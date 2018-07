TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 12 de maio

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

21h08 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

21h07 – São Paulo registra 48 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h38 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, com lentidão de 4,4 quilômetros entre a Passarela Ciccillo Matarazzo e o acesso à Praça João Mendes.

20h29 – Rua da Consolação, sentido centro, com lentidão de dois quilômetros da Avenida Paulista até a Praça Roosevelt.

20h28 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, ainda tem lentidão entre os quilômetros 12 e 18. No sentido São Paulo, trânsito é complicado do quilômetro 26 ao 23.

20h20 – Avenida Rebouças, sentido centro, com lentidão de 1,7 quilômetro entre as ruas Capitão Prudente e Oscar Freire.

20h13 – São Paulo registra 63 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h12 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 2,2 quilômetros de lentidão entre o Detran e o Viaduto Santa Generosa.

20h09 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão de 3,6 quilômetros entre a Rua Funchal e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h08 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

19h54 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, com lentidão em São Paulo do quilômetro 228 ao 223.

19h51 – Rodovia Anchieta tem congestionamento próximo a São Paulo nos dois sentidos entre os quilômetros 22 e 15.

19h50 – Todas as linhas do Metrô operam em velocidade normal.

19h41 – São Paulo registra 94 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h40 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido Penha, tem 2,7 quilômetros de lentidão entre a Avenida Francisco Matarazzo e a Rua da Consolação.

19h37 – Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tem lentidão de 3,5 quilômetros na pista expressa entre a Ponte Ary Torres e a Avenida João Dias. No sentido Castelo Branco, o congestionamento é de 2,7 quilômetros na pista expressa entre as pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

19h30 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão de 6,9 quilômetros da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h28 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 12,9 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Aricanduva.

19h26 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, com lentidão entre os quilômetros 12 e 23.

19h23 – São Paulo registra 114 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h07 – Devido à falha de tração em trem na Estação Santa Cecília, a Linha 3-Vermelha, sentido Itaquera, opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada. De acordo com informações do Metrô, o trem foi recolhido às 18h47 e o serviço, retomado às 18h53. Não há estimativa de tempo para a normalização total da linha.

19h03 – Trecho da Avenida Washington Luiz será interditado, sentido bairro, das 23h às 5h, para obras do Metrô.

19h01 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre a Rua Wandenkolk e o Término do Viaduto Pires do Rio.

19h00 – São Paulo tem neste momento 116 quilômetros de tráfego lento nas vias monitoradas pela CET.

18h50 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem tráfego lento na pista local, do quilômetro 24 ao 26, devido ao excesso de veículos. No sentido São Paulo, tráfego flui bem.

18h48 – Também na Marginal do Tietê, há 14,1 quilômetros de lentidão entre as pontes da Freguesia do Ó e Aricanduva.

18h43 – Acidente entre automóvel e motocicleta na Marginal do Tietê, na alça de acesso para a Rodovia dos Bandeirantes, é um dos motivos para o congestionamento de 17,2 quilômetros na pista local sentido Ayrton Senna. A lentidão vai da Ponte Aricanduva até a Avenida dos Bandeirantes. Há duas viaturas do Corpo de Bombeiros no local e uma vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Penteado.

18h40 – Acidente na Avenida Henrique Schaumann, sentido Ibirapuera, próximo à Rua Artur de Azevedo, em Pinheiros.

18h05 – Fique atento! Nesta segunda-feira, 12, às 21h, a Rodovia Ayrton Senna terá desvio no quilômetro 36, sentido Interior, para obras da Rodoanel.

17h59 – Na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, há lentidão de 3,5 quilômetros na pista expressa, de 2,7 quilômetros antes da Ponte João Dias até 721 metros depois da Ponte Engenheiro Ary Torres.

17h54 – São Paulo tem neste momento 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h53 – Na Rodovia Hélio Smidt, quilômetro 1, sentido Ayrton Senna, as obras foram finalizadas e as faixas liberadas.

17h52 – Acidente na Avenida Roque Petroni Junior, sentido Diadema, próximo à Rua Rondel, no Itaim Bibi.

17h50 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem quatro pontos de lentidão. O trecho mais engarrafado se concentra na pista local, entre as pontes Atílio Fontana e Casa Verde, com 8 quilômetros de lentidão.

O tráfego é complicado também entre as pontes Presidente Jânio Quadros e a Doutor Miguel Arraes (Aricanduva), que na pista local acumula 4,2 quilômetros de retenção e, na expressa, 4,1 quilômetros.

Há ainda 3,8 quilômetros de morosidade da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

17h46 – Tráfego segue tranquilo nos dois sentidos da Rodovia Ayrton Senna.

17h45 – O trânsito é lento nos dois sentidos da Rodovia Anchieta, no planalto. No sentido São Paulo, há retenção do quilômetro 22 ao 18. E no sentido litoral, a via registra dois pontos de lentidão: do quilômetro 18 ao 22 e do 38 ao 40.

17h42 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento do quilômetro 267 ao 270 sentido São Paulo.

17h37 – Voltamos com a cobertura do trânsito de São Paulo nesta segunda-feira, 12. São Paulo tem neste momento 64 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h06 – Encerramos a cobertura do trânsito na manhã desta segunda-feira, 12. Retornaremos à tarde, obrigado!

10h05 – São Paulo tem 66 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h02 – Operação Paese foi desativada às 10h, após fim da paralisação dos motoristas da Viação VIP, na zona sul da cidade.

09h58 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido São Paulo, do quilômetro 23 ao 17, por causa do excesso de veículos.

09h54 – Apesar de a paralisação dos ônibus da Viação VIP já ter se encerrado, a operação Paese ainda está em circulação pela cidade, informou a SP Trans. Os veículos paralisados começaram a circular por volta das 9h.

09h44 – Acidente na Radial Leste, sentido bairro, ocupa três faixas próximo à rua Apucarana. Há menos de um quilômetro de congestionamento no local.

09h41 – A Marginal do Pinheiros é o ponto de maior lentidão na capital neste momento, com 6,5 quilômetros congestionados na pista expressa, sentido Interlagos, entre as pontes do Jaguaré e Cidade Jardim.

09h34 – Avenida Guarapiranga ainda registra 1,5 quilômetros de lentidão no sentido centro, desde a Estrada do M’Boi Mirim.

09h31 – Faixa da esquerda da rodovia Hélio Smidt tem faixa da esquerda interditada no quilômetro 1, sentido Rodovia Ayrton Senna, por causa de obras para recuperação do pavimento.

09h24 – São Paulo tem 109 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h19 – Marginal Tietê, no sentido rodovia Ayrton Senna, tem 4,2 quilômetros de lentidão entre as pontes do Limão e Cruzeiro do Sul.

09h06 – Um acidente envolvendo um motociclista bloqueia uma faixa da pista Local da Marginal do Tietê, no sentido Castelo, após a Ponte Aricanduva.

9h- Os funcionários da Viação VIP encerram a paralisação e voltam a circular. O bloqueios que afetavam a Avenida Guarapiranga e outras vias do entorno foram completamente desfeitos neste momento.

08h59 – Avenida Robert Kennedy, no sentido Centro, tem 2,4 quilômetros de lentidão entre a rua Bruno da Costa Figueira e a Avenida Olívia Guedes.

08h53 – Na rodovia Ayrton Senna, no sentido Interior, a faixa da esquerda da pista local está interditada no quilômetro 24, por causa de queda de carga.

08h51 – Avenida Ibirapuera, no sentido Bairro, tem 1,9 quilômetros de lentidão entre as avenidas República do Líbano e Bandeirantes.

08h49 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal Tietê, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre o viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e a Alamda dos Nhambiquaras.

08h44 – A usuária do twitter Kauana Miranda (@kaumiranda13) registra a situação na Marginal Pinheiros. A via é a mais congestionada da cidade, e tem 9,3 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, entre o acesso à Castelo Branco e a Avenida Cidade Jardim.

Foto: twitter/Kauana Miranda/Divulgação

08h42 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 4,8 quilômetros de lentidão entre a Avenida Melchert e o viaduto Pires do Rio.

08h40 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, tem 4,5 quilômetros de lentidão entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e a rua Tutoia.

08h21 – Rede de trólebus volta a circular normalmente no Centro.

08h19 – Capital paulista tem 101 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h07 – Funcionários da CET começam a remover os ônibus que bloqueiam a Avenida Guarapiranga, na Zona Sul. Os funcionários da Viação VIP seguem paralisados. Eles pedem reajuste salarial.

08h03 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento entre os quilômetros 23 e 11, sentido Capital, devido ao excesso de veículos.

08h – São Paulo tem 92 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h58 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre as praças Campo de Bagatelle e Praça da Bandeira.

07h56 – Rodovia Anchieta, sentido Capital, tem trafego lento entre os quilômetros 65 e 63, na região de Santos.

07h50 – Radial Leste, no sentido Centro, em 4,7 quilômetros de lentidão entre o viaduto Pires do Rio e a rua Wandenkolk.

07h44 – O usuário de twitter Emerson Assis (@Emerson_guia) registrou o trânsito parado na região do Terminal do Guarapiranga, reflexo da manifestação dos funcionários da Viação VIP.

Foto: twitter/Emerson Assis/Reprodução

07h38 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão entre o acesso à Castelo Branco e a ponte da Cidade Jardim.

07h29 – Na Zona Sul, a CET desbloqueou o trânsito na Avenida Atlântica. Os manifestantes continuam bloqueando as Avenidas Guarapiranga e Olívia Guedes Penteado.

07h28 – Na Zona Leste, uma queda de energia para a circulação de trólebus nas avenidas Rangel Pestana e Dezenove de Janeiro.

07h24 – São Paulo tem 83 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h23 – O rodízio nesta segunda-feira é para veículos com placa de final 1 e 2.

07h20 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, tem 2,5 quilômetros de lentidão entre os viadutos Indianópolis e General Euclides Figueiredo.

07h19 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 2,8 quilômetros de lentidão entre o acesso à Castelo Branco e a Avenida Jaguaré.

07h03 – Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 7 quilômetros de lentidão entre a ponte da Freguesia do Ó e o acesso à Castelo.

07h – Avenida Washington Luís, no sentido Centro, tem 4,5 quilômetros de lentidão entre a Avenida Pedro Chaves e o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

06h58 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 7,1 quilômetros de lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Ministro Aliomar Baleeiro.

06h55 – Um acidente bloqueia uma faixa da pista central da Marginal Tietê, na altura da Avenida Cruzeiro do Sul. Um caminhão um carro bateram e deixaram um ferido.

06h54 – Avenida Robert Kennedy, no sentido Centro, tem 6,1 quilômetros de lentidão entre as avenidas Teotônio Vilela e Olivia Guedes Penteado, reflexo da manifestação dos funcionários da viação VIP.

06h38 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre a ponte da Vila Matilde e o Viaduto Pires do Rio.

06h36 – Rodovia Raposo Tavares, no sentido Capital, tem tráfego lento do quilômetros 23 ao 19 e também entre o quilômetros 13 e 10.

06h34 – Além da Avenida Guarapiranga, os manifestantes também bloqueiam as avenidas Olívia Guedes Penteado e Atlântica.

06h32 – Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 17 e 10, por causa do excesso de veículos.

06h27 – Motoristas e cobradores da Viação Vip, que atende a Zona Sul, fecham as pistas da Avenida Guarapiranga no sentido Centro. Os trabalhadores, que realizam a manifestação desde as 4h, pedem reajuste salarial.. O Paese já foi acionado para servir os bairros de Jd. Ângela e Guarapiranga.

06h26 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo, principais rodovias do estado e transporte público na capital.