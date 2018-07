TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 13 de janeiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h02 – Corredor Norte-Sul tem três quilômetros de lentidão no sentido Santana, a partir da Praça da Bandeira.

19h49 – Marginal do Tietê tem 15 quilômetros de lentidão na pista local o sentido Ayrton Senna, a partir da Ponte Atílio Fontana.

19h33 – Oitenta e três semáforos estão danificados ou intermitentes na cidade de São Paulo. Entre eles o dos cruzamentos da Avenida Nove de Julho com Praça Quatorze Bis e Avenida Engenheiro Caetano Álvares com Avenida Casa Verde.

19h22 – Marginal Pinheiros tem lentidão de 4,7 quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, na pista local, a partir da Avenida Roberto Marinho.

19h17 – Radial Leste tem 4,7 quilômetros de lentidão no sentido bairro, a partir da Rua Wandenkolk.

19h15 – Anchieta tem lentidão no sentido litoral, entre os quilômetros 38 e 40.

19h10 – Metrô opera em circulação normal em todas as linhas.

19h00 – Capital tem 114 quilômetros de lentidão. A via de maior movimento é a Marginal do Tietê, com 7,2 quilômetros de retenção no sentido Ayrton Senna, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

18h55 – Dutra tem três quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido Rio, a partir de Guarulhos.

18h46 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 quilômetros de lentidão no sentido Imigrantes, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h38 – Corredor Norte-Sul tem três quilômetros de lentidão no sentido Santana, a partir da Praça da Bandeira.

18h27 – Linha 1-Azul e Linha 3-Vermelha do Metrô funcionam em velocidade reduzida por conta das chuvas.

18h22 – Marginal do Pinheiros tem faixa bloqueada na pista expressa no sentido Interlagos, na altura da Ponte Estaiada.

18h15 – Imigrantes tem lentidão na chegada a São Vicente, do quilômetro 62 ao 65.

18h10 – Protesto no sentido litoral do Rodoanel encerrado. Há reflexo de lentidão.

18h00 – Capital tem 83 quilômetros de lentidão. A via de maior movimento é a Marginal do Tietê, com 7,2 quilômetros de lentidão no sentido Ayrton Senna, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

17h58 – Marginal do Tietê tem 7,2 quilômetros de lentidão no sentido Ayrton Senna, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

17h48 – Avenida Celso Garcia está alagada nos dois sentidos, na altura da Rua Engenho Velho. Tráfego impedido.

17h37 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 24 ao 21.

17h15 – Rodoanel tem manifestação no sentido litoral, próximo ao quilômetro 22, região de Osasco. Pista parcialmente interditada.

17h12 – Anchieta tem lentidão no sentido litoral, entre os quilômetros 38 e 42.

17h10 – Quarenta e nove semáforos estão danificados ou intermitentes na cidade de São Paulo.

10h43 – Encerramos a cobertura do trânsito na manhã desta segunda-feira, 13.

10h39 – A Rodovia dos Imigrantes tem agora somente um ponto de congestionamento, na serra, do quilômetro 58 ao 53.

10h26 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem quatro pontos de parada: na pista marginal, há seis quilômetros de lentidão, em Guarulhos, do quilômetro 218 ao 224, e quatro quilômetros, em São Paulo, do 226 ao 230; já na pista expressa, há retenção do quilômetro 228 ao 229 e do 230 ao 231, ambos trechos já na Capital.

Em direção ao Rio de Janeiro, há tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 220 e 219.

10h19 – Rodoanel Oeste, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Carapicuíba, do quilômetro 21 ao 18.

10h17 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem lentidão na pista marginal, em São Paulo, entre os quilômetros 14 e 13.

10h13 – O tráfego foi normalizado nas rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes.

10h12 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem dois quilômetros de retenção, entre os quilômetros 12 e 10, reflexo do excesso de veículos e semáforos.

10h11 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem sete quilômetros de tráfego lento, do 50 ao 46, na serra, e do 13 ao 10, na chegada à Capital.

10h10 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem 14 quilômetros de congestionamento, do 70 ao 65, do 58 ao 53 e do 16 ao 12.

09h46 – Acidente na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, ocupa duas faixas da pista expressa, após a Ponte Aricanduva, na Penha, zona leste.

09h31 – Radial Leste, sentido centro, tem 1,2 quilômetro de lentidão na pista local, de 440 metros depois da Estação Vila Matilde ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra. Já na pista expressa, são 800 metros, da Rua Piratininga à Rua Wandenkolk.

09h30 – Ligação Leste-Oeste, sentido oeste, tem 1,8 quilômetro de retenção, do Viaduto Alcântara Machado à Praça Pérola Byington.

09h27 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem dois pontos de lentidão: 3,2 quilômetros, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar ao Complexo Viário João Jorge Saad, conhecido como Cebolinha; e 1,1 quilômetro, de 466 metros depois do Viaduto Pedroso à Praça da Bandeira.

Já em direção ao Aeroporto de Congonhas, também há dois trechos congestionados: 3,1 quilômetros, da Praça Campo de Bagatelle ao Viaduto Santa Ifigênia; e 1,1 quilômetro, da Praça da Bandeira ao Viaduto Condessa de São Joaquim.

09h21 – São Paulo tem neste momento 58 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada segue sendo a Marginal do Pinheiros, que tem agora 6,5 quilômetros de retenção em direção a Interlagos, da Ponte do Jaguaré à Ponte Cidade Jardim.

09h18 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de retenção na chegada à Capital, entre os quilômetros 13 e 10.

09h17 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem 11 quilômetros de tráfego lento, do 25 ao 20 e do 18 ao 12, por causa do excesso de veículos.

09h08 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem oito quilômetros de tráfego lento, do 22 ao 19 e do 15 ao 10, reflexo de acidentes e do excesso de veículos.

09h06 – A pista expressa da Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, foi liberada após o acidente que ocorreu na altura da Avenida Celso Garcia, no Belém, zona leste.

08h58 – CET adia para 20 de janeiro a volta do rodízio de veículos em São Paulo. Saiba mais.

08h53 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem três pontos de lentidão, que somam 26 quilômetros: cinco quilômetros na saída da Praia Grande, do 70 ao 65; 13 quilômetros, do 60 ao 47; e oito quilômetros na chegada à Capital, do 20 ao 12.

08h47 – São Paulo tem neste momento 47 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Na Marginal do Tietê, há três pontos de parada em direção à Rodovia Castelo Branco: 2,9 quilômetros na pista expressa, da Ponte Atílio Fontana à Rodovia Castelo Branco; e 2,2 quilômetros nas pistas expressa e local, de 700 metros depois do Hospital da Vila Maria à Ponte da Vila Maria.

08h42 – O tráfego foi normalizado na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Capital.

08h36 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem dois pontos de lentidão na pista expressa: 3,2 quilômetros, da Ponte do Morumbi à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek; e 522 metros, da Ponte do Socorro a 1398 metros antes da Ponte Transamérica.

08h29 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, tem três quilômetros de tráfego lento, entre os quilômetros 283 e 280.

08h27 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Sumaré, do quilômetro 111 ao 107. Um acidente interdita a primeira faixa.

08h23 – Em direção ao Rio de Janeiro, há lentidão na Rodovia Presidente Dutra entre os quilômetros 220 e 219 da pista marginal, em Guarulhos.

08h21 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão na pista marginal: um quilômetro em São José dos Campos, do 144 ao 145; quatro quilômetros em Guarulhos, do 218 ao 224; e um quilômetro na chegada à capital paulista, do 229 ao 230.

08h15 – São Paulo tem neste momento 29 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a Avenida dos Bandeirantes, onde há 3,3 quilômetros de parada, do Viaduto Jabaquara ao Viaduto dos Bandeirantes.

08h13 – Rodovia dos Imigrantes, sentido Capital, tem 24 quilômetros de lentidão: cinco quilômetros na saída da Praia Grande, do 70 ao 65; 11 quilômetros na serra, do 58 ao 47; e oito quilômetros na chegada a São Paulo, do 20 ao 12.

08h11 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem sete quilômetros de lentidão, do 25 ao 20 e do 18 ao 16, por excesso de veículos. Na direção oposta, o fluxo é normal.

08h04 – Acidente na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, ocupa duas faixas da pista expressa, na altura da Avenida Celso Garcia, no Belém, zona leste.

07h59 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem 10 quilômetros de tráfego lento, do 34 ao 32 e do 21 ao 13, por causa de acidentes e do excesso de veículos.

07h57 – Rodovia dos Imigrantes, em direção à Capital, segue com 24 quilômetros de filas: do 70 ao 65; do 58 ao 47; e do 20 ao 12. A queda de uma moto bloqueia a faixa da esquerda no quilômetro 20.

07h52 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem 10 quilômetro de lentidão entre São Bernardo do Campo e a chegada à Capital, do quilômetro 20 ao 10.

07h45 – Rodoanel Oeste, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem 11 quilômetros de lentidão na pista expressa, do quilômetro 29 ao 18.

07h40 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

07h39 – Queda de árvore na Rua Itambé, sentido único, na altura da Rua Alagoas, em Higienópolis, região central.

07h38 – Acidente na Rua Augusta, sentido bairro, ocupa a faixa da direita na altura da Rua Antônio Carlos, na Consolação, região central.

07h32 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal, em São Paulo, do quilômetro 15 ao 13. Já na pista marginal, há tráfego retido entre os quilômetros 17 e 16, na divisa entre São Paulo e Osasco.

07h28 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem sete quilômetros de tráfego lento, do 25 ao 20 e do 18 ao 16. No sentido interior, o trânsito é normal.

07h20 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal, entre os quilômetros 15 e 13.

07h17 – A Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo decidiu estender por mais uma semana o período de suspensão do rodízio de veículos. Prevista para acabar na próxima segunda-feira, 13, a restrição de circulação para caminhões e veículos de passeio será retomada somente na segunda-feira seguinte, 20.

O rodízio está suspenso desde 26 de dezembro por causa do baixo fluxo de trânsito no período de férias escolares. De acordo com a CET, a ausência de lentidões significativas nos últimos dias, o que justificaria a volta do rodízio, motivou o adiamento do prazo de suspensão. Saiba mais.

07h16 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem nove quilômetros de lentidão, do 34 ao 31 e do 16 ao 10.

07h14 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem um quilômetro de tráfego lento na pista expressa, em Sumaré, do quilômetro 113 ao 114.

07h08 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem três pontos de filas, que somam 20 quilômetros: cinco quilômetros, do 70 ao 65; 11 quilômetros, do 58 ao 47; e quatro quilômetros, do 16 ao 12.

07h02 – Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas do acidente na Avenida Conceição foram socorridas no PS Mandaqui e a outra no PS Nossa Senhora do Rosário, ambos na zona norte.

07h00 – Um acidente envolvendo um automóvel e um caminhão deixou três vítimas presas nas ferragens na altura do número 1535 da Avenida Conceição, na Vila Guilherme, zona norte. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local.

06h56 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de lentidão na pista marginal em dois trechos: quatro quilômetros em Guarulhos, do 220 ao 224; e um quilômetro em São Paulo, do 227 ao 228. Além disso, há um quilômetro de retenção na pista expressa, em Guarulhos, entre os quilômetros 209 e 210.

Na foto, o tráfego lento na Dutra no quilômetro 228, já na chegada a São Paulo.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

06h47 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem 12 quilômetros de congestionamento no trecho de serra, do quilômetro 59 ao 47.

06h44 – Em função das chuvas, os trens da Linha 2-Verde, do Metrô, estão circulando com velocidade reduzida entre as estações Vila Prudente e Chácara Klabin. As demais linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

06h41 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em direção à Capital, tem três quilômetros de lentidão, do 283 ao 280, por excesso de veículos.

06h39 – Na Capital, há somente dois quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 1,1 quilômetro de retenção na pista expressa, da Rua Quintana à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

Já a Radial Leste, sentido centro, tem 800 metros de tráfego lento na pista expressa, do início do Viaduto Pires do Rio à Estação Belém.

06h34 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de filas na chegada à Capital, do quilômetro 13 ao 10.

06h30 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem nove quilômetros de congestionamento no trecho de serra, do quilômetro 56 ao 47.

06h28 – Rodoanel Oeste, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Osasco, entre os quilômetros 19 e 16, por causa de um acidente.