excesso de veículos.

18h28 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em São Paulo do quilômetro 14 ao 17.

18h27 – Tráfego lento na pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, do quilômetro 227 ao 223.

18h25 – Trecho de planalto da Rodovia Anchieta tem tráfego lento em ambos os sentidos. Em direção a Capital, congestionamento do quilômetro 21 ao 17. Motorista que segue para o litoral reduz a velocidade do quilômetro 15 ao 16.

18h23 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí do quilômetro 62 ao 58.

18h21 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, continua lenta do quilômetro 267 ao 270.

18h19 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 3,5 quilômetros do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Alberto Badra.

18h16 – São Paulo tem 137 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h15 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 4,8 quilômetros da Ponte do Rio Tamanduateí a Ponte Jânio Quadros.

18h13 – Rodovia Raposo Tavares tem dois pontos de lentidão no sentido interior, por conta do excesso de veículos. Motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 15 ao 18 e do quilômetro 20 ao 22.

18h10 – Faixa liberada no quilômetro 43 da Rodovia Anchieta, sentido litoral. Há lentidão como reflexo do quilômetro 39 ao 43.

18h09 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,2 quilômetros na pista local da Ponte da Casa Verde a Ponte Jânio Quadros.

18h06 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 15 ao 16, por conta de um veículos em pane na pista.

18h04 – A usuária do Instagram Adriana Alfaro registrou o congestionamento na Rodovia dos Imigrantes nesta terça-feira, 11. O tráfego é lento no trecho na subida da serra, entre os quilômetros 50 e 52.

17h58 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 9,2 quilômetros na pista expressa da Ponte Transamérica a Rua Tucumã. Trecho é o de maior congestionamento na Capital.

17h55 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 219 ao 221, em Guarulhos.

17h52 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 137 ao 139, em São José dos Campos.

17h48 – São Paulo tem 118 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h45 – Comerciantes da Vila Carrão fazem protesto contra a implantação de faixas exclusivas de ônibus. Segundo a Polícia Militar, cerca de 30 pessoas participam do protesto, que segue pacífico. Eles bloqueiam ambos os sentidos da Avenida Conselheiro Carrão, na altura da Rua Doutor Jorge Veiga.

17h43 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em direção a Cubatão, tem lentidão do quilômetro 267 ao 270, por causa do excesso de veículos.

17h41 – Rodovia dos Imigrantes, sentido Capital, tem filas do quilômetro 52 ao 50, por conta do excesso de veículos, no trecho de serra.

17h39 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido Penha, tem lentidão de 2,7 quilômetros em toda sua extensão.

17h36 – Radial Leste, sentido centro, tem lentidão na pista expressa de 2,8 quilômetros a partir Viaduto Pires do Rio.

17h34 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí do quilômetro 62 ao 60.

17h31 – Avenida Interlagos, sentido centro, tem lentidão de 2,8 quilômetros da Rua Miguel Yunes a Avenida Yervant Kissajikian.

17h29 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de 2,9 quilômetros da Rua Funchal a Rua Antonio de Macedo Soares.

17h27 – Corredor Vale/Prestes Maia, sentido bairro do Santana, tem lentidão de três quilômetros da Praça da Bandeira a Avenida do Estado.

17h26 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 3,7 quilômetros na pista local da Ponte das Bandeiras a Ponte Jânio Quadros.

17h24 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego intenso na pista expressa em Barueri. Lentidão vai do quilômetro 25 ao 23.

17h22 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 8,4 quilômetros na pista expressa da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte da Vila Guilherme.

17h20 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, é a via de maior congestionamento nesta terça-feira. Lentidão é de 8,7 quilômetros e vai da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h16 – São Paulo tem 108 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h15 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito em SP nesta terça-feira, 12.

09h10 – Encerramos o blog nesta manhã.

09h06 – Segundo a CPTM, não há mais reflexos na circulação da Linha 11-Coral. O fluxo foi normalizado e não há grande volume de usuários nas plataformas.

09h00 – Capital tem 91 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h52 – Castelo Branco tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido interior, em Barueri.

08h45 – Avenida Corifeu de Azevedo Marques tem quatro quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Avenida dos Autonomistas.

08h37 – Raposo Tavares tem faixa interditada no quilômetro 17 sentido São Paulo, devido a acidente entre carro e moto.

08h31 – Anchieta tem lentidão do quilômetro 20 ao 18 e do 16 ao 10 no sentido São Paulo, entre São Bernardo e a chegada à capital.

08h22 – Marginal do Tietê tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

08h18 – Foto postada pela usuária do Instagram jeeeeholiveira mostra a lotação da plataforma da Estação Guaianazes da Linha 11-Coral, que teve problemas com um trem na estação Dom Bosco, sentido Luz. “CPTM lixo!”, diz ela.

08h09 – Imigrantes tem faixa bloqueada no sentido São Paulo, no quilômetro 48, causando cinco quilômetros de lentidão.

08h00 – Capital tem 76 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h53 – Marginal do Pinheiros tem lentidão de 2,8 quilômetros no sentido Interlagos, a partir da Ponte do Jaguaré.

07h48 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

07h42 – Rodoanel tem cinco quilômetros de lentidão na pista do sentido Bandeirantes, na altura de Osasco.

07h35 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h25 – Ayrton Senna tem 13 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h18 – Marginal do Tietê tem 4,1 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h10 – Dutra tem lentidão por sete quilômetros no sentido São Paulo, em Guarulhos.

07h03 – Linha 11-Coral da CPTM teve problemas com um trem na estação Dom Bosco, sentido Luz. A composição demorou meia hora para ser retirada. Há reflexo de passageiros nas plataformas.

07h00 – Capital tem 26 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Radial Leste, com três quilômetros de lentidão a partir da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho.