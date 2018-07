TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 13 de maio

O usuário do Instagram Ale Azevedo (@aleazzevedo) postou uma foto do congestionamento na Avenida Paulista, por volta das 8h desta segunda-feira, usando a hashtag #TransitoEstadao.

Está enfrentando transtornos no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

20h20 – 64 km de lentidão na capital. Principais lentidões do momento:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pistas expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé (10,1 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pistas local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé (10,1 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, da Rua Cristina Tomas até Ponte Jânio Quadros (5,3 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso (3,5 km)

20h01 – 70 km de lentidão em São Paulo, com tendência de baixa.

19h18 – O internauta Caio Cesar (@caiocesar9) também registrou o trânsito de São Paulo e postou no Instagram uma foto da Avenida do Estado.

19h14 – A usuária do Instagram (@vanrinaldi) postou uma foto do congestionamento na Ponte Estaiada.

19h10 – 127 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Ary Torres (10,2 km)

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé (10,1 km)

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Limão até a Ponte do Tatuapé (8,8 km)

Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso (5,7 km)

18h57 – Quem segue pelo Elevado Costa e Silva encontra congestionamento. No sentido Barra Funda, o trânsito flui um pouco melhor.

18h55 – Acidente envolvendo caminhão e moto na pista central da Marginal Tietê bloqueia as duas faixas da esquerda, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte Jânio Quadros. A CET recomenda aos motoristas que evitem a área.

18h37 – Lentidão em São Paulo está acima da média mais alta desde as 16h. No momento, a CET registra 112 km de trânsito lento na capital.

18h35 – A Cônego Domênico Rangoni tem lentidão no sentido do Guarujá para Cubatão, entre os km 267 e 270, por excesso de veículos.

18h32 – Marginal Pinheiros tem congestionamento nos dois sentidos, na altura da Ponte do Jaguaré.

18h18 – Rodovia Anchieta tem tráfego congestionado no sentido litoral entre km 31 ao 43, por excesso de veículos comercias. No sentido São Paulo, há lentidão entre o km 22 e o km 17, devido ao excesso de veículos.

18h14 – 89 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,8 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,8 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Jaguaré até a Ponte Ary Torres (7,4 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, do Rio Tamanduateí até a Ponte Jânio Quadros (4,6 km)

08h54 – Na Avenida Affonso Taunay, acidente entre carro e moto, com uma vítima, ocupa a faixa da esquerda, de três faixas, na altura do número 301, no sentido Marginal. O acidente aconteceu cerca de 100 metros antes do Viaduto Jabaquara.

08h46 – Avenida Francisco Morato tem duas de suas três faixas bloqueadas no momento devido a um acidente entre carro e moto, na altura do número 3.615, no sentido centro. Acidente deixa duas vítimas.

08h42 – Acidente na Avenida Inajar de Souza, 2050, sentido Lapa, próximo a Rua Alexandre Fuzaro, deixa a faixa da direita ocupada, de um total de três faixas. Carro e moto com duas vítimas.

08h35 – São Paulo tem 76 km de lentidão neste momento de acordo com o monitoramento da CET. Isoladamente, o trecho mais longo fica na Marginal Pinheiros — são 9 km, desde a Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

08h18 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão em trecho de 4 km do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

08h00 – Uma Ferrari preta ficou destruída em um acidente na altura do Cebolão, na Avenida Marginal Tietê, sentido São Paulo, nesta madrugada. O veículo bateu em um poste e se chocou com uma mureta. A parte traseira ficou completamente destruída. Duas pessoas estavam no carro e saíram do local levadas por amigos. Um guincho retirou o carro da pista.

07h46 – CET diz que a cidade tem no momento 37km de lentidão.

07h32 – Lentidão no Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Rua do Boqueirão (1,9 km).

07h26 – A CET afirma que o trânsito na cidade de São Paulo está tranquilo, com apenas 24 km de lentidão, do total de 868 km monitorados. Já o site MapLink — que monitora trânsito em uma área maior, de cerca de 1,3 mil km — diz que no momento há 319 km de lentidão na capital.

07h23 – Marginal Tietê tem lentidão desde a Ponte Freguesia do Ó até o Cebolão — são 7 km.



Ver Teste trânsito num mapa maior

06h59 – A Rodovia Ayrton Senna concentra 12 km de lentidão no sentido capital, desde Guarulhos, do km 23 até o km 11 (trecho no mapa acima).

06h53 – Acidente entre dois carros na Avenida do Estado, sentido Ipiranga, na altura da Praça Alberto Lion, bloqueia uma faixa. Nas imediações do centro, é bom evitar a pista expressa da avenida do Estado, mas há facilidade na pista local.

06h48 – Avenida Aricanduva tem lentidão desde a Rua Morávia até a Radial Leste.

06h42 – Rodovia Anchieta: Tráfego lento na chegada a São Paulo Km 13 ao km 10 devido a excesso de veículos.

06h38 – Acidente na Radial Leste: pedestre foi atropelado perto do Viaduto Bresser e teve fratura exposta.

06h33 – Rodovia Presidente Dutra tem lentidão no sentido São Paulo do km 225 ao km 222 na pista Marginal.

06h32 – Ouça a Rádio Estadão, sempre com informações sobre o trânsito:

06h22 – Raposo Tavares tm lentidão entre os km 27 e 23, sentido São Paulo, reflexo de um acidente. Não há mais interdição no local.

06h21 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a São Paulo Transporte (SPTrans) implantam a partir de hoje novas medidas operacionais nas avenidas Aricanduva, Conselheiro Carrão e Sapopemba, para melhoria do transporte coletivo. As novas operações incluem bloqueio de acesso para carros, ativação de baias reversíveis de ultrapassagem e ativação de faixa reversível para possibilitar a ultrapassagem junto às paradas de ônibus. Com essas mudanças de engenharia de tráfego, cerca de 60 mil passageiros por dia serão beneficiados, segundo a CET.

06h00 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo do km 23 ao km 20. Rodoanel sentido Bandeirantes também apresenta um ponto de congestionamento do km 20 ao 19.

05h55 – Na Avenida 23 de Maia sentido Santana um caminhão quebrou na altura do viaduto Tutóia ocupando uma faixa.

05h52 – Um carro bateu em poste de iluminação na Brás Leme sentido bairro, uma faixa está bloqueada, um poste corre o risco de cair.

05h50 – Bom dia! No momento São Paulo não tem pontos de lentidão de acordo com a CET. Já segundo a Maplink, já existe 53 km de lentidão.