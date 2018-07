TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 11 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h50 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta segunda-feira, 11. Voltamos nesta terça-feira, às 6h. Boa noite!

20h47 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 5,7 quilômetros do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h43 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,2 quilômetros na pista local da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte da Vila Guilherme.

20h40 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 10,5 quilômetros na pista expressa da Ponte da Freguesia do Ó ao acesso a Rodovia Presidente Dutra.

20h38 – São Paulo tem 65 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h32 – Cerca de oito bairros da zona norte de São Paulo estão sem luz desde às 19h15 desta segunda-feira, 11. A interrupção do fornecimento de energia acontece por conta da manutenção de um equipamento com defeito da rede de distribuição para a região. São afetados pela queda de energia os bairros do Limão, Sítio do Mandaqui, Vila Baruel, Jardim das Laranjeiras, Casa Verde, Imirim, Vila Prado e Vila Celeste.

A previsão da Eletropaulo é de que o fornecimento de energia para os bairros seja reestabelecido por volta de 20h40.

20h25 – Trânsito normalizado na descida para o litoral pela Rodovia Anchieta.

20h15 – Queda de energia elétrica afeta bairros da zona norte de São Paulo. Motoristas devem redobrar a atenção nas vias locais.

20h11 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de três quilômetros da Ponte Ari Torres a Ponte Nova do Morumbi.

20h09 – Pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 3,5 quilômetros da Rua Quintana a Ponte Eusébio Matoso.

20h07 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,7 quilômetros na pista expressa da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

20h05 – São Paulo tem 98 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h04 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 5,7 quilômetros do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h02 – O tráfego na Rodovia Ayrton Senna é lento na pista marginal, do quilômetro 24 ao 25, sentido interior, por excesso de veículos.

19h56 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego lento da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte da Vila Guilherme.

19h47 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego lento por dez quilômetros na pista expressa da Ponte do Piqueri a Ponte da Vila Guilherme.

19h40 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido interior do quilômetro 15 ao 20 e do quilômetro 24 ao 25, por excesso de veículos.

19h35 – São Paulo tem 126 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h28 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via de maior congestionamento na Capital. Lentidão é de 11,4 quilômetros da Ponte Atílio Fontana a Ponte da Vila Guilherme.

19h26 – O tráfego é bom nos dois sentidos da Rodovia Hélio Smidt.

19h22 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Campinas do quilômetro 109 ao 108, devido a um acidente com veículos na faixa 1.

19h20 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão de 7,1 quilômetros da Marginal do Pinheiros ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h19 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,7 quilômetros na pista expressa da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

19h17 – Tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, por excesso de veículos em dois pontos: do quilômetro 15 ao 19 e do quilômetro 24 ao 25, na pista marginal.

19h15 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 3,5 quilômetros na pista local da Rua Quintana a Ponte Eusébio Matoso.

19h14 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 3,2 quilômetros do Complexo Viário do Cebolinha ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h09 – Trânsito normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

19h08 – Veículo quebrado sobre a faixa 4, no quilômetro 27, complica o trânsito na Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital. Motorista reduz a velocidade a partir do quilômetro 28.

19h06 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 24 ao 23, em Barueri.

19h05 – Com 12,8 quilômetros de lentidão na pista local, Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada da Capital. Já na pista expressa, são 10 quilômetros de retenção, da Ponte do Piqueri à Ponte da Vila Guilherme. Por sua vez, na pista central, há 3,2 quilômetros de lentidão, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Rua Azurita. Na foto abaixo, o trânsito na altura da Ponte do Limão.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

18h53 – São Paulo tem neste momento 147 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h52 – Acidente deixa o tráfego lento no Rodoanel Oeste, sentido litoral, em São Paulo. Lentidão vai do quilômetro 26 ao 29.

18h50 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 110 ao 104, em Campinas.

18h48 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Campinas, do quilômetro 103 ao 105.

18h45 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 64 ao 62.

18h35 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego intenso na pista expressa em São Paulo, do quilômetro 29 ao 28. Lentidão é causada por um veículo quebrado sobre a faixa 4.

18h29 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem 2,9 quilômetros de lentidão, da Rua D’ouro à Avenida dos Bandeirantes.

18h26 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí, do quilômetro 59 ao 58.

18h25 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 22 ao 25, por conta de um veículo quebrado que ocupa a faixa da direita na pista marginal. Há lentidão também do quilômetro 18 ao 21.

18h23 – São Paulo tem 122 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, levemente acima da média para o horário. Confira no gráfico:

18h21 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem 3,5 quilômetros de lentidão, da Rua Alves Pontual à Avenida Alberto Augusto Alves.

18h18 – São Paulo tem neste momento 117 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h16 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem 1,9 quilômetro de lentidão, da Alameda Ministro Rocha de Azevedo à Praça Oswaldo Cruz. Já no sentido Consolação, o congestionamento é 800 metros e vai da Alameda Campinas à Alameda Ministro Rocha de Azevedo.

18h12 – Rodízio está em operação nesta segunda-feira, 11, para veículos com placa final 1 e 2, das 17h00 às 20h00.

18h11 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Eusébio Matoso a 2,7 quilômetros antes da Ponte João Dias.

18h08 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 12,9 quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte Aricanduva. Já na pista expressa, o congestionamento é de 7,2 quilômetros e vai da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Vila Guilherme.

18h04 – São Paulo tem neste momento 121 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h57 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego intenso na pista expressa em Campinas, do quilômetro 107 ao 102. Lentidão é causada por um veículo quebrado na faixa.

17h49 – São Paulo tem neste momento 107 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h36 – São Paulo teve na tarde desta segunda-feira, 11, a maior temperatura do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação do Mirante de Santana, na zona norte, registrou 34,2ºC. Veja mais.

17h32 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 230 ao 225. Já no sentido São Paulo, a pista marginal tem tráfego lento do quilômetro 219 ao 221, por conta do excesso de veículos.

17h30 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, tem filas do quilômetro 267 ao 270, por conta do excesso de veículos.

17h26 – Radial Leste, sentido bairro, tem 3,5 quilômetros de lentidão, do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

17h25 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Barueri, do quilômetro 27 ao 23.

17h24 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem lentidão do quilômetro 15 ao 16 e também do quilômetro 38 ao 42, por conta do excesso de veículos.

17h23 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 2,9 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Rua Ipê ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Já no sentido zona norte, também são 2,9 quilômetros de congestionamento entre as avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont, da Praça da Bandeira à Avenida do Estado.

17h17 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada da Capital neste momento. A pista local tem 8,7 quilômetros de retenção, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Vila Maria. Já a pista expressa apresenta 6,1 quilômetros de lentidão, da Ponte da Casa Verde à Ponte da Vila Maria. Por sua vez, a pista central tem 5,5 quilômetros de congestionamento, da Rua Cristina Tomás à Ponte da Vila Maria.

17h13 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

17h11 – São Paulo tem neste momento 81 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

17h10 – Boa tarde, voltamos a cobrir o trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.

10h06 – Encerramos o blog nesta manhã.

10h00 – Capital tem 101 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,5 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h47 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos.

09h35 – Marginal do Tietê tem lentidão de 4,3 quilômetros no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Cruzeiro do Sul.

09h27 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

09h00 – Capital tem 95 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h46 – Avenida Nove De Julho tem 1,2 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Rua Urimonduba.

08h36 – Dutra tem oito quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, em Guarulhos.

08h25 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

08h15 – Marginal do Tietê tem lentidão de 8,2 quilômetros no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

08h10 – Rodoanel tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido litoral, devido a um veículo quebrado na via, em São Paulo.

08h04 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Ponte do Jaguaré.

08h00 – Capital tem 78 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com 9,5 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Limão.

07h44 – Avenida Aricanduva tem uma faixa interditada no sentido Marginal do Tietê, na altura da avenida Arraias do Araguaia, devido a uma batida entre carro e caminhão.

07h39 – Marginal do Tietê permanece com vários pontos de lentidão no sentido Castelo Branco.

07h33 – Radial Leste tem 4,7 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Pires do Rio.

07h26 – Castelo Branco não tem registros de lentidão.

07h20 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 27 e 19 e também do 14 ao 10, no sentido São Paulo.

07h14 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h07 – Dutra tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, em Guarulhos.

07h00 – Capital tem 47 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com 9,5 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Limão.

06h53 – Ayrton Senna tem lentidão de cinco quilômetros no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h48 – Rodovia dos Bandeirantes está liberada no sentido interior. Mais cedo, um caminhão pegou fogo na pista, próximo a Jundiaí. Por conta disso, a CET bloqueou o acesso pela Marginal do Tietê. causando lentidão na via.

06h46 – Marginal do Tietê tem lentidão de 4,1 quilômetros no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.